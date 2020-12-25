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У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ

У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ

Суд Калінінградської області РФ засудив подружжя до 13 і 12,5 року в'язниці за держзраду. Вони надіслали друзям в Латвію фото зі свого весілля, на якому був капітан Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая газета".

У 2015 році Антоніна Зіміна та Костянтин Антонець зіграли весілля в одному з калінінградських ресторанів. Без запрошення на свято прийшов їхній знайомий Максим Денисенко, в той час капітан ФСБ.

Без горілки, звичайно, не обійшлося, а вже напідпитку спецслужбіст почав хизуватися перед гостями, що він працює в ФСБ. Зокрема, друзям Зіміної з Латвії. Весь цей час гостей знімав фотограф. Через деякий час після весілля подружжя надіслало друзям фото зі свята, зокрема, друзям з Латвії.

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Уже в 2018 році, тобто через три роки після весілля, в оселі подружжя і батьків Зіміної увірвалися дві групи силовиків, які провели обшуки і затримали Зиміну. Її чоловіка затримали пізніше.

Їх звинуватили в державній зраді, справу засекретили. Пізніше в ній з'явився ще один епізод, не тільки фото.

За даними слідства, Зиміну завербувала латвійська розвідка, якій вона передала секретні документи. А роздобув ці документи її чоловік, який працював юристом в уряді Калінінградській області.

Батько Зіміної Костянтин розповів, що йдеться про постанову уряду РФ від листопада 2014 про надання бюджету Калінінградської області субсидій для підтримки місцевих підприємців.

Колишня міністерка економічного розвитку області Анастасія Кузнєцова підтвердила, що доступу до більш секретних документів у Антонця не було. А цей документ про субсидії є у ​​відкритому доступі на сайті міністерства.

Автор: 

Калінінград (95) фото (175) ФСБ (1454) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+58
в принципе наплевать-забыть как там кацапня развлекается..
но накопился вопрос - а на кацапии хоть одна свадьба без сотрудника фсбы вообще возможна?
такое впечатление, шо етих сотрудников на кацапии больше чем крыс...
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25.12.2020 01:57
+40
Расстрелять их надо было. Шото слишком гуманно НКВДшники поступили.
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25.12.2020 01:56
+40
Крысчанам и отдыхающим в окупированном крыму которые любят фоткаться на пляжах, приготовиться.... Там каждый второй ФСБист попадает в кадр
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25.12.2020 02:03
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це мабуть іспанською?
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25.12.2020 02:00 Відповісти
То якийсь вулкан чи гора є з подібною назвою. А саме "nahuj".
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25.12.2020 02:05 Відповісти
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 9486
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25.12.2020 07:08 Відповісти
На турнире ММА в Москве произошла массовая драка, вмешалась полиция

