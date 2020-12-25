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Офіс Президента змусив міністра культури дозволити "російському проєкту" меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс

Офіс Президента змусив міністра культури дозволити

Міністерство культури і інформаційної політики під тиском Офісу президента надало Меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр" дозвіл на проведення земляних робіт на місці колишнього православного кладовища. На цьому місці МЦХБЯ планує спорудити тимчасову синагогу.

Про це у фейсбуці написав глава Асоціації єврейських громад та організацій Йосип Зісельс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За отриманою інформацією, незважаючи на протести громадськості, ОПУ примусив міністра культури надати російському проєкту меморіалізації БЯ дозвіл на проведення пошукових земляних робіт на території Кирилівського православного кладовища у Бабиному Яру. Роботи повинні розпочатися завтра, 25 грудня - на католицьке Різдво", - написав він.

Офіс Президента змусив міністра культури дозволити російському проєкту меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс 01

За останньою інформацією, сьогодні МЦХБЯ почав розкопки, в ході яких були знайдені кістки.

"Представники російського проєкту сьогодні почали розкопки на Кирилівському православному кладовищі в Бабиному Яру. За інформацією наших спостерігачів, вже в перші години розкопок, знайдені кістки з минулих поховань. Що буде тепер? Або вони будуть намагатися приховати ці знахідки, або з метою зберегти обличчя скажуть, що тепер зрозуміло, що тут будувати не можна", - зазначив глава ВААД України.

Офіс Президента змусив міністра культури дозволити російському проєкту меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс 02

Пізніше Зісельс додав, що "українське суспільство дуже мляво реагує на цинічні виклики російської команди":

"Коли у вересні російський проєкт побудував тимчасову інсталяцію на землі єврейського цвинтаря, тільки близько 2000 підписів було зібрано проти цієї наруги над єврейською релігійною традицією. В останні дні, коли російська команда. яку надихає безкарність, планує побудувати тимчасову поминальну синагогу на землі Кирилівського православного кладовища, почалося збирання протестних підписів проти нової наруги і українські євреї звернулися до громадянського суспільства з закликом захистити православний цвинтар від будівництва, яке загрожує міжнаціональним та міжконфесійним конфліктом в Україні - на радість московським правителям. Побачимо, чи вдасться громадянському суспільству спільними зусиллями зупинити російських вандалів та їх місцевих прислужників".

Також читайте: Неприпустимо будувати на місцях поховань: Українські євреї вдруге звернулись до товариства з приводу меморіалізації Бабиного Яру

Цензор.НЕТ направляє запит до Міністерства культури і інформаційної політики з проханням роз'яснити видачу МЦХБЯ дозволу і його умови.

Офіс Президента змусив міністра культури дозволити російському проєкту меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс 03
Офіс Президента змусив міністра культури дозволити російському проєкту меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс 04

Також читайте: У Бабиному Яру представники "російського проєкту" меморіалізації намагалися звести синагогу без дозволу Мінкультури, - Зісельс

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликомусвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, атакожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Автор: 

Бабин Яр (160) Міністерство культури (760) Зісельс Іосіф (18) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+33
Країною керують вороги.
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25.12.2020 13:54
+30
Финал . Почему ему не сиделось в цирке ?
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25.12.2020 13:47
+24
Что значит "офис президента"? Фамилия ублюдка? Д'ерьмак? Его подручный? Кто?
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25.12.2020 13:59
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Финал . Почему ему не сиделось в цирке ?
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25.12.2020 13:47 Відповісти
Бо йому не дали! 73% вимагали російського реваншу, а для нього потрібен був васал!
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25.12.2020 14:02 Відповісти
Это ужас. Для Зеленского главная работа на посту президента - мемориализация Бабьего Яра и все. Больше его ничего не интересует, никакие памятники, исторические события, текущая война, ничего вообще. Его избрали во власть для мемориальзации Бабьего Яра. Точка.
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25.12.2020 14:06 Відповісти
какой Мемориал он в худших традициях фашистов коммунистов россиян вяликороссов будучи недоделанным малороссом с примесью еврейской крови испытывая ненависть к евреям игнорируя возмущение евреев мира и Украины выступающих ПРОТИВ МЕМОРИАЛА..на костях умерших евреев православных русских украинцев ромов и иных-- поклал свой прибор на всех и все и начал строить с таким же ушлебком Ткаченко..тыпа Мемориалу...
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25.12.2020 14:59 Відповісти
Зеля делает все,чтобы ополчить всех против Украины.Идеальный сценарий лаптеногой конторы....а он просто исполнитель их приказов.Он реально ненавидит Украину.Все поступки и действия ведут к гражданской войне....реальной.73% выбрали идеального врага Родины.
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25.12.2020 15:09 Відповісти
Коли зеленського хвилювала думка спільноти?
Він створений своїми ляльководами і на них та їхню думку заточений.
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25.12.2020 13:50 Відповісти
так от для чого йому Татаров в офісі потрібен .
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25.12.2020 13:52 Відповісти
У ВАЗеленського працюють лише такі, як татаров та дерьмак.
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25.12.2020 13:58 Відповісти
Офис Президента заставил министра культуры. Я не понимаю этой безликости. Необходимо конкретно знать ФИО героя, чтобы ему надрать жопу. И это имя есть
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25.12.2020 13:52 Відповісти
Имя ему еврей-украинофоб Вазеленский и еще некоторые московские проекты типа Дерьмака и Трататарова. Зебилы-терпилы привели к власти ничтожество, которое за их же деньги их ненавидит и всячески пакостит, а они до сих пор продолжают петь ему дифирамбы.
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25.12.2020 15:00 Відповісти
Принимает со всех сторон как актриса немецких фильмов для взрослых
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25.12.2020 13:54 Відповісти
Країною керують вороги.
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25.12.2020 13:54 Відповісти
Причому багато років.
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25.12.2020 14:25 Відповісти
Что значит "офис президента"? Фамилия ублюдка? Д'ерьмак? Его подручный? Кто?
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25.12.2020 13:59 Відповісти
подручный дерьмака - зеленский.
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25.12.2020 14:13 Відповісти
Вряд ли. Даже подручные имеют определённый авторитет. А это судя по всему просто "шестёрка", которую ни о чём не спрашивают,а просто ставят перед фактом,написав сценарий.
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25.12.2020 16:01 Відповісти
Ну от нахера їм давати в руки додаткові ричаги тиску, маніпуляцій і провокацій?
Ви що там плануєте потратити квадрильйон доларів, що це треба аж цілих російських олігархів залучати до цього проекту? В країні, де і своїх олігархів вистарчає не можна то все якось організувати? Меморіал Майдану так і не побудований, Музей Голодомору не добудований, тут російські олігархи беруться за справу. Це нормально?
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25.12.2020 14:00 Відповісти
Только саботирование этих идиотских решений - спасет Украину !!!
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25.12.2020 14:02 Відповісти
Це недолуге чмо обставило себе московитською агентурою.
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25.12.2020 14:05 Відповісти
опять распил как и велике крадивництво
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25.12.2020 14:13 Відповісти
Бабий Яр на территории какой-то громады. Получается, что и она согласна с этим строительство на кладбище.
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25.12.2020 14:13 Відповісти
Так Виталя дал согласие на это строительство вместе с киевской радой? ОП и минкульт без них ничего делать не могут.
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25.12.2020 14:32 Відповісти
Під егідою Віталі зокрема цей проект і штовхають, а брат Віталі - у наглядовій раді.
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25.12.2020 15:47 Відповісти
вот так пишется история
сперва затоптать историю местных аборигенов
поставить свои символы
через 1000 - другую лет написать правдивую историю
были исконные земли избранного нарида

