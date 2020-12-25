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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ мають підняти в повітря мінімум 4 ланки бойових вертольотів Мі-24, - Генштаб про завдання від Зеленського на 2021 рік

ЗСУ мають підняти в повітря мінімум 4 ланки бойових вертольотів Мі-24, - Генштаб про завдання від Зеленського на 2021 рік

Збройні Сили України повинні підняти в повітря щонайменше чотири ланки бойових вертольотів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ.

Таке завдання поставив президент України - верховний головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський перед Збройними Силами України на 2021 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Успішно проведені на "Мотор Січ" льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання має бути виконано", - зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Ми отримали нові можливості для армійської авіації, які дозволять відновити до кінця року 16, а можливо і більше бойових вертольотів" - підкреслив він.

Також читайте: Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) Зеленський Володимир (23946) Мотор Січ (328) Хомчак Руслан (246) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+19
Сейчас заплачу. Отэц народа.
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25.12.2020 08:18
+12
А без задания осла генштаб сам не мог поднять четыре звена вертолетов?? Что мешало??
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25.12.2020 08:30
+10
А за зелі провалено кілька спецоперацій.
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
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25.12.2020 08:54
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Сейчас заплачу. Отэц народа.
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25.12.2020 08:18 Відповісти
Ага! При Пєті Мі-24 не літали. Зовсім. То всьо у інтернеті - монтаж. 😁
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25.12.2020 08:29 Відповісти
А із лопатями Зєлєнского того Мі-24 жоден кацап не зіб'є. Нє? А знаєте, чому? Бо то не для війни проти кацапів. Зєля з кацапами мириться.
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25.12.2020 08:35 Відповісти
А розкажи, розкажи, чому щбвали. А заодно і про перемовини з ****** і про причини головне.
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25.12.2020 08:40 Відповісти
Я т знаю, тому цікаво твою версію тут почитати. Нехай і інші, особливо ті, хто в вали, з нею познайомляться.
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25.12.2020 08:45 Відповісти
Я ще раз пишу - так, знаю. Але цікаво вашу ватну версію почитати. Чи методику загубив?
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25.12.2020 08:48 Відповісти
Тобі видніше, на що здатні 73 відсотки ватних зебілів.
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25.12.2020 09:09 Відповісти
В Илловайске парней подставили, подставили с выходом. Оставшись там, парни много могли бы намесить кацапов. А в чистом поле это был расстрел. А кто виноват - нужно разбираться...
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25.12.2020 08:44 Відповісти
І хто ж це зробив? Не поц на прізвище Хомчак? От Шапошриков стверджую, що він таки. А Шапошриков на відміну від тебе там був.
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25.12.2020 08:46 Відповісти
А хто дзвонив *****? Це перше. І друге - українські блогер "хвйло" пишуть з маленької. І на кінець трєтж. Команду на рух колон віддав командуючи сектору Хомчак. Про що є дофіга свідчень.
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25.12.2020 08:51 Відповісти
Ватан, українці "*****" пишуть з маленької букви. А про свої міркування таки напиши. Цікаво. 😊
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25.12.2020 09:11 Відповісти
хомчака не могу обвинить в организации этой бойни! скорее виновен Генштаб и главнокомандующий! Хомчак просто с Березой сбежали, бросив солдат. я видел это видео Шапошникова, там все ясно с нашими бравыми генералами((
