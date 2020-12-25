МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують святкувати Новий рік і Різдво у вузькому сімейному колі, щоб не наражатися на ризик захворіти на коронавірус.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Правильне святкування новорічних свят у колективі – це з родичами, з якими ви маєте постійний контакт. Якщо хтось далеко проживає або ви рідко зустрічаєтесь – нічого страшного, якщо ви зустрінете Новий рік і Різдво в онлайні з ними, і спокійно все відбудеться. Це всього один Новий рік і одне Різдво. Якщо ми вся ці норми виконаємо, то нам не варто боятися. Якщо "гуляй душа", то дійсно варто боятися, бо поширеність значно збільшується. Коронавірус не відступає, він б'є всі рекорди, величезна кількість летальних випадків", - зазначив Ляшко.
Заступник глави МОЗ підкреслив, що легковажно до такої хвороби як коронавірус ставитися не потрібно.
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Зобавна мімікрія. Раніше якось не звертав увагу, а тут потрапило на очі і погуглив.
"Совєтскім" ніззя називати через закон про декомунізацію, а "шампанським" через економічні угоди з ЄС ("шампанське" - географічно-охороняєма назва), але ж паразитувати на ностальгії хочеться...
если ето все на шо сподобился минздрав,
то с легкой душой ету контору можно распускать на вольные хлеба....
двойное преступлениедвойная такса (и драгер в помощь с видеозаписью нагрудных камер)))) ...а вы смеетесь )))
Ленка говоррит Анлрей,нафиг тебе та Украина?Живи у меня,жену найдем...говорю..Лен...українки кращі у Світі
короче - всего и здоров будь!
Дороги с провинциями перекрыты
И это уже три недели в некоторых районах
Штраф 10К хозяину дома, и 800 каждому гостью
No indoor gatherings are allowed with anyone outside a person's household (the people they live with).
Individuals who live alone and single parents can have close contact with one other household.
Outdoor gatherings are limited to 10 people and must comply with physical distancing rules (i.e. face coverings must be worn if two metres of physical distancing cannot be maintained).
Religious services, funerals and weddings are limited to 10 people indoors or outdoors.
Virtual and drive-in religious services, rites and ceremonies are permitted.
Хотя от передоза "вкусным" всяко сдохнет больше, январь он обычно "урожайный".