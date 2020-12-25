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Політв'язень Шумков про тортури в РФ: "били електричним струмом, одягали протигаз"

Політв'язень Шумков про тортури в РФ:

Колишній український політв'язень Олександр Шумков, який 4 роки перебував у незаконному ув’язненні в РФ, розповів про тортури російських силовиків.

Про це він розповів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У ФСБ пройшов через різне - били електричним струмом, одягали протигаз ... Як мені потім вже в місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних або військових ув'язнених. Багато хто з тих, хто відбуває термін за 205-ю або 208-ю статтями (теракт, організація НВФ. - Ред.), проходили через цю процедуру", - розповів Шумков.

Після незаконного засудження його відправили в колонію міста Торжок Тверської області.

"На прийомі пропонується - хоча це не можна назвати добровільною процедурою - пройти через таке приниження, як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії. Я відмовився і за це мене побили. При цьому говорили, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі", - згадує Шумков.

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При цьому з іншими ув'язненими колонії у нього були "навіть дружні відносини".

"Російська в'язниця зараз – це "тюрма народів". Там, крім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей із Середньої Азії. Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", - зазначає колишній політв'язень.

Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав винним в участі в екстремістській організації громадянина України, військовослужбовця ЗСУ Шумкова, якого слідство називало колишнім охоронцем лідера організації "Правий сектор" Дмитра Яроша.

Суд засудив Шумкова до 4 років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього.

Автор: 

катування (603) росія (65346) політв’язні (1355) Шумков Олександр (28)


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Топ коментарі
+9
Скоты кацапские, изолировать ********** от цивилизованного мира.
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25.12.2020 17:41
+7
В ЦАР местные аборигены взяли в плен приезжих российских (вагнеровцы). Пока непонятно, что произошло. Но...смачного.
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25.12.2020 17:59
+5
кацапа,сиди на бутылке ровно...а то ка дырка осерчает
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25.12.2020 18:04
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Скоты кацапские, изолировать ********** от цивилизованного мира.
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25.12.2020 17:41 Відповісти
А ещё называли земляным червяком...!
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25.12.2020 17:48 Відповісти
кацапа,сиди на бутылке ровно...а то ка дырка осерчает
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25.12.2020 18:04 Відповісти
гыга, у тебя бутылки больная тема? Не переноси свои болезни на других.
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25.12.2020 18:31 Відповісти
та то вы переносите болезни,не дезинфицируя после себя горлышки
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25.12.2020 18:33 Відповісти
ого ты спец, тады ясна откуда тута столько санитаров-проктологов. Гыга озвучил свои влажные мечты, бутылочки ему снятся.
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25.12.2020 18:38 Відповісти
ты бы лучше предохранялся,чем мечтательно слюни распускать.а то кто его знает,на каких приспособлениях этот https://censor.net/ru/user/479994 сиживал
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25.12.2020 18:40 Відповісти
не виляй, проктолог, о бутылочках твой пост был, а на https://censor.net/ru/user/479994 ссылаться негоже, он такого не говорил
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25.12.2020 18:43 Відповісти
кроме вас,сладкой парочки,никого та бутылка не обрадовала...или то поминание ка дырки тебя так возбудило?

