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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт

МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують святкувати Новий рік і Різдво у вузькому сімейному колі, щоб не наражатися на ризик захворіти на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Правильне святкування новорічних свят у колективі – це з родичами, з якими ви маєте постійний контакт. Якщо хтось далеко проживає або ви рідко зустрічаєтесь – нічого страшного, якщо ви зустрінете Новий рік і Різдво в онлайні з ними, і спокійно все відбудеться. Це всього один Новий рік і одне Різдво. Якщо ми вся ці норми виконаємо, то нам не варто боятися. Якщо "гуляй душа", то дійсно варто боятися, бо поширеність значно збільшується. Коронавірус не відступає, він б'є всі рекорди, величезна кількість летальних випадків", - зазначив Ляшко.

Заступник глави МОЗ підкреслив, що легковажно до такої хвороби як коронавірус ставитися не потрібно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до ранку

Автор: 

карантин (18172) Новий рік (551) Різдво (262) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
пнх
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25.12.2020 14:37
+4
Если кум в Польше, то можно.
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25.12.2020 14:39
+4
Тут самое главное уйти из кабака не позднее 7-00...потому что в 7-01....вирус нападет...😃
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25.12.2020 14:47
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А куму можна?
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25.12.2020 14:32 Відповісти
Если кум в Польше, то можно.
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25.12.2020 14:39 Відповісти
А якщо кум в буде в олів`є?)
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25.12.2020 15:09 Відповісти
це те саме що і в Польщі. Кум задає хропака в салаті, а його дружина по-кумівськи бавиться з кумом. Це ж майже по-сімейному.
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25.12.2020 15:20 Відповісти
пнх
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25.12.2020 14:37 Відповісти
Золотые слова. Присоединяюсь.
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25.12.2020 14:38 Відповісти
Мені цікаво як зустрічатиме Новий рік узеленська банда.
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25.12.2020 14:40 Відповісти
мендель заявила, что в этом году преЗЕдент будет обязательно с семьей встречать Новый год (где пока не скажет.(интрига))))..но это Украина) (говорят р-н оз. Синевир???) и обязательно с ними будет (тадам!!) ермак (нах??? я ж говори он один тайную норму (дозу) знает)))) и еще кто-то там (а может.... и сама манделька))))...
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25.12.2020 14:51 Відповісти
з паразитизмом ностальгійним

https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon



Зобавна мімікрія. Раніше якось не звертав увагу, а тут потрапило на очі і погуглив.
"Совєтскім" ніззя називати через закон про декомунізацію, а "шампанським" через економічні угоди з ЄС ("шампанське" - географічно-охороняєма назва), але ж паразитувати на ностальгії хочеться...

МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт - Цензор.НЕТ 3166
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25.12.2020 14:54 Відповісти
Зелемойские...я сначала подумал вы Шариковы....но дело гораздо хуже...
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25.12.2020 14:43 Відповісти
дык швондеры ж, ****
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25.12.2020 15:52 Відповісти
спасибо - ето было познавательно.
если ето все на шо сподобился минздрав,
то с легкой душой ету контору можно распускать на вольные хлеба....
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25.12.2020 14:43 Відповісти
Якісь новини пусті. Краще пограю в доміно з компом.
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25.12.2020 14:43 Відповісти
В кабаке...до 7 утра...самое безопасное место...доказано зеленым кабмином...
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25.12.2020 14:44 Відповісти
да? а в кабаках (не ну если там контингент постоянный (как в велюре) ))) то это одно)...а если совсем прохожие??? да до 7 утра???
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25.12.2020 14:46 Відповісти
Тут самое главное уйти из кабака не позднее 7-00...потому что в 7-01....вирус нападет...😃
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25.12.2020 14:47 Відповісти
а чего Вы смеетесь ))))) сидит оно себе с секундомером и караулит тепленьких под дверь кабака ))) а дальше по улице сидят копы и тоже караулят отход публики без масок и погрузку пьяных за руль своих порше и мерсов - а это ж двойное преступление двойная такса (и драгер в помощь с видеозаписью нагрудных камер)))) ...а вы смеетесь )))
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25.12.2020 14:56 Відповісти
Бросаю я вас на целую неделю...еду в Чехию к сестре Элен на НГ....
Ленка говоррит Анлрей,нафиг тебе та Украина?Живи у меня,жену найдем...говорю..Лен...українки кращі у Світі
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25.12.2020 14:48 Відповісти
отпразнуй как положено - чешек нихт абижатен-щипатен.
короче - всего и здоров будь!
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25.12.2020 15:54 Відповісти
Удачи вам Панове...
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25.12.2020 14:49 Відповісти
МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт - Цензор.НЕТ 2716
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25.12.2020 15:10 Відповісти
Неужели кто-то еще верит этой Ковид-брехне? 9 месяцев вам льют лайно в мозг и вы еще верите? Пандемия? Где, в каком месте?
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25.12.2020 15:19 Відповісти
Один в один сказал примерно

Дороги с провинциями перекрыты

И это уже три недели в некоторых районах
Штраф 10К хозяину дома, и 800 каждому гостью

No indoor gatherings are allowed with anyone outside a person's household (the people they live with).
Individuals who live alone and single parents can have close contact with one other household.
Outdoor gatherings are limited to 10 people and must comply with physical distancing rules (i.e. face coverings must be worn if two metres of physical distancing cannot be maintained).
Religious services, funerals and weddings are limited to 10 people indoors or outdoors.
Virtual and drive-in religious services, rites and ceremonies are permitted.
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25.12.2020 16:51 Відповісти
А **** в кабаке до утра не? Тож можно уже. Типа все "в домике", и зараза не возьмет.

Хотя от передоза "вкусным" всяко сдохнет больше, январь он обычно "урожайный".
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25.12.2020 19:09 Відповісти
 
 