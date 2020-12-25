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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ

Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ

Процес отримання Україною вакцини від COVID-19 буде своєрідною перевіркою для міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус – це війна. А на війні солдатів в атаку веде за собою командир. Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба щоб зʼявився інший. Тут те саме. Я вважаю, що вірус психологічно вбивав міністрів. Вони не могли дуже швидко виконувати завдання не тому, що погані, а тому що були міністрами в такий час", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що не має претензій до попередніх міністрів охорони здоров'я Зоряни Скалецької та Іллі Ємця. За його словами, вони були хорошими міністрами, але їм було складно працювати в умовах пандемії.

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"Сьогодні працює Степанов. Мені дуже складно оцінювати. Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я повинні тісніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо, - стверджує Зеленський.

Крім цього, він також зазначив, що поставив для міністра охорони здоров'я Максима Степанова завдання щодо термінів надходження вакцини від COVID-19 в Україну.

"Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину в кінці січня, в крайньому випадку в лютому", - зазначив Зеленський.

"Вакцинація. Вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", - додав глава держави.

При цьому Зеленський також відзначив прогрес України в боротьбі з пандемією.

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"Ми дуже швидко налагодили виробництво масок, дезінфекторів, халатів. Після цього допомагали Італії і ще багатьом країнам. Дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату. Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, який почнемо будувати в наступному році", - підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) карантин (18172) звільнення (2676) Степанов Максим (2196) Зоряна Скалецька (122) COVID-19 (19765) Ємець Ілля (48) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Любопытны рассуждения уклониста о командирах, ведущих солдат в атаку. Это нечто
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25.12.2020 11:29
+9
Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
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25.12.2020 11:18
+8
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира" - Зеля придурок . это в каменном веке в атаку первым бежал вождь . а сейчас задача командира подготовить солдат . правильно спланировать операцию и контролировать ход боя и взаимодействие подразделений
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25.12.2020 11:16
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25.12.2020 11:13 Відповісти
матюков уже не хватает?
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25.12.2020 11:48 Відповісти
Краще було б, щоб Мендель щось "твітувала".
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25.12.2020 12:48 Відповісти
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира" - Зеля придурок . это в каменном веке в атаку первым бежал вождь . а сейчас задача командира подготовить солдат . правильно спланировать операцию и контролировать ход боя и взаимодействие подразделений
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25.12.2020 11:16 Відповісти
Що пане Зеленський Степанов витримає вакцинацію Спутником, якуий завезуть під кітайським брендом???
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25.12.2020 11:16 Відповісти
Ну ладно, министр по делам ковида он хороший.
Но ведь помимо ковида есть масса куда более опасных болезней: инфаркты, инсульты, рак и т.д.
Кто будет заниматься другими болезнями-то ?
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25.12.2020 11:16 Відповісти
не кому не будет у анерала из тим мастера спирта по борьбе с короно вирусом
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25.12.2020 11:20 Відповісти
"Коронавирус - это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому что были министрами в такое время"


Кокс?
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25.12.2020 11:16 Відповісти
Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
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25.12.2020 11:18 Відповісти
савєтскіх кіношек надивився, де камандіром може стать будь яка кухарка
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25.12.2020 11:57 Відповісти
Самый прочный из всех. Характеристика от Босса. Железный Макс!
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25.12.2020 11:18 Відповісти
Зеленський попрацював на славу: в 2020 році звільнилося 50 000 медиків( Дорогобудівник сраний(
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25.12.2020 11:24 Відповісти
Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира.Источник: https://censor.net/ru/n3239090 ------- а як цю фразу зрозуміти?? )) Якась нісенітниця..

