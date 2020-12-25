Підстав для дострокових виборів Ради немає, але треба бути готовими, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що підстав для дострокових парламентських виборів в Україні немає.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - сказав Разумков.

Глава ВР також висловив надію, що і надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.

Втім, за словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

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"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - зазначив він.