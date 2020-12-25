Зеленський про справу Татарова: Це позначається на мені особисто. Ми говоримо, щоб ішов і доводив, що ні в чому не винен
Заступника глави Офісу президента Олега Татарова з поточного тижня відсторонили від справ НАБУ і прокуратури, щоб уникнути конфлікту інтересів.
Про це президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.
"Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази "за часів Зеленського знову корупція" – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж", - зазначив Зеленський.
При цьому глава держави зазначає, що як тільки з'явилися новини про Татарова, він викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б одним словом пов'язана з його роботою тут, попроси людину піти".
"Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей в цій справі відпустили", - додав він.
"З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову. Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", - зазначив Зеленський.
"Хочу підкреслити: якщо тих хто працює зі мною, підозрюватимуть в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували", - підсумував Зеленський, відповідаючи на запитання щодо справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
Нагадаємо, у четвер, 24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
У цей день Вищий антикорупційний суд мав обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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