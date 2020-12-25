Київрада ухвалила новий бюджет. Кличко заявив, що найбільше витрат на освіту, дороги і медицину

Київрада схвалила ініційований мером Віталієм Кличком бюджет столиці на 2021. Найбільше коштів місто направить на освіту, інфраструктуру, медицину, житлово-комунальне господарство та соцзахист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство та соціальний захист. На освіту виділили 24,7 млрд грн. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету", - йдеться у повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста. На охорону здоров’я – майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.

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За словами міського голови Віталія Кличка, пандемія коронавірусу поки не відступила і місту ще доведеться долати її наслідки, зокрема, й економічні.

Натомість, у бюджеті Києва-2021 закладені видатки і на повноцінне функціонування, і на розвиток міста.

"Ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об’єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо. З масштабних проєктів – ми маємо добудувати Подільсько- Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І звісно ж, ми і надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину коштів спрямуємо і на протидію коронавірусу", – наголосив мер Віталій Кличко.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.

Про свою непідтримку бюджету заявила партія Порошенка "Європейська Солідарність", отримавши за це порцію критики. Політолог Вадим Карасьов зазначив, що у виборі: інтереси людей чи жадібність, "ЄС" обрала друге.