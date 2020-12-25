У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний

Юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь затримали на 48 годин після допиту в Слідчому комітеті (СК) Росії.

Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний, передає Цензор.НЕТ.

"Після цілого дня допитів Соболь Любов затримують на 48 годин. Порушила спокій ФСБшного вбивці", - розповів Навальний.

Також Навальний опублікував повідомлення Слідкому РФ про те, що проти Соболь відкрито справу за ознаками злочину, передбаченого статтею про порушення недоторканності житла. У пресрелізі відомство говорить про "Л. Соболь", але без згадки будь-яких процесуальних статусів. У повідомленні сказано, що справу порушено за статтею "порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства". СК стверджує, що група осіб, серед яких була Соболь, "неодноразово намагалася проникнути у квартиру літньої жінки" у Східному окрузі Москви.

"Для досягнення своєї мети вони незаконно використовували форму співробітників Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні СК.

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СК стверджує, що Соболь, щоб увійти в під'їзд будинку, "ввела в оману кур'єра сервісу доставки, представляючись "кинутою дружиною з маленькою дитиною"". Потім, за версією СК, вона увірвалася у квартиру літньої жінки, відштовхнувши її.

"Обійшовши усі приміщення, при цьому знімаючи свої протиправні дії на телефон, Соболь покинула оселю і втекла з місця події", - повідомляє СК.

Вранці 25 грудня вдома у Соболь пройшов обшук, її забрали на допит. 21 грудня Соболь затримали поліцейські після того, як вона прийшла до квартири Костянтина Кудрявцева - ймовірного співучасника отруєння Навального. У ФБК повідомляли, що Соболь дзвонила в квартиру Кудрявцева, але їй не відкрили двері.

Олексій Навальний написав, що Соболь дзвонила у двері квартири номер 38 в будинку по вулиці Суздальській у Москві, "намагаючись виманити звідти горе-отруйника з ФСБ". Із сусідньої квартири - номер 37 - до неї вийшла жінка на ім'я Галина Суботіна, яку Навальний назвав тещею Кудрявцева.

Сама Соболь у своєму стрімі розповідала, що їй "вдалося зайти в сусідню [з квартирою Кудрявцева] квартиру з кур’єром, який доставляв піцу".

Навальний виявив, що квартира 37 перейшла у власність Кудрявцева через два місяці після отруєння засновника ФБК. "Думаю, що ми все ж бачимо виплату "компенсації" за операцію. За провалену", - написав Навальний.





