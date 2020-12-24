Скандальний суддя Печерського суду Вовк заборонив звільняти директора заводу "Арсенал" Волощука

Суддя Сергій Вовк не дає звільнити Ігоря Волощука з посади директора заводу "Арсенал" при тому, що завод приносить самі збитки, підприємство простоює і заборгувало зарплату своїм співробітникам.

Про це повідомляє пресслужба Державного космічного агентства, в управлінні якого перебуває завод, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про заборону звільняти Волощука суд ухвалив 17 грудня. Після цього КМДА відмовила Державному космічному агентству в його звільненні з посади.

"Хочемо зазначити, що діяльність підприємства з моменту його відновлення в 2012 році є постійно збитковою - на сьогодні сума непокритого збитку підприємства досягла 108 700 000 грн. У 2019 обсяги реалізації продукції в доларовому еквіваленті становили лише третину від обсягів реалізації в 2012 році. Згідно з даними за 9 місяців 2020 року, підприємство зазнало збитків у розмірі $422 тис. (для порівняння - прибуток за 2005 рік становив $535 тис.)", - сказано в повідомленні.

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У Держкосмічному агентстві додали, що завод більшу частину часу простоює або працює на умовах неповного робочого тижня. Із заводу постійно звільняються люди - в 2005-му році там працювало 3200 осіб, у 2013-му - 379, зараз - тільки 206.

"Також зазначаємо, що на сьогодні тривають досудові розслідування кримінальних проваджень, що стосуються незаконного відчуження майна ДП завод "Арсенал", незаконної забудови земельних ділянок на території ДП завод "Арсенал", фігурантом яких є керівник ДП завод "Арсенал" Ігор Волощук", - додали в пресслужбі.