УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9560 відвідувачів онлайн
Новини
4 470 88

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом.

Вітання митрополит опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь", - зазначив він.

Крім цього, митрополит Епіфаній підкреслює, що "прихід Сина Божого у світ" дає можливість людям змінитися на краще.

"Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, Який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання. Предвічний Бог завжди з нами та робить усе заради нашого блага", - сказано в привітанні митрополита Епіфанія.

Також читайте: У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що подія Різдва Христового об'єднує всіх в мирі та злагоді один з одним.

Автор: 

Різдво (262) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
ВІТАЄМО !
...Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством - Цензор.НЕТ 3687...
показати весь коментар
25.12.2020 10:14
+25
А ще якихось 90 років тому , в сисисири , Різдво Христове святкувалось саме - 25-26 грудня . .

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6873 .
показати весь коментар
25.12.2020 10:41
+21
Вітаю з Різдвом Христовим!!
Всім щастя та добробуту! Здоров'я та затишку в родинах, і в душі !
показати весь коментар
25.12.2020 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда Варфоломей отмечает эту годовщину? Неужели по Григорианскому календарю? Но в нём нет высокосных годов и дата должна постоянно смещаться...
Кто в курсе?
показати весь коментар
25.12.2020 10:12 Відповісти
я думаю об этом были в курсе ещё пару тысячелетий назад..
показати весь коментар
25.12.2020 10:14 Відповісти
Пару тысячилетий... )))
показати весь коментар
25.12.2020 10:53 Відповісти
ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОПУТАЛ????? 😅🤣😂
показати весь коментар
25.12.2020 10:37 Відповісти
слушай, у тебя кот в ключил КАПС? чего верещать то?
показати весь коментар
25.12.2020 11:52 Відповісти
Смещается! Один день плюс, каждые 128 лет! И высокосные года, тоже есть! То есть, с грубой ошибкой! Потому весь православный мир и отказался, кроме маасковских "православных" шаманов (иначе назвать не могу)...
показати весь коментар
25.12.2020 11:00 Відповісти
В григорианском високосных (вернее бисокосных) столько сколько нужно. А в юлианском избыток.
показати весь коментар
25.12.2020 12:47 Відповісти
Вселенська Патріархія, як і більшість православних церков відмічає Різдво Христово за Новоюліанським календарем, 25 грудня. Докладніше можете подивитись роз'яснення в відео https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&t=535s "Вперше за останні 300 років": Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я" .
показати весь коментар
25.12.2020 19:49 Відповісти
Ось, знайшов, здається найкраще роз'яснення в Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/30304497.html Коли святкуватимемо Різдво: вибір між Москвою і Європою?
показати весь коментар
25.12.2020 20:03 Відповісти
поздравить может униатов??? Добра всем, Мира и Света с Верой.. кому Света, кому Мира, кому Вера..)
показати весь коментар
25.12.2020 10:13 Відповісти
ВІТАЄМО !
...Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством - Цензор.НЕТ 3687...
показати весь коментар
25.12.2020 10:14 Відповісти
Християни України, що відзначають різдво 7січня - то малороси
показати весь коментар
25.12.2020 10:15 Відповісти
и где тебя такого грамотного откопали??
показати весь коментар
25.12.2020 10:19 Відповісти
Це маасковська церква поставила все з ніг на голову.
показати весь коментар
25.12.2020 10:28 Відповісти
мацковская церковь от православия очень далека.. мацквы то и не было, когда эти моменты уточнялись..
показати весь коментар
25.12.2020 10:39 Відповісти
ПРАВИЛЬНО. СНАЧАЛА ПРАЗДНУЕМ НОВЫЙ ГОД, И ТОЛЬКО ПОТОМ РОЖДЕСТВО ОТ НОВОГО ГОДА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА..... 😅🤣😂😝😋
И ДА НАДЕЮСЬ НЕГРАМОТНЫЕ ЧЕСТНО СООБЛЮДАЮТ СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ НА НОВЫЙ ГОД. ВЕДЬ ИМ ЕЩЁ ШЕСТЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ НИКАПЛИ И НИГРАММА В РОТ НИЗЗЯ. 😅🤣😂😝😛
показати весь коментар
25.12.2020 10:42 Відповісти
ты чё, накурился?? послушай, счастливый, не тобой и не мной это придумано.. и не тебе, и не мне это менять..
показати весь коментар
25.12.2020 10:52 Відповісти
Это вы хорошо сказали про придумано. Большевики таки придумали отличаться от всего остального мира и решили Рождество праздновать 7 января. Чтобы Новый год был главным праздником. Потому что до революции именно Рождество было главным событием года. Впрочем, как и сейчас и в Европе и в Америке. Да и летоисчисление
наше мы ведём от Рождества Христова.
показати весь коментар
25.12.2020 11:07 Відповісти
ты может удивишься, но до большевиков тоже была жизнь.. причём жизнь разумная..
показати весь коментар
25.12.2020 11:15 Відповісти
Вас плохо родители воспитали, если вы тыкаете незнакомым людям. Позор вам.
показати весь коментар
25.12.2020 11:20 Відповісти
Та більшовики, й Новий Рік спаплюжили, бо це в першу чергу Християнське свято, пов'язане з Новою Християнською ерою.
Бо ж зараз йде 2020рік вд Різдва Христового -Р.Х., а «новую еру, -Н.Е.», то вже вигадали противники християнства.
показати весь коментар
25.12.2020 12:31 Відповісти
я ТО УЖЕ ДАВНО ОПРЕДЕЛИЛСЯ. И ПОМЕНЯЛ ПРИОРИТЕТЫ И ЖИВУ ОДНИМ ЕДИНЫМ КАЛЕНДАРЁМ БЕЗ РАЗДВОЯЯНИЯ. 😅🤣😂😝😛
А ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И НАПОМИНАЮ ТЕБЕ ПРО САМЫЙ СТРОГИЙ 40 ДНЕВНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ, ТО ЕСТЬ КОРОЧКУ СУХАРИКА И КРУЖЕЧКУ ВОДИЧКИ НА НОВЫЙ ГОД. ИБО НЕ ТОБОЙ ЭТО ПРИДУМАНО, И НЕ ТЕБЕ ЭТО МЕНЯТЬ. 😅🤣😂😝😛
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТЫ ТАКОЙ ЖЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН КАК БОБИК С ЖУЧКОЙ...... 😅🤣😂😝😝
показати весь коментар
25.12.2020 11:13 Відповісти
та понятно и видно что определился.. в гомики пошёл???
показати весь коментар
25.12.2020 11:17 Відповісти
НУ ЕСЛИ ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР И 99% ХРИСТИАН - ,,ГОМИКИ", ТО я ТОЖЕ. И ГОРЖУСЬ ЭТИМ. 😅🤣😂😝☺
ЭТО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫТЬ МОСКОВСКИМ В ПОПУ АСОМ, ИЛИ ЕЩЁ ЗАПУТАННЕЙ ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ ,,ПАТРИОТА" УКРАИНЫ, НО ЧАСЫ И КАЛЕНДАРЬ СВЕРЯТЬ С масквой И масковскими-кгбШНЫМИ ПОПАМИ. И ХОДИТЬ И ЗНАТЬ ШО СЕГОДНЯ 11 ДЕКАБ-НЕТ 25 ДЕКАБРЯ-НЕТ 12 И ДО РОЖДЕСТВА ЕЩЁ 13 ДНЕЙ, А НОВЫЙ ГОД НЕ НОВЫЙ ГОД А ПОНАРОШКК ПАТАМУ ЧТО НОВЫЙ ГОД 14 ЯНВАРЯ..... ОДНИМ СЛОВОМ В ПОПУ АСЫ С КАШЕЙ В ГОЛОВЕ. 😅🤣😂😝😄
