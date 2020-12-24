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Новини
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"Європейська Солідарність" у Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік, бо він містить корупційні ризики, – Ємець

Проект бюджету Києва на 2021 рік містить багато корупційних ризиків, не відповідає потребам часу і є відверто політизованим. Тому фракція "Європейська Солідарність" його не підтримує

Про це під час засідання Київради заявив депутат Леонід Ємець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

Депутат зазначив, що під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається тихий, прихований від сторонніх очей, перерозподіл влади в Києві.

"Проект бюджету, який ми отримали, – це не про цифри. Він абсолютно політичний. Одній школі ми робимо ремонт – іншій школі не робимо. Все залежить від того, депутати яких фракцій подавали відповідну пропозицію", – зауважив Ємець.

"Ми провналізували цей бюджет глибоко. І бачимо там докази, що центр прийняття рішень (по бюджету) знаходиться не в Київраді. Цей центр знаходиться десь у високих кабінетах, можливо, на вулиці Банковій та в кабінетах олігархів", – зауважує депутат Київради.

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"Вчора вийшло інтерв’ю однієї людини. Ви його знаєте – пан Микитась. Він у своєму інтерв’ю, вийшовши за угодою зі слідством, дуже чітко говорить про те, що частина грошей киян була вкрадена з Подільсько-Воскресенського мосту. Зі слів Микитася ці гроші пішли на виборчу кампанію однієї з політичних сил, а саме – "Слуг народу". На останню кампанію в місцевих виборах. Отой весь цирк з літаючою "Пані-мер", сотні білбордів, телеролики – це було з ваших, з наших, шановні кияни, грошей", – наголосив Ємець.

"В мене питання до "Слуг народу": отой мільярд, який закладений в цей бюджет на будівництво цього ж мосту, на що ви плануєте витратити? На якісь нові вибори?", – запитав депутат.

"Я звертаюсь до депутатів Київської міської ради. Вас обрали кияни. Не будьте слугами "слуг". Будьте виконавцем волі киян. Кияни не хочуть, щоб був міст, який годує "Слуг народу" і Офіс президента, – говорить Ємець.

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"Позиція нашої фракції дуже проста. Цей бюджет – не про інтереси киян. Це – бюджет про інтереси конкретної політичної сили та їхніх посіпак. Ми не підтримуємо цей бюджет. Бо "Європейська Солідарність" не буде співучасником злочинного розпилу бюджету, який освячується під тиском вулиці Банкова", – наголосив представник "Європейської Солідарності".

"Кияни дадуть свою оцінку, і повірте – ця оцінка буде дуже жорсткою", – резюмував Ємець.

Автор: 

Київ (19525) Київрада (795) Ємець Леонід (88) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+18
БПП против тому , шо им мало досталось
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24.12.2020 22:25
+18
ось його фото...

"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 457
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24.12.2020 22:37
+14
Убейся об угол, ЗЕбил
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24.12.2020 22:31
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БПП против тому , шо им мало досталось
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24.12.2020 22:25 Відповісти
Убейся об угол, ЗЕбил
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24.12.2020 22:31 Відповісти
ось його фото...

