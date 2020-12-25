Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Глава Конституційного суду Олександр Тупицький не може далі займати свою посаду і мусить піти у відставку.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - зазначив Зеленський.

На думку президента, судді КС перевищили свої конституційні повноваження.

Також читайте: Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський

"Почали вони з НАБУ. Почали мʼяко: своїм рішенням не зняли керівника, не закрили НАБУ, тільки поставили під сумнів, чи може президент призначати директора Бюро. Потім вони перейшли до НАЗК [заблокували частину його повноважень], після чого я зрозумів, що їх терміново треба зупинити", - підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що його звернення до Верховної Ради у вигляді законопроєкту з пропозицією звільнити весь склад КС, зупинило можливі наміри суддів КС скасувати ті чи інші закони.

"Я звернувся до Верховної Ради щодо напрацювання законодавчих змін, тому що який би не був закон, напрацьований Радою національної безпеки і оборони, але дотепер жодна людина в Україні і світі не знайшла аналог вирішення цієї проблеми. Ми сиділи з РНБО і швидко шукали рішення. Немає альтернативи ... Зрозумійте, ми зупинили цей процес", - підсумував Зеленський.