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Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд

Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд

Чинне законодавство не передбачає можливості оскаржити рішення слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов'язання вчинити певні дії, заявили у Верховному Суді, коментуючи рішення про зміну підслідності справи про розкрадання майна Нацгвардії.

"23 грудня 2020 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження у справі № 757/55167/20-к за касаційними скаргами захисника одного з підозрюваних і Генерального прокурора на судові рішення апеляційного суду про залишення в силі рішення Печерського районного суду м.Києва від 14 грудня 2020 року, яким Генеральний прокурор зобов'язується вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити здійснення досудового розслідування в ньому іншому органу досудового розслідування", - повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це рішення Печерського районного суду оскаржили в апеляційному суді як сторона захисту, так і генеральний прокурор.

"Постановами Київського апеляційного суду від 18 грудня 2020 року обом скаржникам відмовлено у відкритті провадження за їхніми апеляційними скаргами у зв'язку з тим, що ці скарги були подані на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку", - підкреслили в суді.

Захисник одного з підозрюваних і генеральний прокурор подали касаційні скарги на судові рішення апеляційного суду. Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргами як захисника, так і генпрокурора.

"Як зазначено в постановах ККС ВС, статтями 307 і 309 КПК України встановлено перелік постанов слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Водночас цими статтями не передбачена можливість оскаржити постанову слідчого судді про задоволення скарги на бездіяльність прокурора та зобов'язання вчинити певні дії", - підкреслили в суді.

Як повідомлялося, заступник генпрокурора Олексій Симоненко 23 грудня 2020 року виніс постанову про зміну підслідності справи про розкрадання майна в Нацгвардії і передачі його з НАБУ в СБУ. В Офісі генпрокурора заявили, що рішення було прийнято на підставі ухвали Печерського районного суду від 14 грудня 2020 року скаргою захисту, яка зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. Рішення було оскаржене в апеляційному та касаційному порядку, проте ухвалою Верховного Суду, що надійшли до Офісу генпрокурора 23 грудня, залишено в силі.

В Офісі генпрокурора вказали, що суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден з фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тис. грн" (сума ймовірних розкрадань в 250 тис. грн. - Ред.) також нижча, ніж для злочинів, що розслідуються НАБУ.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, якому інкримінується надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч.3 ст.369 КК України) в рамках розслідування справи про привласнення майна Національної гвардії України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 млн грн.

У НАБУ розцінили передачу справи в СБУ як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.

Автор: 

НАБУ (5071) Верховний Суд (1192) СБУ (12847) Національна гвардія (1542) Максим Микитась (291) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+21
Суддівсько- портновський (кацапський) державний заколот, в співпраці з ОПою ВАЗеленського.
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25.12.2020 18:30
+20
А нахрена тоді ті НАБУ, САП, та інші високооплачувані, за наш рахунок, "грізні стражі антикорупція", якщо якийсь нікчемний суддя, типу тупицького, може своїм рішенням, яке "не обжалуется" перекреслити всю їхню роботу?
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25.12.2020 18:27
+15
Портнов, заходи. Тебе ничего УЖЕ не угрожает.
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25.12.2020 18:23
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А два ніколи не зачиняющихся рота - Аваков і Геращенко? Хтось знає, чому їх не видно й не чутно?
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25.12.2020 18:20 Відповісти
Да и Гончаренко еще не получил команду ФАС!!!
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25.12.2020 18:21 Відповісти
Ты, чучело, не против всех. Ты за кодло зелёное. Не стыдно за страну? Или ты кацапчик?
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25.12.2020 18:28 Відповісти
Читать умеешь??? https://news24ua.com/yavlyayus-odnim-iz-osnovateley-partii-regionov-v-interesah-rossii-zanimayus-privlecheniem-investiciy
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25.12.2020 18:31 Відповісти
Ты, недалёкое, даже ссылки здесь давать не можешь. Изыди!
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25.12.2020 18:33 Відповісти
Опять старый баян. Не позорься, там столько фейков...... Ещё пол года назад разобрали всё по "косточкам".
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25.12.2020 18:36 Відповісти
дебилка, ищи на Цензоре......
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25.12.2020 18:43 Відповісти
Зачем искать- ты первый!!!
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25.12.2020 18:44 Відповісти
Свино-рус иди уже отсюда, здесь не наливают и не подают. А, то что ответил мне - это хорошо. Старожили форума знают для чего это надо мне.
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25.12.2020 18:50 Відповісти
Ты сам запостил руснявые фейки, а меня называешь - ольгинским.... Ну ты и дебббббил
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25.12.2020 19:07 Відповісти
Дебилка, ты хоть знаешь когда Алексей (в каком году) познакомился со своей женой. Это раз. А когда они расписались, т.е. когда свадьба была? Это я к тому, что см. скрин (выделено красным). Это из твоих ссылок:
Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 9727
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25.12.2020 19:03 Відповісти
Додано:
Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 4517
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25.12.2020 19:04 Відповісти
Ты предурь, не угадало ключевое слово. А Свадьба состоялась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года .
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25.12.2020 19:09 Відповісти
Дебилка, твой фейк от 2007 года, а свадьба была в 2013. Смотри оба скрина дебилка и прочитай там текст - "где проижвают родители жены моего старшего сына.....".
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25.12.2020 19:18 Відповісти
проживают
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25.12.2020 19:19 Відповісти
http://news24ua.com/sites/default/files/styles/large/public/snimok_ekrana_2018-01-13_v_23.52.28_0.png?itok=JS14b7n1
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25.12.2020 20:18 Відповісти
Календарик возьми и попробуй в своей тупой голове даты и возрасты сопоставить. И не позорься так по тупому? Где вас таких недоумков в Ольгино набирают, специально разводят?
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25.12.2020 20:52 Відповісти
Для особо одарённого Дебила и свино-руса => https://censor.net/ru/user/479940
Алексей познакомился с Юлией во время учебы в международной школе INSEAD, Франция, в 2012-м году (тогда было их первое знакомство), а свадьба состоялась в 2013-м году.
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25.12.2020 21:51 Відповісти
ПТН-ПНХ.
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26.12.2020 09:18 Відповісти
І, що це доводить? Навальний теж пише "ПТН - ПНХ", але від цього він як був имперец, так ним і залишився. Або інакше кажучи:

