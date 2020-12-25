Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький
Україна запропонує виробникам вакцини проти коронавірусу свої послуги з транспортування препарату в різні країни на літаку "Мрія", щоб прискорити поставки препаратів у країну.
Про це повідомив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") в ефірі "Україна24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримки температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми доставлятимемо цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми проситимемо, щоб отримати позачергово, поза квотою вакцини", - сказав депутат.
Він зазначив, що згідно з договором, який уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого – на початку березня.
"Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України тривають переговори з виробниками, з президентами країн, де розміщені виробники, щоб отримати цю вакцину якнайшвидше", - пояснив він.
Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як Pfizer, BioNTech і AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини світом українську "Мрію".
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І так кожного дня, кожна привладна сявка.
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Сплошные лозунги
а там куда могла бы мрия привезти-нет нормальных посадочных полос...
ааа,прискорення....я зрозумів,а коли на кастинг піратів буде набір?