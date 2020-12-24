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Новини
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Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука

Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу

Суддя Сергій Вовк не дає звільнити Ігоря Волощука з посади директора заводу "Арсенал" при тому, що завод приносить самі збитки, підприємство простоює і заборгувало зарплату своїм співробітникам.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства, в управлінні якого перебуває завод, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про заборону звільняти Волощука суд ухвалив 17 грудня. Після цього КМДА відмовила Державному космічному агентству в його звільненні з посади.

"Хочемо зазначити, що діяльність підприємства з моменту його відновлення в 2012 році є постійно збитковою - на сьогодні сума непокритого збитку підприємства досягла 108 700 000 грн. У 2019 обсяги реалізації продукції в доларовому еквіваленті становили лише третину від обсягів реалізації в 2012 році. Згідно з даними за 9 місяців 2020 року, підприємство зазнало збитків у розмірі $422 тис. (для порівняння - прибуток за 2005 рік становив $535 тис.)", - сказано в повідомленні.

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У Держкосмічному агентстві додали, що завод більшу частину часу простоює або працює на умовах неповного робочого тижня. Із заводу постійно звільняються люди - в 2005-му році там працювало 3200 осіб, у 2013-му - 379, зараз - тільки 206.

"Також зазначаємо, що на сьогодні тривають досудові розслідування кримінальних проваджень, що стосуються незаконного відчуження майна ДП завод "Арсенал", незаконної забудови земельних ділянок на території ДП завод "Арсенал", фігурантом яких є керівник ДП завод "Арсенал" Ігор Волощук", - додали в пресслужбі.

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Арсенал завод (8) суд (11698) Держкосмос (142) Вовк суддя (41)


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Топ коментарі
+17
******* уже кто нить этого Вовка
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24.12.2020 22:48
+13
Только висящие на столбах по всей стране чиновники, судьи, депутаты прокуроры что то могут изменить в этой стране. И не иначе. Шины уже не помогут ибо после шин не проходит и года как эти паскуды выползают со всех щелей и с еще большей жадностью и зверством начинают нас грабить!
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24.12.2020 23:20
+12
Перепрошую - обох.
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24.12.2020 22:59
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Только шины могут помочь этой несчастной стране!
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24.12.2020 22:47 Відповісти
Только висящие на столбах по всей стране чиновники, судьи, депутаты прокуроры что то могут изменить в этой стране. И не иначе. Шины уже не помогут ибо после шин не проходит и года как эти паскуды выползают со всех щелей и с еще большей жадностью и зверством начинают нас грабить!
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24.12.2020 23:20 Відповісти
можно не по всей стране...а только в Киеве...и троих хватит...
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25.12.2020 00:02 Відповісти
******* уже кто нить этого Вовка
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24.12.2020 22:48 Відповісти
Ко рого з них? Їх, мудаків є два-Сергій і Павло.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
Перепрошую - обох.
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24.12.2020 22:59 Відповісти
Я б з радістю, але у них недоторканність є, а у мене нема.
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24.12.2020 23:04 Відповісти
Їх більше насправді. Це великий суддівсько-прокурорський клан. Причому дуже однорідний - всі 100%ві покидьки.
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24.12.2020 23:00 Відповісти
Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука - Цензор.НЕТ 6846
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25.12.2020 00:02 Відповісти
У нас вовки основні люди в державі. Безнаказані наглі вовки-суді олігаргічної системи України.
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24.12.2020 22:49 Відповісти
Зюзя - ничто, вовк - все.
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24.12.2020 22:53 Відповісти
№70
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24.12.2020 22:56 Відповісти
Впевнений, що збитки від діяльності заводу потрібно покривати із зарплатні судді Вовка. Тоді і рішень таких дурних не буде.
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24.12.2020 22:56 Відповісти
КС скасував влітку відповідальність судей за прийняття завідомо неправомірних рішеннь. Звісно ж, що скасував незаконно, але рішення КС не можна оскаржити, навіть якщо вони абсолютно протизаконні - з цим щось потрібно робити. Має бути управа на КС.
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24.12.2020 22:59 Відповісти
Столбы. С верёвками.
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24.12.2020 23:01 Відповісти
Ви зараз анекдот розповіли?
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24.12.2020 23:00 Відповісти
Ні, сон. Хотілося б, щоб в руку був. 😊
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24.12.2020 23:05 Відповісти
Еще одна гнида из позорного клана Вовков, которая потеряла берега и возомнила себя богом на земле. Он таки добьется, что ему голову оторвут.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
Этот волк уже круче Зе.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
Учитывая аудио записи Вовка из окружного про ***********, то он по круче будет Бубочки) Но учитыва, что привлекать к уголовной ответственности окружного Вовка будет Печерский Волвк, то он тоже, крутой парень, вообщем, замкнутый круг Вовков.
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24.12.2020 23:20 Відповісти
Какой же это вовк? Это свинья.
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24.12.2020 22:57 Відповісти
Весь судейский Корпус Украины должен быть заменен варягами. Бо Украинские суды заточены на "чО изволите, барин?"
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24.12.2020 23:09 Відповісти
А цей вовк не може своїм наказом заборонити окупацію Криму і Донбасу? Таке враження що він в Україні головніший за (Бога),хоча на самому ділі біс у вовчій шкурі.
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24.12.2020 23:13 Відповісти
ЗЕбезьяны,радуйтесь,вы живете в "банановой республике"...
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24.12.2020 23:19 Відповісти
https://twitter.com/Hawk71Hawk
https://twitter.com/Hawk71Hawk

Interceptor

@Hawk71Hawk

·https://twitter.com/Hawk71Hawk/status/1342061289888165888 10 ч

Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука - Цензор.НЕТ 8354
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24.12.2020 23:20 Відповісти
Треба його ще трохи потримати, бо не всю землю роздерибанили. А кусень землі там у центрі Печерська чималий.
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24.12.2020 23:22 Відповісти
Вовк = тебе, чмо, вже скоро..., або ти сам, як чечетов.. наступний буде портнов.
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25.12.2020 00:00 Відповісти
Государственный план: - угробить и продать землю, продолжать выпуск тары для яблок - и на Марсе будут яблони цвести. Наполеон - Зе.
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25.12.2020 07:52 Відповісти
после всех зашкваров этого гомнюка, его ртом закрывают дела с банковой.
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25.12.2020 11:49 Відповісти
 
 