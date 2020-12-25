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Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до суспільства з приводу меморіалізації Бабиного Яру

Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до суспільства з приводу меморіалізації Бабиного Яру

Українські євреї вдруге звернулися до громадянського суспільства із закликами усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті і не допустити осквернення пам'яті жертв Бабиного Яру. Перше звернення було оприлюднене у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Історичну правду.

Звернення викликане спробою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" звести в Бабиному Яру на місці православного кладовища тимчасову синагогу. Глава Асоціації єврейських громад та організацій в Україні Йосип Зісельс повідомив, що таку спробу зробили 19 грудня всупереч рішенню Міністерства культури і інформаційної політики.

"Ми, українські євреї, як і багато євреїв різних країн, безумовно, підтримуємо ідею увічнення пам'яті десятків тисяч євреїв та людей, інших національностей та конфесій, вбитих нацистами у Бабиному Яру в роки Другої світової війни. Кращі представники нашого та інших народів боролися за це багато років. Але нам не однаково, хто і якою ціною втілить цю ідею в життя. Вважаємо неможливим і неприпустимим будь-яке рішення, що передбачає будівництво на території кладовищ і місць масових поховань – це абсолютно суперечить єврейській та загальнолюдській традиції й моралі", - йдеться в повідомленні.

Підписанти підкреслюють, що підтримують "український проект комплексної меморіалізації Бабиного Яру, яка не передбачає жодного фундаментального будівництва на землі, де знаходилися православне, єврейське, караїмське та мусульманське кладовища, і де поховані останки десятків тисяч жертв нацистських катів".

Також читайте: У Бабиному Яру представники "російського проєкту" меморіалізації намагалися звести синагогу без дозволу Мінкультури, - Зісельс

"Саме тому нас обурили плани ініціаторів створення російського проекту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (МЦГБЯ) побудувати так звану тимчасову поминальну синагогу на території колишнього Кирилівського православного цвинтаря в урочищі Бабин Яр, одразу за пам'ятником "Менора". Це вже не перша спроба керівництва російського проекту цинічна й неприйнятна для релігійних євреїв, як і для віруючих всіх конфесій, і взагалі, для нормальних, порядних людей, використовувати територію кладовищ і заповідника "Бабин Яр" для просування своїх провокаційних ідей і піар-акцій.

Нагадаємо сумнівну в естетичному плані арт-інсталяцію, присвячену річниці початку розстрілів у Бабиному Яру та встановлену у вересні поточного року, всупереч протестам громадськості, безпосередньо на землі зруйнованого Єврейського кладовища. Саме на цьому місці ініціатори МЦГБЯ обіцяють побудувати величезний комплекс меморіалу-музею в порушення всіх можливих заборон і обмежень єврейської релігії, а також українського законодавства і міжнародних зобов'язань України", - пояснюється в зверненні.

У листі нагадали, що єврейська релігійна традиція однозначно забороняє будь-яке будівництво на місцях кладовищ і масових поховань:

"Спроба побудувати синагогу на землі Православного кладовища є образою єврейських духовних і моральних цінностей, а також відвертою провокацією проти православних віруючих, проти всіх, чиї рідні та близькі упокоєні на Кирилівському цвинтарі. Безкарність надихає. Схоже, що російські мільярдери – спонсори проекту (Фрідман, Хан і Фукс) більше, ніж у будівництві меморіалу, зацікавлені в провокуванні громадського обурення проти його створення. Мета подібних провокацій – порушити міжконфесійний і міжетнічний мир в Україні, а тих, хто виступає проти подібного блюзнірського будівництва, на весь світ оголосити "жахливими українськими антисемітами". Люди, що оголошують себе ревнителями пам'яті жертв Голокосту, ще більше, ніж інші, не сміють оскверняти поховання – ні місця, де мученицькою смертю гинули жертви нацистів, ні території зруйнованих радянською владою кладовищ. Порядна людина не може, не має права примиритися з подібним святотатством".

