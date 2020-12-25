В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337
За минулу добу, 24 грудня, в Україні зафіксовано 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, видужало понад 15 тисяч осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Степанова, зокрема, захворіли 484 дитини і 388 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 739 осіб;
летальних випадків – 186;
одужало – 15 337 осіб;
здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 012 167 осіб;
одужало – 646 772 особи;
летальних випадків – 17 581;
проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 106 078 випадків;
Вінницька область – 21 698 випадків;
Волинська область – 32 149 випадків;
Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
Донецька область – 34 225 випадків;
Житомирська область – 37 848 випадків;
Закарпатська область – 27 650 випадків;
Запорізька область – 50 805 випадків;
Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
Київська область – 56 374 випадки;
Кіровоградська область – 8 149 випадків;
Луганська область – 9 725 випадків;
Львівська область – 58 875 випадків;
Миколаївська область – 28 805 випадків;
Одеська область – 67 934 випадки;
Полтавська область – 33 997 випадків;
Рівненська область – 39 979 випадків;
Сумська область – 39 490 випадків;
Тернопільська область – 33 175 випадків;
Харківська область – 67 417 випадків;
Херсонська область – 16 679 випадків;
Хмельницька область – 38 004 випадки;
Черкаська область – 36 947 випадків;
Чернівецька область – 39 143 випадки;
Чернігівська область – 28 730 випадків.
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жителей это гораздо более точный показатель ,но его не указывают ,поэтому
эти цифры ни о чём реальном не говорят.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
Если от коронавируса в сентябре погибли 1700 человек, что послужило причиной "избыточности" оставшихся 4200 смертей? Мы не знаем и, похоже, в Украине никто толком не знает.
Экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объясняет, что статистика смертности в Украине, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, не всегда точна. "Довольно часто там много недиагностированных случаев смертей, и я не исключаю, что там есть и невыявленный COVID-19", - говорит Курпита.
только к короновирусникам отвечают на вызов
Тесты им сделали бесплатно ,результаты ,старшей родственнице ,ей 80 лет ,через день ,
молодым через два. Старшая в больнице с двухсторонним воспалением лёгких ,
второй день ,пока все лекарства ,в т.ч. антибиотик бесплатно.
Может уже система со скрипом ,но начинает перестраиваться ,или это новые
местные власти стартуют ,не знаю.
К слову, почти во всех европейских странах как раз на период рождественских праздников, вводят жесткий локдаун. а для зебилов лишь бы бабла срубить, на народ им похер.
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
У меня вопрос для шибко умных..ин ульт вызчсл ков д? Или ковид вызвал инсульт?
И да.. У меня остатки двусторонний пневмонии.. Это раз... А два.. ВОспалание тройничнного нерва.. И я на лекарства.. И хожу на работу)))) и все благодаря ковид
При этом на имею никскиж побочек. Врач говорит т то вы хо тип.. Э о со то, рип на полгода??? Да? МоЯ подруга с дАбетом перенесла ковид... У нее тоже херово со то, ние... Те кто легко перенес эту бол,чку...им не понять... А врачам наплевать. ..на ваши пОследствия..., сообщать считаю Что нужен ковидрый центр.. Для больных которые тяжело Ппрпнесли этоТ ковид.. К о ра был в э ой шкуре на поймет...у мпп, со работа ьаоао ********* пила Немесил и все.. И летает на работе. А я.. Разбитая кукла