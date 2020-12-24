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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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САП про передачу справи Татарова СБУ: Генеральний прокурор не має повноважень здійснювати таку дію

САП про передачу справи Татарова СБУ: Генеральний прокурор не має повноважень здійснювати таку дію

Рішення керівництва Офісу генерального прокурора про зміну підслідності у так званій "справі хабара по Укрбуду" свідчить про безпрецедентну та виняткову увагу Офісу генерального прокурора до цієї конкретної справи.

Про це йдеться в заяві на сторінці в Фейсбук Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу Президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу Генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно відбивається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права. САП як частина прокуратури також є співвідповідальною за підтримання та укріплення авторитету і довіри до правосуддя, і саме занепокоєння шкодою, якої завдають цьому авторитету останні події, змушує САП публічно реагувати на те, що сталося", - вказується в заяві САП.

У САП підкреслили, що прийняття таких кардинальних процесуальних рішень, як заміна процесуальних керівників чи зміна підслідності, у будь-якій справі, а тим більше у складних справах, неминуче впливає на темпи розслідування і його ефективність, адже змушує нових слідчих та прокурорів зупинятися і вивчати спочатку всі матеріали провадження та з нуля вибудовувати подальшу тактику і стратегію – замість того, щоб просто продовжувати слідство.

Також у САП звертають увагу на те, що суддя ухвалив зобов’язати Генерального прокурора прийняти рішення про зміну підслідності у справі, підслідній детективам НАБУ відповідно до прямої вказівки закону, а саме, ст. 216 КПК України. Ст. 36 КПК України прямо забороняє прийняття рішень про доручення досудового розслідування іншому органу у справах підслідних НАБУ будь-якими службовими особами, у тому числі Генеральним прокурором.

"Тобто, суд зобов'язав Генерального прокурора здійснити дію, яку Генеральний прокурор як посадова особа не має повноважень здійснювати", - наголошується в заяві.

За таких обставин Офісу Генерального прокурора слід звернутися до слідчого судді з проханням роз'яснити рішення.

"Таке звернення є звичайною практикою прокуратури в подібних випадках, так наприклад як це було у справі стосовно суддів ОАСК. І сам факт того, що до слідчого судді не звернулися з проханням про роз'яснення, також свідчить про особливий і нетиповий характер дій керівництва Офісу Генерального прокурора у цій конкретній справі", - підкреслили в САП.

Водночас ні Генеральний прокурор, ні його заступники все-одно не мали б повноваження на зміну підслідності у цій справі відповідно до ухвали слідчого судді. Натомість, звернення за роз'ясненням дало б саме суду можливість узгодити власне рішення з положеннями закону.

"Насамкінець, вкотре закликаємо всіх посадових осіб, причетних до функціонування системи кримінальної юстиції у сфері боротьби з високопосадовою корупцією, зважаючи на чутливість цієї сфери, особливу увагу до неї з боку суспільства, керуватися при прийнятті власних рішень принципами неухильного слідування закону, забезпечення інтересів ефективності розслідування, поводження у спосіб, що не давав би приводів сумніватися в безсторонності слідчих, детективів, прокурорів та слідчих суддів", - закликають в САП.

Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

НАБУ (5071) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+13
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 6340
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24.12.2020 21:53
+10
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 1277
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24.12.2020 21:51
+6
Зедрочеры 🤢🤡👃🏻🎹. копируют ***** -путлера ,тот себя обнулил , кацапы схавали
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24.12.2020 21:41
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Війна у фейсбук.))) капець ви кінчені!
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24.12.2020 21:39 Відповісти
Щуряча метушня !!))
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24.12.2020 21:45 Відповісти
Так більші тварюки сполохалися.
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24.12.2020 21:50 Відповісти
Там
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24.12.2020 21:51 Відповісти
На Фейсбуке как и в твите созданы официальные страници, ими пользуются для обобщения ситуации. К примеру, официальный сайт президента США в фейсбуке и твите будет передан новоизбранному презу, Трампуша там писать уже не будет имеет права и.т.д. Это официальные сайты ведомства, там и пишут о сложившихся ситуациях, кто хочет, тот и афиширует. САП https://www.facebook.com/sap.gov.ua/, так и остальные органы.
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24.12.2020 22:05 Відповісти
Саме "пишуть", а не "воюють".
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24.12.2020 22:11 Відповісти
Пишут о подтвержденной ситуации с прямыми доказательствами - САП-у нас забрали дело, СБУ мы забрали по решению суда, НАБУ мы будем обжаловать, дело не имели право передавать, поскольку решение суда не вступило в силу, ГПУ- мы получили решения суда и выполнили и т.д., на страницах пишут только официальную ситуацию, а уже журналисты именно делают вывод о войне между ведомствами, но никогда на официальных страницах этих ведомств не услышиш без основательных обвинений, просто выводы, не более, вся работа за журналистами
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24.12.2020 22:29 Відповісти
"Нет полномочий" про поставивших себя вне закона бандитов звучит нелепо.
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24.12.2020 21:40 Відповісти
Зедрочеры 🤢🤡👃🏻🎹. копируют ***** -путлера ,тот себя обнулил , кацапы схавали
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24.12.2020 21:41 Відповісти
В Китае этот прохвост татаров уже бы сам стрелял направо и налево. Откуда вы только появляетесь любители сталиных.
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24.12.2020 22:12 Відповісти
Смотри, Чапаев, Китай - страна, где правит компартия. Смотри, сплетут тебе лапти по 436-1 статье УК Украины за пропаганду)))
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24.12.2020 22:14 Відповісти
если прикацапленая генпрокуроша и прикарманеное СБУ разовут кацапа-мерзавца Татарова на части - то справедливость будет восстановлена.
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24.12.2020 21:43 Відповісти
И Вы в это можете поверить ? Не уподобляйтесь Зебанашкам
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24.12.2020 22:07 Відповісти
от шо шо, но уподобиться кацапне или зеленым прикацапленым мне точно не грозит.
встречный вопрос, а вы из каких будете?
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24.12.2020 22:23 Відповісти
\\\\\\\\\Федір | https://defence-line.org/2020/12/kazochka-pro-fanativ-sovka/#comment-302533 24 Грудня, 2020 at 19:27 | https://defence-line.org/2020/12/kazochka-pro-fanativ-sovka/?replytocom=302533#respond Відповіcти

