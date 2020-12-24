Богдан опублікував вересневе відео, в якому Зеленський закликає не мовчати про корупцію. ВIДЕО
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан нагадав про заклик Зеленського повідомляти про корупцію на гарячу лінію НАБУ.
Вересневе відеозвернення Володимира Зеленського Богдан опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
С антирейтингом в 50 % ? Больше только у медведчука - 54 %
Если ему задать вопрос о каком либо его соратнике, он сможет смело ответить: это мой будущий бывший!
Оно хоть понимает, что все эти Ермаки, Венедиктовы, Шмыгали, давая через пару лет показания, обвинят его во всех смертных грехах?
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
Ничтожество, с командой моральных уродов, но есть плюс: моральные уроды, из его команды могут смело поливать его грязью!
Щоб народ вірив і не зважав на бесчинства , які творяться за зеліною спиною.
так вжился в роль...так убедительно сыграл...так умело брехал...что очень тяжело выйти из раздвоенной психомодели поведения ))))
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•23 вер. 2019 р.
Бобдан чето мутит походу. но мне лично ролик понравился. знаю что я гой, но все же надеюсь шо дадут бабло и ниче не надо делать.... не, ну а шо, бабла не дадут?