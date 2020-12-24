САП про передачу справи Татарова СБУ: Генеральний прокурор не має повноважень здійснювати таку дію

Рішення керівництва Офісу генерального прокурора про зміну підслідності у так званій "справі хабара по Укрбуду" свідчить про безпрецедентну та виняткову увагу Офісу генерального прокурора до цієї конкретної справи.

Про це йдеться в заяві на сторінці в Фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу Президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу Генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно відбивається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права. САП як частина прокуратури також є співвідповідальною за підтримання та укріплення авторитету і довіри до правосуддя, і саме занепокоєння шкодою, якої завдають цьому авторитету останні події, змушує САП публічно реагувати на те, що сталося", - вказується в заяві САП.

У САП підкреслили, що прийняття таких кардинальних процесуальних рішень, як заміна процесуальних керівників чи зміна підслідності, у будь-якій справі, а тим більше у складних справах, неминуче впливає на темпи розслідування і його ефективність, адже змушує нових слідчих та прокурорів зупинятися і вивчати спочатку всі матеріали провадження та з нуля вибудовувати подальшу тактику і стратегію – замість того, щоб просто продовжувати слідство.

Також у САП звертають увагу на те, що суддя ухвалив зобов’язати Генерального прокурора прийняти рішення про зміну підслідності у справі, підслідній детективам НАБУ відповідно до прямої вказівки закону, а саме, ст. 216 КПК України. Ст. 36 КПК України прямо забороняє прийняття рішень про доручення досудового розслідування іншому органу у справах підслідних НАБУ будь-якими службовими особами, у тому числі Генеральним прокурором.

"Тобто, суд зобов'язав Генерального прокурора здійснити дію, яку Генеральний прокурор як посадова особа не має повноважень здійснювати", - наголошується в заяві.

За таких обставин Офісу Генерального прокурора слід звернутися до слідчого судді з проханням роз'яснити рішення.

"Таке звернення є звичайною практикою прокуратури в подібних випадках, так наприклад як це було у справі стосовно суддів ОАСК. І сам факт того, що до слідчого судді не звернулися з проханням про роз'яснення, також свідчить про особливий і нетиповий характер дій керівництва Офісу Генерального прокурора у цій конкретній справі", - підкреслили в САП.

Водночас ні Генеральний прокурор, ні його заступники все-одно не мали б повноваження на зміну підслідності у цій справі відповідно до ухвали слідчого судді. Натомість, звернення за роз'ясненням дало б саме суду можливість узгодити власне рішення з положеннями закону.

"Насамкінець, вкотре закликаємо всіх посадових осіб, причетних до функціонування системи кримінальної юстиції у сфері боротьби з високопосадовою корупцією, зважаючи на чутливість цієї сфери, особливу увагу до неї з боку суспільства, керуватися при прийнятті власних рішень принципами неухильного слідування закону, забезпечення інтересів ефективності розслідування, поводження у спосіб, що не давав би приводів сумніватися в безсторонності слідчих, детективів, прокурорів та слідчих суддів", - закликають в САП.

Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".