Рішення слідчого судді про передачу справи Татарова СБУ не підлягає оскарженню, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 453
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26.12.2020 10:46 Відповісти
https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

Там в бюлетені написано було:
[ ] Я не за Зеленський Владімір Ліксандравічь, а проти Порошенка, погоджуюсь хоч посміятись, хужє нє будєт, смоктати хер через півтора року, їсти його ж без солі, долар по 8 (+30 за доставку), потрійні комунальні і копати окопи під Кримом.
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25.12.2020 18:57 Відповісти
А не при порохе ли бакс скаканул до 36-42 грн.?
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25.12.2020 19:00 Відповісти
нет,в результате пустой казны после чивакуни и агрессии ***** в крыму и на донбассее.
это до сих пор надо противсихам втолковывать?
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25.12.2020 19:03 Відповісти
херащкнко вроде приболел ковидом (не знаю переболел или еще мается...с его лишним весом лишняя угроза организму)
а аваков...тому ваще гловняк...надо тайный отдых всемогущего и семейства (плюс ермак туды просються))))) готовить... (хватит прошлогоднего Омана))) налажались... до сих пор не отмылись))))
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25.12.2020 18:31 Відповісти
та ну на....оваков делит гепино наследство и пытается избавиться от гепиных долгов .
нафиг ему то зелебеня
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25.12.2020 19:04 Відповісти
Рука руку моет!
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25.12.2020 18:20 Відповісти
все буде шито й крито)
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25.12.2020 18:20 Відповісти
Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 8733
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25.12.2020 18:34 Відповісти
Менты правильно работать будут.

Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 6882
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25.12.2020 18:20 Відповісти
Так потихеньку, потихеньку з"ясовується за які такі можливі справи у майбутньому отримував інвестиції цей тіпок.
Решение следственного судьи о передаче дела Татарова СБУ не подлежит обжалованию, - Верховный Суд - Цензор.НЕТ 6124
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25.12.2020 18:25 Відповісти
Портнов, заходи. Тебе ничего УЖЕ не угрожает.
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25.12.2020 18:23 Відповісти
А нахрена тоді ті НАБУ, САП, та інші високооплачувані, за наш рахунок, "грізні стражі антикорупція", якщо якийсь нікчемний суддя, типу тупицького, може своїм рішенням, яке "не обжалуется" перекреслити всю їхню роботу?
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25.12.2020 18:27 Відповісти
Як гарно ви стрілки переводите. По-вашому, не андони і рєшали винуваті, а НАБУ і САП?