показати весь коментар
25.12.2020 11:55 Відповісти
Я убираю капслок - глаза режет.
показати весь коментар
25.12.2020 12:51 Відповісти
слухай, Друже, а ти не міг би писати звичайними літерами. Ну, реально, враження таке, ніби читаєш "газєту Правда" )). Навіть, якщо ти правильні речі пишеш, ну не піднімається рука лайк тицьнути, бо дуже вже дивна форма "ізложенія" )) Чи це така форма протесту?))))
З Різдвом Христовим! ))
показати весь коментар
25.12.2020 13:38 Відповісти
Чому "корочку сухарика"? 12 страв на стіл ставлять, смачних і поживних. За винятком тваринного походження. Причому, дітям, вагітним і хворим дозволяється їсти все. Пости Богом заведені у всіх релігіях світу -- і це також на користь здоров'я тілесного і духовного. З Різдвом Хрестовим усіх!
показати весь коментар
26.12.2020 07:03 Відповісти
ПРО ЯКi СМАЧНi i СПОЖИВНi СТРАВИ У ВЕЛИКИЙ ПiСТ ВИ КАЖЕТЕ???? ТА ЩЕ Й АЖ ЦiЛИХ 12 ??????? 😅😂🤣😝😛
ТО МОЖЕ ЩЕ Й ГОРiЛКУ МОЖНА БЕЗ МiРИ У ПiСТ?????? АБИ НЕ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ???? 😅🤣😂😝😛
ТО МОЖЕ Й ЧОЛОВiК-ПРАВОСЛАВНИЙ i ЖiНЦi МОЖЕ ИЗМЕНЯТЬ, АБИ НЕ З ТВАРИНКОЮ????? 😅🤣😂😝😛
показати весь коментар
26.12.2020 09:03 Відповісти
Вітаю з Різдвом Христовим!!
Всім щастя та добробуту! Здоров'я та затишку в родинах, і в душі !
показати весь коментар
25.12.2020 10:33 Відповісти
в мене за вікном якесь крижане царство.. всі вікна вкрились шаром льоду, навіть не видно що за вікном відбувається ((.. І вітер такий, що вода з бурульок "капає" горизонтально((. Ото так свято ))..
показати весь коментар
25.12.2020 10:35 Відповісти
Это где такое?
показати весь коментар
25.12.2020 10:42 Відповісти
Дніпро ((. Місто перетворилось на велику ковзанку.
показати весь коментар
25.12.2020 11:09 Відповісти
В Киеве такое было неделю назад. Когда после морозов пошёл дождь.
показати весь коментар
25.12.2020 11:46 Відповісти
мда.. неприємно і небезпечно. А зараз в вас такого немає? В Полтаві оно теж саме що і в нас.
показати весь коментар
25.12.2020 12:37 Відповісти
Было дня три, потом лёд сошёл. Сегодня +5
показати весь коментар
25.12.2020 15:50 Відповісти
А зараз ніби весна прийшла , не холодно і трава зелена де-не-де видніється .
показати весь коментар
25.12.2020 13:49 Відповісти
В мене те ж саме .. Полтава
показати весь коментар
25.12.2020 10:43 Відповісти
я такого "армагедону" в житті не бачила ще ))).. Красиво, але страшно)). Дерева стоять як скляні, від вітру гілки стукають одна об одну і шурхіт стоїть такий, що чути за зачиненими вікнами. Бо вікно відкрити не можливо.
Скляне Різдво якесь ))
показати весь коментар
25.12.2020 11:08 Відповісти
От же ж не повезло, а в Луцьку два дні до +8, сьогодні +4 ні дощу, ні вітру, тільки хмари низько.
показати весь коментар
25.12.2020 16:30 Відповісти
та і нам обіцяють скоро +10.. У грудні..!! + 10... !! Все якось через одне місце в цьому році
показати весь коментар
25.12.2020 20:33 Відповісти
А ще якихось 90 років тому , в сисисири , Різдво Христове святкувалось саме - 25-26 грудня . .

