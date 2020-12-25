Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд

Чинне законодавство не передбачає можливості оскаржити рішення слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов'язання вчинити певні дії, заявили у Верховному Суді, коментуючи рішення про зміну підслідності справи про розкрадання майна Нацгвардії.

"23 грудня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження у справі № 757/55167/20-к за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних і Генерального прокурора на судові рішення апеляційного суду про залишення в силі рішення Печерського районного суду м.Києва від 14 грудня 2020 року, яким Генеральний прокурор зобов'язується вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування в ньому іншому органу досудового розслідування", - повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це рішення Печерського районного суду оскаржили в апеляційному суді як сторона захисту, так і генеральний прокурор.

"Постановами Київського апеляційного суду від 18 грудня 2020 року обом скаржникам відмовлено у відкритті провадження за їхніми апеляційними скаргами у зв'язку з тим, що ці скарги були подані на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку", - підкреслили в суді.

Захисник одного з підозрюваних і генеральний прокурор подали касаційні скарги на судові рішення апеляційного суду. Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргами як захисника, так і генпрокурора.

"Як зазначено в постановах ККС ВС, статтями 307 і 309 КПК України встановлено перелік постанов слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Водночас цими статтями не передбачена можливість оскаржити постанову слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов'язання вчинити певні дії", - підкреслили в суді.

Як повідомлялося, заступник генпрокурора Олексій Симоненко 23 грудня 2020 року виніс постанову про зміну підслідності справи про розкрадання майна в Нацгвардії і передачі його з НАБУ в СБУ. В Офісі генпрокурора заявили, що рішення було прийнято на підставі ухвали Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року скаргою захисту, яка зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. Рішення було оскаржене в апеляційному та касаційному порядку, проте ухвалою Верховного Суду, що надійшли до Офісу генпрокурора 23 грудня, залишено в силі.

В Офісі генпрокурора вказали, що суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден з фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тис. грн" (сума ймовірних розкрадань в 250 тис. грн. - Ред.) також нижча, ніж для злочинів, що розслідуються НАБУ.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, якому інкримінується надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч.3 ст.369 КК України) в рамках розслідування справи про привласнення майна Національної гвардії України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн грн.

У НАБУ розцінили передачу справи в СБУ як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.