У вас люди, збиті машиною на пішоходному переході, теж завжди самі винуваті?
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25.12.2020 18:31 Відповісти
То вопрос до Пети, эти и на это не способны, все идет по накатанной.
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25.12.2020 18:34 Відповісти
Є метод оскаржити. Спочатку потрібно відкрити справу на суддю, що він діяв не в межах своєї компетенції і порушив закон, виграти справу. А вже потім повернутися до справи з Татаровим. Але при цій владі цього не станеться, яка і є злочинцями на яких НАБУ відкриває справи, і не при цих настроях у людей які не готові помінятися і стати вільними та щасливими.
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26.12.2020 00:45 Відповісти
Суддівсько- портновський (кацапський) державний заколот, в співпраці з ОПою ВАЗеленського.
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25.12.2020 18:30 Відповісти
но осадочек все равно остается...
а курочка по зернышку-и весь двор в помете
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25.12.2020 18:30 Відповісти
а делов то прописать возможность подать жалобу на такой вердикт суда явно "забыли" для таких схематозов...
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25.12.2020 18:32 Відповісти
во развалы.. как будто эти службы работают в разных странах и по разным законам...
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25.12.2020 18:39 Відповісти
"Нынешнее законодательство не предусматривает возможности обжалования решения следственного судьи". Печерский суд завидует. Это как охренительно рисуют законы в ВР.
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25.12.2020 18:55 Відповісти
Абсолютна корупція, в нормальній державі всіх цих людей взяли б під варту. Чому той же Антоненко(який буцім то може вплинути на слідство) сидить, а татаров який має величезну владу спокійно продовжує свої чвари, теж про суддів вони повинні негайно бути арештовані.
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25.12.2020 19:04 Відповісти
Вишенка на торте. Эй, гражданское общество. Живо ли ты?
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25.12.2020 19:06 Відповісти
Сумма в 250 тыс.грн. выведенного яйца не стоит, чтобы вы так кудахтали уважаемые комментаторы. Вот миллионов 50-80, другое дело! Кстати закон есть закон, в чем проблема, уважаемые?
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25.12.2020 19:27 Відповісти
ПОРА ВВОДИТЬ СУД "ТРОЙКИ".
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25.12.2020 19:28 Відповісти
Во *** и под залог не работает. Цирк в действии.
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25.12.2020 19:35 Відповісти
той факт що в цій країні для високопосадовців, олігархів і їх холуїв закони не писані знають усі без виключення, далі, для тих хто має купу грошей, через продажну і наскрізь корумповану судову систему, продажних прокурорів, слідчих можна купити будь-яке рішення судді, СБУ і інші силовики обслуговують перших і при цьому постійно і "організовано" доять других.
вся країна вже років 20 мовчки спостерігає за цим "безпределом" і навіть не намагається щось зробити, всі ці *****, САПИ-тяпи здохли не народившись бо так і планувалось, тому, бовтатися нам у цьому лайні ще дуже довго. можливо і до нескінченності.
одне цікавить, якого наступного персонажа в якості президента втюхкає народу злодійське олігархічне шобло. ще не було бомжа, такого собі "мудрого", "інтелігентного" якого ще не до кінця зламало життя.... .
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25.12.2020 20:05 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1342535561895178240 1 ч

А не пошли бы вы на юг,НАБУ и САП?!-перевод,на общедоступный, решения суда о передаче дела в СБУ.А ниже:юг вам всем тут,а не Татаров!Подписи:Ермак,Зеленский.
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25.12.2020 21:34 Відповісти
Вообще то странно. Зачем такие сложные игры, если все равно на законодательство Украины наплевали и Верховный суд Украины это освятил? Могли ведь просто закрыть уголовное дело по Микитасю и Татарову,без права обжалования. Делов то! А заодно приняли бы решение об неприкосновенности всех работников офиса президента. Ну и вынесли бы приговоры Черновол, Федыне, Зверобий, Антоненко.. И да, Зеленский очень хотел еще и Порошенку посадить. Даже без рассмотрения дел по существу. Что мешает то?
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25.12.2020 21:58 Відповісти
Значить, не треба хвилюватись. Фсьо па панятіям, пардон, па закону...
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25.12.2020 22:09 Відповісти
да просто кодексы рихтовали под себя..((- а тут уже х.. шо попишешь, только стрелять...)))
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25.12.2020 23:21 Відповісти
да просто кодексы рихтовали под себя..((- а тут уже х.. шо попишешь, только стрелять...)))
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25.12.2020 23:45 Відповісти
Украинские так называемые "суды",- преступные организации, покрывающие коррупцию и тем самым грабящие народ Украины. Так называемые "верховный суд", "конституционный суд", "оаск" и прочие "суды" должны быть ликвидированы, все их "судьи" должны быть объявлены вне закона, лишены всех прав и состояний, - это первоочередная задача Новой Революции Достоинства.
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26.12.2020 03:30 Відповісти
"Но делу дать законньій від и толк спешат..." КРЬІЛОВ
"Козир" сказав це моя шістка, а козирна шістка туза б"є!!!!!!!!
73% шісток таке з рук не зійде. Мухи окремо.
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26.12.2020 15:35 Відповісти
А чи не можна цю справу передати до офісу містера Лінча? Transfer to Mr. Lynch"s offise...
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26.12.2020 17:06 Відповісти
 
 