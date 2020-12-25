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Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков

Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для дострокових парламентських виборів в Україні немає.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - сказав Разумков.

Глава ВР також висловив надію, що і надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.

Втім, за словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Парламент може знову розглянути законопроєкт про позбавлення нардепів повноважень за "кнопкодавство"

"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - зазначив він.

Автор: 

ВР (14994) вибори (6694) Разумков Дмитро (1527) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+12
Готуйтесь. Бо приЗЕдент буде в тюрьмі.
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25.12.2020 15:36
+12
Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков - Цензор.НЕТ 547
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25.12.2020 15:38
+12
шо значить "нет"? К предыдущей доверие было больше чем к вам а основания у вас "были"
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25.12.2020 15:51
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Готуйтесь. Бо приЗЕдент буде в тюрьмі.
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25.12.2020 15:36 Відповісти
Треба набої вже забивати на ОЦЕ лупоглазеньке чудо ПР , ЗЕлька фсьо , справа часу. А от млапдой ПРихвостень кремлівської влади Януковича ЗАРАЗ НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ! Не тому що крутий дуже лідер, а тому шо керую крутою гілкою влади - сценаристи для її захоплення йому знайдуться у поміч дуже оперативно. СВЯТА ІДУТЬ СВЯТА ІДУТЬ!!!
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25.12.2020 17:04 Відповісти
Ну так готовьтесь, олухи!
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25.12.2020 15:37 Відповісти
Оснований для досрочных выборов Рады нет, но надо быть готовыми, - Разумков - Цензор.НЕТ 547
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25.12.2020 15:38 Відповісти
Это у вас нет...
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25.12.2020 15:41 Відповісти
Мудрому наріду олігархи готують чергового месію.
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25.12.2020 15:43 Відповісти
спалити і забути
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25.12.2020 15:45 Відповісти
Не дождетесь, как бы вам не хотелось, уважаемые!
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25.12.2020 15:46 Відповісти
Так само, як і у 19-му жодних підстав не було, а вибори - відбулися. Бо так кортіло, що аж майже на рік вкоротили повноважень новій Раді (Закон "Про вибори народних депутатів України", Стаття 16. Строки проведення виборів: 1. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.) Тобто 29 жовтня 23 року...
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25.12.2020 15:50 Відповісти
шо значить "нет"? К предыдущей доверие было больше чем к вам а основания у вас "были"
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25.12.2020 15:51 Відповісти
переклад:

