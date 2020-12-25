Зеленський про платну вакцину проти коронавірусу: Це нормально. Є сегмент людей, які не звертатимуть уваги на ціну

Президент Володимир Зеленський не виключає платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX. Цією вакциною безкоштовно робитимуть щеплення групі ризику.

Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок. Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть купити собі вакцину проти коронавірусу. Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші.

Читайте також: Ведуться переговори з транспортування вакцини проти COVID-19 на борту "Мрії" в різні країни. Це може прискорити отримання препарату Україною, - Радуцький

"Це свідчить про те, що є сегмент людей у ​​всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення - це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально", - пояснив він.