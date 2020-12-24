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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Богдан опублікував вересневе відео, в якому Зеленський закликає не мовчати про корупцію. ВIДЕО

Богдан опублікував вересневе відео, в якому Зеленський закликає не мовчати про корупцію. ВIДЕО

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан нагадав про заклик Зеленського повідомляти про корупцію на гарячу лінію НАБУ.

Вересневе відеозвернення Володимира Зеленського Богдан опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдан опублікував вересневе відео, в якому Зеленський закликає не мовчати про корупцію 01

Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) троль (43) Богдан Андрій (425) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+46
Блазня зараз не тролить хіба що ледачий!
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24.12.2020 21:22
+40
помнится, у всех кто звонил - потом были проблемы..
в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
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24.12.2020 21:22
+28
Альо, це гаряча лінія НАБУ? В нас президент і генпрокурор прикривають корупціонерів.
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24.12.2020 21:23
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помнится, у всех кто звонил - потом были проблемы..
в отличии от тех на когго заявляли.
вспомним хотя бы "пленки ермака"
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24.12.2020 21:22 Відповісти
А никто не говорил что будет легко!
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24.12.2020 21:27 Відповісти
Блазня зараз не тролить хіба що ледачий!
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24.12.2020 21:22 Відповісти
Так буває, коли людина лізе робити те, про що не має зеленого поняття. Люди починають спочатку сміятись, потім знущатись, а потім женуть сцяним ганчір'ям щоб дурень по дурості великої шкоди не наробив.
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24.12.2020 21:29 Відповісти
Так, його навіть лєнка його тролить. Каже, шо він її в кончє-заспі бомжувати примушує.( А їй би хочаб однушку в хрущобці! Бідося. Сльози мєшают мнє говоріть!(
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24.12.2020 21:54 Відповісти
Blaznia popierdolilo
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25.12.2020 10:46 Відповісти
Альо, це гаряча лінія НАБУ? В нас президент і генпрокурор прикривають корупціонерів.
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24.12.2020 21:23 Відповісти
Нєправільно набраний номер......
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24.12.2020 21:56 Відповісти
За сегодня Зиленскай профукал десь 2-3 % рейтинга .
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24.12.2020 21:23 Відповісти
Порошенко буде сьомим президентом України

