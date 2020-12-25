У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний
Юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь затримали на 48 годин після допиту в Слідчому комітеті (СК) Росії.
Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний, передає Цензор.НЕТ.
"Після цілого дня допитів Соболь Любов затримують на 48 годин. Порушила спокій ФСБшного вбивці", - розповів Навальний.
Також Навальний опублікував повідомлення Слідкому РФ про те, що проти Соболь відкрито справу за ознаками злочину, передбаченого статтею про порушення недоторканності житла. У пресрелізі відомство говорить про "Л. Соболь", але без згадки будь-яких процесуальних статусів. У повідомленні сказано, що справу порушено за статтею "порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства". СК стверджує, що група осіб, серед яких була Соболь, "неодноразово намагалася проникнути у квартиру літньої жінки" у Східному окрузі Москви.
"Для досягнення своєї мети вони незаконно використовували форму співробітників Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні СК.
СК стверджує, що Соболь, щоб увійти в під'їзд будинку, "ввела в оману кур'єра сервісу доставки, представляючись "кинутою дружиною з маленькою дитиною"". Потім, за версією СК, вона увірвалася у квартиру літньої жінки, відштовхнувши її.
"Обійшовши усі приміщення, при цьому знімаючи свої протиправні дії на телефон, Соболь покинула оселю і втекла з місця події", - повідомляє СК.
Вранці 25 грудня вдома у Соболь пройшов обшук, її забрали на допит. 21 грудня Соболь затримали поліцейські після того, як вона прийшла до квартири Костянтина Кудрявцева - ймовірного співучасника отруєння Навального. У ФБК повідомляли, що Соболь дзвонила в квартиру Кудрявцева, але їй не відкрили двері.
Олексій Навальний написав, що Соболь дзвонила у двері квартири номер 38 в будинку по вулиці Суздальській у Москві, "намагаючись виманити звідти горе-отруйника з ФСБ". Із сусідньої квартири - номер 37 - до неї вийшла жінка на ім'я Галина Суботіна, яку Навальний назвав тещею Кудрявцева.
Сама Соболь у своєму стрімі розповідала, що їй "вдалося зайти в сусідню [з квартирою Кудрявцева] квартиру з кур’єром, який доставляв піцу".
Навальний виявив, що квартира 37 перейшла у власність Кудрявцева через два місяці після отруєння засновника ФБК. "Думаю, що ми все ж бачимо виплату "компенсації" за операцію. За провалену", - написав Навальний.
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"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
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https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.
В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
"...Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.
Где сейчас находятся похищенные деньги - неизвестно.
В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф - в картонную коробку, в которой он продавался."
https://m.haqqin.az/news/197080