На цей момент звернення підписали 443 людини.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а такожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

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Бабин Яр (160) євреї (124) пам’ять (1188)


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Топ коментарі
+15
Справа в тому, що у Бабиному Яру загинули справжні євреї, а за "увіковічнення їх пам"яті" ухопились, як за "ласий шматок", "професійні євреї"... Їх в одесі "маланцями" називають... Івриту не знають, ритуалів не дотримуються, а замість бога в душі - гроші у "калитці"...
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25.12.2020 09:40
+13
Бабий яр - это Киев. С какого боку здесь российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс?, Даже если они сами иудеи?
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25.12.2020 09:40
+9
буде, як з МАФом московської церкви на фундаменті десятинної церкви...розростеться... чекатиме. поки небайдужі не рознесуть
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25.12.2020 09:58
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Спочатку тимчасову поминальну синагогу, потім до неї комплекс господарських споруд (кухня-лазня-гараж-гуртожиток для персоналу) та інших інфраструктурних будівель...
І "здєсь будєт город-сад".©
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25.12.2020 09:39 Відповісти
буде, як з МАФом московської церкви на фундаменті десятинної церкви...розростеться... чекатиме. поки небайдужі не рознесуть
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25.12.2020 09:58 Відповісти
ля-ля-ля, ооп, новий поворот..!

https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 23 ч

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ. Ничего удивительного, это самое малое, в чем замешано это шакальё...

Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 653
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25.12.2020 14:25 Відповісти
Так важко провести з цього приводу опитування серед киян??
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25.12.2020 09:39 Відповісти
І 73% скажуть "А какая разніца" ?
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25.12.2020 09:53 Відповісти
Впевнена, що не скажуть.
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25.12.2020 10:33 Відповісти
Раніше я теж, як киянин, десь завищував свої оцінки відносно своїх земляків, вважаючи їх найкращими. Та останні вибори стали тим холодним дощем, який протверезив мою уяву. Як пояснити, що в окрузі, в якому раніше депутатом ВР було обрано Андрія Іллєнка, тепер переважною більшістю обирають тоді нікому невідомого (з такою неприємною зовнішністю) члена СН, любителя повій, некиянина Р. Стефанчука. І так весь Київ... Для мене ці вибори стали тим моментом, який послужив поштовхом для переосмислення багатьох речей. Тепер я чітко усвідомив, що найкращі завжди в меншості і безглуздо чекати від охлоса розумних рішень.
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25.12.2020 12:22 Відповісти
Ну, там еще при совдепии построили высшую партийную школу, архив ЦК КПУ, телецентр, спорткомплекс и подземный ход.
А пару лет назад еще и жилой комплекс.
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25.12.2020 09:39 Відповісти
може, там збудувати підземний комплекс?...це не порушить ні традицій, ні ландшафту
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25.12.2020 10:02 Відповісти
Весъ підземний простір там заповнений кістками померлих. До чого тут взагалі ландшафт? Саме традиції і нагло порушуються, щоб потім виставити українців негідниками.
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25.12.2020 19:00 Відповісти
Справа в тому, що у Бабиному Яру загинули справжні євреї, а за "увіковічнення їх пам"яті" ухопились, як за "ласий шматок", "професійні євреї"... Їх в одесі "маланцями" називають... Івриту не знають, ритуалів не дотримуються, а замість бога в душі - гроші у "калитці"...
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25.12.2020 09:40 Відповісти
Бабий яр - это Киев. С какого боку здесь российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс?, Даже если они сами иудеи?
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25.12.2020 09:40 Відповісти
В Украіні своіх пахатих геп і доп вистарчає, а тут ще й російські провокатори.
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25.12.2020 09:49 Відповісти
це гебня у третьому коліні, а решта - камуфляж

