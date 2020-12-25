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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337

За минулу добу, 24 грудня, в Україні зафіксовано 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, видужало понад 15 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, зокрема, захворіли 484 дитини і 388 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 02госпіталізовано – 2 739 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 02летальних випадків – 186;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 02одужало – 15 337 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 02здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 07захворіло – 1 012 167 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 07одужало – 646 772 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 07летальних випадків – 17 581;

В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337 07проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

Також читайте: Китай готовий поставляти в Україну вакцину від коронавірусу, - Кулеба

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Брехня уведена в ранг державної політики. Реальна цифра захворюваності - в 10-15 разів більша. Смертність - значно вища, оскільки більшість старших людей з ускладненнями померають ще до того, як отримується тест на ПЛР (а ці випадки не враховуються як "ковідні", тести або спеціально не робляться, або результати зптягуються на 1-1,5 тижня)). Брехня, з політичних міркувань, щоб продовжити агонію паразитуючого злодійського режиму.
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25.12.2020 09:19
+1
Смертность от КОВИД в Украине занижают.Пусть сообщат общую статистику смертности за последние 3 месяца этого года и 3 месяца 2019 года и она значительно превышает без учета Ковид. Идет скрытие реальной картины смертности.
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25.12.2020 09:00
+1
за 10 месяцев 2020 смертность в Украине ниже чем за 2019,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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25.12.2020 09:07
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Украина договаривается о COVID-вакцине с Китаем
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25.12.2020 08:34 Відповісти
А що з Кіровоградською і Луганською областями? Подивіться і замислитесь.
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25.12.2020 08:55 Відповісти
Нет данных по количеству там жителей . Процент инфицированных от количества
жителей это гораздо более точный показатель ,но его не указывают ,поэтому
эти цифры ни о чём реальном не говорят.
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25.12.2020 10:36 Відповісти
Смертность от КОВИД в Украине занижают.Пусть сообщат общую статистику смертности за последние 3 месяца этого года и 3 месяца 2019 года и она значительно превышает без учета Ковид. Идет скрытие реальной картины смертности.
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25.12.2020 09:00 Відповісти
за 10 месяцев 2020 смертность в Украине ниже чем за 2019,
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
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25.12.2020 09:07 Відповісти
https://www.liga.net/health/articles/5942-ukraintsa-izbytochno-umerli-v-sentyabre-kovidom-vse-ne-obyasnit-chto-proishodit В Украине "избыточная смертность" в сентябре - 14%. И далеко не все можно объяснить коронавирусом. По крайней мере, официальной статистикой На прошлой неделе Государственная служба статистики опубликовала данные о смертности в Украине за первые девять месяцев 2020-го. За это время в нашей стране умерло почти 426 700 человек, это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало поводом для скептиков карантинных мер, мол, эпидемия привела к тому, что украинцы стали чаще мыть руки и меньше умирать. Это не так. В сентябре (последний месяц, по которому есть статистика) ситуация значительно ухудшилась. За первый осенний месяц умерло 48 372 человек, это на 4300 больше, чем в августе и на 6000 больше, чем в сентябре 2019-го.

