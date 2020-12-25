На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба

На окуповану територію Донецької та Луганської областей протягом тижня надіслали понад 368 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через контрольний пункт "Новотроїцьке" за тиждень пройшли 34 вантажівки з гуманітаркою.

Гуманітарну допомогу жителям окупованого Донбасу протягом тижня відправляли Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також місія Української православної церкви.

"Для потреб жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові та гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання", - розповіли прикордонники.

Також читайте: Чехія передала українським медичним закладам засоби індивідуального захисту в межах гумдопомоги