ЗСУ мають підняти в повітря мінімум 4 ланки бойових вертольотів Мі-24, - Генштаб про завдання від Зеленського на 2021 рік
Збройні Сили України повинні підняти в повітря щонайменше чотири ланки бойових вертольотів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ.
Таке завдання поставив президент України - верховний головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський перед Збройними Силами України на 2021 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Успішно проведені на "Мотор Січ" льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання має бути виконано", - зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Ми отримали нові можливості для армійської авіації, які дозволять відновити до кінця року 16, а можливо і більше бойових вертольотів" - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" виконало довгоочікувані роботи з виготовлення лопатей для гелікоптерів та випробувала їх зразки на ударному гелікоптері Мі-24.
отор Січ» розпочалися льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва.
"Насправді, це визначна подія для України, адже вона увійшла в п'ятірку держав світу, які виготовляють лопаті для важких вертольотів! А це значить ми маємо нові можливості для української армійської авіації та перспективи для розвитку експортних ринків", - прокоментував цю подію Олег Уруський Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості у Кабінет Міністрів України.
Для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території України, а також був підготовлений персонал для роботи з ним.https://uprom.info/news/vpk/v-********-osvoyily-tehnologiyu-vyrobnycztva-lopatej-dlya-gelikopteriv-ta-vykonaly-pershyj-testovyj-polit/
а наверно Коломойше подарить ? он у вас как хозяин Бубочки патриотом числится
Здали просто москалям. Наших військових.
Прямо з кабінету президента.
Але Владімір Алєксандровіч Бубочка,вивчивши потреби авіації,стратегічні плани оборони і можливості бюджету,негайно наказав забацати чотири вертольотних ланки ! Вождь !
4 раза откосить-закосить и после всего етого стать президентом страны,
которую ты 4жды кинул и поднять в воздух непонятно зачем 4 звена вертушек?
наверное у меня понималка сламалась.....
Такое задание поставил президент Украины - верховный главнокомандующий ВС Украины Владимир Зеленский перед Вооруженными Силами Украины на 2021 год"
власть дебилов! Какое отношение генштаб и ВС имеют к лопостям которые изготавливает завод, устанавливают заводские техники а испытания проводят заводские летчики? иди мля директору завода ставь требования свои тупые.
До лампочки їх можливості, якщо їх розвалять, продадуть, закриють ... тощо.