...Вони вже дощенту «вижерли» свою країну і тепер лізуть по нашу.
Це габешна імперія, диктатура спецслужб. Спецслужби не воюють, вони розкладають країни зсередини, купують, займаються терактами, організовують інформвійни, деморалізують. Це - їхнє. А у відкритих боях вони не виграють. Хоча звичайно, вони вчинили руйнацію. І цей ефект руїни ми мусимо мінімізувати. А все решта - інформаційні видування, блеф та понти: «Да, мы жуткие, мы страшные, мы непобедимые». Це все технологія. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/09/17/oksana-zabuzko-8/
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25.12.2020 10:26 Відповісти
Ну і як це "нєдопустімо", коли освоєні кошти на розробку проектно-кошторисної документації і відома цихверка, яку можна покласти до карману при будівництві?
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25.12.2020 09:49 Відповісти
Йосип Зісельс - дисидент ще з радянських часів. Я його думці довіряю абсолютно. Треба робити так як він радить.
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25.12.2020 09:49 Відповісти
Гы-гы-гы.
Он просит, что бы его тоже включили в кагал к фуксам, если что.
Тогда будет расхваливать ейный проект.
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25.12.2020 09:53 Відповісти
Ні, він якраз критикує цей проект постійно...
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25.12.2020 09:57 Відповісти
Не свисти.
Смотрел его выступление по зомбоящику и он однозначно просится делать совместный проект.
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25.12.2020 10:01 Відповісти
Не брешіть. Він не просить цього, а пропонує як компроміс, щоб російскі жиди не наробили лиха Україні.
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25.12.2020 19:02 Відповісти
пускай посоветует державе израиль признать голодомор Украинцев
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25.12.2020 11:52 Відповісти
Підтримую.
STOP ворожим маніпуляціям на кістках померлих. У Бабиному Яру поховані люди різних етнічних груп України і маніпулювання перевагою одної з них є не гуманним кроком.
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25.12.2020 10:05 Відповісти
Но под шумок трагедии нужно возвести именно синагогу!
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25.12.2020 13:16 Відповісти
дарма ви вважаєте ***** не здатне вести розбрат в Україні через єврейське питання. Просто етнічні євреї в нас патріоти
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25.12.2020 14:01 Відповісти
"Неприпустимо будувати на місцях поховань" - беззаперечна теза. А далі треба думати головою і мати серце і совість. Не можна танцювати на могилах. "Жовтневий палац культури" - місце регулярних розстрілів киян, українців, які тривали аж до смерті Й. Сталіна. Трупи розстріляних вночі, перед світанком, на вантажівках відвозили в Бабій Яр. Не буде щастя тим, хто не шанує пам'ять мучеників.
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25.12.2020 10:09 Відповісти
В Быковню, а не в Бабий Яр!
Того яра всего 200 метров!
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25.12.2020 10:16 Відповісти
Читав спогади старих киян. Один розповідав, що вже в кінці 40-х років, як завжди на світанку, з вантажівки, яка прямувала з Жовтневого палацу саме до Бабиного Яру, випав труп чоловіка. Зібрались люди, пошепки обговорювали подію. А потім чекісти швиденько прибрали тіло.
https://www.youtube.com/watch?v=*****-kVS9c Бабин яр був місцем масового поховання жертв сталінських репресій з початку 30-х років минулого сторіччя. Тепер це не таємниця. Биковня - то зовсім інша трагічна історія. Від Жовтневого палацу до Бабиного яру - 20 хвилин їзди. А відносно розмірів Бабиного Яру, то некияни зможуть уявити собі, яким він був якщо https://www.youtube.com/watch?v=Ac6c9D4C57Q подивляться відео про Куренівську трагедію.
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25.12.2020 11:44 Відповісти
https://stalingrad.tv/articles/byl-li-babiy-yar/ БАБИЙ ЯР НЕ ИМЕЕТ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.
1. Отсутствуют тела. Их должно быть не менее 30 000. Их не нашли.
2. Отсутствуют документальные свидетельства события.
3. Отсутствуют обвиняемые в совершении этого преступления.
4. Отсутствуют судебные процессы, доведенные до конца.
Для того, чтобы признать наличие или отсутствие события преступления нужны ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
В случае с Бабьим Яром их нет. Именно поэтому СССР в Нюрнберге получил отказ принять к рассмотрению, в частности:
1. Обвинения немецкой стороны в расстреле польских офицеров в Катыни.