знает кошка,чье мясо сьела.
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25.12.2020 18:46 Відповісти
гыг, ты же тут ветеран, тебе не блюет от собственных постов? Столько лет быть на цензе и скатиться до бутылок. Гыг покайся.
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25.12.2020 18:49 Відповісти
блюют,кто в близких отношениях с ка дыркой...
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25.12.2020 18:52 Відповісти
****** отсюда, и не вылазь, Гнида...
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25.12.2020 23:12 Відповісти
мне пох. что ты там кавкаешь петров, забейся в угол
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26.12.2020 01:07 Відповісти
да ну на...... ((((((
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25.12.2020 17:54 Відповісти
видно что били током, напрочь сгорела растительность на лице, выгорела
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25.12.2020 17:54 Відповісти
А ты в какую розетку злектробритву всовывал ??? В 380 штоле ?!
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25.12.2020 18:06 Відповісти
..пшел бы ты, чучкацое ничтожество, накуЙЙ и не теребил бы нас...))
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25.12.2020 23:10 Відповісти
чем здешние мусора отличаются?
Как сообщает ГБР, в ночь на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надел на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия. После этого несколько раз изнасиловал.
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25.12.2020 17:55 Відповісти
Цікаво б почути версію,як він там опинився.
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25.12.2020 17:57 Відповісти
Россия далека от цивилизации , -это как совдепия в извращенном Виде и посещая мордодор это как рулетка испытующая свою Судьбу , - а может не нужно просто Туда Ехать.
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25.12.2020 17:58 Відповісти
В ЦАР местные аборигены взяли в плен приезжих российских (вагнеровцы). Пока непонятно, что произошло. Но...смачного.
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25.12.2020 17:59 Відповісти
мухосранскіє, як всюди де б вони не були, почали бикувати. Вялічіє та всяка інша лабуда.
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25.12.2020 18:07 Відповісти
та ладно, нас так мусора в пятнадцатилетнем возрасте разминали, перед раздачей взрослой..
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25.12.2020 18:00 Відповісти
ну так,с кем поведешься-на того и ребенок похож...
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25.12.2020 18:06 Відповісти
Меня тупо били , но со знанием дела , - синяков - почти нигде не оставляли . До эл. тока менты в то время ещё не опускались . )) . Слава Богу и адвокату , - я был только в сизо , в суде оправдали .. .
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25.12.2020 18:20 Відповісти
их нравы. за ****** даже в париж едут свои унитазоносы, которые после выхода его из параши, не только всё его с собой забирают, но и своими жопами с тряпками стирают все его следы, где он там бродил и обмочился ))
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25.12.2020 18:07 Відповісти
На ********** это обычные методы. ********** наследница сэрэсэровского совка, где НКВДэшники и КГБшники пытали более зверскими методами, чем гестапо фюрера
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25.12.2020 18:07 Відповісти
А чого гуманного можна чекати від паРаші котра своїх невинуватих громадян клала мільйонами в могили!
ПаРаша здохне не від санкцій, не від розпаду, не від інфляції-стагнації, а від того, що в Кацапстані люди закінчаться, а прийшлі, китайці чи узбеки, чи місліми в гробу паРашу бачили, щоб за неї жили рвать.
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25.12.2020 18:31 Відповісти
кацапы фашисты и подонки 21 века
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25.12.2020 18:46 Відповісти
не накручивай, они просто на всю голову советские
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25.12.2020 19:51 Відповісти
Політв'язень Шумков про тортури в РФ: "били електричним струмом, одягали протигаз" - Цензор.НЕТ 7607
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25.12.2020 19:14 Відповісти
Ну, то, что кацапы - твари, всем известно. Хороший рашист - дохлый рашист.
Но как это чудо там оказалось?
Похитили?
Вот так шел-шел, а тут бац! И похитили. И через границу перевезли..Ага!
*****
А маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу...
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25.12.2020 19:38 Відповісти
Что такое НВФ? Пишите, чтобы люди понимали!
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25.12.2020 19:50 Відповісти
Россия - Говно!
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25.12.2020 19:51 Відповісти
Министерство торговли США в понедельник https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-will-publish-first-military-end-user-list-naming опубликовало перечень российских компаний, организаций и ведомств, для которых вводится особый экспортный режим.
Правительство США пришло к выводу, что 45 российских структур, среди которых оказались госкорпорация «Ростех», почти весь отечественный авиапром, а также Служба внешней разведки, Минобороны ФГУБ администрации президента, - являются «конечными потребителями товаров военного назначения» (military end users, MEU) - то есть занимаются производством, ремонтом или разработкой военной продукции, либо заказчиками таких работ и услуг.
Для них действует разрешительный режим на поставки американских технологий: для экспорта потребуется лицензия, которую предоставляет Минторг после консультаций с Госдепом.
В ограничительный список Минторга США попали Минобороны России, СВР, специальный летный отряд «Россия», перевозящий президента, а также «Рособоронэкспорт» - «дочка» «Ростеха», выполняющая функции государственного посредника по экспорту и импорту оружия.
Под технологические санкции попал и сам «Ростех», а также его другие его дочерние предприятия.
Из 45 фигурантов списка 15 относятся к авиапрому. Среди них - «Гражданские самолеты сухого», АО «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России», Миг, «Ростех-Азимут» (производитель средств навигации и связи), «Казанские вертолеты», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (производит Су-57) и корпорация «Иркут» (производит Су-30, Як-130, гражданские МС-21).
В перечне также оказался АО «ЦНИИмаш» (головной институт «Роскосмоса») и ракетно-космический центр «Прогресс», с 1960х производящий ракеты-носители «Союз».
Под экспортными ограничениями также - крупнейший в РФ разработчик противокорабельных и противорадиолокационных ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Высокоточные комплексы», выпускающий «Искандеры» и комплексы «Панцирь».
Кроме того в перечне оказалось «ВСПМО-Ависма» - крупнейший в РФ производитель титана, обеспечивающий треть потребностей мирового авиапрома.
Впервые с 2014 года под санкции США попал «Росатом». Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова» (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область).
Основное направление деятельности ВНИИА - разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.
Опубликованный список не окончательный, подчеркивает Минторг в релизе: его могу пополнить новые фигуранты.
Режим экспортного контроля для «конечных потребителей товаров военного назначения» в отношении России действует с 2014 года. Аналогичные списки есть для Китай и Венесуэлы.
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25.12.2020 21:19 Відповісти
 
 