Если от коронавируса в сентябре погибли 1700 человек, что послужило причиной "избыточности" оставшихся 4200 смертей? Мы не знаем и, похоже, в Украине никто толком не знает.
Экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита объясняет, что статистика смертности в Украине, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, не всегда точна. "Довольно часто там много недиагностированных случаев смертей, и я не исключаю, что там есть и невыявленный COVID-19", - говорит Курпита.
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25.12.2020 10:40 Відповісти
"Закрывают кардиологии и другие отделения и так уже полгода" именно полгода? Сердечно-сосудистыми болезнями люди болеют годами, а подавляющее большинство лечится амбулаторно. Закрытие отделений кардиологии, даже если бы и произошло - очень слабо влияет на текущую смертность Она скажется через довольно отдаленный период времени и не резко, а постепенно.
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25.12.2020 11:15 Відповісти
к другим гипертоникам, сердечникам скорая и не приезжает,
только к короновирусникам отвечают на вызов
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25.12.2020 13:34 Відповісти
Смертність від ковіду - це фальшивка, така ж як і плр-тести на коронавірус.
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25.12.2020 18:58 Відповісти
Брехня уведена в ранг державної політики. Реальна цифра захворюваності - в 10-15 разів більша. Смертність - значно вища, оскільки більшість старших людей з ускладненнями померають ще до того, як отримується тест на ПЛР (а ці випадки не враховуються як "ковідні", тести або спеціально не робляться, або результати зптягуються на 1-1,5 тижня)). Брехня, з політичних міркувань, щоб продовжити агонію паразитуючого злодійського режиму.
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25.12.2020 09:19 Відповісти
Ради справедливости . Заболела вся семья родственников в Черновцах.
Тесты им сделали бесплатно ,результаты ,старшей родственнице ,ей 80 лет ,через день ,
молодым через два. Старшая в больнице с двухсторонним воспалением лёгких ,
второй день ,пока все лекарства ,в т.ч. антибиотик бесплатно.
Может уже система со скрипом ,но начинает перестраиваться ,или это новые
местные власти стартуют ,не знаю.
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25.12.2020 10:43 Відповісти
Ярема. Сейчас у нас заболевших было больше миллиона. По вашим словам получается 10-15 миллионов у нас реально заболевших. Это каждый третий - четвёртый у нас был и есть больные коронавирусом?
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25.12.2020 13:20 Відповісти
Плр-тест на коронавірус - фальшивка, за допомогою якої на будь-якого хворого незалежно від реальної хвороби вішається діагноз "ковід". Реальна цифра захворюваності в 10-15 разів мменша.
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25.12.2020 18:57 Відповісти
и что они собираются вчухивать, чтобы развести страну на локдаун??
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25.12.2020 10:18 Відповісти
Цифры по короновирусу - чистой воды блеф. Сейчас у квартала95 горячая пора корпоративов и концертов, поэтому цифры будут писать любые, чтобы клоуны выступали без проблем. А вот когда корпоративчики закончатся, зебилы введут локдаун как раз до дня рождения янелоха43 года.
К слову, почти во всех европейских странах как раз на период рождественских праздников, вводят жесткий локдаун. а для зебилов лишь бы бабла срубить, на народ им похер.
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25.12.2020 10:30 Відповісти
Звичайно - блеф, бо ця статистика спирається на фальшиві тести.
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25.12.2020 18:56 Відповісти
Вранье.

Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf
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25.12.2020 13:20 Відповісти
А в реальності тих, що загинули в ДТП, записують в померлих від ковіду.

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
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25.12.2020 18:55 Відповісти
Странные люди.. Ковид вам хочет.... Я знаю что много инсультников с ковид в архив те?
У меня вопрос для шибко умных..ин ульт вызчсл ков д? Или ковид вызвал инсульт?
И да.. У меня остатки двусторонний пневмонии.. Это раз... А два.. ВОспалание тройничнного нерва.. И я на лекарства.. И хожу на работу)))) и все благодаря ковид
При этом на имею никскиж побочек. Врач говорит т то вы хо тип.. Э о со то, рип на полгода??? Да? МоЯ подруга с дАбетом перенесла ковид... У нее тоже херово со то, ние... Те кто легко перенес эту бол,чку...им не понять... А врачам наплевать. ..на ваши пОследствия..., сообщать считаю Что нужен ковидрый центр.. Для больных которые тяжело Ппрпнесли этоТ ковид.. К о ра был в э ой шкуре на поймет...у мпп, со работа ьаоао ********* пила Немесил и все.. И летает на работе. А я.. Разбитая кукла
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25.12.2020 11:33 Відповісти
Організм, ослаблений інсультом, не справився з ковідом. Отак правильно.
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25.12.2020 18:53 Відповісти
таблетки выпить забыл, посмотри они там на столике в чашечке все
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25.12.2020 20:07 Відповісти
вот я болел легкой формой. Отослал семврачу копию теста. Лечение вода и витаминки. Потом взял больничный для работы. Фиг она написала, что был ковид. Просто какое то орви.
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25.12.2020 16:19 Відповісти
 
 