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Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки "проходили" контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки

Служба безпеки України викрила організовану групу, яка спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території столичного регіону. Незаконна діяльність фігурантів могла завдати державі збитків майже на 20 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності зловмисників.

За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки проходили контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ 01
Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки проходили контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ 02
Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки проходили контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

Київрада (795) СБУ (12847) фальшивомонетники (73)


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Топ коментарі
+10
К работе на урановых рудниках.
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25.12.2020 13:08
+9
Видать в кацапии на монетном дворе печатали, для подрыва экономики Украины.
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25.12.2020 13:07
+4
Более серьёзная проверка возможна только в настоящем банке а не в шарагах под названием "банк",именно там и аккумулируются фальшивые бабки которые эти "банки" собирают,перепаковывают в фирменные обёртки и впускают в оборот на тех же обменках. Не один раз попадалась банковская валюта которая не проходила тесты за рубежом. Обычная синяя лампочка против подделок на высоком уровне абсолютно бесполезна а выявить может лишь фальшивку сделанную подростками на принтере из обычной бумаги.Фальшивки же которые печатает вражеское государство определить можно лишь в ооочень серьёзной криминалистической лаборатории специализирующейся на этом и не обычным анализом водяных знаков а углубленным анализом самого материала на котором её изготовили,вывести все параметры до сотен тысячных процента,изучить и даже запросить помощи у страны распорядителя такой валюты ведь многие параметры изготовления валюты под строжайшим государственным грифом совершенно секретно. То что эти фальшивки хоть и изготовлены на надлежащем уровне но они явно продукт местных умельцев если даже в Украине их свободно выявили.Наказание должно быть самое жёсткое и суровое вплоть до высшей меры с конфискацией всего имущества даже у ближайших родственников,как правило именно на них всё награбленное и оформляется. Мамы уборщицы и истопницы в котельной стают в один момент миллиардершами а папы успешными бизнесменами сидя в тюрьме.
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25.12.2020 13:45
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Копайте глубже наверняка пррдукция "института органической химии" федеральной службы белья.
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25.12.2020 13:01 Відповісти
Таких талантов надо привлекать к работе по изготовлению денег .
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25.12.2020 13:01 Відповісти
К работе на урановых рудниках.
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25.12.2020 13:08 Відповісти
Видать в кацапии на монетном дворе печатали, для подрыва экономики Украины.
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25.12.2020 13:07 Відповісти
нельзя подорвать подорванное Нечего подрывать..Экономики у нас нет..Ее олигархи подорвали так что никто больше них ее не подорвет. Даже репоеды..
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25.12.2020 15:31 Відповісти
Не олигархи, а оскотинившееся население на избирательных участках.
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25.12.2020 17:04 Відповісти
Странная техника стоит в наших пунктах обмена.
Поддельную валюту пропускают, а настоящие доллары не всегда.
На Алибабе покупали?
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25.12.2020 13:11 Відповісти
Более серьёзная проверка возможна только в настоящем банке а не в шарагах под названием "банк",именно там и аккумулируются фальшивые бабки которые эти "банки" собирают,перепаковывают в фирменные обёртки и впускают в оборот на тех же обменках. Не один раз попадалась банковская валюта которая не проходила тесты за рубежом. Обычная синяя лампочка против подделок на высоком уровне абсолютно бесполезна а выявить может лишь фальшивку сделанную подростками на принтере из обычной бумаги.Фальшивки же которые печатает вражеское государство определить можно лишь в ооочень серьёзной криминалистической лаборатории специализирующейся на этом и не обычным анализом водяных знаков а углубленным анализом самого материала на котором её изготовили,вывести все параметры до сотен тысячных процента,изучить и даже запросить помощи у страны распорядителя такой валюты ведь многие параметры изготовления валюты под строжайшим государственным грифом совершенно секретно. То что эти фальшивки хоть и изготовлены на надлежащем уровне но они явно продукт местных умельцев если даже в Украине их свободно выявили.Наказание должно быть самое жёсткое и суровое вплоть до высшей меры с конфискацией всего имущества даже у ближайших родственников,как правило именно на них всё награбленное и оформляется. Мамы уборщицы и истопницы в котельной стают в один момент миллиардершами а папы успешными бизнесменами сидя в тюрьме.
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25.12.2020 13:45 Відповісти
За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Джерело: https://censor.net/ua/n3239100

Дивне речення, та "підробки" в лапках, значить, що якість не розрізниш? Чи що саме?
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25.12.2020 13:23 Відповісти
Ущерб на 20 млн.? Какая мелочь. Каждое решение нашего правительства наносит ущерб на миллиарды и при этом все на воле и чувствуют себя прекрасно.
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25.12.2020 13:48 Відповісти
забыли добавить что обменники левые, которые под ментами. но об этом низззяяяя...
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25.12.2020 17:57 Відповісти
20 мільйонів, це крапля в морі, розкрадання нашої економіки. Ясно, що ці "гроші" не клепали на коліні в якомусь гаражі, а це робили професіонали на професійному обладнанні. напевне, це елемент "гібридної війни"!.
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25.12.2020 18:01 Відповісти
удостоверение не поддельное, а сувенирное. На нем надпись "милиция", а такой структуры в Украине не существует.
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25.12.2020 19:25 Відповісти
Зразок тупісті уркагана!
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26.12.2020 12:39 Відповісти
 
 