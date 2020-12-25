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Білорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті

Білорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті

Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич і голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер підписали 24 грудня в російському Санкт-Петербурзі протокол, який визначає процедуру встановлення ціни на природний газ для Білорусі в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Конкретна ціна не розголошується. Цього року це 127 доларів за тисячу кубометрів.

Міністерство енергетики Білорусі прокоментував підписання протоколу, зазначивши, що "рівень цін на газ на 2021, узгоджений сторонами, майже на рівні 2020 року".

Упродовж 2020 білоруська сторона неодноразово заявляла про необхідність суттєво знизити ціну російського природного газу.

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Автор: 

Білорусь (7938) газ (10447)


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Топ коментарі
+6
слилась Беларусь в ноль - осталась беларуссия...
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25.12.2020 00:02
+4
"Бацька" заглатывает всё глубже и глубже.
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25.12.2020 00:19
+4
не каждую сосну козак обшкурит, нужны корабельные,,,,
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25.12.2020 00:20
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слилась Беларусь в ноль - осталась беларуссия...
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25.12.2020 00:02 Відповісти
Молодость моя, Белоруссия,
Песня партизан, сосны да туман (с)
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25.12.2020 00:16 Відповісти
не каждую сосну козак обшкурит, нужны корабельные,,,,
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25.12.2020 00:20 Відповісти
А в чем слив..а где газ брать..или ты снова бебебе...(
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25.12.2020 00:41 Відповісти
***** вас тупо купило, причем за дешево...
ето именно то когда в 14м ***** хотело купить Украину..
в 20м Беларусь откровенно лягла под *****...
жаль бесконечно ...
ну уже как то... - и ето перекашляем бебебе....
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25.12.2020 00:46 Відповісти
Ты на вопрос ответь,балаболка...где газ брать..,может Украине тоже трубу лаптям посоветуешь перекрыть...война ведь..или уже нет войны?(
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25.12.2020 00:57 Відповісти
тебя интересует де я гас буду брать?
вопрос как минимум не корректный - загазуюсь как нибудь без кацапни и прикацапленых...
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25.12.2020 01:04 Відповісти
Вот это слив и есть,балаболка.Если бы была возможность,то и Украина сегодня бы не являлась вторым по значимости торговым партнером с лаптями...но как есть.
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25.12.2020 01:22 Відповісти
еще и тебе трохи продам, если нормальную цену предложишь и кацапятничать перестанешь...
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25.12.2020 01:06 Відповісти
ой, да какая у бульбашей нормальная цена?
нет у них денег
они привыкли за газок себя продавать
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25.12.2020 08:57 Відповісти
Зря ты такие вопросы задаешь - это больная тема. Газ, уголь, нефть и нефтепродукты, твелы, удобрения, машины, электротехника и многое другое это не темы для обсуждения - лучше говори об рукожопости..
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25.12.2020 04:44 Відповісти
газа в мире много - покупай у кого хочешь
но вопрос ведь для вас в том, что вы хотите газок дёшево, не так ли?
так как денег нет покупать по мировым ценам
вот и приходится вам за дешевый российский газ отдавать свою свободу
ну да вам стоять на коленях и задницу подставлять не впервой - вы это уже 30 лет делаете, и до того тем же занимались
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25.12.2020 08:56 Відповісти
Litve zakupajet gaz te sto udobrenija delajet im tam bez raznici gazproma ili drugix,tak vot teper zakupajet iskliucytelno amerikanski gaz po skolku tot desevle.Vot etom mesiace 2 ******** priplyli s ameriki zyzeni gaz.2 ******** eto pocti vsio sto zakupajem v mesiac.V Litve popali pod sankciji ix sanatorija,tam ecio gostinici ***** ceta arestovali takze.lukasenka byla sanatorija
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25.12.2020 10:16 Відповісти
дело в том, что Газпром продает газ по разной цене
мотивировка цены - чисто политическая
поэтому той же Германии газ выходил дешевле, чем Польше и вам
поэтому вам, действительно, дешевле покупать американский сжиженный
а немцам - неа, русский выгоднее
аналогично и с белорусами, которые пару лет назад вообще почти даром его получали, ну, в смысле, расплачиваясь не деньгами, а собой
