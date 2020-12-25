Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький

Україна запропонує виробникам вакцини проти коронавірусу свої послуги з транспортування препарату в різні країни на літаку "Мрія", щоб прискорити поставки препаратів у країну.

Про це повідомив глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") в ефірі "Україна24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримки температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми доставлятимемо цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми проситимемо, щоб отримати позачергово, поза квотою вакцини", - сказав депутат.

Він зазначив, що згідно з договором, який уряд підписав у рамках міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого – на початку березня.

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"Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України тривають переговори з виробниками, з президентами країн, де розміщені виробники, щоб отримати цю вакцину якнайшвидше", - пояснив він.

Радуцький розповів, що уряд готує пропозицію для таких виробників, як Pfizer, BioNTech і AstraZeneca, щоб використовувати для транспортування вакцини світом українську "Мрію".