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Разумков: Парламент може знову розглянути законопроєкт про позбавлення нардепів повноважень за "кнопкодавство"

Разумков: Парламент може знову розглянути законопроєкт про позбавлення нардепів повноважень за

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді можуть повторно ініціювати законопроєкт зі змінами до Конституції України, які передбачають позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада" і газеті "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Разумков вважає, що закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому обсязі, в якому хотілося б. Він нагадав, що на початку каденції поточного скликання депутати запропонували законопроєкт, який передбачає позбавлення мандата за "кнопкодавство".

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного суду з урахуванням тих позицій, які їм були вказані, щоб це питання було розглянуто", - заявив Разумков.

"Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції прийняти рішення: якщо народний депутат помічений в таких ганебних явищах - може йому не варто бути народним депутатом", - додав він.

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Він також нагадав, що в зв'язку з можливими фактами неперсонального голосування на одному з недавніх засідань Ради представники фракцій і керівництво парламенту домовилися підготувати законопроєкт про посилення відповідальності за "кнопкодавство", встановити додаткові камери відеоспостереження в залі засідань, а також відключити від системи "Рада" місця, які не закріплені ні за одним народним депутатом, але дозволяють голосувати.

При цьому Разумков уточнив, що в поточному скликанні парламенту відбувалося кілька випадків неперсонального голосування.

Автор: 

ВР (14994) кнопкодавство (100) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+9
"...когда космические корабли ..." Не надо делать вид , что вокруг одни идиоты .
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25.12.2020 14:52
+8
Парламент может снова рассмотреть/а может снова и не рассмотреть. Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Да и какая разница: рассмотрит, не рассмотрит. Философствует барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.12.2020 15:05
+4
Відповідальність має бути тільки одна - тюрма. Як за фальсифікацію грошей. Від фальсифікації законів шкода не менша, ніж від фальсифікації грошових знаків.
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25.12.2020 15:21
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"...когда космические корабли ..." Не надо делать вид , что вокруг одни идиоты .
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25.12.2020 14:52 Відповісти
зєлєнському це не треба. В нього завдання від закордонних ляльководів - треба посадити Порошенка.
Так що кнопкодави можуть спати спокійно.
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25.12.2020 14:55 Відповісти
Так це ти з закордону ляльководиш?
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25.12.2020 15:03 Відповісти
Никто не собирается Порошенко садить. Порошенко и Зеленский из одного кагала и они только имитируют вражду между собой. Зеленский продолжает начатое Порошенко.
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25.12.2020 15:26 Відповісти
Ну, да Зеля для того, щоб Петра посадити, навіть прокурорів міняв. Він же прохофоб
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25.12.2020 16:56 Відповісти
Парламент может снова рассмотреть/а может снова и не рассмотреть. Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Да и какая разница: рассмотрит, не рассмотрит. Философствует барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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25.12.2020 15:05 Відповісти
Группа наблюдателей по этому поводу выдвинула конструктивное предложение:
ловить кнопкодавов, ставить раком и наказывать долблением в очко хором прямо на месте преступления!
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25.12.2020 15:13 Відповісти
Разумков: Парламент может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство", а может снова не рассмотреть законопроект о лишении нардепов полномочий за "кнопкодавство".
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25.12.2020 15:20 Відповісти
Відповідальність має бути тільки одна - тюрма. Як за фальсифікацію грошей. Від фальсифікації законів шкода не менша, ніж від фальсифікації грошових знаків.
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25.12.2020 15:21 Відповісти
Не нардепов надо наказывать в первую очередь, а глав фракций. Тех кто отдавал команду "простым" жоповцам голосовать карточками М едведчука или Суркиса.. И их самих разумеется. Только это фантастика
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25.12.2020 15:23 Відповісти
Ну давайте еще,попробуйте.
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25.12.2020 15:30 Відповісти
Что значит может?*****,вы давно должны были это сделать!
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25.12.2020 15:55 Відповісти
И это не в последний раз....
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25.12.2020 15:58 Відповісти
разумков набрал по обьявлению в ВР --и СТРОИТ ИЗ СЕБЯ ЮПИТЕРА КАПИТОЛИЙСКОГО !
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25.12.2020 16:19 Відповісти
Поздно. После вашей борьбы с коррупцией ваша борьба с кнопкодавством никому не интересна
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25.12.2020 16:34 Відповісти
И ещё не раз
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25.12.2020 16:38 Відповісти
Так для вас(большинства)-старался.Иначе ни одного закона не примете.Казалось бы-чего проще,заметили-результат не зачли...
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25.12.2020 16:51 Відповісти
Відверто, я от не бачу ніякої проблеми з кнопкодавством ...
Це як дружині свою банківську картку тимчасово дати.
Борються з вітряками
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25.12.2020 16:59 Відповісти
"відмазав" те, що трапилось - конкретна відповідь років через три!!!
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25.12.2020 17:00 Відповісти
Доречі, якщо вже так пре від кноподавства, то в системі Рада уже передбачена кнопка за відбитком пальця. Тільки ж не дали впровадити. Усе дуже просто, і не треба ніяких покарань.
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25.12.2020 17:02 Відповісти
Принимая закон про "кнопкодавство", по инерции кнопкодавили
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25.12.2020 17:04 Відповісти
шо ти там "рассмотриш", сиди вже, дібіл сказочний.
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25.12.2020 17:22 Відповісти
О чем ты шлепаешь ЛУПОГЛАЗЫЙ? Этих козлов на нары лет так этак на 15 как минимум. Пусть вот этим и займется СБУ.
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25.12.2020 17:34 Відповісти
бла-бла-бла
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25.12.2020 17:36 Відповісти
снова, то как????? уже кого то наказивали? кто то отвечал за кнопкодавство? это же серьезное преступление как например подделка гос. печати.
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25.12.2020 17:41 Відповісти
а может сначала отменить назначение министра из за нарушения регламента а потом думать что делать дальше
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25.12.2020 17:44 Відповісти
Чергове бла-бла-бла. Хотіли б зробити - зробили б.
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25.12.2020 17:45 Відповісти
разумный, это ты сейчас типа пугаешь? нет? ну так возьми и ставь на рассмотрение и на голосование.... только бла бла бла....
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25.12.2020 18:34 Відповісти
никогда таких предложений не поступало и вот опять
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25.12.2020 19:11 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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25.12.2020 20:01 Відповісти
Пчёлы против мёда
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25.12.2020 20:38 Відповісти
позбавляти треба того хто нажимав чужу кнопку і того чиєю скористались
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26.12.2020 10:23 Відповісти
 
 