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Новини Конституційна криза
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Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього, - Зеленський

Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Глава Конституційного суду Олександр Тупицький не може далі займати свою посаду і мусить піти у відставку.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - зазначив Зеленський.

На думку президента, судді КС перевищили свої конституційні повноваження.

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"Почали вони з НАБУ. Почали мʼяко: своїм рішенням не зняли керівника, не закрили НАБУ, тільки поставили під сумнів, чи може президент призначати директора Бюро. Потім вони перейшли до НАЗК [заблокували частину його повноважень], після чого я зрозумів, що їх терміново треба зупинити", - підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що його звернення до Верховної Ради у вигляді законопроєкту з пропозицією звільнити весь склад КС, зупинило можливі наміри суддів КС скасувати ті чи інші закони.

"Я звернувся до Верховної Ради щодо напрацювання законодавчих змін, тому що який би не був закон, напрацьований Радою національної безпеки і оборони, але дотепер жодна людина в Україні і світі не знайшла аналог вирішення цієї проблеми. Ми сиділи з РНБО і швидко шукали рішення. Немає альтернативи ... Зрозумійте, ми зупинили цей процес", - підсумував Зеленський.

Автор: 

НАБУ (5071) Зеленський Володимир (23946) КС (1427) НАЗК (1686) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+47
Я так іне зрозумів, Зєлєнскій не пам'ятає, що сам змусив попереднього Голову КС Шевчука піти і сам же лобіював призначення Тупіцкого? Це клініка, чи кокс?
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25.12.2020 10:33
+27
"Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого, - Зеленский" - если Зеленский может быть президентом, то почему Тупицкий не может быть главой КС?
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25.12.2020 10:33
+13
что президент тупицкий что глава кс тупицкий
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25.12.2020 10:52
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Мало ли я, например, с кем вместе учился и служил.
Вот если родственник, то во время войны это имеет значение.
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25.12.2020 18:48 Відповісти
Не власть, а сборище идиотов, наркоманов и подонков
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25.12.2020 12:26 Відповісти
Начиная с презика.
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25.12.2020 12:47 Відповісти
нормальный срез общества
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25.12.2020 20:08 Відповісти
Тупицкий давал в очко еще в школе за 50 копеек
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25.12.2020 12:28 Відповісти
Как думаете, кто победит в эпической схватке двух йокодзун: Тупицкий против Разумкова?
Как обычно - 73%?
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25.12.2020 12:50 Відповісти
Зеля не может судью Волка отправить на покой, а тут замахивается на Тупицкого, про кторого вообще молчать ещё 5 лет положено в тряпочку. Ну разгоним мы Конституционный Суд и сразу добьёмся больших успехов под руководством Гаранта Конституции шмаркли ?
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25.12.2020 12:52 Відповісти
Тупицькому залишилось півтора року
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25.12.2020 18:37 Відповісти
Если клоун может быть президентом,, то почему вор не может стать судьёй КС?? не вижу препятствий!
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25.12.2020 13:37 Відповісти
Рейган был актер, а воров, в цивилизованных странах, среди судей я что то не знаю.
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25.12.2020 19:34 Відповісти
Зеленский должен одеть табличку - "Тупицкий - это Я"
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25.12.2020 14:30 Відповісти
На фуфел не бери . Тупицкий это Порошенко и олигархат. Зеленский его(тупицкого)реально хочет снять з должности.
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25.12.2020 19:31 Відповісти
Нащо тоді призначав? Чи цей, як Рябошапка, - недостатньо "свій", всі забаганки презика не хоче виконувати?
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25.12.2020 21:53 Відповісти
Не может Зе снятьТупицкого. Нет такого закона.Потому и просит,чтобы Тупицкий ушел сам- но дудки, с самого хлебного места-?ни за что
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25.12.2020 22:20 Відповісти
дуже треба продати землю ...і КС остання тому перешкода , бо тому лайну що обирала зелупу з порхатим офшорником пойух майбутнє цієї країни
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25.12.2020 14:40 Відповісти
Рынок земли это альтернатива бардаку и безисходности которые творятся в селе. Иметь возможность что то продать это лучше чем не иметь таковой. Арендаторы платят мизер,люди в селах бедные до крайности,жизнь в селах не выносимая, плюс многие арендаторы угробили землю неправильными подходами к обработке почвы,лучше не будет и многим проще продать землю. К стати Порошенко большой арендатор который платит с аренды меньше других.
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25.12.2020 21:35 Відповісти
ви для початку зрозумійте відмінність між орендою та власністю ...тут мова не про паї де орендатор домовляється з власником паю а державні землі і "каргіл" наприклад ... держава сама може встановити вартість оренди а власник пошле "державу" найух і буде робити на власній землі що захоче ...у всьому світі "власнику" надають право на користування землею по обумовленим законом правилам у нас землю ПРОДАЮТЬ ... а у всьому світі право власності має преорітетне значення ...і якщо "вдруг" держава захочу повернути землю то це вона буде робити у "лондонському" суді бо "каргіл" нічого повертати не захоче ...або продасть її у такому стані що то й землею не назвеш
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26.12.2020 15:06 Відповісти
Тупицкому пофиг что будет с землей, ему бы барахлишко свое уберечь да и взятки олигархов отработать.
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25.12.2020 21:38 Відповісти
Пане президенте.Реформу суду треба почати із їх кубла -КС і їх голові-Тупицкого.Це буде початок очищення суду.якій був куплений олігархами .Вам будуть заважати робити це ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та ЄС на чолі з Порошенком.У НИХ РІЗНИ ПОГЛЯДИ але ЦІЛІ ОДНАКОВІ.Дійте рішуче.Наш народ буде за Вас.
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25.12.2020 16:12 Відповісти
а че? так хорошо пристроился , на зарплату маетков настроил, а теперь уходи?
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25.12.2020 16:12 Відповісти
Пане президенте.Реформу суду треба почати із їх кубла -КС і їх голові-Тупицкого.Це буде початок очищення суду.якій був куплений олігархами .Вам будуть заважати робити це ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та ЄС на чолі з Порошенком.У НИХ РІЗНИ ПОГЛЯДИ але ЦІЛІ ОДНАКОВІ.Дійте рішуче.Наш народ буде за Вас.
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25.12.2020 16:13 Відповісти
"Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить", - подчеркнул Зеленский.

