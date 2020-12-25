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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС

Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС

Найманці Росії 25 грудня чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Жертв і постраждалих серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, на Приазов'ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, випустивши при цьому 12 і 8 мін відповідно. Також противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили в ВЗГ.

Зазначається, що "на численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь".

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено двох воїнів, найманці РФ 5 разів відкривали вогонь біля Водяного і Шумів, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22356) найманці рф (2060) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Хлопці , бийте кремлівську наволоч не шкодуючи патронів !!
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25.12.2020 18:53
+15
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 6063

тихого вечорочка, синочки ...
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25.12.2020 18:57
+7
Давно Бубочка не оглашал народу какой по счету сегодня день перемирия.
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25.12.2020 19:09
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Хлопці , бийте кремлівську наволоч не шкодуючи патронів !!
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25.12.2020 18:53 Відповісти
так командування ж оштрафує
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25.12.2020 20:35 Відповісти
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 6063

тихого вечорочка, синочки ...
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25.12.2020 18:57 Відповісти
А я б, того, хто обладнував бліндаж, матюками-б, "обклав". Вдень пічку не розпалиш - дим буде демаскувать місце розташування. Вночі те саме буде робить, у світлі тепловізора, нагріта димом труба... І там, і там - хороший орієнтир, для артилерії... В рекомендаціях з обладнання позицій, ще в Першу світову, писалося, що для підвищення рівня маскування варто димохід виводить вбік від бліндажа, і, бажано, маскувать його в гіллі дерева чи кущів, щоб він розсіювався, а не піднімався стовпом...
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25.12.2020 19:39 Відповісти
Тепловізор і в день працює і навіть влітку. Практично так і є. Окоп, нора.
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25.12.2020 20:49 Відповісти
Вдень там режим тишини більш менш, все починається з настанням темряви
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25.12.2020 20:51 Відповісти
А я що написав?
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25.12.2020 22:22 Відповісти
Нормальное фото. Вот так стоишь в полный рост возле окопа, перемирие всё таки и хоп в репу прилетает от снайпера.
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25.12.2020 19:44 Відповісти
так там жеж безопасно...вон нашемуфсё даже каску на котелок не натянули ))))
Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС - Цензор.НЕТ 8975

...
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25.12.2020 20:17 Відповісти
Якщо неможливо припинити обстріли росіянами, треба замовчувати обстріли і втрати на фронті.
Наемники РФ четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, военные стреляли в ответ, - ООС - Цензор.НЕТ 766
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25.12.2020 18:59 Відповісти
Давно Бубочка не оглашал народу какой по счету сегодня день перемирия.
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25.12.2020 19:09 Відповісти
люстры снимал, золото сбивал, стены красил по-серому
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25.12.2020 20:38 Відповісти
Очень надеюсь, что наши воины - герои замочили ответными неприцельными выстрелами несколько десятков путинско-кадыровских выродков и ранили в разы больше....Боже, Храни наших воинов - защитников..... Кремлёвская крыса, сдохни и гори в Аду!!!
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25.12.2020 19:15 Відповісти
Так красиво расписано из чего и чем стреляли лапти... И так загадочно об ответке - "адекватный ответ".
Адекватный по чьим меркам и из чего?
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25.12.2020 19:27 Відповісти
Из чего не скажу, но бывает громко.
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25.12.2020 20:12 Відповісти
В ответ надо вот этим прыснуть на тараканов:
Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС - Цензор.НЕТ 6126
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25.12.2020 20:35 Відповісти
боевой клоун **********
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25.12.2020 21:29 Відповісти
Невже дозволили стріляти у відповідь . А напевно холостими патронами. Щоб )(уйла не дратувати, а то ще розгнівається він на свого ... резидента - капітулянта ЗЕ. І не дасть тому вірно віданно подивитися в його більма.
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25.12.2020 21:12 Відповісти
то есть это всё еще перемирие и прекращение огня
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25.12.2020 21:26 Відповісти
это же режим был с привлечением ответственных, и как привлекли?
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25.12.2020 21:27 Відповісти
Не у відповідь українці повинні стріляти, а #уярити як тіки висунуть носа, щоби вони боялись ворухнутись, а не наші військові... ми на своїй землі!!!
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26.12.2020 00:26 Відповісти
І рубає наш козак Голота мечем наліво та направо, та все більше летять голови с чубами та оселедцями..." Так писал историк .Вот и сейчас гибнут украинцы ЛНР , ДНР и оставшейся части страны. С кем дальше так званые патриоты воевать с крымчанами или с приграничными районами ,где повыдавали румынские и венгерские паспорта и карты поляка!!! Украину в домайдановских границах!!! ( с г. Львов в 1939), с Крымом и Донбасом сделал СССР и Советская власть!!!
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26.12.2020 15:56 Відповісти
Ну и шо?А нечего было валить СССР. А разошлись по обоюдному согласию, с соблюдением всех юридических процедур в пределах существующих границ, все законно. Но потом татаро-московской орде не понравилось, она положила член на все договоренности и начала быковать и воровать. Врпчем, орда всегда так поступает.
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26.12.2020 16:23 Відповісти
Рашенфашисты и донецкие урки таки добились чего хотели - ответной стрельбы .
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26.12.2020 16:14 Відповісти
 
 