За добу від COVID-19 у Києві померли 14 осіб, виявлено 1038 випадків, серед захворілих 24 медики, - Кличко
У Києві за минулу добу, 24 грудня, виявили 1 038 хворих на коронавірус, 14 жителів столиці померли через COVID-19, 1208 осіб одужали.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, захворіли: 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв, 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 24 медики.
Крім цього, Кличко зазначає, що в лікарні столиці госпіталізовано 91 пацієнта, інші на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 293, у Дніпровському - 175, і в Деснянському районі - 115 випадків.
При цьому Кличко зазначає, що підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 106 078, за весь час пандемії зафіксовано 1816 летальних випадків. Загалом коронавірус подолали 36 969 жителів столиці.
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Никакой дурак не поверит в количество заболевших, ибо это смешно просто - мы оказывается даже Израиль одной левой уделали(ну, в Израиле полный швах, а тут = )