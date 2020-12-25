Зеленський повернув на посади одіозних чиновників Януковича, які чинять розправу над героями Майдану, - Порошенко про справу проти Чорновол
7 років тому, в ніч з 24 на 25 грудня була звіряче побита журналістка Тетяна Чорновол. Зараз над нею відбувається політична розправа.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив експрезидент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сім років тому у ніч з 24 на 25 грудня посіпаки Януковича звіряче побили Тетяну Чорновол. Вона дивом залишилася живою. Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати "Феміда" 95-го кварталу", - наголошує Порошенко.
"Пам'ятаєте огидний і нелюдський жарт, чи можна видобувати електрику, якщо протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими паличками. Зеленський і досі не знайшов у собі мужності вибачитися за цю мерзоту перед учасниками Революції гідності. Це він повернув на владні посади одіозних людей Януковича, які зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану. Це він на вимогу Путіна зняв з лави підсудних беркутів, які розстрілювали героїв", - стверджує Порошенко.
"Я захоплююся силою духу Тетяни — вона завжди була і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона вижила, вистояла і, всупереч планам злочинців, продовжила боротьбу за правду. А правда обов'язково переможе!", - додав Порошенко.
Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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А мавпи йому знаєте що сказали? "Да какая разніца!"
Далі: Книга Буття, 2-й розділ, 7-й вірш - там написано: Господь узяв "порох" і з "пороху" створив людину. »
Св. Отець Олександр Дедюхін.
На Фонтанкє водку піл ?
Порошенко.
Пишайся.
Вспомните какой она была паскудой - став депутом !?
Такая как она должна быть зачмырена !
Партії Порошенка та Коломойського обрали дружину олігарха головою Облради
https://www.youtube.com/watch?v=KlgAVE6mSCM&ab_channel=ISLNDTV
Є один надзвичайно важливий аспект у цій історії, котрий мало хто досліджує - ставлення Заходу. А марно. Цивілізований світ із надзвичайною чутливістю ставиться до такого роду кримінальних справ у «молодих демократіях», бо загрозу політичних переслідувань вважає для конституйного устрою набагато серйознішою, аніж непокарання можливого злочинця (крім консенсусних випадків, як із Януковичем). Що ж ми маємо в даному разі?
1. Янелох із перших днів на посаді обсесивно марить ідеєю відправити Порошенка за ґрати (причому, публічно). І це очевидним чином наводить на думку про зведення особистих рахунків шостого президента з п'ятим.
2. Робить він це не в прив'язці до конкретного злочину, а «взагалі», чим не залишає сумнівів щодо політичного характеру переслідування.
3. Більша частина розслідуваних справ є нікчемними чи неправдивими завідомо, але автори таких заяв про злочин самі об'єктами уваги правоохоронців не стають. Бо діють на замовлення влади.
4. Оприлюднені понад рік тому «плівки Труби» чітко доводять, що саме ОП направляє правоохоронні органи в цьому питанні, порушуючи низку статей КК, а правоохоронці незаконні вказівки залюбки виконують.
5. Ну, і останнє, але надзвичайно важливе. Вкрай розчарований Зеленським (і процесами в Україні взагалі) Захід сьогодні розглядає Порошенка як найнадійнішого свого союзника і партнера в Україні. А після зміни Адміністрації в Білому домі - безальтернативного. І таким союзником Захід не ризикне, тим паче, враховуючи п.п.1-4.
Практично це означає, що, навіть якби завтра портнови-татарови якимось дивом знайшли епізод, по якому Порошенка можна притягнути до відповідальності, а дебіли, котрих вони напризначали на ключові посади в правоохоронній системі, зуміли зварганити з цього щось подібне до кримінального кейсу, Захід за жодних обставин уже цьому «правосуддю» не повірить. І захищатиме Порошенка всіма доступними методами, коли владі доведеться не просто забути про допомогу МВФ, а готуватися до серйозних санкцій самим причетним до політичного переслідування особам (та й цим воно може не обмежитися).
Таким чином, Зеленський може наодинці продовжувати дрочити на портрет Порошенка за ґратами, але жодних практичних наслідків це не матиме. https://www.facebook.com/karl.volokh?__cft__[0]=AZVaR3Ks6PpX8Tm_pkMhl1TTFPJ0TTyIoex_Udxo1EPxeIvXmjT4pFVxegGeyJYsF03ZGCNZu3zAIUPDpk3zKxajsS2HFutbT5LhDlW30Xmey66MMjojCd0DJn5tscqVZA0&__tn__=-UC%2CP-R Карл Волох