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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський про платну вакцину проти коронавірусу: Це нормально. Є сегмент людей, які не звертатимуть уваги на ціну

Зеленський про платну вакцину проти коронавірусу: Це нормально. Є сегмент людей, які не звертатимуть уваги на ціну

Президент Володимир Зеленський не виключає платної вакцинації від коронавірусу в Україні. За словами президента, отримати COVID-вакцину платно зможуть ті, хто може собі це дозволити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналу "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

Як розповів Зеленський, зараз Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги з отриманням вакцини від коронавірусу, ще 8 млн доз розраховують отримати в рамках глобального механізму COVAX. Цією вакциною безкоштовно робитимуть щеплення групі ризику.

Президент додав, що компанії, з якими Україна домовляється про постачання вакцини, просять відкрити для них комерційний ринок. Як зазначив Зеленський, є люди, які самі можуть купити собі вакцину проти коронавірусу. Зокрема, сам президент планує вакцинуватися за гроші.

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"Це свідчить про те, що є сегмент людей у ​​всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення - це бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, будемо вакцинуватися за свій рахунок. Це нормально", - пояснив він.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23964) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+42
Блазень барига та й ще...
Зеленский о платной вакцине от коронавируса: Это нормально. Есть сегмент людей, которые не будут обращать внимания на цену - Цензор.НЕТ 5768
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25.12.2020 19:21
+24
По словам президента, получить COVID-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить ОСТАЛЬНЫЕ ПУСКАЙ ПОДОХНУТ.
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25.12.2020 19:23
+20
ну а тех ,кто не состоянии купить себе вакцину,будут грамотно морковкой впереди ишака стимулировать...вот так примерно.

https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe

https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu
Взять у мудрого нарида деньги, отремонтировать на них дороги, чтоб потом этому же мудрому нариду продавать. Нет, это не анекдот про хитрых евреев, это правда про тупых малоросов, и платные дороги из ковидного фонда.
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25.12.2020 19:27
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Теперь стало ясно, кто поощряет коррупцию...осталось подождать открытие "черного" рынка!
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25.12.2020 20:45 Відповісти
А ковидный фонд создавали для чего (на распил?)
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25.12.2020 21:02 Відповісти
Президент добавил, что компании, с которыми Украина договаривается о поставках вакцины, просят открыть для них коммерческий рынок.

Ох и брешет сволочь зеленая! Компаниям в сто раз выгоднее продать все оптом стране, чем торговать в розницу.
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25.12.2020 21:10 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Україна "не закупила" вакцину - Щоб крадуцьким бізнес не підісрать.
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25.12.2020 21:23 Відповісти
А почему такое возмущение? Ведь это тоже самое что есть люди которые катаются на люксовых тачках .обедают в 5 зв.ресторанах .отдыхают очень и очень далеко**** а есть приближающиеся к нищебродам .Неужели можно допустить что выше названые будут ждать подачки
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25.12.2020 21:44 Відповісти
идет зачистка Украины для дюрбальной рассы
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25.12.2020 22:26 Відповісти
Есть сегмент людей из квартала 95, у которых жена матпомощью от Украины в размере 2000 грн, вроде, не брезговала.
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25.12.2020 22:26 Відповісти
....а папеньке професору назначили государственуню пенсию из налоговых денег украинцев...ведь папеньке же маловато его профессорской пенсии на жизнь...а украинцы, отработав 40 лет по рабочим специальностям, получают 2000 гривен пенсии....
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26.12.2020 12:00 Відповісти
"Слуга народу" служить тому сегменту "народу" який їх найняв та може дорого платити.
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26.12.2020 00:01 Відповісти
Зелений барига наживається на пандемії.
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26.12.2020 00:35 Відповісти
Правильно. В городах есть много людей которые могут и готовы заплатить. Таким образом вакцинация начнёться раньше.
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26.12.2020 00:44 Відповісти
През был туп.
Вопрос не о том, кто будет покупать, но о тех, кто будет продавать.
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26.12.2020 01:50 Відповісти
Да нет бесплатной вакцины, эти 8млн. доз оплачены участием Украины в ВОЗ.
потому всего столько и получает. каждая страна в рамках ВОЗ имеет право получить самую дешевую правда вакцину от ковид ( определенное количество) в зависимости от годовой платы в ВОЗ.
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26.12.2020 10:43 Відповісти
Пенсионеры Украины на свои 3000 смогут и лечиться от вируса за 10000, и прививки делать за 20 доляров, и томограф проходить за 1100 и многое другое, но только в другой жизни или на сцене 95 квартала...............
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26.12.2020 15:28 Відповісти
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