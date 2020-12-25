Прихід Сина Божого дає можливість людям змінитися на краще, - митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав християн західного обряду з Різдвом.

Вітання митрополит опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сердечно вітаю наших братів і сестер у Христі з інших Помісних Православних Церков, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, християн латинського обряду та всіх, хто сьогодні святкує радісну подію для всього людства – Різдво нашого Спасителя! Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання у Любові та Добрі, Яким є для нас Всемилостивий Господь", - зазначив він.

Крім цього, митрополит Епіфаній підкреслює, що "прихід Сина Божого у світ" дає можливість людям змінитися на краще.

"Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, Який зійшов із небес і став Людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання. Предвічний Бог завжди з нами та робить усе заради нашого блага", - сказано в привітанні митрополита Епіфанія.

Також читайте: У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що подія Різдва Христового об'єднує всіх в мирі та злагоді один з одним.