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6873 .
показати весь коментар
25.12.2020 10:41 Відповісти
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6138
показати весь коментар
25.12.2020 10:47 Відповісти
Єдина мудра людина нагорі виявилась Главою церкви. Всі інші у владі або крадуни, або шпигуни, або ідіоти.
показати весь коментар
25.12.2020 10:47 Відповісти
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 2660
показати весь коментар
25.12.2020 10:57 Відповісти
Христос Народився! славімо Його!

Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 1550
показати весь коментар
25.12.2020 11:07 Відповісти
Сегодня начинается Солнечный Новый год.
Какого лешего мы его празднуем через 6 дней?
Я конечно понимаю, начался год и Господь 6 дней создавал ... а на 7-й отдыхал.
Именно поэтому 1 января выходной?
Но мы же не Он. Значит Все арбайтен!
показати весь коментар
25.12.2020 11:07 Відповісти
Я конечно понимаю, начался год и Господь 6 дней создавал ... а на 7-й отдыхал.\\\\\\\\\\


6700 лет назад создал землю и вообще все, да?
а кости динозавров - сотона подбрасывает шоп "искушать", да?
показати весь коментар
25.12.2020 11:48 Відповісти
Если динозавры были миллион лет назад, откуда они на некоторых гербах?
Устная передача информации в былинах, сказках ... теряется (заменяется новой) максимум за 150 лет.
показати весь коментар
25.12.2020 12:55 Відповісти
ну все верно, планете не 5млрд лет а в миллион раз меньше бо на каких-то гербах ящерицу нацарапали)
может у кого-то видение было, вот и нарисовал , или тупо придумал, чего же по твоему египтяне придумали всяких шакалоголовых божков? шоб страшно было рабам.
показати весь коментар
25.12.2020 19:44 Відповісти
"Все не все", а комусь треба і хліб пекти, і коров доїти, і готувати, прибирати, охороняти, воювати... Білети продавати, транспортом керувати... Не всім святкувати на Новий рік.
показати весь коментар
26.12.2020 07:15 Відповісти
Гундяевские антихристы просто физически не могут праздновать Рождество Христово! Это - не их праздник. Это - их горе и их погибель.... Поэтому они шифруют свою сущность, "празднуя" этот день 7 января... Очень жаль ,что миллионы украинцев отравлены гундяевской КГБистской пропагандой и не хотят переходить на сторону Света...
показати весь коментар
25.12.2020 11:08 Відповісти
Всі інші Православні церкви і Вселенський патріарх святкують Різдво сьогодні, а Українська Православна Церква буде святкувати разом з гундяєм. Не зрозуміла позиція Епіфанія, чого у питанні святкування Різдва він орієнтується на московських попів. ФСБешна секта гундяєва нехай святкує коли хоче. Якби Православна Церква України, Греко-католицька церква і лютеранські церкви перейшли б святкувати Різдво 25 грудня, а Католицька церква і так його святкує 25-го, то ніякого розколу в суспільстві, якого так боїться Епіфаній не було б. Думаю, що це не віряни не готові до переходу на григоріанський календар, а самі священники не готові.
показати весь коментар
25.12.2020 11:20 Відповісти
до 1928 було саме з 25-го,але пізніше як відомо йося сралін все порішав на користь московської секти куди відрядили служити агентів в рясах.Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 2704
показати весь коментар
25.12.2020 12:16 Відповісти
І Філарет між ними.
показати весь коментар
26.12.2020 07:25 Відповісти
Да не - попы, конечно, свое гнут, но основная причина - все та же инерция скотостада. Вот я поздравил сегодня сестру с Рождеством. Зря поздравил - наслушался бреда про "католическое" Рождество, про (!) еврейское Рождество... Сказала - мы все привыукли праздновать как привыкли и менять не собираемся. Неправильная дата? А нам пофиг - пусть хоть три раза неправильная. Мы привычку свою менять не намерены, хоть и знаем что дата, допустим, неправильная.
Вот вам глас народа. Ну скот есть скот, что поделать. С них и христиане такие же - нажраться вотки как свинья на Пасху - это для них главный христианский подвиг.
показати весь коментар
25.12.2020 14:54 Відповісти
Очевидно, що вона ходить у московський патріархат тому така реакція. Всі мої знайомі хто ходить у Православну церкву України або у Греко-католицьку церкву підтримують святкування Різдва 25 грудня.
показати весь коментар
25.12.2020 21:07 Відповісти
Да она вообще никуда не ходит, как и подавляющая масса т. н. "верующих". Их "вера" - это Колядки и Пасха с поминальным днем, некоторые про Троицу еще знают, но хотя не понимают что она такое. И все. Это вся вера у народа. А в саму церковь народ ходит исключительно ОДИН РАЗ В ГОД - на Пасху.
Понятное дело, что та паства, которая ходит в церковь любого патриархата или конфессии будет соблюдать правила этой церкви т. к. в каждой церкви есть штатные работники, которые обязаны контролировать все это (попы и др.). А для простого народа, который ходит в церковь лишь "святить яйца" мозги вправлять некому - они живут домыслами, слухами и предрассудками. В этом отношении даже дремучие крепостные 18 века были образованнее сегодняшнего народа.
показати весь коментар
29.12.2020 07:22 Відповісти
Не пишіть дурниць, голова нашої церкви Епіфаній ясно сказав, що це питання часу. Ставити руба не можна, бо церква і віруючі ще "не дозріли". Це про тих сумнозвісних 73 %.
показати весь коментар
26.12.2020 07:23 Відповісти
Пастух веде отару йдучи попереду, а не навпаки. "Не дозріли" попи, а списують на вірян. Згадаємо Референдум про збереження СРСР 17 березня 1991 року, - 70,2% сказали "так", 28% сказали "ні" совку. А коли через п'ять місяців 24 серпня 1991 Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, то на референдумі це рішення підтримали 90,32%.

