МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про затримання нібито групи терористів. Він розповів, що ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України. МЗС України у відповідь заявило, що такі слова Олександра Лукашенка не відповідають дійсності.

Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали нібито "терористичну групу" Миколи Автуховіча. Вони, за словами Лукашенка, готували "теракти" по всій Білорусі, повідомляє Белта, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми затримали групу Автуховіча. Зараз ми всі їхні канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, Микола Автуховіч є відомою особою в Білорусі. На початку 2000-х років він балотувався в білоруський парламент. Соціологи тоді навіть прогнозували його перемогу. Потім його звинуватили в несплаті податків, а пізніше в підготовці замаху на заступника міністра з податків і главу Гродненського облвиконкому. У в'язниці він відсидів понад 5 років.

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"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах", - сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.