С антирейтингом в 50 % ? Больше только у медведчука - 54 %
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24.12.2020 21:47 Відповісти
то ти вже до медведчука перебіг?
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24.12.2020 22:03 Відповісти
школотрон , я вже 376 разiв казав , шо заробляю собi на пригоженский стекломой . зроби вже скрiн нарештi
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24.12.2020 22:10 Відповісти
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 9800
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24.12.2020 22:15 Відповісти
"Мелко, Хоботов."
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24.12.2020 21:25 Відповісти
Хоча це і є реальний рівень Богдана.
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24.12.2020 21:26 Відповісти
І зеленського.
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24.12.2020 22:05 Відповісти
Отличную команду сколотил Зеленский!
Если ему задать вопрос о каком либо его соратнике, он сможет смело ответить: это мой будущий бывший!
Оно хоть понимает, что все эти Ермаки, Венедиктовы, Шмыгали, давая через пару лет показания, обвинят его во всех смертных грехах?
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
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24.12.2020 21:25 Відповісти
Нагадайте, проти кого з попередніх президентів їх підлеглі давали покази? Не пригадуєте? Так отож...
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Мельниченко))
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24.12.2020 21:30 Відповісти
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24.12.2020 21:33 Відповісти
Це "шістка", а не підлеглий.
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24.12.2020 21:34 Відповісти
Чия шістка?
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24.12.2020 21:42 Відповісти
Того, хто йому платив постійно перед виборами якимись. Він тільки тоді і вилазив.
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24.12.2020 21:58 Відповісти
Побільше б конкретики... Чи то є таємниця?
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24.12.2020 22:14 Відповісти
Это в корне меняет дело!
Ничтожество, с командой моральных уродов, но есть плюс: моральные уроды, из его команды могут смело поливать его грязью!
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24.12.2020 21:31 Відповісти
Нагадати, як поливали грязюкою підлеглі Ющенка? Або лайно від Саакашвілі? Нічого це лайно від Богдана не доводить окрім того, що сам Богдан і є лайно.
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24.12.2020 21:36 Відповісти
Такое же дерьмо, как и Зеленский.
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24.12.2020 21:40 Відповісти
Я не спеціаліст у видах лайна- вам видніше.
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24.12.2020 21:41 Відповісти
На Саакашвілі все що казали є правдою. Приїхало воно в Україну, 20 000 зелені на місяць отримувало, тільки результатів то нуль! Брехати він вміє класно....
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24.12.2020 21:41 Відповісти
Ти різницю між "на" і "від" не розумієш?
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24.12.2020 21:43 Відповісти
Я написав все вірно, це моє ставлення до цього остарбайтера брехла.
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24.12.2020 21:46 Відповісти
Ти написав МЕНІ- і від себе пиши що і де заманеться.
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24.12.2020 21:48 Відповісти
За тумблер не забувай.......
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24.12.2020 21:49 Відповісти
Дитина тумблером бавиться? Ну бався далі.)))
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24.12.2020 21:52 Відповісти
так і бавлюсь з тобою. Мені подобається дивитись, як ти з себе страшного експєрда корчиш!
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24.12.2020 21:54 Відповісти
Та бався- я ж не твої батьки і не адмін, то їх проблема.
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24.12.2020 21:58 Відповісти
В тебе є хвороба, ти сильно себе любиш. Я бачу кому відповідаю.
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24.12.2020 22:02 Відповісти
Це в сракашвілі було вже друге приземлення, тепер далі полетить кудись, доки його десь у повітрі не зіб'ють за незаконний перетин кордону
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24.12.2020 21:47 Відповісти
И даже Мендель вполне может стать новой Моникой Левински!
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25.12.2020 01:54 Відповісти
Особенно про мендель,!так и будет!!!
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25.12.2020 13:08 Відповісти
А Ленка в это время госдачу обносила - крала люстры и позолоту.
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24.12.2020 21:26 Відповісти
наверное и гобелены со стен...ибо пришлось потом серой краской саморучно замазывать ))))
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24.12.2020 21:30 Відповісти
Какое же оно тошнотворное, смотреть противно. Я ни одного его видосика не смотрела, только читаю комменты.
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24.12.2020 21:26 Відповісти
не, тут именно не хрипит и норм. говорит, вот именно этот ролик можно посмотреть. реально тут он хорош.
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24.12.2020 21:30 Відповісти
Да нупох на все с зеленой Вефлиемскою звездой..
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24.12.2020 21:27 Відповісти
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 3279
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Та це зрозуміло від початку, що мафія прикривається цим галасливим шутом.
Щоб народ вірив і не зважав на бесчинства , які творяться за зеліною спиною.
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24.12.2020 21:28 Відповісти
галабародька короче....
так вжился в роль...так убедительно сыграл...так умело брехал...что очень тяжело выйти из раздвоенной психомодели поведения ))))
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24.12.2020 21:32 Відповісти
Ого, понравилось. Вот такой был бы Президент то!!!! было бы круто.
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24.12.2020 21:28 Відповісти
Клятий Порох, знову ти нагадив Бубочці у панталони! Він такий некорумпований, аж відосик записав. Що, не Порох? Богдан? Та не може бути...
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24.12.2020 21:31 Відповісти
Дивно, що зебіли ще не згадали Богдану, що він у 2014 балотувався в Раду від БПП і не назвали його порохоботом)))
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24.12.2020 21:42 Відповісти
на Ютубе 4 просмотра(комента) и
- 215 переглядів
•23 вер. 2019 р.
Бобдан чето мутит походу. но мне лично ролик понравился. знаю что я гой, но все же надеюсь шо дадут бабло и ниче не надо делать.... не, ну а шо, бабла не дадут?
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24.12.2020 21:33 Відповісти
судячи з усього, ти "гой" через букву "е"
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25.12.2020 08:59 Відповісти
Пипец стране....недалёкий чел рулит, а вместо него повторно рулить готовится сладкоголосый, а ведь это не шахматы, партию не переиграть.
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24.12.2020 21:33 Відповісти
выдержал де то половину хрипача ни о чем, потом позорно сдался и выключил....
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24.12.2020 21:35 Відповісти
Богдан опубликовал сентябрьское видео, в котором Зеленский призывает не молчать о коррупции - Цензор.НЕТ 317
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24.12.2020 21:37 Відповісти
с корабельными соснами было интересней... скучное кино с этим татаровым, концовка известна - никто ни за что не ответит, все довольны все смеются, нас как всегда развели - конец фильма..
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24.12.2020 21:48 Відповісти
но возможен и анал...)
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24.12.2020 21:50 Відповісти
А вдруг в конце фильма они все по женятся?!)))
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24.12.2020 22:06 Відповісти
Что вы бубочку обижаете, он же рональд рейган))
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24.12.2020 21:53 Відповісти
Ачьотакова,***! Два дебіла- єта сіла!
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24.12.2020 22:00 Відповісти
У латифундиста Богдана кукуруза в зиму ушла неубранной.Барыга.
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24.12.2020 22:15 Відповісти
Скоро неЛоха будуть тролити й прохфесор з кровосісею.
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24.12.2020 23:15 Відповісти
Позор, конечно, но сторонники Зеленского его всё равно обожают, им всё божья роса.
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24.12.2020 23:26 Відповісти
Бубочка тоді обкурився і набалакав лишнього.
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24.12.2020 23:30 Відповісти
ЗЗеленский кусок говна
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25.12.2020 00:53 Відповісти
Чуть не обрыгался когда увидел эту наглейшую сцанину в глаза и уши. В тот злосчастный день, мы узнали что у нас в стране 73% идиотов. Теперь ездят в наглую по ушам, даже не фильтруя свою хрень которую несут. Бодя походу утопит неродивого)
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25.12.2020 02:09 Відповісти
 
 