думай, в мире есть много такого, о чем ты не знаешь
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25.12.2020 10:40 Відповісти
Tak mi zakupali vot etom godu bolse vsego norvezski gaz zyzeni tam jest kontrakt s nimi,pocti 60% vsex zakupok gaza s nix,vot vtoryje bylo amerikansi okolo 30% i raska na 3 meste tam okolo 10%.Te sto udobrenija delajet skazali sto gazproma gaz im dorogoj.Dlia zitelej nam nenuzen zakupat gaz sami delajem na biotoplive, desevle 3 raza polucajetsia, oni toze mogli delat vet lesa u nix ecio bolse cem zdes,tocnej otxodov lesa .
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25.12.2020 10:52 Відповісти
вам русские так дорого продавали газ потому, что вы - их враги
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25.12.2020 10:42 Відповісти
Teper jest elektricestvo problema,tut sloznej kogda idiot prodaza aukcionax ti nevydes s kogo pokupajes raska ili dopustim svedi prodajiot.Vot raski Interao govorit sto oni tut prodajiot okolo 80% elektricestva iz vsex prodax Polse,Latviji i Estoniji.Vot eto nado resit mne eto ne nravitsia
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25.12.2020 11:28 Відповісти
если бы бульбаши могли покупать газ по той цене, как покупают поляки, - то давно бы сделали
но - не могут
потому что вся их экономика - дотационная Россией
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25.12.2020 10:45 Відповісти
Vot nasi dali sravnenije ix kolxozov i nasix fermerov,tak u nas polucajetsia na 10 raz desevle zdelat produkt cem im.Vot togda vopros kak oni mozet konkurirovat produktami Evrope,ostajiotsia raska i tam zacioti vsiakyje nado nenado
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25.12.2020 10:59 Відповісти
Poliaki s raskoj torgovlia u nix 4%, poliakov s Germanijej 30%.Vot poliaki uze integrirovalis zapadnuju Evropu ix predprijatyje davno rabotajet na pokupatelej vsej Evropi,a Belorus tam vet vsia torgovlia s raskoj ili drugimi nvs stranami
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25.12.2020 12:47 Відповісти
tut ecio xuze ne kupila raska,a pod pracentami dajut dengi 3 ili 5% i tem zarabatyvajet.Vot Baltijskije strani vziali krediti,tak minusovyje kredity,to jest nam zaplatyt sto my vziali dengi.Tam meloc konecno no 0.30% doplatyt
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25.12.2020 01:08 Відповісти
понимаю о чем вы, но когда и если я очень нуждаюсь в деньгах - мне не нужны "подарки" - они предполагают зависимость ...
мне нужен кредитор, а потом я все равно на ноги стану и все выплачу с процентами...
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25.12.2020 01:13 Відповісти
Da vi pravi no tut ES programi,a mi i tak ES i nekuda nevyxodim.MI sami dajiom dengi dosputim MVF takze Litve mozno dat 300mln evro,vot i nam procent pojdiot.Tut s odnix berut drugim otdajut
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25.12.2020 01:22 Відповісти
а зарабатывем все равно ты и я - и мне абсолютно не все равно на куда пошли мои налоги...
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25.12.2020 01:38 Відповісти
A Belorus oni mne kazetsia 10 miliardov evro s raski otdolzyla jesli ne bolse pod procentami.Na AES tolko 6 miliardov kotoraja po mojemu ecio popadiot pod sankciji ES,poskolku inspektorov nepuskajet uze 2 avariji byli.Bez ES rinka im eto prinesiot ubytki,raske tak nenuzna oni sami neimejet kuda det
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25.12.2020 01:44 Відповісти
Не равняйте таракана и Беларусь.
А переживаете хоть немножко, так помогли бы хоть инфрмационно.
К сожалению, украинские политики типо воюют с пукиным, но при этом видимо не оч хотят ругаться с тараканом - заявлений и давления не особо много ни в самой Украине, ни в международных вопросах с др странами
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25.12.2020 08:08 Відповісти
Дрыщ, украина не тупо, а реально воюет с Куйлом уже 7 лет и положила большой и толстый на лаптекопытных.
Мы все это проходили до 15 года, а потом Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу.. При Порохе отсудили(к стати, впервые в мире) почти 3 лярда баксов, и мы покупаем газ по рыночным ценам, и никто не ездит к членоголовому окурку Куйлу на поклон. Ну а для тех, кто на может оплатить стоимость газа, есть субсидии, которые тоже внедрены Яценюком. А на счет вашего таракана, так Украина не признает его президентом.
Ты не плачь в жилетку, вы такими смешными для Луки протестами, когда вас бьют, как паршивых котят, а вы только сопли подтягиваете, НИКОГДА не нагоните Луку, а сделать как, как в Украине у вас кишка тонка.
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25.12.2020 08:34 Відповісти
вообще-то это ваше, бульбашей, дело было - свергнуть таракана
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
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25.12.2020 08:59 Відповісти
Как Швеция превращает свои отходы в золото