Як ви гадаєте, скільки років треба було чекати, щоб більшість населення "дозріла" до Незалежності без проголошення Акту у ВР?
показати весь коментар
26.12.2020 13:27 Відповісти
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8850
показати весь коментар
25.12.2020 11:42 Відповісти
лицемеры.

\\\\\ "пришествие Сына Божия в мир" дает возможность людям измениться к лучшему. Источник: https://censor.net/ru/n3239086\\\\\,

из-за этого "сына" погибла куча миллионов. - возможно без оного было бы лучше?
какой "вечный Бок"? - планету который создал 6700 лет назад?
какие же эти попы лживые
показати весь коментар
25.12.2020 11:46 Відповісти
Зараз дуже багато сімей і цілих родин не чекають поки "блаженнійший" роздуплиться ,
а долучаються до всього Християнського світу - САМОСТІЙНО 👍😁🎄🥂
Хороший пастух веде овець , а паскудний - плентається позаду отари . Як кажуть : вівці ведуть "пастуха" . Бо в них більше розуму .
Всім гарного Різдва і щасливого Нового року !
показати весь коментар
25.12.2020 12:36 Відповісти
Христиан НОРМАЛЬНОГО обряда.
А не ортодоксального ордынского, использующего календарь майя.
показати весь коментар
25.12.2020 12:43 Відповісти
Во-во. Мацкалы отмечают Рождество не по христианскому, а по допотопному ЯЗЫЧЕСКОМУ календарю - по Юлианскому. Это ересь.
показати весь коментар
25.12.2020 13:14 Відповісти
Коли вже митрополит проявить волю та наспраді обєднає українських людей і ми перестанемо тягнутися за нашими вбивцями з мордору і приєднаємось до спражнього Хрестиянського світу,з святом всіх українців , миру , здоров'я, добробуту
показати весь коментар
25.12.2020 13:06 Відповісти
ГАЙД ПО ПОВОДУ ПУТАНИЦЫ В НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ПОНЯТИЯХ - "Католическое" и "Православное" Рождество - существуют ли эти понятия официально?
А почему это только христиан западного обряда?? И вообще при чем здесь обряд?? Разновидность обрядов, конфессий и сект совершенно не влияют на исчисление дат. Настоящее Рождество все умственно полноценные христиане (всех обрядов) празднуют 25 декабря. А инерционная привычка праздновать Рождество 7 января - это не из-за обряда, а из-за тупо своевольного нежелания отмечать Рождество по уже 600 лет общепринятому на планете Земля календарю (Григорианскому). Но в России строптивые попы в свое время чисто из яхотелки и безо всяких вменяемых оснований отказались менять допотопный юлианский календарь на прогрессивный григорианский вслед за государством. И стала имбецильная Россия жить на два календаря как конченые олигофрены в отличие от остальных нормальных людей. И по инерции вся эта дебилоидная катавасия с календарем докатилась аж до независимой Украины через позорный Совок.
Для особо одаренных дебилоидов, мычащих что Рождество 25 декабря это типа католическое, а 7 января это типа православное - повторяю на пальцах: НЕ ОТНОСИТСЯ СЧИСЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ СТАРОГО И НОВОГО СТИЛЯ К РЕЛИГИИ ВООБЩЕ! От слова СОВСЕМ. Это часть астрономической дисциплины безо всякой религии и теологии - тупо просто цифры и исчисления. Одни исчисляют правильно, а другие неправильно (по допотопной системе). Только и всего.
