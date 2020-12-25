У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ

Суд Калінінградської області РФ засудив подружжя до 13 і 12,5 року в'язниці за держзраду. Вони надіслали друзям в Латвію фото зі свого весілля, на якому був капітан Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

У 2015 році Антоніна Зіміна та Костянтин Антонець зіграли весілля в одному з калінінградських ресторанів. Без запрошення на свято прийшов їхній знайомий Максим Денисенко, в той час капітан ФСБ.

Без горілки, звичайно, не обійшлося, а вже напідпитку спецслужбіст почав хизуватися перед гостями, що він працює в ФСБ. Зокрема, друзям Зіміної з Латвії. Весь цей час гостей знімав фотограф. Через деякий час після весілля подружжя надіслало друзям фото зі свята, зокрема, друзям з Латвії.

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Уже в 2018 році, тобто через три роки після весілля, в оселі подружжя і батьків Зіміної увірвалися дві групи силовиків, які провели обшуки і затримали Зиміну. Її чоловіка затримали пізніше.

Їх звинуватили в державній зраді, справу засекретили. Пізніше в ній з'явився ще один епізод, не тільки фото.

За даними слідства, Зиміну завербувала латвійська розвідка, якій вона передала секретні документи. А роздобув ці документи її чоловік, який працював юристом в уряді Калінінградській області.

Батько Зіміної Костянтин розповів, що йдеться про постанову уряду РФ від листопада 2014 про надання бюджету Калінінградської області субсидій для підтримки місцевих підприємців.

Колишня міністерка економічного розвитку області Анастасія Кузнєцова підтвердила, що доступу до більш секретних документів у Антонця не було. А цей документ про субсидії є у ​​відкритому доступі на сайті міністерства.