Зеленський повернув на посади одіозних чиновників Януковича, які чинять розправу над героями Майдану, - Порошенко про справу проти Чорновол

7 років тому, в ніч з 24 на 25 грудня була звіряче побита журналістка Тетяна Чорновол. Зараз над нею відбувається політична розправа.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив експрезидент України Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сім років тому у ніч з 24 на 25 грудня посіпаки Януковича звіряче побили Тетяну Чорновол. Вона дивом залишилася живою. Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати "Феміда" 95-го кварталу", - наголошує Порошенко.

"Пам'ятаєте огидний і нелюдський жарт, чи можна видобувати електрику, якщо протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими паличками. Зеленський і досі не знайшов у собі мужності вибачитися за цю мерзоту перед учасниками Революції гідності. Це він повернув на владні посади одіозних людей Януковича, які зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану. Це він на вимогу Путіна зняв з лави підсудних беркутів, які розстрілювали героїв", - стверджує Порошенко.

"Я захоплююся силою духу Тетяни — вона завжди була і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона вижила, вистояла і, всупереч планам злочинців, продовжила боротьбу за правду. А правда обов'язково переможе!", - додав Порошенко.

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Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.