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МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації"

МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України. МЗС України у відповідь заявило, що такі слова Олександра Лукашенка не відповідають дійсності.

Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали нібито "терористичну групу" Миколи Автуховіча. Вони, за словами Лукашенка, готували "теракти" по всій Білорусі, повідомляє Белта, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми затримали групу Автуховіча. Зараз ми всі їхні канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, Микола Автуховіч є відомою особою в Білорусі. На початку 2000-х років він балотувався в білоруський парламент. Соціологи тоді навіть прогнозували його перемогу. Потім його звинуватили в несплаті податків, а пізніше в підготовці замаху на заступника міністра з податків і главу Гродненського облвиконкому. У в'язниці він відсидів понад 5 років.

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"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах", - сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) МЗС (4139) репресії (1622) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+9
А кассаби вже бухають- празнують:)
«25 декабря 2020
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир».
В Пскове военный выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по https://lenta.ru/tags/organizations/detskiy-mir/ магазину «Детский мир» . Об этом пишет Baza в своем https://t.me/bazabazon/5501 Telegram -канале.
По информации издания, ефрейтор случайно дважды выстрелил из автоматической пушки. Боеприпас, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже - в «Детском мире».
Куда отлетела вторая болванка - неизвестно. МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации" - Цензор.НЕТ 3536
Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек.»
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25.12.2020 19:49
+8
Почему МИД вообще реагирует на нелегитимного маразматика? Еще и оправдываются...бред.
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25.12.2020 19:54
+7
У страха глаза велики. А тут еще гонцы от ***** методичку прислали топить против Украины... При Порохе он бы вряд ли так борзел, а этому... можно и на голову на*рать. Печально. На него мне тоже на*****, а за страну обидно.
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25.12.2020 19:59
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Из и через, две большие разницы.
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25.12.2020 19:39 Відповісти
так а откуда он знает про тонны?
если вроде бы ни одного сообщения не было о наличии у БЧБ оружия
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25.12.2020 19:45 Відповісти
Сказал же: на Новый год ожидали теракты!
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25.12.2020 19:47 Відповісти
та он может чо угодно под елочку ожидать от деда мороза в БЧБ тулупе .
где сообщения о конфискации оружия?у антитрехпроцентщиков даже ни одного коктейля молотова не конфисковали.
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25.12.2020 19:52 Відповісти
по методичке лука шпарит,
опровергай не опровергай
так надо
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25.12.2020 19:46 Відповісти
Они в наглую конституцию нарушают,тырят в наглую, а здесь так раз и раскаяние души --прям сразу и признаются! Это же и торговля при санкциях! Кто признается?
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25.12.2020 19:46 Відповісти
Мегатонны !
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25.12.2020 19:46 Відповісти
Вот же ж бараны (и вот такие люди сидят у нас в каждом кабинете). Заявил? Кому? Нам официально заявил? Нет? Просто пи2данул по телевизору? А это дурачьё уже бросилось оправдываться. А если оправдываются, то многие подумают подумают, что что-то, действительно, не без чего-то.
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25.12.2020 19:49 Відповісти
А кассаби вже бухають- празнують:)
«25 декабря 2020
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир».
В Пскове военный выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по https://lenta.ru/tags/organizations/detskiy-mir/ магазину «Детский мир» . Об этом пишет Baza в своем https://t.me/bazabazon/5501 Telegram -канале.
По информации издания, ефрейтор случайно дважды выстрелил из автоматической пушки. Боеприпас, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже - в «Детском мире».
Куда отлетела вторая болванка - неизвестно. МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации" - Цензор.НЕТ 3536
Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек.»
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25.12.2020 19:49 Відповісти
Баця , верните в Украину , то что вы сказали !
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25.12.2020 19:50 Відповісти
Пацька
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25.12.2020 19:50 Відповісти
Поцька.
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25.12.2020 19:53 Відповісти
Поцька.
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25.12.2020 19:53 Відповісти
вы его к себе заберите . он ваш украинский .

https://charter97.org/ru/news/2020/12/19/404552/
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26.12.2020 00:36 Відповісти
Для старого пердуна, хватило бы и одной хорошей винтовки.
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25.12.2020 19:53 Відповісти
Почему МИД вообще реагирует на нелегитимного маразматика? Еще и оправдываются...бред.
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25.12.2020 19:54 Відповісти
Это у них игра такая - прибавлять Бацьке легитимности
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25.12.2020 19:59 Відповісти
он что взвешивал ?
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25.12.2020 19:57 Відповісти
А таможня тогда на что?
Всё тщательнейшим образом было взвешено и описано ещё на границе
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25.12.2020 20:01 Відповісти
Що на Коррі Різдво святкуют ???))))
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25.12.2020 20:01 Відповісти
перепились все
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25.12.2020 20:03 Відповісти
Нензи пшекеляті ,неохайні бидла !!)))
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25.12.2020 20:06 Відповісти
тоннами пропускали , по несколько тон сразу ))
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25.12.2020 20:13 Відповісти
У страха глаза велики. А тут еще гонцы от ***** методичку прислали топить против Украины... При Порохе он бы вряд ли так борзел, а этому... можно и на голову на*рать. Печально. На него мне тоже на*****, а за страну обидно.
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25.12.2020 19:59 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1342489281575718912 3 ч

Лукашенко готовил это заявление еще в июле.
Но тогда произошла утечка информации и украинские СБУ получили и огласили ее. Ну что ж, Лукшенко решил вытащить из кладовки эту версию. Лопух.
А вот задерживать украинцев там будут теперь так же, как и на Московии.
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25.12.2020 20:18 Відповісти
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 1802
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26.12.2020 07:20 Відповісти
https://ria.ru/20201225/poroshenko-1590998249.html