Кроме этого, для очень глубоких имбецилов добавлю последний гвоздь в крышку гроба этого календарного недоразумения: Рождество по типа "католической" дате официально празднуют и многие православные конфессии. Это только в России и в Сербии убогие умом попы извратили даты чисто ради напакостить и насрать в скукоженный мозжечок тупому народу. И получилось - народ взаправду уверовал в ересь о том, что есть какое-то типа "католическое" Рождество и какое-то типа "православное" Рождество, хотя на деле этих понятий в церкви официально не существует - любого попа спросите и он неохотно, но подтвердит, что никакого "католического" и "православнгого" Рождества в природе нет и никогда не было. Рождество одно, но празднуют его некоторые с нарушением календарного исчисления (по юлианскому стилю). Ну это то же самое как Новый год вы же празднуете 14 января? Да, празднуете. Так а когда настоящий Новый год - 1 или 14 января?? Сразу скажете - "Первого! А 14 то по старому стилю, это все знают". Во-во - все это знают, а вот насчет аналогичного счисления для Рождества по совершенно непонятной причине почти все прикидываются закончеными олигофренами и верят во всякие ереси - в какое-то "католическое" и "православное" Рождество
И чтобы ни у кого из олигофренов не возникло даже намека на поползновение поспорить, вот перечень ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ, в которых ОФИЦИАЛЬНО принято празднование типа "католического" Рождества:
Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви и др.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - вы какого патриархата? Правильно, Константинопольского. Так вот, Константинопольский патриархат (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ В ПРАВОСЛАВИИ) официально празднует Рождество... 25 декабря..., а не 7 января.
Это только убогий мацковский каганат до сих пор сидит в ересях и отмечает Рождество как имбецилы не по христианскому календарю, а по календарю ЯЗЫЧНИКОВ (Юлианскому)!
Соответственно, когда у нас Рождество? Правильно, 25 декабря, с чем я вас и поздравляю!
А 7 января можно ли праздновать Рождество? Можно! Вы же Новый год 14-го всю жизнь празднуете и ничего. Например, в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды - 25 декабря основное и 7 января дополнительно. Это уже для клинических идиотов пример.
Итак, поздравляю с Рождеством Христовым всех православных украинцев!
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8577
показати весь коментар
25.12.2020 13:12 Відповісти
ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ УКРАИНЦЕВ ПОЗДРАВЛЯЮ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ПО ОБЩЕПРИНЯТОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ И В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ ХРИСТИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ (ГРИГОРИАНСКОМУ), А НЕ ПО ДОПОТОПНОМУ ЯЗЫЧЕСКОМУ (ЮЛИАНСКОМУ).
ПО ДОПОТОПНОМУ КАЛЕНДАРЮ ЖИВУТ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОТСТАЛЫЕ НАЦИИ - МАЦКАЛЫ И ИХ ХОЛОПИ (СЕРБЫ, СЯБРЫ И Т. П. СМЕРДЫ).
С РОЖДЕСТВОМ!!!
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 287
показати весь коментар
25.12.2020 13:18 Відповісти
06Пришествие Сына Божия дает возможность людям измениться к лучшему, - митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством -- опят русская пропаганда , делит христиан на западных и восточных?
Зачем вы это повторяете ? Нет в мире западных и восточных христиан, есть только христиане которые сегодня радуются рождению сына Божьего.

