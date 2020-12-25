Білорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті

Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич і голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер підписали 24 грудня в російському Санкт-Петербурзі протокол, який визначає процедуру встановлення ціни на природний газ для Білорусі в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Конкретна ціна не розголошується. Цього року це 127 доларів за тисячу кубометрів.

Міністерство енергетики Білорусі прокоментував підписання протоколу, зазначивши, що "рівень цін на газ на 2021, узгоджений сторонами, майже на рівні 2020 року".

Упродовж 2020 білоруська сторона неодноразово заявляла про необхідність суттєво знизити ціну російського природного газу.

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