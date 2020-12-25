Разумков: Парламент може знову розглянути законопроєкт про позбавлення нардепів повноважень за "кнопкодавство"

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді можуть повторно ініціювати законопроєкт зі змінами до Конституції України, які передбачають позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада" і газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Разумков вважає, що закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому обсязі, в якому хотілося б. Він нагадав, що на початку каденції поточного скликання депутати запропонували законопроєкт, який передбачає позбавлення мандата за "кнопкодавство".

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного суду з урахуванням тих позицій, які їм були вказані, щоб це питання було розглянуто", - заявив Разумков.

"Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції прийняти рішення: якщо народний депутат помічений в таких ганебних явищах - може йому не варто бути народним депутатом", - додав він.

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Він також нагадав, що в зв'язку з можливими фактами неперсонального голосування на одному з недавніх засідань Ради представники фракцій і керівництво парламенту домовилися підготувати законопроєкт про посилення відповідальності за "кнопкодавство", встановити додаткові камери відеоспостереження в залі засідань, а також відключити від системи "Рада" місця, які не закріплені ні за одним народним депутатом, але дозволяють голосувати.

При цьому Разумков уточнив, що в поточному скликанні парламенту відбувалося кілька випадків неперсонального голосування.