"тіха укрАінская ночь, но хапнутоє сало лучше пєрєпрятать"...
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25.12.2020 18:32 Відповісти
- Софа, а шо Яша, таки жив или еще нет?
- Дорогая, таки нет, но надо быть за то готовыми.
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25.12.2020 15:51 Відповісти
В стране откормленных ЛЖЕЦОВ- РОЗУМКОВ-ПАД!ЛО
МЫ видим только НАГЛЕЦОВ,
и возмущенью нет предела,
уж и слов не подберешь,
а к НАМ - совсем у НИХ нет дела,
в стране мечтаний, грез и СЛЕЗ...
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25.12.2020 15:52 Відповісти
Кстати, обратите внимание на возросшее колличество упоминаний еще одной, следующей, бениной мартышки в прессе
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25.12.2020 15:52 Відповісти
Другий політик висловився стосовно дострокових виборів.
https://censor.net/ru/forum/3239017/nasklki_vrogdn_dostrokov_vibori_dumki_poltikv_ta_ekspertv
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25.12.2020 15:53 Відповісти
До речі, а коли злетить уряд Шмигаля, і у рижої мразі не буде управи на кабмін - яку команду отримає Разумков стосовно дострокових виборів ВР?
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25.12.2020 15:56 Відповісти
нет, но/ чтобы да так нет (евр).
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25.12.2020 15:56 Відповісти
Разумков на фото такий загадковий. І що б це означало?
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25.12.2020 16:03 Відповісти
Только невероятную хитрожопость и коварство
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25.12.2020 18:55 Відповісти
Пришло новое поколение молодых циников.
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25.12.2020 16:07 Відповісти
Новые выборы в ВР нужны, слуг урода надо бы обновить слегка:
Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков - Цензор.НЕТ 9979
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25.12.2020 16:09 Відповісти
Разумков --СИДИТ В БОЛОТЕ И ЖДЕТ КОГДА ПРИЙДЕТ СВЕЖАЯ ВОДА ???? !!! ХА-ХА-ХА !!!
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25.12.2020 16:16 Відповісти
А тИ ******* дуже хітрожопий!!!
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25.12.2020 16:17 Відповісти
Понятно, готовится новая свистопляска.
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25.12.2020 16:40 Відповісти
Вже пора, бо буде піздно!
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25.12.2020 16:43 Відповісти
Разумков умный, он готовится и правильно делает.
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25.12.2020 16:48 Відповісти
Коли о обрубаногоо недумка с бубенчіками на голові замість всього необхідного в шатанях, вів до влади політтехнолог , лідер молодих у ПР, ніхто не здогадувався, а особливо Петро Олексійович, що воно перетворить владу у ПРитон януковечивських покидьок та консерв рашистської мафії . ВОНО ДЛЯ ТОГО ВЕЛО ОЦЬОГО НЕДОУМКА! Ще й сіло в голвне крісло однієї з гілок влади в Україні. ТО ХОЧА Б ЗАРАЗ, НЕ СХИБТЕ, ЗНАЙТЕ ЦІНУ РАЗУМКОВУ!
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25.12.2020 16:56 Відповісти
Він, як політтехнолог ПРиввів, технологічно видсторонився від ЗЕленого гівна, а зараз торує шлях голловним ворогам України , техесенько так лупоглазенько граючи у чистенького хлопчика у політиці...
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25.12.2020 16:59 Відповісти
В разі відсторонення Вови від влади, саме він буде виконувати обов'язки президента. звісно ж до виборів.... про це теж потрібно пам'ятати.
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25.12.2020 17:28 Відповісти
Раз сумел привести, значит в двойне умный, а ПОП в двойне не доу.........., раз не догадывался. Так что жалеть не о чем, ничего хорошего не сделал, раз спихнули. Кернес, какой не плохой, а третий раз избрали и никто не продвигал, с первого раза.
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25.12.2020 17:14 Відповісти
Я не знаю чи здогадувався, я не боватаюсь по соціальних мережах , стара для вже в таке гівно влазити. А от на цензорі КРИЧАЛА першоюточно й двого-довго єдиною про вилупка ПРазумков його папашку . Чомусь уся патріотична передвиборча тусовка цієї теми не чіпали. Й зараз гавкають на ЗЕленого який вже фсьо! Й не бачать Дімочку.
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25.12.2020 18:51 Відповісти
Разумков ще не накоїв таких дурниць і помилок, як Зеленський і Порошенка, його власний рейтинг поки ще буде тільки підвищуватися, що не сподобається ані опі дєрьмака (про зелю вже мовчу, бо він у вату запакований, та нічого не чує), ані порохоботам. То кількість лайна, що поллється тут на Розумкова теж буде зростати по експоненті.
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25.12.2020 17:42 Відповісти
Ото і вся його заслуга, що не накоїв дурниць? А у Вови заслуга, що ще не накрав! Та все це в обох випадках дуже проблематично - не накоїв, не накрав!
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25.12.2020 18:04 Відповісти
АЛЬО! Як каже Вереснь- ПРазумков привів в Україну проект ХАОС (БУРАТІНО; ВИРОК) с бубєнчіками!
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25.12.2020 18:53 Відповісти
По факту ні один важливий закон слуги народа не можуть провести самостійно. По суті така фракція фіговий листок і Розумков це знає.
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25.12.2020 17:08 Відповісти
Очевидно, сам разумков на такий випадок уже має заброньоване місце в партії ахметова або іншого олігарха.
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25.12.2020 17:51 Відповісти
Нам врут за наши деньги
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25.12.2020 17:54 Відповісти
Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков - Цензор.НЕТ 4004
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25.12.2020 17:55 Відповісти
где то мы подобное слышали. типа альтернативы мыролюбности нету.
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25.12.2020 17:59 Відповісти
А вот и безальтернативный пригожинский говнометчик ,чморите его,друзья, безжалостно
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25.12.2020 19:01 Відповісти
Конституція України - Розділ IV

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

О чем оно разговаривает? Вас, бл@дей ждет еще за - не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.
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25.12.2020 18:02 Відповісти
Они просто хотят сделать внеочередные и немножко продлить этот балаган...и очень громко, потом, кричать про нарушение Конституции!
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25.12.2020 18:14 Відповісти
Беленюків понавибирали у ВР і підстав для виборів немає!
Цікаво куди вони будуть тікати після 2023 року, в паРашу?
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25.12.2020 18:04 Відповісти
В Україні є дві смішні речі: заява голови ВР Разумкова про дострокове припинення функціонування ВР і прогноз центру ім. Разумкова про ріст рейтингів голови ВР Разумкова! ВСе інше, навіть жарти колективу "Квартал - 95" вже не смішно!
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25.12.2020 18:09 Відповісти
Головне зараз наголошувати на одному - якщо ЗЕленський розчарування України - то Разумков ідеологічне добриво для його ПРишестя на політичне поле з урожаєм у 73 відсотки . Чи може бути слабким чи теж дурнуватим той іеолог-технолог , який привів недоумка як спасєніє України? Гівенний канал, БЄня - то усьо бабки й ПРосування ідеології. хтось забув,
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25.12.2020 19:51 Відповісти
Рожевий янукович помиляється. Існування вр не вирішує вр. Чи нагадати?
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25.12.2020 18:30 Відповісти
Шось воно, той нєдоРазумков, якась така трішечки падлюча єхідна...
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25.12.2020 18:36 Відповісти
Хтось забув, як оце дитя антиукраїнця батька УСЮ КОМПАНІЮ виборів ЗЕ проводив РОСІЙСЬКО ВИКЛЮЧНО! А потім став керівником однієї з двох головних гілок влади. Аб"єдєнітель страни ******...
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25.12.2020 20:52 Відповісти
 
 