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25.12.2020 15:34 Відповісти
виноват мужеложенко скорее всего, ну и гетьман сывочолый! без согласования пети никто бы такой приказ не отдал... а там еще и сговор с пуйлом просматривается без бинокля...
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25.12.2020 15:36 Відповісти
Та так, так! Це Мкженко з Порошенком в Іловпйську були і виходили з Шапошниковим, ко рий яскраво все описав! 😊 Ти, Мудрий хоч ткмою б цікавився не з рекламних і пропагандистських буклетів, а читаючи свідчення безпосередніх очевидців. Їх дуже багато. Ти лише не лінуйся. 😊
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25.12.2020 17:08 Відповісти
баран! Хомчак сам никогда такого решения бы не принял! почитай историю, сколько раз мужеложенко с кацапами общался о зеленом коридоре! а вот сколько потрох с пуйлом говорил - это за семью печатями! но факт в том, что поверили пуйлу и решили идти! а кто принял решение? естественно главнокомандующий, потрох! его сажать надо за такие вещи, тем более, уверен, пуйло так и планировал с самого начала, а потрох ему подыграл!
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25.12.2020 19:19 Відповісти
Те, що Хомчак баран, думаю схоже на правду. Як і те, що ти не мудрий. 😊 Тешеш тут те, що доводять на різних паблікпх зачаровані зєлєбоба. Тільки от свої власні домисли підтвердити не можуть. Ні фактами, ні свідченнями. Хіба що іншими домислами таких самих зебілів.
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26.12.2020 00:14 Відповісти
Літали,Але в країні багато гелікоптерів МІ-24, які невзмозі літати із-за проблеми з лопатями, тому в 2017-му році було дано завдання Мотор-Січі створити лопаті українського виробництва і ось зараз, зелень, пожинає плоди цієї роботи.
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25.12.2020 12:07 Відповісти
Хто що "робе" ? Можна , так щоб не тільки зебілам було зрозуміло ?
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25.12.2020 08:31 Відповісти
крузенштерн ? это у тебя кликуха такая ? иди лечись зеленый зомби !!!!
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25.12.2020 08:37 Відповісти
Та! Сам Зєлєн кій рибе! Лобзиком з фанери *******. Між записами відосіків.
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25.12.2020 08:37 Відповісти
Не знав, що він ще й склади з ************ підривав. 🤔Спасибі за інформацію.
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25.12.2020 08:42 Відповісти
Ремонтує вертольоти ? От хазяйська дитина ! Хай до мене зайде- бубличка дам.
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25.12.2020 08:33 Відповісти
ты действительно считаешь что наладить производство лопастей это легко ? пришел клоун и завертелось ? задачу поставили при Порохе . а закончили при Зельке . его заслуга только в том что к нашему счастью ни он . ни какой нибудь Ермак про это не знали и не отменили работы
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25.12.2020 08:46 Відповісти
Да в этом точно повезло, что дермаки,демченки ,трофимовы и зели про это не знали .Программу начатую ,в 2015 году возможно завершили. Если это опять не брехня и дермаки не вмешаются.
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25.12.2020 10:29 Відповісти
Напевне ці лопаті з гранвтної скелі зубами вигризав. Той рейтинг піднімають і Ляшко зі Степановим, в цілий химчаківський Генштаб, і навіть молода здорова Мєндєль, а він, як причандали у сторічного діда - годиться лише для мочевипускання. Та й то з проблемами.
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25.12.2020 08:27 Відповісти
не плач,скажи отецу зеленої шобли нехай забирає перший комплект лопастей на свій гелікоптер і вйо6ує як яник на ростов."отход" забезпечать патріотіческі налаштовані зебоби.
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25.12.2020 08:56 Відповісти
В Україні освоїли технологію виробництва лопатей для гелікоптерів та виконали перший тестовий політ