Пан Зеленский, начать нужно с того, что вы должны написать заявление о добровольном сложении обязанностей Президента Украины, так как вы ЛИЧНО, в нарушение Конституции Украины, продавили в ВР закон о продаже земли. В нарушении Конституции подписали закон о НБУ. Я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы вы приняли решение и добровольно ушли в отставку с поста Президента Украины.
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25.12.2020 18:51 Відповісти
Покинути президентський пост є теж нормальним чоловічим кроком.
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25.12.2020 18:57 Відповісти
А я не хочу чтобы Зеленский покидал свой пост,да и рейтинг у него самый высокий.
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25.12.2020 19:22 Відповісти
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25.12.2020 22:21 Відповісти
Тебя устраивает такой главнокомандующий, который 4 раза косил от призыва? Который при обстреле наших позиций запрещает стрелять в ответ? Который запрещает эвакуировать раненного с поля боя? Ты тетенька, дальше собственного дивана и Сватов и 95-к4вартала ничего не видящая- тогда ясно.Только что ты делаешь на этом сайте? - тебе " про котиков" или " светскую жизнь"
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25.12.2020 22:46 Відповісти
Просто интересно кто верит порохоботам кроме самих порохоботов? Клоуны (порохоботы) ваша песочница ********* не кому не нужна. Ну если вы за Тупицкого ,а Тупицкий за коррупцию то кому нужны вы и Порошенко? Ответ очевиден. Только коррупционерам. Пора начинать войну против коррупции , а политикой пускай занимаются порохоботы когда у них не встанет орган.
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25.12.2020 19:29 Відповісти
о мудрий нарит! зеленский научит вас сосат
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25.12.2020 19:30 Відповісти
А кому ты поклоняешься? Наверное великому фаллосу.))))
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25.12.2020 19:36 Відповісти
да, своему великому фаллосу))) а вы, простите, поклоняетесь зеленскому?
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25.12.2020 20:10 Відповісти
Откуда такая ненависть к первому не ворующиму президенту? Или сколько вам платят?
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25.12.2020 20:26 Відповісти
во-первых, у зеленского нет опыта государственного управления, во-вторых у него нет яиц, в-третьих, он не из сказки (про доброго царя, где все вокруг воруют, а он нет) иначе бы он с пеной у рта не защищал бы махровых коррупционеров типа татарова, в-четвертых он не патриот, в - пятых уклоняется от налогов и всё такое.