"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 457
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24.12.2020 22:37 Відповісти
великий банер, там ще є багато місця
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24.12.2020 22:42 Відповісти
Прочти и успокойся пелох.
"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.Источник: https://censor.net/ru/n3239043
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24.12.2020 22:39 Відповісти
Ну і? Що ти прочитав? Що у школах, якими "опікується" зелені мародер, запланований ремонт для дерибану, як на мості, який знову збираються будувати, а у інших школах не запланований? Звичайно, що тут цифри - другорядне. Спочатку має бути справедливість Хрен "слугам", а не розпил б'юджету!
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Чего убиваться ? Коль вчера и позавчера Марина кукарекала. что она(ЕС) нашли 422 миллиона для поддержки медицины Киева. А Клычко сказал, что эти деньги уже в фонд поддержки медицины уже перечислены. Прямо как при совке-а то деньги пропадут. А Клычко предлагаю ежемесячно доплаты киевским врачам - 50000,медсестрам 4000, младшему медперсоналу 2000 ,мы нашли уже 400 млн. всего 822 млн. С 1 января вот вам расходы на 30 медработников на более 2 млдр.
Ну ты Клычок , ты переплюнул Марину. Поэтому мы против.
Фу противно.
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24.12.2020 23:12 Відповісти
Кукарекаешь ты ,мразь дырявая .Дед наверно Швондер, приезжий? Тогда сиди и читай что умные пишут. Слушай и молчи ,ты находишься на самой низкой , эволюционной ветки развития.
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25.12.2020 07:58 Відповісти
У нас любой бюджет и ранее содержал, и сейчас содержит, и полагаю даже в ближайшем будущем будет содержать коррупционные риски.
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24.12.2020 22:25 Відповісти
А що може бути в 100% корумпованій країні !!)))
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24.12.2020 22:27 Відповісти
А ще 2 роки тому... тільки... в 99% корумпованій країні!!)))
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24.12.2020 22:33 Відповісти
Хіба я щось писав про зростання корупціі, я лише констатував факт наявної корупціі !!))
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24.12.2020 22:40 Відповісти
Якщо Порох не посадив корупціонера Н.,це що і нелох теж не буде його саджати ?? Дивна логіка!!)))
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24.12.2020 22:54 Відповісти
А колись з "Ударом" Кличка були в одному БПП...
І що сі стало?
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24.12.2020 22:29 Відповісти
Віталик їх якби послав в одне нехороше місце
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24.12.2020 22:35 Відповісти
Знаю і підтримую в цьому.
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24.12.2020 22:37 Відповісти
ну це помилка з боку ЄС, вони зі своєй війной проти всіх почали котитись у маргінальне провалля
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24.12.2020 22:40 Відповісти
Це не помилка- це суть партії одної людини.
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24.12.2020 22:48 Відповісти
та понятно, танки и БМП Кличку не сильно нужны, а без них петик не голосует..
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24.12.2020 22:30 Відповісти
Танки и БМП - в Киеве?
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24.12.2020 22:33 Відповісти
Не на це звертайте увагу. А на те, скільки їх на зміні сьогодні.! 😁Мобілізували підтримати б'юджет. Це ж з нього(вірніше, вкрадено його частини) їм гроші платять. Тому і зміна зебільні нині посилена. Зауважили, що є дні, коли їх зовсім немає. А є - коли вся контора. Як сьогодні. 😊
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24.12.2020 22:53 Відповісти
Я не понял? А разве у сои и педалика нет большинства? Или педалик с соей не в кентах? Странно, вон пеця за педалика топил? Мне тут форумная соя доказывала что пидалик патриот и торговый портнер. А Притула то зашквар. Соя обьясни, без тебя никак 😷
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24.12.2020 22:32 Відповісти
Віталик все прийняв і без ЄС
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24.12.2020 22:36 Відповісти
Но вєдь гнєв виразіть надо било?
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24.12.2020 22:38 Відповісти
Тада зачем пеця так демонстративно поддержал пидалика?😷
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24.12.2020 22:51 Відповісти
Надєялся на взаімность, но нє срослось. Бил послан далєко за Ліпєцк...
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24.12.2020 22:54 Відповісти
и правы на 100%!
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24.12.2020 22:33 Відповісти
На 15%. Бо то рейтинг ПЕСа.
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24.12.2020 22:37 Відповісти
Європейська солідарність» - 20,52%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Удар» - 19,98%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Єдність» Олександра Омельченка - 8,74%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 ОПЗЖ - 7,81%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 ВО «Батьківщина» - 7,49%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Слуга наріду» - 7,53%
"Европейская Солидарность" в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год, потому что он содержит коррупционные риски, - Емец - Цензор.НЕТ 8975 «Голос» - 5,97%
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24.12.2020 22:40 Відповісти
Молодєц. Тільки я кажу про всеукраїнський рейтинг запедротів.
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24.12.2020 22:48 Відповісти
Молодець, що ти такий кмітливий, але не в цьому випадку.
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Останні опитування, Сашко, показали рейтинг оновленої псячоі будки.
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24.12.2020 22:52 Відповісти
Це добре. В Порошенка 80% підтримки.
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24.12.2020 22:53 Відповісти
внутрі у партії ЄС?
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Бери выше. В самой семье порошенок.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
та ні, після ковіду Марина мабуть тепер більш впливова
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24.12.2020 23:10 Відповісти
гугл в допомогу.
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24.12.2020 22:58 Відповісти
Супер! А инфа откуда?
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Це добре. Пора на Майдан. Разом вас багато. Що тих нещасних 20% можуть проти вас зробити...
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24.12.2020 22:56 Відповісти
Я вас вже побачив Як вас, добре аваківці відвакцинували?
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24.12.2020 22:59 Відповісти
Кого саме "вас", Сашко?
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24.12.2020 23:06 Відповісти
Вас, зє фопобариг.
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24.12.2020 23:10 Відповісти
До речі не за рейтинги, а за покращення для тебе, вже знаєш , що тарифи на опалення підвищили?
Як тобі така новина? Пірімога ?
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24.12.2020 22:57 Відповісти
В мене приватний будинок, Сашко, а не централізоване опалення. Палю дровами.
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24.12.2020 22:58 Відповісти
та хоч кізяками топи.
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24.12.2020 23:00 Відповісти
Так що там на рахунок свіжої зради?
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24.12.2020 23:04 Відповісти
суддівський вовк не загриз волощука
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24.12.2020 23:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3239045/skandalnyyi_sudya_pecherskogo_suda_vovk_zapretil_uvolnyat_direktora_zavoda_arsenal_voloschuka
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24.12.2020 23:16 Відповісти
Та у вас одні пірімогі. Все давай, я пішов спати. Добраніч.
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24.12.2020 23:14 Відповісти
Добраніч. З Католицьким Різдвом тебе.у нас у Львові не всі, але святкують.
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24.12.2020 23:41 Відповісти
чому то ПЕС, а не ПОП? Петро Олексійович Порошенко, популярний олігархічний політик
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24.12.2020 22:48 Відповісти
Так шо там? ********** нє позвалі почавкать із корита? Отсюда етот правєдний гнєв?
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24.12.2020 22:36 Відповісти
Скажіть, вам бюджет подобається, чи вам какаяразніца? Чисто, повітря зіпсувати зайшли?
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24.12.2020 22:45 Відповісти
та бюджет як бюджет, іншого не буде
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Вам не подобається? То є сумно. А що робити? Вийдіть на протест хоча би чи як.
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24.12.2020 22:50 Відповісти
"Прочти и успокойся нелох" - https://censor.net/ru/comments/locate/3239043/01921490-312a-71ad-b9b3-fe3c7b2e0846
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24.12.2020 22:49 Відповісти
бачите, не ******* тут москалів
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24.12.2020 22:52 Відповісти
та ну, з нашого боку тут таких небагато, та яку ж міску борщу за москаля взяти, тільки моральне задоволення
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25.12.2020 00:14 Відповісти
але ви тут можете подивитись в концентрованому вигляді весь спектр політичной боротьби, що притаманна дійсно демократичному суспільству, і ми тут не хворіємо "стабільністю", навпаки жадаємо більших змін та розвитку
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25.12.2020 00:20 Відповісти
та москаль москаля завжди продасть і за півміски, та не борщу, а якойсь пахльобки. Не заперечую, що це є святотатство, але звична справа
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25.12.2020 01:46 Відповісти
А где была солидарность все то время пока кличко и его поделиники ******* и ****** у детей инвалидов Киева. Спросите хотябы гинзбург, она на этом собаку скушала( не одно дело в суде проиграла)?
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24.12.2020 22:47 Відповісти
ну тепер їм допоможе Перша леді ЄС
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24.12.2020 22:51 Відповісти
Договорные после Майдана такой был
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24.12.2020 23:28 Відповісти
Кличко всегда продаст и выберет сторону денег!
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24.12.2020 22:51 Відповісти
Началось.
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24.12.2020 23:04 Відповісти
Чекаємо на "велике крадівництво" столичного бюджету. Маючи всього 12 мандатів у Київській міськраді слуги відкусили найбільш ласі шматки, саме там де "можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит": бюджет, власність і земля.
1. Комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Голова - Андрій Вітренко ("Слуга народу").
2. Комісія з питань власності. Голова - Михайло Присяжнюк ("Слуга народу")
3. Комісія з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Голова - Владислав Трубіцин ("Слуга народу").
Крім того представник "Слуги народу":

