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Новини Побиття Чорновол
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Зеленський повернув на посади одіозних чиновників Януковича, які чинять розправу над героями Майдану, - Порошенко про справу проти Чорновол

Зеленський повернув на посади одіозних чиновників Януковича, які чинять розправу над героями Майдану, - Порошенко про справу проти Чорновол

7 років тому, в ніч з 24 на 25 грудня була звіряче побита журналістка Тетяна Чорновол. Зараз над нею відбувається політична розправа.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив експрезидент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім років тому у ніч з 24 на 25 грудня посіпаки Януковича звіряче побили Тетяну Чорновол. Вона дивом залишилася живою. Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати "Феміда" 95-го кварталу", - наголошує Порошенко.

"Пам'ятаєте огидний і нелюдський жарт, чи можна видобувати електрику, якщо протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими паличками. Зеленський і досі не знайшов у собі мужності вибачитися за цю мерзоту перед учасниками Революції гідності. Це він повернув на владні посади одіозних людей Януковича, які зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану. Це він на вимогу Путіна зняв з лави підсудних беркутів, які розстрілювали героїв", - стверджує Порошенко.

"Я захоплююся силою духу Тетяни — вона завжди була і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона вижила, вистояла і, всупереч планам злочинців, продовжила боротьбу за правду. А правда обов'язково переможе!", - додав Порошенко.

Читайте також: Кримінальну справу проти мене за події 2014 року порушив заступник голови ОП Татаров, - Чорновол

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180) Чорновол Тетяна (254)


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Топ коментарі
+38
Бо вони тоді, коли Порошенко став Президентом, повтікали в Москву.
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25.12.2020 15:14
+36
Када Петька стал президентом татарова люстрировали, а когда ишаки, вроде вас, выбрали презом зеленского его вернули в ОП.
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25.12.2020 15:22
+19
То чому він їх не посадив?
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25.12.2020 15:11
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Сторінка 4 з 4
«У Біблії, я нагадаю, на шостий день, коли Господь створив всіх тварин, і там якісь мавпи по деревах скакали, Господь приходить, щоб з мавпи зробити людину, - І каже: "Мавпи, спускайтеся - будемо з вас робити людей".
А мавпи йому знаєте що сказали? "Да какая разніца!"
Далі: Книга Буття, 2-й розділ, 7-й вірш - там написано: Господь узяв "порох" і з "пороху" створив людину. »

Св. Отець Олександр Дедюхін.

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25.12.2020 19:30 Відповісти
Релігія то кнут для того щоб пасти овець. Опіум для народу. Спосіб управляння людьми. А те що порох - то при дорозф пилюка. Так то факт. Який ще відомий був до біблійних часів.
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25.12.2020 19:40 Відповісти
Це той, хто вертів твого ***** на трубє.
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25.12.2020 18:12 Відповісти
не ни этого...то другой...этот Герой.....Гетьман...мова...вира...армия..Слава!
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25.12.2020 18:12 Відповісти
Україна. Армія. Мова. Віра. НАТО. ПТН-ПНХ !
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25.12.2020 18:17 Відповісти
Геть зебилів!
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25.12.2020 18:25 Відповісти
Так нужно было садить их в тюрьмы а не скиглить сейчас !!!
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25.12.2020 18:30 Відповісти
А де ж ти раніше був ?!
На Фонтанкє водку піл ?
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25.12.2020 18:38 Відповісти
На цей раз не дати їм втекти до кацапії.
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25.12.2020 18:37 Відповісти
Шановні співгромадяни! Навіщо тут дописувати один на одного образливі дописи з матюками, бо цензор не паркан, та не сортир дошковий у хрюцькому селі, щоб срати мімо отвору. Якщо ви вважаєте себе українцями та належите до культурной європейськой нації, а не якісь хрюцькі недоумки, то поважайте самі себе і будьте більш стриманими та взаємно ввічливими, тоді ваши дописи будуть сприйматися всіма більш доцільними та важливими. Вітаю всіх українців з Різьвом Христовим, щастя та здоров'я вам!
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25.12.2020 18:43 Відповісти
На жаль спілкуватись з зебілами без матюків дуже складно. Тільки недорозвинена людина під час війни може голосувати за відвертого ворога своєї Батьківщини.
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25.12.2020 19:14 Відповісти
ЗеЛю и его банду ждет тюряга
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25.12.2020 18:48 Відповісти
Шо, вже накатіл?
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25.12.2020 18:53 Відповісти
У тебе з Зє і *****, одна й та ж фобія.
Порошенко.
Пишайся.
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25.12.2020 19:09 Відповісти
Та какая там Чорновол -герой ?!
Вспомните какой она была паскудой - став депутом !?
Такая как она должна быть зачмырена !
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25.12.2020 19:41 Відповісти
Засмердівся "сивочолий"
Партії Порошенка та Коломойського обрали дружину олігарха головою Облради
https://www.youtube.com/watch?v=KlgAVE6mSCM&ab_channel=ISLNDTV
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25.12.2020 20:08 Відповісти
а чеж то порох никого из злочынной влады не закрыл
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25.12.2020 21:21 Відповісти
Тому що, вони, коли Порошенко став Президентом України, втекли в Москву.
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25.12.2020 22:15 Відповісти
Неправда! И это доказывается тем, что ты, Петя, до сих пор не нарах, хотя был министром у Януковича!
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26.12.2020 19:51 Відповісти
Подготував купу документів для підписанна асоціації з ЄС (яку в ту пору обіцяв овощ) - це злочин?
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27.12.2020 18:11 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3436113356516884?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=%2CO%2CP-R Післямова до дискусії «Посадити Порошенка».
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме. https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох
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27.12.2020 17:33 Відповісти
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