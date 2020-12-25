В Україні за добу від COVID-19 померли 186 осіб, виявлено 11 035 нових випадків, одужали - 15 337

За минулу добу, 24 грудня, в Україні зафіксовано 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, видужало понад 15 тисяч осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, зокрема, захворіли 484 дитини і 388 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 739 осіб;

летальних випадків – 186;

одужало – 15 337 осіб;

здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 012 167 осіб;

одужало – 646 772 особи;

летальних випадків – 17 581;

проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.