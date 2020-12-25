ЗСУ мають підняти в повітря мінімум 4 ланки бойових вертольотів Мі-24, - Генштаб про завдання від Зеленського на 2021 рік

Збройні Сили України повинні підняти в повітря щонайменше чотири ланки бойових вертольотів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ.

Таке завдання поставив президент України - верховний головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський перед Збройними Силами України на 2021 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Успішно проведені на "Мотор Січ" льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання має бути виконано", - зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Ми отримали нові можливості для армійської авіації, які дозволять відновити до кінця року 16, а можливо і більше бойових вертольотів" - підкреслив він.

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