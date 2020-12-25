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На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба

На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба

На окуповану територію Донецької та Луганської областей протягом тижня надіслали понад 368 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через контрольний пункт "Новотроїцьке" за тиждень пройшли 34 вантажівки з гуманітаркою.

Гуманітарну допомогу жителям окупованого Донбасу протягом тижня відправляли Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.

"Для потреб жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання", - розповіли прикордонники.

Також читайте: Чехія передала українським медичним закладам засоби індивідуального захисту в межах гумдопомоги

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Донбас (22356) гуманітарна допомога (994)


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Топ коментарі
+8
Зачем? чеПушилу с ходаковским подкармливать?
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25.12.2020 13:21
+8
Я не понимаю этих усложнений с погрузкой, отправкой.. Почему сразу не перечислять бабло на карту тамошним руководителям?
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25.12.2020 13:23
+7
Знакомая беженка из дамбаса рассказывала как всю ету *помощь* от Ахметова и *красного креста* везут на склады а потом газельками развозят по магазинам и ларькам принадлежащим террористам и продают там. Ето финансирование войны а не помощь
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25.12.2020 13:43
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Зачем? чеПушилу с ходаковским подкармливать?
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25.12.2020 13:21 Відповісти
Искренне желаю лугандонам, крысчанам и свинокацапсинам на масковии вместе с ******.
На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7693
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25.12.2020 13:53 Відповісти
Я не понимаю этих усложнений с погрузкой, отправкой.. Почему сразу не перечислять бабло на карту тамошним руководителям?
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25.12.2020 13:23 Відповісти
есть вариант проще- скидывание бабла с беспилотников, всем желающим сепарам...
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25.12.2020 20:55 Відповісти
Они оценили как усилия путла , а не международного комитета Красного Креста и миссии Украинской православной церкви ?
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Помогают руснявым оккупировать Украину?
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25.12.2020 13:25 Відповісти
"Для потребностей жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование", - рассказали пограничники.Источник: https://censor.net/ru/n3239101
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А патроны и боеприпасы чего не передали? И бабла. Бабла для террористов.
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25.12.2020 13:27 Відповісти
в Харькове этого биооружия хватает, как показали захоронения тела....
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25.12.2020 14:04 Відповісти
Давайте, уроды, финасируйте боевиков и войну. Ато глядишь разбегутся и стрелять перестанут.
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25.12.2020 13:39 Відповісти
Знакомая беженка из дамбаса рассказывала как всю ету *помощь* от Ахметова и *красного креста* везут на склады а потом газельками развозят по магазинам и ларькам принадлежащим террористам и продают там. Ето финансирование войны а не помощь
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25.12.2020 13:43 Відповісти
оне же когда то кормили всю Украину........... не кажеться что неувязочка с гуманитаркой? не нужно помогать развитым и экономичесски сильным регионам
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25.12.2020 13:44 Відповісти
Расслабься... гуманитаркой кормят всю Украину... и запад и восток...
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25.12.2020 17:53 Відповісти
Расслабься... гуманитаркой кормят всю Украину..

Медикаментами "Дарниця" и тоже через аптеки?
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25.12.2020 18:27 Відповісти
ты сначала флаг смени, а потом буде ....здеть
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25.12.2020 19:31 Відповісти
Це допомога тим що топтались по канхветах і звали *****?
На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 286
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25.12.2020 14:33 Відповісти
интересно, а прифронтовым и еще не оккупированным что-то досталось? или переселенцам там
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25.12.2020 17:00 Відповісти
Дамбасянин !
Прожирая кремлёский бюджет (и заssырая себе желудок консервами)
ТЫ ПОМОГАЕШЬ УКРАИНЕ ! ! !
Жри и бухай побольше !
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25.12.2020 17:34 Відповісти
Началась торговля с ДНР (под прикрытием гуманитарки)
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25.12.2020 17:51 Відповісти
Пора звать Сэмёна...!
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25.12.2020 17:55 Відповісти
Боже, які ідіоти... Українців там майже не залишилось. Огородитись від них та розбудовувати країну, боротись з корупцією, кумовством, ментовським та суддівським свавіллям. Тоді не тільки дирляндія, а й Крим з Кубанню захочуть повернутись
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25.12.2020 18:28 Відповісти
 
 