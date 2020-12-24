Кулеба про Кримську платформу: Будемо обмежувати можливості для російського свавілля в Криму

За допомогою Кримської платформи Україна обмежуватиме свавілля Росії в окупованому Криму шляхом зміцнення санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"Ми будемо обмежувати можливості для російського свавілля в Криму, ми будемо збільшувати ціну порушень Росією прав людини в Криму, мілітаризації Криму, погіршення екологічної ситуації шляхом зміцнення санкцій. І ми створюватимемо такі умови у світовій політиці, які будуть "видавлювати" Росію з Криму ... Захоплений Крим дуже дорого обходиться Росії і обходитиметься ще дорожче", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій, неурядових гравців, таких як експерти, правозахисні організації, які мають об'єднати свої зусилля навколо мети деокупації Криму.

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"Кримська платформа буде запущена на саміті, який відбудеться в 2021 році в Києві і збере лідерів інших держав світу, а також представників тих організацій, які я також згадав", - розповів Кулеба.

За його словами, в Кримській платформі буде кілька рівнів, зокрема міжурядовий, міжпарламентський, експертний рівень, і за всіма цими напрямками буде розгорнуто роботу, яка наближатиме деокупацію Криму, його звільнення від Росії і повернення в Україну.