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Київрада ухвалила новий бюджет. Кличко заявив, що найбільше витрат на освіту, дороги і медицину

Київрада ухвалила новий бюджет. Кличко заявив, що найбільше витрат на освіту, дороги і медицину

Київрада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021. Найбільше коштів місто направить на освіту, інфраструктуру, медицину, житлово-комунальне господарство та соцзахист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство та соціальний захист. На освіту виділили 24,7 млрд грн. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету", - йдеться у повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста. На охорону здоров’я – майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.

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За словами міського голови Віталія Кличка, пандемія коронавірусу поки не відступила і місту ще доведеться долати її наслідки, зокрема, й економічні.

Натомість, у бюджеті Києва-2021 закладені видатки і на повноцінне функціонування, і на розвиток міста.

"Ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об’єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо. З масштабних проєктів – ми маємо добудувати Подільсько- Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І звісно ж, ми і надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину коштів спрямуємо і на протидію коронавірусу", – наголосив мер Віталій Кличко.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.

Про свою непідтримку бюджету заявила партія Порошенка "Європейська Солідарність", отримавши за це порцію критики. Політолог Вадим Карасьов зазначив, що у виборі: інтереси людей чи жадібність, "ЄС" обрала друге.

Автор: 

бюджет (2996) Київрада (795) Кличко Віталій (3516)


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Топ коментарі
+6
Ну що ж, дурні і дороги - це єдине, що все-таки поєднує нас з козломордими. І коли ці два поняття йдуть у парі, час для розвитку ще не настав. Дорогами мають займатися не лише розумні, але й чесні.
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25.12.2020 10:28
+4
Розібрався з цим голосуванням самостійно. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/_24.12.2020_.pdf
, стор 235,236. Не голосували за нього партії Європейська Солідарність та Єдність (Омельченкв); а також хворі, які були відсутні на засіданні. Отже, фактичну коаліцію в Київраді склали всі інші, включно зі слугами уродів і зажопами.
Віталік - злигався.
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25.12.2020 10:59
+3
А на хрустальный мост, не забыли?
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25.12.2020 10:18
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А на хрустальный мост, не забыли?
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25.12.2020 10:18 Відповісти
В разваливающемся городе этот мост выглядит как пластиковые окна в старом прогнившем сарае. Дорого и глупо.
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25.12.2020 11:04 Відповісти
Глупо выглядит только твой комент, а мост - отлично вписался в ландшафт города. Особенно по-идиотски выглядит твое мнение в выходные или в праздничные дни, когда мост реально забит приезжими и киевлянами, которые там гуляют.
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25.12.2020 12:36 Відповісти
"Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащиту."
https://censor.net/ru/n3239087
https://censor.net/ru/n3239087
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25.12.2020 10:26 Відповісти
Ну що ж, дурні і дороги - це єдине, що все-таки поєднує нас з козломордими. І коли ці два поняття йдуть у парі, час для розвитку ще не настав. Дорогами мають займатися не лише розумні, але й чесні.
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25.12.2020 10:28 Відповісти
Комарницкий и Тищенко сколько с бюджета получат? Не уточнил?
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25.12.2020 10:31 Відповісти
В питаннях бюджету партія ЄС пішла в опозицію. Видать, з прицілом на майбутні вибори мера Києва.
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25.12.2020 10:35 Відповісти
До речі, чого віталік не каже, хто саме підтримав саме такий бюджет? Які партії?
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25.12.2020 10:36 Відповісти
Розібрався з цим голосуванням самостійно. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/_24.12.2020_.pdf
, стор 235,236. Не голосували за нього партії Європейська Солідарність та Єдність (Омельченкв); а також хворі, які були відсутні на засіданні. Отже, фактичну коаліцію в Київраді склали всі інші, включно зі слугами уродів і зажопами.
Віталік - злигався.
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25.12.2020 10:59 Відповісти
Альянс СН-ОЗЖ-Матьківщина фактично по всій Україні !!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" втілюється в життя !!!))))
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25.12.2020 11:14 Відповісти
Боксер навсегда останется боксером, как фермер фермером у О'Генри, что подтверждают усики, ломаченки, да и его брат Владимир, ставший кумом Шуфрича (у боксеров мозги утекают в руки, у футболистов в ноги).
Він не злигався, він маскувався, допоки йому це було вигідно. А після виборів, коли на 5 років працевлаштувався на посаді голови Києва, він одразу зрадив більшість киян і поперся на похорони українофоба-сепаратиста, який ніколи не сказав жодного слова про український народ, але завжди у різних формах підтримував знищення України московським імперіалізмом.
Це була маніфестація його нинішніх поглядів, а голосування по бюджету у Київраді засвідчує, що це була спланована продумана акція, а не випадок.
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25.12.2020 11:30 Відповісти
якщо злигається з рижою мраззю - то це ще не найгірший варіант. Бо ще гірший - з уродами або з зажопами.
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25.12.2020 11:53 Відповісти
А может кроме пересказа бюджета стоило дать ссылочку и на сам бюджет?
Я бы полюбопытствовал!
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25.12.2020 10:39 Відповісти
логічно
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25.12.2020 10:41 Відповісти
Цікаво знати про кількість пиломатеріала на пилорамі !!))
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25.12.2020 11:16 Відповісти
 
 