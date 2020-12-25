Якщо РФ нападе з Криму, буде велика війна, мобілізують і чоловіків, і жінок, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що РФ не нападатиме на Україну, в тому числі і з боку окупованого Криму.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню "Фокус.юа", інформує Цензор.НЕТ.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи замислювався він над тим, що Росія знову може напасти на Україну, але вже з боку Криму.

Раніше Цензор.НЕТ також писав про те, що президент України Володимир Зеленський повинен вести прямий діалог з російським колегою Володимиром Путіним.

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