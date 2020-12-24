УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4539 відвідувачів онлайн
Новини
1 795 18

Головні новини 24 грудня: справу Татарова забрали у НАБУ, ресторанам дозволили працювати в новорічну ніч

Головні новини 24 грудня: справу Татарова забрали у НАБУ, ресторанам дозволили працювати в новорічну ніч

Справу заступника голови ОП Олега Татарова Офіс генпрокурора забрав у НАБУ і віддав СБУ, тож його арешт відкладається. Зеленський взявся об'єднати Захід і Схід України дорогою, опалення дорожчає, а кафе і ресторанам дозволили в новорічну ніч працювати до ранку, - головні новини України 24 грудня 2020 року.

Справу Татарова забрали у НАБУ

Офіс генерального прокурора передав справу скандального заступника голови ОП Олега Татарова з НАБУ в СБУ. Через це не відбулося засідання суду, на якому мали розглянути питання про запобіжний захід для Татарова, і взагалі його можливий арешт відкладається на невизначений термін.

У НАБУ стверджують, що на захист Татарова став Офіс президента і пояснюють, як вдалося провернути цю схему, САП подала апеляцію на передачу справи в НАБУ, а сам Татаров каже, що не винен, гроші на заставу не збирає, на роботу в ОП ходить, як зазвичай. Ситника він називає "знахабнілим чиновником" і обіцяє "покарати".

Ексглава ОП Андрій Богдан опублікував вересневе відео, на якому Зеленський закликає українців не мовчати про корупцію і дзвонити в НАБУ.

Повістки і вироки: Вовк, Тупицький, Назаров

Скандальний суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк отримав повістку НАБУ - його викликають до суду для обрання запобіжного заходу.

Повістку отримав голова Конституційного Суду Олександр Тупицький - він намагався втекти від детективів, але ті все одно вручили документ. За даними "слуги народу" Янченка, проти Тупицького розслідують справи про обман суду і тиск на свідка.

Виконання вироку генералу Назарову, якого суд визнав винним в авіакатастрофі збитого на Луганщині в 2014 році Іл-76, призупинили - адвокати подали касацію. При цьому група військовослужбовців, в яку входять зокрема ветерани війни на Донбасі, просить не карати Назарова - мовляв, він не міг запобігти атаці терористів на літак.

Зеленський хоче побудувати дорогу з Заходу на Схід України

У рамках програми "Велике будівництво" до Дня Незалежності у 2021 році хочуть побудувати найдовшу трасу в Україні - вона починатиметься у місті Стрий Львівської області, а закінчуватиметься в селищі Ізварине Луганської області (зараз окупований). Протяжність дороги становитиме 1400 км. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою дорогою", - сказав Зеленський.

Опалення дорожчає

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електроенергетики і компослуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

При цьому українці вже заборгували за комунальні послуги 60 млрд грн. Таких боржників в Україні - понад 2,3 млн осіб. "Слуга народу" Гетманцев стверджує, що борг - "проблема не цього року".

Кафе дозволили працювати в Новий рік усю ніч

Відповідне рішення прийняв Кабмін. Міністр охорони здоров'я Степанов пояснює: це зробили, щоб не потрібно було "випробовувати силу Нацполіції". А новорічні ярмарки дозволили, щоб люди відпочили від "пандемічної втоми", додає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Автор: 

НАБУ (5071) дороги (3065) Зеленський Володимир (23946) КС (1427) Новий рік (551) тарифи (2040) комунальні послуги (571) Назаров Віктор (128) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Черговий подарунок зебілам від Нелоха : тарифи на опалення зростають в середньому на 20-30%.

Скупий платить двічі, дурний - тричі, лох платить завжди 🤣👍🏼
показати весь коментар
24.12.2020 22:10
+5
Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 9091
показати весь коментар
24.12.2020 22:15
+4
и два раненных в зоне ООС...
показати весь коментар
24.12.2020 22:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и два раненных в зоне ООС...
показати весь коментар
24.12.2020 22:01 Відповісти
Объединитель ************ , не хрен разъединять было
показати весь коментар
24.12.2020 22:04 Відповісти
Черговий подарунок зебілам від Нелоха : тарифи на опалення зростають в середньому на 20-30%.

Скупий платить двічі, дурний - тричі, лох платить завжди 🤣👍🏼
показати весь коментар
24.12.2020 22:10 Відповісти
Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 9091
показати весь коментар
24.12.2020 22:15 Відповісти
Хорошая попытка , но этого не будет
показати весь коментар
24.12.2020 22:19 Відповісти
«сбітий льотчік-пора на пєнсію»?Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 5297
показати весь коментар
24.12.2020 22:26 Відповісти
та нехай едет , а я посиотрю шо из этого выйдет
показати весь коментар
24.12.2020 22:28 Відповісти
Вовочка будет ловить Байдена у сортира, как когда-то Йулька ловила Трампа)))
показати весь коментар
24.12.2020 22:31 Відповісти
Павлик , слухай шо Куприк каже : Зиленскай уже не будет никого караулить возле сортира ... Зиленскай - всьо . Ферштейн
показати весь коментар
24.12.2020 22:36 Відповісти
Головна новина сьогодні - Святий Вечір. Христос рождається! Славімо його!

Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 3778
показати весь коментар
24.12.2020 22:17 Відповісти
"...дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь."
ЦН - это классно
показати весь коментар
24.12.2020 22:19 Відповісти
Главные новости 24 декабря: дело Татарова забрали у НАБУ, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
24.12.2020 22:20 Відповісти
Вот это темпы строительства:1400 км за 8 месяцев. Китайцы, немцы и прочие американцы тихо курят в углу. Но какой классный новогодний тост для зебилов!
показати весь коментар
24.12.2020 22:27 Відповісти
Стрій-Знаменка,М-12,746 км.
показати весь коментар
24.12.2020 22:36 Відповісти
ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

---------------------------------------------------------------------------------------
Медперсонал клиник резко напрягся
показати весь коментар
24.12.2020 22:41 Відповісти
https://twitter.com/TataHortitsa
https://twitter.com/TataHortitsa

Тата

@TataHortitsa

·https://twitter.com/TataHortitsa/status/1342151495299575809 3 ч

Дело Микитася слишком громкое, а былой кредит доверия у Президента исчерпался. Раньше общество не готово было признать, что он такой же, как предшественники. Теперь дозрело.
Головні новини 24 грудня: справу Татарова забрали у НАБУ, ресторанам дозволили працювати в новорічну ніч - Цензор.НЕТ 1557
показати весь коментар
24.12.2020 22:46 Відповісти
Пий, гуляй, веселись, токар, слюсар не журись. Добре попрпцюєм, новий мір збудуєм...
показати весь коментар
25.12.2020 09:07 Відповісти
 
 