'Сам сядешь'. В партии Порошенко резко ответили на слова Зеленского
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25.12.2020 20:01 Відповісти
по помойкам ria.ru лазаешь, бомж
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25.12.2020 20:04 Відповісти
Що на твій смітник зазіхає??))
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25.12.2020 20:07 Відповісти
Наш МИД и шмиаркля тоже врут для внутреннего пользования. И Лукашенко врал для внутреннего пользования в Беларуси. Путлер врёт для внутреннего пользования в Московии. Они не учитывает уровень развития нынешних коммуникаций и вообще они ещё остались в совке.
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25.12.2020 20:04 Відповісти
В Луки чергове загострення параноїдальної шизофреніі !!))
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25.12.2020 20:09 Відповісти
мид просто не в курсе - сепары в Белорусь повалили грузовиками, ждёт когда даст добро защищать руцкии мир и картбланш на освобождение белорусов от имущества.
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25.12.2020 20:07 Відповісти
не ну если мид не считает Луганскую облость Украиной, то мид может и опроверать.
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25.12.2020 20:13 Відповісти
Tak on i Polsu s Litvoj toze upomianul,mozet obidilsia sto ego sanatoriju arestovali v Druskininkai?
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25.12.2020 20:53 Відповісти
A da Jurmale toze jest ego sanatorija dolzni byli toze arestovat poskolku popadajet pod sankciji ES takze
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25.12.2020 20:54 Відповісти
такое ощущение, что бацька получил подарок к новому году от зе... белый и длинный...
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25.12.2020 20:08 Відповісти
Хтож так картопляника налякав?!!
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25.12.2020 20:10 Відповісти
"В три часа ночи Александра Рыгорыча разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, фюрер разорвал бандероль и прочел:"Графиня изменившимся лицом бежит пруду".- Какая графиня? - ошалело прошептал **********, стоя с автоматом без рожка, босиком в коридоре.В 17 ч. 35 м. того же дня прибыла вторая депеша:"Заседание продолжается зпт миллион поцелуев".Александр Ригорыч побледнел от злости и разорвал телеграмму в клочки. Но в ту же ночь принесли еще две телеграммы-молнии:"грузите оружие бочках братья автуховичи".И вторая:"лед тронулся тчк командовать парадом буду я". " (С) ))
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25.12.2020 20:10 Відповісти
чергове, наразі, передноворічне загострення шизофренії у старого пердуна. тепер чим далі тим яскравішими будуть фантазії. діагноз встановлено, питання часу. утримання виключно в палаті з решітками.
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25.12.2020 20:14 Відповісти
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 6438
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25.12.2020 20:30 Відповісти
И до каких пор этот колхозный вышкребок будет клеветать на Украину?
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25.12.2020 20:18 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/12/19/404552/

.
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26.12.2020 00:37 Відповісти
Инфа от Ника с Майком! 146%!
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25.12.2020 20:22 Відповісти
Таракан поступово так може довести сітуацію і збройного протистояння
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25.12.2020 20:22 Відповісти
болотных хороняк нужно чем то пугать а то перестанут на коленях стоять перед портретом нового болотного царька коленьки.
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25.12.2020 20:24 Відповісти
МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації" - Цензор.НЕТ 7050
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25.12.2020 20:27 Відповісти
в заголовке статьи сказано о тоннах оружия из Украины.а далее в статье указано через Украину.что вобщем то не одно и тоже.
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25.12.2020 20:46 Відповісти
Там он и про другие страны говорил, так что суммарно. Может через вас и несколько грамм.
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25.12.2020 21:37 Відповісти
"Прививаться не буду". Бульбофюрер заявил, что скептически относится к вакцинам от коронавируса.

Боится что сдохнет и что власть тогда ****** перейдёт?
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25.12.2020 21:21 Відповісти
Это из шахт далбаса везут все, вон спросите и кремлёвского шизика, он подтвердит
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25.12.2020 21:37 Відповісти
Не представляю каким образом.Наши таможенники из карманов заставляют всё вытаскивать,во все щели в машине лазят,муха не пролетит,а тут тонны.Может тоннель есть пад мяжой.
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25.12.2020 23:50 Відповісти
ежели бы хоть одну тонну провезли , лукатая мразь, все твои менты с омоновцами лежали бы с простреленными головами а ты бы спешил на самолет .
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26.12.2020 00:39 Відповісти
25 декабря Лукашенко озвучил написанные в стенах ГРУ тезисы о «тоннах оружия ввезенных через Украину», т.н. гродненской террористической группой таксиста Николая Автуховича. Якобы готовились теракты по всей стране на Новый год. Но дело в том, что украино-белорусская граница закрыта по решению Минска еще с 31 октября. А значит, цель подобного рода бредовых фантазий состоит в том, чтобы окончательно запугать народ, и скрыть реальные каналы поступления оружия в Беларусь из России. Не остается никаких сомнений, что Лукашенко это просто балаганный «Петрушка», которым руководят российские кукловоды. Что тут говорить: судьба кукольного Петрушки печальна, ведь в конце преставления черт тащит его в преисподнюю. Тоже будет и с Лукашенко, который, по правде говоря, тащит в тартарары целую страну, также как в свое время терзал Кампучию кровожадный Пол Пот.
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26.12.2020 07:31 Відповісти
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
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26.12.2020 07:52 Відповісти
 
 