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.. Це точно НЕ про бубочку ))
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25.12.2020 11:18 Відповісти
ну, що перехворів, то не показник, може і знову зачумлитись через півроку
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25.12.2020 11:59 Відповісти
Любопытны рассуждения уклониста о командирах, ведущих солдат в атаку. Это нечто
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25.12.2020 11:29 Відповісти
Звідки воно так багато про війну знає? З кіна?
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25.12.2020 11:30 Відповісти
Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3681

...
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25.12.2020 11:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.12.2020 14:29 Відповісти
осел назначил " козла отпущения" за свой дебилизм.
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25.12.2020 11:34 Відповісти
"... А на войне солдат в атаку ведет за собой командир."

Голова обвязана, кровь на рукаве
Зеля, весь обосцаный, прячется в траве.
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25.12.2020 11:35 Відповісти
Кто бы мог подумать что прессухи этого нелоха в роли презЕдента будут вызывать больше ржача чем все шутки 95 квратла вместе взятые за все время его существования.
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25.12.2020 11:42 Відповісти
ну, це ще не саме погане, он Єльцин іноді міг тільки мичать та сцяти на колеса літаку
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25.12.2020 12:02 Відповісти
А может ему просто побоку?
он с бумажки читает блин как второклассник - ээээ, ыыыы, ммммм, аааа..
тьху! позорище
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25.12.2020 11:53 Відповісти
Кажется у Вовы передоз! Хорошо, хоть помнит, что в стране ковид и министр здравоохранения - Степанов!
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25.12.2020 12:25 Відповісти
Степанов не прочный, он просто деревянный. Рассказывает прямо противоположные вещи с видом аквариумной рыбки которая не помнит что было 5 минут назад. Достойный министр для команды Зеленского
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25.12.2020 12:32 Відповісти
Большое спасибо Маме Римме , что она в такое тяжелейшее время для Украины дала нам такого Гения...., Мудрейшего из Мудрейших, Честнейшего из Честнейших- он постоянно говорит , " я скажу вам честно...." ....Лидер сегоднешнего Планетарного Масштаба...- Мама Римма , почему так поздно- почему не еще лет так 29-ть назад не.....- мы бы уже ВСЕХ догнали и обогнали....Но все равно спасибо - за то что сегодня "дали"...
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25.12.2020 12:38 Відповісти
«Склад КС нам з вами зрозумілий - це як діти Віктора Януковича, так і племінники Петра Порошенка. Ще є далекі родичі Юлії Тимошенко. Це правда, з якою ми живемо», - повідомив глава держави.
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25.12.2020 12:42 Відповісти
Степанов не "самий прочний", а самий "міднолобий" і "чавуннозадий"... Та ще й "У Сірка очі позичив...".
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25.12.2020 12:43 Відповісти
До слёз...
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25.12.2020 13:21 Відповісти
"вирус психологически убивал министров", - психологически устойчивые в стране закончились? Или в окружении Зе все с проблемами психики, другие туда не попадают?
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25.12.2020 14:31 Відповісти
"на войне солдат в атаку ведет за собой командир" - ясно, почему наш главнокомандующий приказал своим солдатам сидеть в окопах, не высовываться е не стрелять.А то вдруг не дайбоже в атаку пойдут- Бубочке придется это дело возглавить,то есть быть впереди.
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25.12.2020 14:36 Відповісти
"Він намагається".
У школі, коли хтось з учнів казав: Я ж вчів! - вчителька завжди відповідала: Вчів, да не вивчив. І ставила ту відмітку, на яку учень заслуговував.
Ну чому міністрами стали ті, хто завжди все виконує не більше, ніж на трійку?!
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25.12.2020 15:51 Відповісти
Ну що, Стебанов придумав, як маніпулювати статистікою і "переміг" ковід "віртуальних карантином" )
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25.12.2020 18:29 Відповісти
Три раза перечитал. Про прочность министров. Сам я не молодой очень давно. перечитал в четвёртый раз по этой причине. *Шо воно мэлэ?*. И что будет дальше?
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25.12.2020 20:26 Відповісти
Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ - Цензор.НЕТ 3995Величайший президент и главнокомандующий галактики готовится к боям на сцене 95-го хвартала?
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26.12.2020 07:41 Відповісти
 
 