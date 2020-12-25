Затримано банду фальшивомонетників на Київщині. Підробки "проходили" контроль у пунктах обміну, державі загрожували збитки на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила організовану групу, яка спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території столичного регіону. Незаконна діяльність фігурантів могла завдати державі збитків майже на 20 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності зловмисників.

За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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