https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q

Ключевое слово Швеция зависела от поставок газа, а щас болт ложит на все и угрожает бомбить путинские базы в Балтике.
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25.12.2020 00:04 Відповісти
Швеция - она такая - страшнее кошки зверя нет!
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25.12.2020 04:46 Відповісти
Страшнее, не страшнее, тебе видней. А то, что шведы с населением 10 миллионов имеет мощнейшую промышленность, никто не сомневается. Мало стран могут похвастаться самолетами такими как СААВ, автомобилями, кораблями, в общем всего не перечесть. Лично я с большим уважением отношусь к шведам, в отличии от немцев, которые легли под членоголового окурка Куйла.
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25.12.2020 08:43 Відповісти
быстрее на север все шо можно "оторвать" от бамбаса...
трактороприезжалово закончилось - началось северное ***** #2
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25.12.2020 00:06 Відповісти
рааааастов ..к фелыровичу
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25.12.2020 00:14 Відповісти
А с кем Миллер это все подписал? С "типа президентом" Лукой? Любят кацапы со всякими нелигитимными отбросами якшаться.
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25.12.2020 00:16 Відповісти
"Бацька" заглатывает всё глубже и глубже.
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25.12.2020 00:19 Відповісти
Это да - в этом году 3,80 гр. за куб - это считай не жилец!
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25.12.2020 00:34 Відповісти
У кацапни свои подсчёты.
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25.12.2020 04:38 Відповісти
Pocemu nam zakupat jesli sami mozem zdelat i ecio desevle na 3 raza cem raska prodajiot?Da i u amerikosov mozno kupit desevle cerez terminal cem s raski.
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25.12.2020 00:46 Відповісти
У диктаторів все в секреті.
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25.12.2020 00:34 Відповісти
Kazetsia sto glavnoje jest cena na gaz?Vot Litve liudiam netu raznici poskolku otoplenije postrojeno na biotoplive,vot uspesno zamenili gaz i cena upala bolse 3 raz cem togda kak bil gaz.Belorus toze mogla toze zdelat,uslovije kak bi teze no jesli durak lukosenko upravliajet stranoj to i imejet
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25.12.2020 00:36 Відповісти
Tut grafik cen kak menialas kogda gaz pomeniali na biotoplivo.Vot zelioni jest otoplenije na biotoplive gaza pocti nenado dlia zytelej .Vot eto zdelali za 8 let.Cena 3 raza mense takzeБілорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті - Цензор.НЕТ 1500
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25.12.2020 10:34 Відповісти
А помните как Лукашенко как избалованный ребенок наезжал на кацапов по любому поводу. Требовал газ по себестоимости. Как объявил войну РФ на подконтрольных каналах.
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25.12.2020 00:39 Відповісти
А теперь он шелковый.

Собсно, похоже, что это и есть истинная суть беларусской оппо-хоппа-позиции ватной котлетницы - рычаг давления ***** на Луку.
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25.12.2020 03:05 Відповісти
Да, в свое время Лука немало попортил воздух для Куйла. Я тогда его в этом плане поддерживал.
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25.12.2020 08:45 Відповісти
Робін Гуд крав у багатих і роздавав бідним. Багаті ставали бідними, а бідні багатими і процес повторювався. Що мав з цього Робін Гуд секрет, але одного дня красти вже стало нічого...
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25.12.2020 00:41 Відповісти
Думаю там цена газа- независимость Беларашки
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25.12.2020 02:04 Відповісти
Иначе на что кацапы рассчитывают как Беларашка будет возвращать деньги если власть на Беларашке нелегитимная и договоры недействительные
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25.12.2020 02:05 Відповісти
Почему в секрете? На РБК пишут 129 зеленый за тыщу кубов.
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25.12.2020 04:48 Відповісти
а нам эта информация зачем? что она нам дает? лишь по по ушам проехать...
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25.12.2020 05:11 Відповісти
Вот. Это и обидно. И так от Украины: политикрв тех, и нынешних немного поддержки людям, борющимся с тараканом. Ни внутри Украины, ни в международном формате.
Так и на ведущих новостных сайтах даже в этом году новости про Беларусь весьма редки и далеко не в топе.
А оч хотелось бы большего давления на таракана, дружка пукина - бармалея.
Украинцы, беларусы рядом, ваши соседи и с надеждой смотрят и на вас тоже.
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25.12.2020 08:03 Відповісти
Ну а кто-же вам виноват? Я видел огромные манифестации в Минске, стоило этой толпе в 200 тысяч человек повернуть к резиденции Луки, так его взяли-бы голыми руками, а менты тихонечко убежали-бы. А теперь вспомни, как на Майдане люди с фанерными щитами не побоялись взбесившегося Беркута и пошли на огонь из калашей с голыми руками.
Нет, дорогой, богатыри не вы !
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25.12.2020 08:53 Відповісти
вообще-то это ваше, бульбашей, дело было - свергнуть таракана
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
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25.12.2020 09:01 Відповісти
Поддержки в чем. С вами побегать с цветами вокруг омона? Вы с этим и сами прекрасно справляетесь. Вот если у вас начнется война с касапией, то да. Тысячи добровольцев к вам приедут помогать и оружия подкинут. Это я точно знаю. Здесь хватает людей которые не упустят возможности нафаршировать свинцом свинособак. Но вы ведь этого не хотите. Вы же с ними дружить хотите но чтоб без лукашенка. Дело ваше, страна ваша.
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25.12.2020 10:27 Відповісти
Всем и так ясна цена - "союзное государство"
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25.12.2020 08:53 Відповісти
Пускай окурок кормит беларусов,-сейчас самое время! Когда,последние штатовские санкции загоняют в гроб оборонку рфии,а также космос и гражданские отрасли авиастроения,промышленной электроники,и всякое другое,и когда поступления в бюджет упаду примерно на 30%,-то наступает самый подходящий момент для того чтобы кормить Лукашенко!
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25.12.2020 09:08 Відповісти
Такая же история как и у нас. Думаю там союзное государство прописано. А уж опосля и рыночные цены на газ.. а скорее даже больше рыночных.
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25.12.2020 10:18 Відповісти
 
 