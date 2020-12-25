Якщо РФ нападе з Криму, буде велика війна, мобілізують і чоловіків, і жінок, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що РФ не нападатиме на Україну, в тому числі і з боку окупованого Криму.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.
"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи замислювався він над тим, що Росія знову може напасти на Україну, але вже з боку Криму.
Раніше Цензор.НЕТ також писав про те, що президент України Володимир Зеленський повинен вести прямий діалог з російським колегою Володимиром Путіним.
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Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей...
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А ще мені цікаво, як тепер почуваються епічні 73% «позеленілого» лохторату, які обрали Зеленого Кловуна **********ом?! Ну що, «зелені» малятка, нерозумні хлопчики й дівчатка - отримали обіцянку-цяцянку на тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок?! Надапростапєрєстатьстрілять, еге ж! Їжте, «зелені» малятка, не обляпайтесь! Це вам не той самий «Барига» разом із тим самим «Кривавим Пастором», яких ви не побажали бачити на чолі України. Це тотальний пацифіст, який пропонував простапєрєстатьстрілять. Ваш Зелений Кловун, щойно відчувши своєю п'ятою точкою небезпеку - негайно ж заговорив про тотальну мобілізацію і чоловіків, і жінок!.. У вустах чотирикратного «уклониста» це може означати одне-єдине:
Рятуйте мене - вашого улюбленця! Захищайте мене всім миром - і чоловіки, й жінки!!! Бо ви ж мене так любите, так любите!..
От на цьому казочка моя нарешті добігла кінця. А тепер на добраніч, мої маленькі! Ідіть собі, вмивайтеся, нехай вас батьки напоять тепленьким молочком з медяниками, щоб вночі вам наснилися хороші сни про те, що Україну знов очолить достойний Гетьман, а не чотирикратний «уклонист»…
А ему некогда было, он в это время в москве шутил про отодвигание украинских границ !!
я так думаю что ОНО опять спрячется за юбку мамы Римы, судя из фото как жалко ОНО выглядит на фоне кремлевского террориста ... .....
Нонсенс страна которая воюет более шести лет неналадила производство боеприпасов.А это уже саботаж и саботаж влясти.
Украинцы, как можно было за 6 лет просрать все самоуважение? И это после «революции достоинства»? Как вот это лживое трусливое пошлое хитрое существо может представлять нашу страну? Неужели в ней кроме таких двуличных аферистов никого больше не осталось?
От дражайшей половины
Вылетел он кувырком
Назвала его скотиной
И гороховым шутом...
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
А Юля Мендель явно пытается прорваться в авторы квартала. Дешевый юморок типа "я двумя твитами всю страну спасла" - как раз нижеплинтусный уровень нынешнего квартала.