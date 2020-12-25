МОЗ про безпечне святкування Нового року: з родичами, з якими ви маєте постійний контакт

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують святкувати Новий рік і Різдво у вузькому сімейному колі, щоб не наражатися на ризик захворіти на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Правильне святкування новорічних свят у колективі – це з родичами, з якими ви маєте постійний контакт. Якщо хтось далеко проживає або ви рідко зустрічаєтесь – нічого страшного, якщо ви зустрінете Новий рік і Різдво в онлайні з ними, і спокійно все відбудеться. Це всього один Новий рік і одне Різдво. Якщо ми вся ці норми виконаємо, то нам не варто боятися. Якщо "гуляй душа", то дійсно варто боятися, бо поширеність значно збільшується. Коронавірус не відступає, він б'є всі рекорди, величезна кількість летальних випадків", - зазначив Ляшко.

Заступник глави МОЗ підкреслив, що легковажно до такої хвороби як коронавірус ставитися не потрібно.

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