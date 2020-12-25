Політв'язень Шумков про тортури в РФ: "били електричним струмом, одягали протигаз"
Колишній український політв'язень Олександр Шумков, який 4 роки перебував у незаконному ув’язненні в РФ, розповів про тортури російських силовиків.
Про це він розповів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
"У ФСБ пройшов через різне - били електричним струмом, одягали протигаз ... Як мені потім вже в місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних або військових ув'язнених. Багато хто з тих, хто відбуває термін за 205-ю або 208-ю статтями (теракт, організація НВФ. - Ред.), проходили через цю процедуру", - розповів Шумков.
Після незаконного засудження його відправили в колонію міста Торжок Тверської області.
"На прийомі пропонується - хоча це не можна назвати добровільною процедурою - пройти через таке приниження, як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії. Я відмовився і за це мене побили. При цьому говорили, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі", - згадує Шумков.
При цьому з іншими ув'язненими колонії у нього були "навіть дружні відносини".
"Російська в'язниця зараз – це "тюрма народів". Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії. Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", - зазначає колишній політв'язень.
Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.
Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.
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знает кошка,чье мясо сьела.
Как сообщает ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надел на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия. После этого несколько раз изнасиловал.
ПаРаша здохне не від санкцій, не від розпаду, не від інфляції-стагнації, а від того, що в Кацапстані люди закінчаться, а прийшлі, китайці чи узбеки, чи місліми в гробу паРашу бачили, щоб за неї жили рвать.
Но как это чудо там оказалось?
Похитили?
Вот так шел-шел, а тут бац! И похитили. И через границу перевезли..Ага!
*****
А маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...
Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур, среди которых оказались госкорпорация «Ростех», почти весь отечественный авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента, - являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) - то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.
Для них действует разрешительный режим на поставки американских технологий: для экспорта потребуется лицензия, которую предоставляет Минторг после консультаций с Госдепом.
В ограничительный список Минторга США попали Минобороны России, СВР, специальный летный отряд «Россия», перевозящий президента, а также «Рособоронэкспорт» - «дочка» «Ростеха», выполняющая функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия.
Под технологические санкции попал и сам «Ростех», а также его другие его дочерние предприятия.
Из 45 фигурантов списка 15 относятся к авиапрому. Среди них - «Гражданские самолеты сухого», АО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», Миг, «Ростех-Азимут» (производитель средств навигации и связи), «Казанские вертолеты», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (производит Су-57) и корпорация «Иркут» (производит Су-30, Як-130, гражданские МС-21).
В перечне также оказался АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».
Под экспортными ограничениями также - крупнейший в РФ разработчик противокорабельных и противорадиолокационных ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Высокоточные комплексы», выпускающий «Искандеры» и комплексы «Панцирь».
Кроме того в перечне оказалось «ВСПМО-Ависма» - крупнейший в РФ производитель титана, обеспечивающий треть потребностей мирового авиапрома.
Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова» (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).
Основное направление деятельности ВНИИА - разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.
Опубликованный список не окончательный, подчеркивает Минторг в релизе: его могу пополнить новые фигуранты.
Режим экспортного контроля для «конечных потребителей товаров военного назначения» в отношении России действует с 2014 года. Аналогичные списки есть для Китай и Венесуэлы.