белорусский блогер Максим Мирович хорошо сказал про совков
примерно так: вы выдели где то совка, который хочет всем общее благо и чтото дрбое совершить? нет! любой совок дышит ненавистью: растрелять, удушить, запретить, посадить, отобрать, уничтожить, сгноить" и т.д. \\\\\\

Это - "Сенатору", если еще не выпил галоперидолу то
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24.12.2020 21:43 Відповісти
Ого скільки тут від них коментів.)))
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24.12.2020 21:46 Відповісти
НУ так не подчиняйтесь преступным приказам! Какие проблемы?
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24.12.2020 21:45 Відповісти
Когда нельзя но очень надо, то можно
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24.12.2020 21:46 Відповісти
Викличте на допит венидіктовуі спитайте як це сталось.
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24.12.2020 21:48 Відповісти
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 1277
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24.12.2020 21:51 Відповісти
Татаров, как спецпроэкт, вымажет в дерьмо всю Зеленую камарилью... уже воняет, по прокурше определяем...
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24.12.2020 21:53 Відповісти
На кого цей татарин працює? Досить цікава ваша версія. "Зельоная камарилья" ...))
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24.12.2020 22:02 Відповісти
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 6340
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24.12.2020 21:53 Відповісти
САП о передаче дела Татарова СБУ: Генеральный прокурор не имеет полномочий осуществлять такое действие - Цензор.НЕТ 7077
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24.12.2020 22:00 Відповісти
Спасті рядового з района! Тьфу, з квартала.
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24.12.2020 22:21 Відповісти
Что шмаркля, что венедиктовна идут уже давно по-беспределу.
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24.12.2020 22:05 Відповісти
Вот поверил бы САП, если бы они точно так же возмущались, когда по решению генпрокурора дело Стерненко ДВАЖДЫ передавали в СБУ, хотя там вообще статья не СБУшная.
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24.12.2020 22:15 Відповісти
З вашою юридичною освітою вм могли б якщо не здогадатись, то, принаймні, подумати про відносини, а ще краще відношення Стерненка до СБУ. А потім вже зробити висновки про зацікавленність СБУ у розслідуванні цієі справи і аргументи, які вона наводила в ГПУ.
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24.12.2020 23:46 Відповісти
твари! просто сссут всем в глаза!
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24.12.2020 22:20 Відповісти
Вже не тільки сцять, а й серуть на голови.
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24.12.2020 23:16 Відповісти
Она же Анна Федоренко…воровка "на доверие"... Она же Элла Кацнельбоген… Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова... Она же Валентина Понеяд...она же ...Венедиктова )))
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24.12.2020 23:20 Відповісти
похоже что после эпохи Зеленского , если не успеет улететь в Россию...посодют))
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24.12.2020 23:23 Відповісти
Не виключено, що по мєнтовській традиції татаров взяв офіс на понт: здасте мене - здам вас. І понт проконав. Тільки ці понти приїжджих і для приїжджих, от місцеві українці не ведуться на них. Не вірять звичайні люди ні татарову, ні ОП. Чого б це?
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24.12.2020 23:30 Відповісти
Ще не ліквідований? Час вимірюється хвилинами. Падло!!
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25.12.2020 00:05 Відповісти
набу сдыхалось этого дела и обвинило генпрокурора.
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25.12.2020 11:51 Відповісти
 
 