были там 300 еврейцев, которые победили чудовище - хитлера, а перед этим храбро убили иго, трус чингиз бежал в сторону другой исторической земли биробиджан
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25.12.2020 14:16 Відповісти
Историю пишут победители. Побежденные втаптываются в грязь и забываются.
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25.12.2020 14:19 Відповісти
це гебня у третьому коліні, а решта - камуфляж

...Вони вже дощенту «вижерли» свою країну і тепер лізуть по нашу.
Це габешна імперія, диктатура спецслужб. Спецслужби не воюють, вони розкладають країни зсередини, купують, займаються терактами, організовують інформвійни, деморалізують. Це - їхнє. А у відкритих боях вони не виграють. Хоча звичайно, вони вчинили руйнацію. І цей ефект руїни ми мусимо мінімізувати. А все решта - інформаційні видування, блеф та понти: «Да, мы жуткие, мы страшные, мы непобедимые». Це все технологія. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/09/17/oksana-zabuzko-8/
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25.12.2020 14:21 Відповісти
кацaбы нагадили, а попадет евреям: долго та синагога простоит на чужих костях? ну и мы заодно станем "антисемиты" - коцабам двойная выгода.
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25.12.2020 14:30 Відповісти
Зеленский видать не шибко умный, если не видит что дЕрмак его подставляет под цугундер
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25.12.2020 14:35 Відповісти
Офіс Президента змусив міністра культури дозволити "російському проєкту" меморіалізації Бабиного Яру проводити земляні роботи на території колишнього православного кладовища, - Зісельс - Цензор.НЕТ 6576
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25.12.2020 14:36 Відповісти
чем больше мы его ненавидим,тем больше оно нам мстит
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25.12.2020 17:56 Відповісти
Кожен день Fuck up!!!
Жодного дня ця влада не може без Fuck up.

Патологічні ідіоти.
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25.12.2020 14:38 Відповісти
Просто Россия спешит скрыть факт массовых расстрелов советских людей, работниками ЧК и НКВД в Бабьем Яру за годы репрессии, на Нюрнбергском процессе СССР так и не предоставила факты расстрела в Бабьем Яру 300 тысяч евреев, а при раскопках, доказательств такой масштабной трагедии так и не было найдено.
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25.12.2020 14:38 Відповісти
про їхні витівки прочитайте тут----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови'
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25.12.2020 21:26 Відповісти
Вова, ти скот і брехло.
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25.12.2020 15:01 Відповісти
Мемориал Небесной Сотни саботируют, а кацапские проекты - полная поддержка. Такой он, ОП Украины..
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25.12.2020 15:13 Відповісти
Є ООН. Є ЮНЕСКО. Нехай вони розберуться, для початку. Брехню про Київське Динамо під час німецької окупації розкрили. І жоден з творців цієї брехні навіть не вибачився. Треба розуміти, з ким ми маємо справу.
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25.12.2020 16:02 Відповісти
Министр культури подчиняется Премьеру, а не Офису президента. У нас ведь не монархия? Или мы что-то пропустили и страной правит Ермак-регент при недеспособном царьке?
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25.12.2020 17:26 Відповісти
Министр культури подчиняется Премьеру, а не Офису президента. У нас ведь не монархия? Или мы что-то пропустили и страной правит Ермак-регент при недеспособном царьке?
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25.12.2020 17:29 Відповісти
ключевые слова: ОП заставили министва. это уголовная статья. нге болье и не менье. тем более компания из рф
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25.12.2020 17:54 Відповісти
зебіли хочуть міжнаціональної бійні?
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25.12.2020 19:48 Відповісти
ЖДЫ !!!
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26.12.2020 12:06 Відповісти
 
 