2. Обвинения немецкой стороны в расстреле советских граждан в Бабьем Яре.
Поэтому Нюрнбергский процесс не рассматривал ни Катынь, ни Бабий Яр. https://stalingrad.tv/articles/byl-li-babiy-yar/
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25.12.2020 10:14 Відповісти
Зато, есть повод построить синагогу!
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Так...але й є привід притягти за надання наперед неправдивої інформації. Люди, що постійно брешуть, поступово починають вірити у власну брехню. Вже їм ніхто не вірить, а вони все ще переконують самих себе у тому, які вони розумні, що всіх обдурили.
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25.12.2020 13:43 Відповісти
прям как про кости мамонтов..
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25.12.2020 10:16 Відповісти
Я вообще не понимаю, причём тут "общество"? Обращайтесь к властям! Центральным и киевским. У них- полиция, ГПУ/СБУ и т.д. Есть ВСЕ рычаги для того, чтобы прекратить этот беспредел. Что предлагается делать "обществу"? Биться с застройщиками так, как бились в Протасовом яру?
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25.12.2020 10:30 Відповісти
Зисельс прав. А путинским кошелькам вобще нечего делать в Украине. Никаких "поминальных синагог" в иудаизме не существует, да ещё на христианском кладбище - это полный абсурд. Синагоги строят там, где евреи живут, а не на кладбищах. Они будут фундамент ставить на костях? Это (помимо этики) запрещено еврейским религиозным законом - кости оскверняют. В эту синагогу евреям нельзя будет заходить. Весь этот фарс - очередная попытка московии стравить евреев и православных украинцев. Раввин Ариэль Лотоцкий.
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25.12.2020 10:50 Відповісти
Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 3454
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25.12.2020 13:20 Відповісти
Опять евреи жертвы самый пострадавший народ которому все должны. Когда это прекратится?
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25.12.2020 10:53 Відповісти
Почти весь Киев (и не только Киев) построены на местах захоронений.
Кладбища были за территорией города, далее город разрастался ... и так тысячи лет.
Десятки миллионов могил, даже если 4 метра квадратных каждая ...
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25.12.2020 11:10 Відповісти
Вот пример адекватных евреев, а строятся там - ж*ды и сионисты, которым надо самоутвердится унижая коренной народ Украины - нас с вами, своими символами и памятниками, чтоб потом обвинить нас и наших предков в сотрудничестве с немцами в период оккупации, и доить нашу страну так же, как они доят Германию. Мое мнение граничит с фашизмом, это у цыган нет своего государства, поэтому их еще можно терпеть рядом с нами, но у для таких отбитых иудо-ортодоксов, апологетов секты Холокоста - есть Израиль, дать им чемодан, медаль "За освобождение Украины", и пинка под зад, чтоб остановилсиь только в Тель-Авиве.
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25.12.2020 11:13 Відповісти
А в Умани строят на местах захоронений и ничего ..ничт и никто не останавливает.
Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру - Цензор.НЕТ 8076
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25.12.2020 11:33 Відповісти
Правильно, нужно провести раскопки и собрать всех в одну братскую могилу, негоже трупам по всему парку валяться! А часть можно даже отправить на историческую родину к родственникам, чтоб им ближе было оплакивать!
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25.12.2020 13:35 Відповісти
Самое интересное, что русских в Бабьем Яру, расстрелянных чекистами советских людей до второй мировой войны, на много больше. Даже на Нюрнбергском процессе после просьбы СССР рассмотреть массовые расстрелы фашистами евреев в Бабьем Яру, суд отклонил просьбу ввиду того , что масштабы случившегося раздуты и нет фактов, доказывающих такое количество жертв. Это уже после войны КГБ вплотную займется этим вопросом и раскрутит тему, найдет и свидетелей тех событий и посчитает количество убитых. Но тот факт, что расстрелянных чекистами советских людей за время репрессий там на много больше-твердый факт.
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25.12.2020 14:02 Відповісти
построить еврейский мемиориал на месте православного кладбища? я правильно поняли суть новости
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25.12.2020 20:08 Відповісти
А почему евреи не соберутся, и не выйдут на протест? Почему обращаются к обществу?
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25.12.2020 20:41 Відповісти
 
 