Зеленський про платну вакцину проти коронавірусу: Це нормально. Є сегмент людей, які не звертатимуть уваги на ціну
Президент Володимир Зеленський не виключає платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.
Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX. Цією вакциною безкоштовно робитимуть щеплення групі ризику.
Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок. Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть купити собі вакцину проти коронавірусу. Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші.
"Це свідчить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення - це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально", - пояснив він.
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Ох и брешет сволочь зеленая! Компаниям в сто раз выгоднее продать все оптом стране, чем торговать в розницу.
Вопрос не о том, кто будет покупать, но о тех, кто будет продавать.
потому всего столько и получает. каждая страна в рамках ВОЗ имеет право получить самую дешевую правда вакцину от ковид ( определенное количество) в зависимости от годовой платы в ВОЗ.