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
отор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.

"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
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25.12.2020 08:18 Відповісти
Скоро уже будет как путлер втирать-"времени на раскачку нет".
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25.12.2020 08:20 Відповісти
Може спершу побудувати літак, яким "будем бомбити усіх"?
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25.12.2020 08:20 Відповісти
Ні , у крівому раґу !
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25.12.2020 08:28 Відповісти
Ленкузня сейчас собственность Тигипка . на ней разве что таких баранов как ты можно клонировать
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25.12.2020 08:50 Відповісти
вас зебобов хер поймешь . не продал Порох бизнес плохо . продал бизнес опять плохо . вы там хоть определитесь шо ему делать то

а наверно Коломойше подарить ? он у вас как хозяин Бубочки патриотом числится
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25.12.2020 09:00 Відповісти
А без задания осла генштаб сам не мог поднять четыре звена вертолетов?? Что мешало??
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25.12.2020 08:30 Відповісти
Ти впевнений? То Ютуб бреше і фейки показує? 😁
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25.12.2020 08:39 Відповісти
Те, що і т можеш побасючити. Як у попередні 5 років українські гелікоптери літали і без участі Зєлєнского. Чи заперечувати будеш?
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25.12.2020 08:43 Відповісти
Це повірю, що на тому все. Бо це у новинах на Г+Г показували. Між "Сватами" і "Слугою народа" Інакше т б і цього не побачив.
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25.12.2020 08:54 Відповісти
слышь ты дебил. ты заткнешься? ты говноед имеешь еще наглость тут вякать? засохни в углу сопля
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25.12.2020 09:03 Відповісти
Після "сазданія брігади зеблогєров" на Цензор почали нападати зграї зебілоботів . Тільки мені це здається ? Але вони такі тупі , що чим більше їх читаєш , тим більше нудить від їхнього зе . В оновному одна "тєма" : "віновєн Пєтя!".
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25.12.2020 08:37 Відповісти
ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год - Цензор.НЕТ 3965
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25.12.2020 08:45 Відповісти
А лише за рік правління Зеленського ,на "Великому будівництві" збудували три патронних і один пороховий завод !
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25.12.2020 08:48 Відповісти
А за зелі провалено кілька спецоперацій.
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
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25.12.2020 08:54 Відповісти
Пральна, зебоьа! Томкюу Зєлєнскій просто не заеуповує **********, щоб не було що підривпюати.
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25.12.2020 09:07 Відповісти
З повідомлення нам стає зрозуміло,що Генштаб з Хомчаком не збирались ремонтувати вертольоти.
Але Владімір Алєксандровіч Бубочка,вивчивши потреби авіації,стратегічні плани оборони і можливості бюджету,негайно наказав забацати чотири вертольотних ланки ! Вождь !
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25.12.2020 08:46 Відповісти
а какже ему летать эскадрильии головостиков мало надо ещё 2 звена крокодилов и закинувшись кокосом в ноздри лететь бомбить
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25.12.2020 09:15 Відповісти
и все таки буба маладец - не перестаю удивляться..
4 раза откосить-закосить и после всего етого стать президентом страны,
которую ты 4жды кинул и поднять в воздух непонятно зачем 4 звена вертушек?
наверное у меня понималка сламалась.....
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25.12.2020 08:56 Відповісти
у гундосого 2й год оборон заказ проваленный а оно приказы отдаёт- ну прям рабинович в штабе норотной китайской милиции в 1924 м
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25.12.2020 09:17 Відповісти
какая подлая анти-кондитерская зрада.
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25.12.2020 09:10 Відповісти
***... так воно ще і авіатор-вертольотчік?
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25.12.2020 09:20 Відповісти
он радио-точка. помнишь были такие в каждом доме - рупор пропаганды совка "сельский час", "вести с полей" и "запад загнивает"... ото и воно... "догнать и перегнать"... пони бегают по кругу
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25.12.2020 09:28 Відповісти
"Вооруженные Силы Украины должны поднять в воздух по меньшей мере четыре звена боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск.
Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год"

власть дебилов! Какое отношение генштаб и ВС имеют к лопостям которые изготавливает завод, устанавливают заводские техники а испытания проводят заводские летчики? иди мля директору завода ставь требования свои тупые.
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25.12.2020 09:27 Відповісти
Лопасти, это хорошо, но какую роль выполняют ударные вертолёты в современной войне? В 14 году вертушки хорошо отработали по аэропорту, но это только потому, что у сепаров на тот момент не было ПЗРК. В дальнейшем, что-то не припоминаю ничего выдающегося. А уж сейчас, полетать на вертолёте в районе боевых действий, это почти самоубийство.
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25.12.2020 10:00 Відповісти
И не только вертолеты. Активные боевые действия закончились в 15 г. И как же мы используем эти 5 лет "передышки"? Восстанавливаем советский металлолом прошлого века. И при этом очень активно используем запчасти и комплектующие из россии. Так строится современная Армия? Так мы собираемся победить Мордор?
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25.12.2020 11:19 Відповісти
Какая отвратительная новость! Очередная собачья будка от Зе.
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25.12.2020 10:17 Відповісти
Вони вирішили Янелоха зализати до дірок? Самим не гидко?
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25.12.2020 10:22 Відповісти
Так що буде з Мотор-Січ ??
До лампочки їх можливості, якщо їх розвалять, продадуть, закриють ... тощо.
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25.12.2020 11:12 Відповісти
Хорошая новость . И про лопасти и про восстановленные вертолеты . НО тролли и в ней нашли зраду . Хочу их спросить , а где ваши Апачи которые нам обещал папередник ? Или будете морозиться что ему еще 5 лет не хватило , чтобы дурить всех и рассказывать свои сказки попутно набивая себе карманы
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25.12.2020 11:45 Відповісти
Хммм...чтобы вы понимали звено это 3-6 боевых машин. Даже если по минимуму это 4 звена по три машины = двенадцать Мишек. В умелых руках это очень серьезное средство.
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25.12.2020 11:50 Відповісти
він не уточнив - додатково чотири ланки нових, чи мають залишитись лише чотири ланки з існуючих?
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25.12.2020 11:54 Відповісти
 
 