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Матч ТВ

@MatchTV

·
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25.12.2020 09:15 Відповісти
У Росії до 13 років в'язниці засудили подружжя, на весіллі якого сфотографували співробітника ФСБ - Цензор.НЕТ 9838
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25.12.2020 10:55 Відповісти
Расстрелять их надо было. Шото слишком гуманно НКВДшники поступили.
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25.12.2020 01:56 Відповісти
Чекистам дано задание: нужна огромная масса бесплатной рабсилы для строительства очередных беломорканалов...
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25.12.2020 03:05 Відповісти
Они кстати "дорогу в никуда" как раз собрались возрождать.(Салехард-Игарка) и это не шутка!
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25.12.2020 11:37 Відповісти
в принципе наплевать-забыть как там кацапня развлекается..
но накопился вопрос - а на кацапии хоть одна свадьба без сотрудника фсбы вообще возможна?
такое впечатление, шо етих сотрудников на кацапии больше чем крыс...
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25.12.2020 01:57 Відповісти
а агентів більше ніж населення
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25.12.2020 01:59 Відповісти
Ну уже не совсем наплевать.
Учитывая тенденции, с ЗЕ такое же положение вещей - вопрос времени.
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25.12.2020 02:40 Відповісти
Как в бывшей ГДР, всё население сотрудники ШТАЗИ, На Расии и раньше стучали друг на друга.
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25.12.2020 04:33 Відповісти
упс, сралін жил, сралін жив, сралін буде жить на рашці *********
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25.12.2020 01:58 Відповісти
Крысчанам и отдыхающим в окупированном крыму которые любят фоткаться на пляжах, приготовиться.... Там каждый второй ФСБист попадает в кадр
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25.12.2020 02:03 Відповісти
Не хай ще іноземних туристів посадять, бо вони Кремль і мавзолей фоткають.😂
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25.12.2020 08:05 Відповісти
Новини із іпанаріума.
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25.12.2020 02:05 Відповісти
Из античеловеческого зазеркалья. В которое небезуспешно тянут и Украину.
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25.12.2020 02:36 Відповісти
Їм цього дійсно дуже хочеться, але зебіли скоріше в Європу повтікають, а ніж на расєю. Неньку ще довго будуть шматувати ці малороси, але цілком її параша не отримає. Головне, що Трампакс вже всьо, а без цього юного путєнца параша не буде так борзєть.
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25.12.2020 03:04 Відповісти
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 8527
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25.12.2020 04:38 Відповісти
Людоеды проклятые!
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25.12.2020 02:08 Відповісти
Я вас умоляю. Сейчас любой пранкер может позвонить сотруднику ФСБ и выведать все тайны.
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25.12.2020 02:13 Відповісти
Я куею! 13 лет за селфи...
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25.12.2020 02:28 Відповісти
Дебилам нравится...
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25.12.2020 08:33 Відповісти
Ну дык Рассея -щедрая страна.Царский подарок молодым-13 лет бесплатно кормить будут.
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25.12.2020 15:35 Відповісти
ПОЗОР РОССИИ !!!
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25.12.2020 02:41 Відповісти
Не, как раз-таки в этом контексте, слава расеи! Шо б они там перегрызли друг друга!!!
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25.12.2020 02:43 Відповісти
Та хрен с ними, теми кацапами... Больше сядет - меньше будет. А вот ненависть друг к другу хай таким образом растёт, может, перережут друг друга нахрен...
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25.12.2020 02:41 Відповісти
Фатальная ошибка. Таких агентов надо мочить, а не водкой угошать
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25.12.2020 02:45 Відповісти
"- Да, кстати, барон, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - наушник и шпион. ...
мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно."
Мастер и Маргарита. Булгаков.
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25.12.2020 02:57 Відповісти
"В Крымском Гаспре рабочие разнесли школу, которую сами же ремонтировали, а всё потому, что им не выплатили зарплату за полгода"

