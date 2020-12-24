"Європейська Солідарність" у Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік, бо він містить корупційні ризики, – Ємець

Проект бюджету Києва на 2021 рік містить багато корупційних ризиків, не відповідає потребам часу і є відверто політизованим. Тому фракція "Європейська Солідарність" його не підтримує

Про це під час засідання Київради заявив депутат Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

Депутат зазначив, що під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається тихий, прихований від сторонніх очей, перерозподіл влади в Києві.

"Проект бюджету, який ми отримали, – це не про цифри. Він абсолютно політичний. Одній школі ми робимо ремонт – іншій школі не робимо. Все залежить від того, депутати яких фракцій подавали відповідну пропозицію", – зауважив Ємець.

"Ми провналізували цей бюджет глибоко. І бачимо там докази, що центр прийняття рішень (по бюджету) знаходиться не в Київраді. Цей центр знаходиться десь у високих кабінетах, можливо, на вулиці Банковій та в кабінетах олігархів", – зауважує депутат Київради.

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"Вчора вийшло інтерв’ю однієї людини. Ви його знаєте – пан Микитась. Він у своєму інтерв’ю, вийшовши за угодою зі слідством, дуже чітко говорить про те, що частина грошей киян була вкрадена з Подільсько-Воскресенського мосту. Зі слів Микитася ці гроші пішли на виборчу кампанію однієї з політичних сил, а саме – "Слуг народу". На останню кампанію в місцевих виборах. Отой весь цирк з літаючою "Пані-мер", сотні білбордів, телеролики – це було з ваших, з наших, шановні кияни, грошей", – наголосив Ємець.

"В мене питання до "Слуг народу": отой мільярд, який закладений в цей бюджет на будівництво цього ж мосту, на що ви плануєте витратити? На якісь нові вибори?", – запитав депутат.

"Я звертаюсь до депутатів Київської міської ради. Вас обрали кияни. Не будьте слугами "слуг". Будьте виконавцем волі киян. Кияни не хочуть, щоб був міст, який годує "Слуг народу" і Офіс президента, – говорить Ємець.

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"Позиція нашої фракції дуже проста. Цей бюджет – не про інтереси киян. Це – бюджет про інтереси конкретної політичної сили та їхніх посіпак. Ми не підтримуємо цей бюджет. Бо "Європейська Солідарність" не буде співучасником злочинного розпилу бюджету, який освячується під тиском вулиці Банкова", – наголосив представник "Європейської Солідарності".

"Кияни дадуть свою оцінку, і повірте – ця оцінка буде дуже жорсткою", – резюмував Ємець.