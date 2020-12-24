Головні новини 24 грудня: справу Татарова забрали у НАБУ, ресторанам дозволили працювати в новорічну ніч

Справу заступника голови ОП Олега Татарова Офіс генпрокурора забрав у НАБУ і віддав СБУ, тож його арешт відкладається. Зеленський взявся об'єднати Захід і Схід України дорогою, опалення дорожчає, а кафе і ресторанам дозволили в новорічну ніч працювати до ранку, - головні новини України 24 грудня 2020 року.

Справу Татарова забрали у НАБУ

Офіс генерального прокурора передав справу скандального заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ. Через це не відбулося засідання суду, на якому мали розглянути питання про запобіжний захід для Татарова, і взагалі його можливий арешт відкладається на невизначений термін.

У НАБУ стверджують, що на захист Татарова став Офіс президента і пояснюють, як вдалося провернути цю схему, САП подала апеляцію на передачу справи в НАБУ, а сам Татаров каже, що не винен, гроші на заставу не збирає, на роботу в ОП ходить, як зазвичай. Ситника він називає "знахабнілим чиновником" і обіцяє "покарати".

Ексглава ОП Андрій Богдан опублікував вересневе відео, на якому Зеленський закликає українців не мовчати про корупцію і дзвонити в НАБУ.

Повістки і вироки: Вовк, Тупицький, Назаров

Скандальний суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк отримав повістку НАБУ - його викликають до суду для обрання запобіжного заходу.

Повістку отримав голова Конституційного Суду Олександр Тупицький - він намагався втекти від детективів, але ті все одно вручили документ. За даними "слуги народу" Янченка, проти Тупицького розслідують справи про обман суду і тиск на свідка.

Виконання вироку генералу Назарову, якого суд визнав винним в авіакатастрофі збитого на Луганщині в 2014 році Іл-76, призупинили - адвокати подали касацію. При цьому група військовослужбовців, в яку входять зокрема ветерани війни на Донбасі, просить не карати Назарова - мовляв, він не міг запобігти атаці терористів на літак.

Зеленський хоче побудувати дорогу з Заходу на Схід України

У рамках програми "Велике будівництво" до Дня Незалежності у 2021 році хочуть побудувати найдовшу трасу в Україні - вона починатиметься у місті Стрий Львівської області, а закінчуватиметься в селищі Ізварине Луганської області (зараз окупований). Протяжність дороги становитиме 1400 км. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою дорогою", - сказав Зеленський.

Опалення дорожчає

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

При цьому українці вже заборгували за комунальні послуги 60 млрд грн. Таких боржників в Україні - понад 2,3 млн осіб. "Слуга народу" Гетманцев стверджує, що борг - "проблема не цього року".

Кафе дозволили працювати в Новий рік усю ніч

Відповідне рішення прийняв Кабмін. Міністр охорони здоров'я Степанов пояснює: це зробили, щоб не потрібно було "випробовувати силу Нацполіції". А новорічні ярмарки дозволили, щоб люди відпочили від "пандемічної втоми", додає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.