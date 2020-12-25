Офіс Президента змусив міністра культури дозволити "російському проєкту" меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс

Міністерство культури і інформаційної політики під тиском Офісу президента надало Меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр" дозвіл на проведення земляних робіт на місці колишнього православного кладовища. На цьому місці МЦХБЯ планує спорудити тимчасову синагогу.

Про це у фейсбуці написав глава Асоціації єврейських громад та організацій Йосип Зісельс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За отриманою інформацією, незважаючи на протести громадськості, ОПУ примусив міністра культури надати російському проєкту меморіалізації БЯ дозвіл на проведення пошукових земляних робіт на території Кирилівського православного кладовища у Бабиному Яру. Роботи повинні розпочатися завтра, 25 грудня - на католицьке Різдво", - написав він.

За останньою інформацією, сьогодні МЦХБЯ почав розкопки, в ході яких були знайдені кістки.

"Представники російського проєкту сьогодні почали розкопки на Кирилівському православному кладовищі в Бабиному Яру. За інформацією наших спостерігачів, вже в перші години розкопок, знайдені кістки з минулих поховань. Що буде тепер? Або вони будуть намагатися приховати ці знахідки, або з метою зберегти обличчя скажуть, що тепер зрозуміло, що тут будувати не можна", - зазначив глава ВААД України.

Пізніше Зісельс додав, що "українське суспільство дуже мляво реагує на цинічні виклики російської команди":

"Коли у вересні російський проєкт побудував тимчасову інсталяцію на землі єврейського цвинтаря, тільки близько 2000 підписів було зібрано проти цієї наруги над єврейською релігійною традицією. В останні дні, коли російська команда. яку надихає безкарність, планує побудувати тимчасову поминальну синагогу на землі Кирилівського православного кладовища, почалося збирання протестних підписів проти нової наруги і українські євреї звернулися до громадянського суспільства з закликом захистити православний цвинтар від будівництва, яке загрожує міжнаціональним та міжконфесійним конфліктом в Україні - на радість московським правителям. Побачимо, чи вдасться громадянському суспільству спільними зусиллями зупинити російських вандалів та їх місцевих прислужників".

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Цензор.НЕТ направляє запит до Міністерства культури і інформаційної політики з проханням роз'яснити видачу МЦХБЯ дозволу і його умови.





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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликомусвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, атакожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".