"Госдума запретила пользователям соцсетей заниматься политагитацией"
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25.12.2020 03:57 Відповісти
Надо думать, что самого капитана ФСБ похоронили живьем в назидание.
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25.12.2020 04:31 Відповісти
Лучше бы они капитана ФСБ в сортире замочили.
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25.12.2020 04:36 Відповісти
Не треба поганити відхоже місце.
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25.12.2020 08:43 Відповісти
В кацапії все як з часів сраліна-берії - була б людина, а стаття знайдеться. Було б добре, якби за таку хрінь закрили б іще пару-трійку ватанів Лугандонії і Донбабве, у яких була полюція від того, що расєйські "братушкі" їх "асвабаділі" і вони на радощах з ними фоткались (а серед тих "братушків" кожен другий - фсб-шник).
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25.12.2020 04:32 Відповісти
Если судебный процесс и расследования были секретными, то откуда "Новая газета" знает за что их посадили?
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25.12.2020 05:21 Відповісти
ФСБ цікавиться?
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25.12.2020 06:46 Відповісти
Любознательная свинособачка
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25.12.2020 08:05 Відповісти
І нащо мені новини з Північної Кореї?
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25.12.2020 06:46 Відповісти
Щоб ми не переживали, що гулаг йле в вірному курсі.
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25.12.2020 07:01 Відповісти
Если бы эта пара убила сотрудника ФСБ то может и меньше получили бы сроку
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25.12.2020 07:12 Відповісти
"Товарищ Сталин, со мной произошло чудовищное недоразумение".
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25.12.2020 07:30 Відповісти
ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО! Другого определения нет!
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25.12.2020 07:32 Відповісти
Жеще. Гебнявое.
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25.12.2020 10:30 Відповісти
В России к 13 годам тюрьмы осудили супругов, на свадьбе которых сфотографировали сотрудника ФСБ - Цензор.НЕТ 6114
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25.12.2020 07:33 Відповісти
а орден фраер получил?
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25.12.2020 07:38 Відповісти
А фото есть?
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25.12.2020 08:00 Відповісти
Вам що, Альонушки недостатньо? Чи "танкіста"?
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25.12.2020 08:49 Відповісти
А вот якби на їх місці був би якийсь "завгосп".
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25.12.2020 08:32 Відповісти
Зато у них офигенный президент , бункерный дед шизик, этим они будут гордиться на зоне тупые кацапские дебилы)))))
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25.12.2020 08:56 Відповісти
Супертрешак. Всё, что нужно знать о кацапском мордоре.
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25.12.2020 08:58 Відповісти
Вот за это народ и любит своего вождя......))
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25.12.2020 09:13 Відповісти
не просто любит - боготворит (и его и все его 8-9 копий-двойников ))))
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25.12.2020 09:43 Відповісти
Це не фейк? Шось не віриться... Але абсурд все більше материалізується в реалі , хз...
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25.12.2020 09:16 Відповісти
Оце бачите панове добродії, до чого призводить любов до можновладців, не взаємна вона.
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25.12.2020 09:33 Відповісти
Поделом им. Нехрен с ФСБшниками бухать.
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25.12.2020 09:40 Відповісти
а мне чего-то сразу Софийка Федина и Маруся Звиробий вспомнились....от чего так?
(аналогия с нашимвсё ...шо ли?))))
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25.12.2020 09:45 Відповісти
А за распространение фотографий сотрудника ФСБ Хутина, всех рабсиян посадили в большой концлагерь - Рабсию. Пожизненно.
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25.12.2020 10:08 Відповісти
Там скоро будет токо два вида граждан. ФСБэшники и те кто сидит.
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25.12.2020 10:08 Відповісти
А вот наши журналисты выбрасывающие фото наших ребят с АТО до сих пор ходят на свободе.
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25.12.2020 10:13 Відповісти
Узкие друг друга не брасают ☝😷
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25.12.2020 10:49 Відповісти
Я считаю что это хорошо и правильно что посадили. Чем больше посадят, тем меньше на Донбасс припрется.
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25.12.2020 11:39 Відповісти
Ахахаха))) Новини з Мордору як завжди радують)))
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25.12.2020 12:06 Відповісти
ФСБ-шника отправили к давней знакомой вербовать ее контакты, так как она активно общалась с иностранными общественниками. Он провалил миссию и засветился. Видимо, чтобы не полетели погоны у его начальников, состряпали такое дело, что это не он засветился и провалился, а его его засветили. Вместо конфуза, решили сделать плюс, мол, разоблачили изменника.
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25.12.2020 13:34 Відповісти
ага, и он был с большой надписью ФСБ на спине, как на фото в заголовке статьи
хотя это не палево - они были обязаны делать вид, что не замечают
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25.12.2020 17:43 Відповісти
А в Украине условно за референдум об отделении. Дебилы,*ля.
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25.12.2020 18:08 Відповісти
Суд Калининградской области РФ приговорил супругов к 13 и 12,5 года тюрьмы за госизмену. Они прислали друзьям в Латвию фото со своей свадьбы, на котором капитан Федеральной службы безопасности (ФСБ). Источник: https://censor.net/ru/n3239070

Ну що тут казати СКРЄПНОЄ БОЛОТО, а кожен кацап думає "Зі мною такого не скоїться"
так і живуть сторіччями
" - А де Степан ?

- Та його ж на каторгу забрали...
- Значить було за що"
Занавєс.
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25.12.2020 22:13 Відповісти
гебня есть гебня...
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25.12.2020 23:13 Відповісти
 
 