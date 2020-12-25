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Новини Агресія Росії проти України
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За добу поранено двох воїнів, терористи стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Шумів, - штаб ООС

За добу поранено двох воїнів, терористи стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Шумів, - штаб ООС

За минулу добу, 24 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку терористів було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

Як підкреслюється, поблизу Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів. У районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Під час обстрілу один український воїн дістав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки. Обом захисникам надана медична допомога, після чого вони оперативно доставлені в лікувальні установи", - зазначають у штабі ООС.

Читайте також: Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС

"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь. З початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.

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бойовик (3414) обстріл (28648) Донбас (22356)


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За сутки ранены двое воинов, террористы стреляли из гранатометов вблизи Водяного и Шумов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1895
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25.12.2020 08:11 Відповісти
Так ***......й же, сер.
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25.12.2020 08:27 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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25.12.2020 08:14 Відповісти
Устойчивое перемирие от Галабародьки продолжается...
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25.12.2020 08:45 Відповісти
За добу поранено двох воїнів, терористи стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Шумів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8780
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25.12.2020 08:59 Відповісти
Нічого святого нема
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25.12.2020 09:18 Відповісти
Блин, Цензор! Вы или крестик снимите, или трусы оденьте. В одной новости и российско- оккупационные войска и террористы. Так с кем мы воюем ? Таким словоблудием вы вводите людей в заблуждение. А почему бы не написать правду? Что в результате боев с армейскими корпусами рф ранено 2 военнослужащих ВС Украины?
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25.12.2020 10:06 Відповісти
А на Херсонщине в это время "Смерчи" по воробьям лупят...
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25.12.2020 10:59 Відповісти
У наркомана в голове мир под крышей дома.
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01.01.2021 20:54 Відповісти
 
 