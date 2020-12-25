Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для дострокових парламентських виборів в Україні немає.
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
"Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - сказав Разумков.
Глава ВР також висловив надію, що і надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.
Втім, за словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.
"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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"тіха укрАінская ночь, но хапнутоє сало лучше пєрєпрятать"...
- Дорогая, таки нет, но надо быть за то готовыми.
МЫ видим только НАГЛЕЦОВ,
и возмущенью нет предела,
уж и слов не подберешь,
а к НАМ - совсем у НИХ нет дела,
в стране мечтаний, грез и СЛЕЗ...
https://censor.net/ru/forum/3239017/nasklki_vrogdn_dostrokov_vibori_dumki_poltikv_ta_ekspertv
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
О чем оно разговаривает? Вас, бл@дей ждет еще за - не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
Цікаво куди вони будуть тікати після 2023 року, в паРашу?