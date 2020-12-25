Політв'язень Шумков про тортури в РФ: "били електричним струмом, одягали протигаз"

Колишній український політв'язень Олександр Шумков, який 4 роки перебував у незаконному ув’язненні в РФ, розповів про тортури російських силовиків.

Про це він розповів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У ФСБ пройшов через різне - били електричним струмом, одягали протигаз ... Як мені потім вже в місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних або військових ув'язнених. Багато хто з тих, хто відбуває термін за 205-ю або 208-ю статтями (теракт, організація НВФ. - Ред.), проходили через цю процедуру", - розповів Шумков.

Після незаконного засудження його відправили в колонію міста Торжок Тверської області.

"На прийомі пропонується - хоча це не можна назвати добровільною процедурою - пройти через таке приниження, як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії. Я відмовився і за це мене побили. При цьому говорили, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі", - згадує Шумков.

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При цьому з іншими ув'язненими колонії у нього були "навіть дружні відносини".

"Російська в'язниця зараз – це "тюрма народів". Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії. Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", - зазначає колишній політв'язень.

Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.

Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.