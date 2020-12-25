Найманці РФ чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, воїни стріляли у відповідь, - ООС
Найманці Росії 25 грудня чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Жертв і постраждалих серед українських військових немає.
Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, на Приазов'ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, випустивши при цьому 12 і 8 мін відповідно. Також противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили в ВЗГ.
Зазначається, що "на численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь".
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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тихого вечорочка, синочки ...
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Адекватный по чьим меркам и из чего?