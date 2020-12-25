За добу поранено двох воїнів, терористи стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Шумів, - штаб ООС

За минулу добу, 24 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку терористів було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

Як підкреслюється, поблизу Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів. У районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Під час обстрілу один український воїн дістав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Красногорівки. Обом захисникам надана медична допомога, після чого вони оперативно доставлені в лікувальні установи", - зазначають у штабі ООС.

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"На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь. З початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.