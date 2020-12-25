Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ

Процес отримання Україною вакцини від COVID-19 буде своєрідною перевіркою для міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус – це війна. А на війні солдатів в атаку веде за собою командир. Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба щоб зʼявився інший. Тут те саме. Я вважаю, що вірус психологічно вбивав міністрів. Вони не могли дуже швидко виконувати завдання не тому, що погані, а тому що були міністрами в такий час", - заявив Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що не має претензій до попередніх міністрів охорони здоров'я Зоряни Скалецької та Іллі Ємця. За його словами, вони були хорошими міністрами, але їм було складно працювати в умовах пандемії.

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"Сьогодні працює Степанов. Мені дуже складно оцінювати. Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я повинні тісніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо, - стверджує Зеленський.

Крім цього, він також зазначив, що поставив для міністра охорони здоров'я Максима Степанова завдання щодо термінів надходження вакцини від COVID-19 в Україну.

"Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину в кінці січня, в крайньому випадку в лютому", - зазначив Зеленський.

"Вакцинація. Вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", - додав глава держави.

При цьому Зеленський також відзначив прогрес України в боротьбі з пандемією.

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"Ми дуже швидко налагодили виробництво масок, дезінфекторів, халатів. Після цього допомагали Італії і ще багатьом країнам. Дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату. Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, який почнемо будувати в наступному році", - підсумував президент.