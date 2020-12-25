Білорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціна тримається в секреті
Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич і голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер підписали 24 грудня в російському Санкт-Петербурзі протокол, який визначає процедуру встановлення ціни на природний газ для Білорусі в 2021 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Конкретна ціна не розголошується. Цього року це 127 доларів за тисячу кубометрів.
Міністерство енергетики Білорусі прокоментував підписання протоколу, зазначивши, що "рівень цін на газ на 2021, узгоджений сторонами, майже на рівні 2020 року".
Упродовж 2020 білоруська сторона неодноразово заявляла про необхідність суттєво знизити ціну російського природного газу.
Топ коментарі
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Песня партизан, сосны да туман (с)
ето именно то когда в 14м ***** хотело купить Украину..
в 20м Беларусь откровенно лягла под *****...
жаль бесконечно ...
ну уже как то... - и ето перекашляем бебебе....
вопрос как минимум не корректный - загазуюсь как нибудь без кацапни и прикацапленых...
нет у них денег
они привыкли за газок себя продавать
но вопрос ведь для вас в том, что вы хотите газок дёшево, не так ли?
так как денег нет покупать по мировым ценам
вот и приходится вам за дешевый российский газ отдавать свою свободу
ну да вам стоять на коленях и задницу подставлять не впервой - вы это уже 30 лет делаете, и до того тем же занимались
мотивировка цены - чисто политическая
поэтому той же Германии газ выходил дешевле, чем Польше и вам
поэтому вам, действительно, дешевле покупать американский сжиженный
а немцам - неа, русский выгоднее
аналогично и с белорусами, которые пару лет назад вообще почти даром его получали, ну, в смысле, расплачиваясь не деньгами, а собой
думай, в мире есть много такого, о чем ты не знаешь
но - не могут
потому что вся их экономика - дотационная Россией
мне нужен кредитор, а потом я все равно на ноги стану и все выплачу с процентами...
А переживаете хоть немножко, так помогли бы хоть инфрмационно.
К сожалению, украинские политики типо воюют с пукиным, но при этом видимо не оч хотят ругаться с тараканом - заявлений и давления не особо много ни в самой Украине, ни в международных вопросах с др странами
Мы все это проходили до 15 года, а потом Яценюк сказал Куйлу : Куйло, засунь свой газ себе в жопу.. При Порохе отсудили(к стати, впервые в мире) почти 3 лярда баксов, и мы покупаем газ по рыночным ценам, и никто не ездит к членоголовому окурку Куйлу на поклон. Ну а для тех, кто на может оплатить стоимость газа, есть субсидии, которые тоже внедрены Яценюком. А на счет вашего таракана, так Украина не признает его президентом.
Ты не плачь в жилетку, вы такими смешными для Луки протестами, когда вас бьют, как паршивых котят, а вы только сопли подтягиваете, НИКОГДА не нагоните Луку, а сделать как, как в Украине у вас кишка тонка.
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать
https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q
Ключевое слово Швеция зависела от поставок газа, а щас болт ложит на все и угрожает бомбить путинские базы в Балтике.
трактороприезжалово закончилось - началось северное ***** #2
Собсно, похоже, что это и есть истинная суть беларусской оппо-хоппа-позиции ватной котлетницы - рычаг давления ***** на Луку.
Так и на ведущих новостных сайтах даже в этом году новости про Беларусь весьма редки и далеко не в топе.
А оч хотелось бы большего давления на таракана, дружка пукина - бармалея.
Украинцы, беларусы рядом, ваши соседи и с надеждой смотрят и на вас тоже.
Нет, дорогой, богатыри не вы !
за вас это дело никто не сделает
ну, а если вам нравится на коленях перед тараканом стоять - то мы тут при чем?
вы стойте дальше, а нам - свое делать