Христиане , братья и сестры, с Рождеством Христово Вас ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
показати весь коментар
25.12.2020 13:18 Відповісти
Ага - Епифаний косит под идитину. Он что не может просто взять и объяснить пастве что к чему на пальцах с календарями случилось в свое время и почему украинцы вслед за мацкалами привыкли праздновать Рождество по, как сказал выше один комментатор, по календарю Майя.
Это же очень просто взять и объяснить, что никакого "Православного" и "Католического" Рождества никогда нигде не было, нет и не будет, что это просто путаница и миф, что нужно праздновать Рождество 25 декабря ОБЯЗАТЕЛЬНО, как все нормальные христиане, а 7 января по желанию дополнительно, как делают чехи и словаки и др.
Константинопольский патриархат и многие другие православные церкви официально празднуют Рождество 25 декабря. А Епифаний кому подчиняется? Мацкве или Константинополю? Так с какого же ляда он сегодня только католиков и протестантов поздравил??
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
показати весь коментар
25.12.2020 13:36 Відповісти
Константинопольский патриархат и многие другие православные церкви официально празднуют Рождество как и положено - 25 декабря. А Епифаний кому подчиняется? Мацкве или Константинополю? Так с какого же ляда он сегодня только католиков и протестантов поздравил??
Епифанию предъяву серьезную по этому поводу нужно вкатить!
показати весь коментар
25.12.2020 13:40 Відповісти
Россия Украине голодомор устроила. Что на это скажешь, Фильков, сосатель путинского куя?
показати весь коментар
25.12.2020 14:22 Відповісти
А че не Омэрика? У )(уйлостана же все проблемы от Омэрики на все 100%. Очень удобно жить, когда для всех своих косяков есть один бессменный козел отпущения. .
показати весь коментар
25.12.2020 14:59 Відповісти
А Зеленский с Коломойским тоже изменятся к лучшему, или неверующим евреям это не грозит?
показати весь коментар
25.12.2020 14:19 Відповісти
При Порошенкові був зроблений крок у правильному напрямку - 25 грудня стало вихідним днем.
показати весь коментар
25.12.2020 14:58 Відповісти
Самый правильный крок Порошенко - это уничтожение позорных камуняк и их людоедско-жидовской идеологии юридически. Это исторический шаг и важнейшее решение для Украины.
показати весь коментар
25.12.2020 15:02 Відповісти
Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 4528
показати весь коментар
25.12.2020 18:10 Відповісти
Вітаю з Різдвом! Долучайтесь до святкування разом із цивілізованним Світом

https://www.youtube.com/watch?v=Pu1v9tqRFK4
показати весь коментар
25.12.2020 18:31 Відповісти
 
 