и только один положняк у вавки есть - наконец-то Украиной правит истинный украинец, а не какой-то Этинзон Капительман или Вальцман
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25.12.2020 21:59 Відповісти
кстати, Этинзон когда станет президентом даст почувствовать Вавке, почему его называли Dr.Ironfist там внутренностей не останется от слова фистинг
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25.12.2020 22:02 Відповісти
мрачная шутка про украинца Зеленского.
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25.12.2020 23:05 Відповісти
есть охренненое интервью Максима Грищука - сегодня
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26.12.2020 00:06 Відповісти
Не понял? О каком это истинном украинце идёт речь? Это Зеленский, что ли, истинный украинец!? Тогда я пойду сделаю обрезание тоже, раз уж они у нас истинные украинцы, а я думаю, с чего бы это они у нас так во власть зачастили, оказывается яркие представители титульной нации. Это ж надо, а я и не догадывался, твою мать!
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26.12.2020 00:46 Відповісти
ты уверен что там не воруют при нем? и что там не покрывают коррупционеров? или его офшоры? ну ну
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25.12.2020 22:27 Відповісти
Не ворует сам? Но друзьям дает возможность воровать и за себя и"за того парня" Отдых (переговоры с *********** шавками) в Омане всей семьей, который мендельша назвала служебной командировкой для поиска инвесторов- за наш, налогоплательщиков счет? Не воровство? А жизнь на госдаче, а кортежи числом поболее, чем у Януковича- за наши налоги? Вояжи по Украине с многочисленной свитой для перерезания ленточек в детсадиках, цехах, на мосту?- объектам, к которым по рангу и обязанностям президент не имеет отношения и проч. И главное- продажа Украины врагу -это воровство страны, воровство будущего у нас и у наших детей.
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25.12.2020 22:36 Відповісти
73 процента такие же?
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25.12.2020 19:35 Відповісти
Чуєш, полуумок. 73% - це якраз ті, що не крадуть. Обкрадають саме цю більшість. І ти сьогодні ідеш проти переважної більшості. До злодіїв, по-перше входять представники влади, особливо верхніх ешолонів, та олігархи. Саме ці категорії громадян України і складають пресловуті 26%. І в першу чергу яркими представниками ціх корупціонерів були Янукович та Порошенко.
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25.12.2020 21:57 Відповісти
Слыш дебилоид с мозгом макаки, хоть я и голосовал за него, но увы многие разочаровались...
При порохе была освобождена 2/3 Донбасса, МВФ кредиты давал, президент - действительно ПРЕЗИДЕНТ с мозгами и стратегией, а не нелох с клоунадой, он классный комик, но как президент увы, коломойша и ко там все заправляют, или ты думаешь система куда-то делась? 4к - учителям ну круто все получила, ага щас, наобещать можно много, а ты лошара рассказываешь тут сказки...
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25.12.2020 22:18 Відповісти
Порохоботы!!!!! Не палитесь на Тупицком. Тупых в интернете мало, вам наверное к бабушкам на лавочку.
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25.12.2020 19:39 Відповісти
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!!! Порохоботы!!!!! Почему меня не спамим. А то у вас нет единодушия как в КПСС.
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25.12.2020 19:56 Відповісти
еще вопрос, кто из вас тупицкее
его уход м.б. только на скамью, и это не скамья запасных
потому и будет стоять до упора
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25.12.2020 20:00 Відповісти
Хорошо. Правильно.
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25.12.2020 21:00 Відповісти
Суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тупицький Олександр Миколайович Голова суду з 17 вересня 2019 року Квота https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президент України

Зеленський, ти просто феєричне ніщо, повний нуль в усьому, крім ницих речей. Негайно йди у відставку, все, до чого дотягуються твої покручені рученята, перетворюється на ганебне посміховисько...
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25.12.2020 21:51 Відповісти
Во харю то нажрал падло, так и смотри, вот-вот треснет от жира.
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25.12.2020 22:54 Відповісти
А если бы Тупицкого скрестить с Дурицкой...
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26.12.2020 11:42 Відповісти
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