Секретар комісії

- з питань земельних відносин.
- з питань екології.
Перший заступник голови комісії
- з питань бюджету.
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24.12.2020 23:12 Відповісти
ну чого було ще чекати? ЄС тепер проти всіх, а у кацапів є така приказка " на обіжених воду возят"
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24.12.2020 23:19 Відповісти
Думаю, що тими комісіями клоунів заманили у пастку. А щодо "обіжених", вони там є, тільки не ті про кого ви подумали.

"Європейська Солідарність" у Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік, бо він містить корупційні ризики, – Ємець - Цензор.НЕТ 908
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24.12.2020 23:34 Відповісти
я так думаю, що краще домовлятись заради позитивних результатів, Петро Олексійович завжди це міг робити, а зараз я його не впізнаю, щось в нього зламалось
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24.12.2020 23:40 Відповісти
ЕС тоже не против, чтобы их "заманили у пастку". Но никто не хочет...
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24.12.2020 23:43 Відповісти
Кишка тонка у того хто "не хочет" заманити ЄС у пастку.
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24.12.2020 23:47 Відповісти
Думаете, будет прободение?
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24.12.2020 23:58 Відповісти
А раніше вони ризикували з гідністю...
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25.12.2020 01:19 Відповісти
А сколько было гонора и пафоса, когда порохоботы писали, что фракция их божка будет самой большой в Киевском совете.
А по итогу - все на них положили, и как они не были против бюджета - его таки приняли.
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25.12.2020 01:36 Відповісти
вибори 2025-го року почалися. Віталіку в 2025-му виповниться 11,5років на посаді. До нього стільки років мери Києва на посаді не жили. А перемагати з опозиції завжди зручніше.
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25.12.2020 08:49 Відповісти
Нагнали зашкваренных зеботов отмазывать гнилой проект бюджета Киева и попутно набросить на ЕС.
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25.12.2020 10:14 Відповісти
ну да, а кому такое понравится - Виталька списал на посыпку дорог Киева 300000 тонн соли, а дороги не посыпались вообще.
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25.12.2020 19:28 Відповісти
 
 