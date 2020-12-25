УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10564 відвідувача онлайн
Новини
13 994 39

У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний

У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний

Юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь затримали на 48 годин після допиту в Слідчому комітеті (СК) Росії.

Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний, передає Цензор.НЕТ.

"Після цілого дня допитів Соболь Любов затримують на 48 годин. Порушила спокій ФСБшного вбивці", - розповів Навальний.

Також Навальний опублікував повідомлення Слідкому РФ про те, що проти Соболь відкрито справу за ознаками злочину, передбаченого статтею про порушення недоторканності житла. У пресрелізі відомство говорить про "Л. Соболь", але без згадки будь-яких процесуальних статусів. У повідомленні сказано, що справу порушено за статтею "порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства". СК стверджує, що група осіб, серед яких була Соболь, "неодноразово намагалася проникнути у квартиру літньої жінки" у Східному окрузі Москви.

"Для досягнення своєї мети вони незаконно використовували форму співробітників Росспоживнагляду", - сказано в повідомленні СК.

Читайте також: ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією

СК стверджує, що Соболь, щоб увійти в під'їзд будинку, "ввела в оману кур'єра сервісу доставки, представляючись "кинутою дружиною з маленькою дитиною"". Потім, за версією СК, вона увірвалася у квартиру літньої жінки, відштовхнувши її.

"Обійшовши усі приміщення, при цьому знімаючи свої протиправні дії на телефон, Соболь покинула оселю і втекла з місця події", - повідомляє СК.

Вранці 25 грудня вдома у Соболь пройшов обшук, її забрали на допит. 21 грудня Соболь затримали поліцейські після того, як вона прийшла до квартири Костянтина Кудрявцева - ймовірного співучасника отруєння Навального. У ФБК повідомляли, що Соболь дзвонила в квартиру Кудрявцева, але їй не відкрили двері.

Олексій Навальний написав, що Соболь дзвонила у двері квартири номер 38 в будинку по вулиці Суздальській у Москві, "намагаючись виманити звідти горе-отруйника з ФСБ". Із сусідньої квартири - номер 37 - до неї вийшла жінка на ім'я Галина Суботіна, яку Навальний назвав тещею Кудрявцева.

Сама Соболь у своєму стрімі розповідала, що їй "вдалося зайти в сусідню [з квартирою Кудрявцева] квартиру з кур’єром, який доставляв піцу".

Навальний виявив, що квартира 37 перейшла у власність Кудрявцева через два місяці після отруєння засновника ФБК. "Думаю, що ми все ж бачимо виплату "компенсації" за операцію. За провалену", - написав Навальний.

У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний 01
У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний 02
У Росії затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Соболь за дзвінок у двері вбивці з ФСБ, - Навальний 03

Автор: 

репресії (1622) росія (65360) Навальний Олексій (612) Слідком рф (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
Бойовик днр Джумаєв, вихвалявся вбивствами кіборгів в Донец. аеропорту, брав участь при взятті Дебальцево Український суд відпустив його під домашній арешт. Невідомий подзвонив у двері квартири Джумаєва, і всадив в падло сім куль!В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 9868
показати весь коментар
25.12.2020 20:38
+38
ще б в того суддю випустити декілька куль...
показати весь коментар
25.12.2020 20:41
+10
Жена ФСБ-шника стоя возле двери у глазка:
"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
показати весь коментар
25.12.2020 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навальний- чий Крим?
показати весь коментар
25.12.2020 20:38 Відповісти
Крым не бутрброд же
показати весь коментар
25.12.2020 20:41 Відповісти
Он уже много раз говорил, что Крым не бутерброт и считает его исконно сруским! И в случае прихода к власти вся Украина станет сруской! Мирно без крови войдет в состав РФ!
показати весь коментар
25.12.2020 21:00 Відповісти
Бойовик днр Джумаєв, вихвалявся вбивствами кіборгів в Донец. аеропорту, брав участь при взятті Дебальцево Український суд відпустив його під домашній арешт. Невідомий подзвонив у двері квартири Джумаєва, і всадив в падло сім куль!В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 9868
показати весь коментар
25.12.2020 20:38 Відповісти
ще б в того суддю випустити декілька куль...
показати весь коментар
25.12.2020 20:41 Відповісти
Нашли бы, было бы, как с Соболь. У нас тут с кацапами отличия небольшие.
показати весь коментар
25.12.2020 20:41 Відповісти
Тобто, 2 доби арешту за 7 куль? Тю! Так це нормально
показати весь коментар
25.12.2020 21:40 Відповісти
Нормально будет, если она оттуда выйдет.
показати весь коментар
25.12.2020 21:42 Відповісти
всем подохшим за ЛУГАНДОН!!! крепкого здоровья..........

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 6893
показати весь коментар
25.12.2020 20:44 Відповісти
Згадалися слова Тараса Бульби: Добре синку, добре!
показати весь коментар
25.12.2020 21:15 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2020 21:25 Відповісти
это х у й лостан детка!
показати весь коментар
25.12.2020 20:38 Відповісти
Пю-лю-вать!
показати весь коментар
25.12.2020 20:39 Відповісти
Да и хрен с ней! кацапы пол страны, потерпевших и сидельцев, пол страны мусоров и вертухаев! Они это любят!!!
показати весь коментар
25.12.2020 20:40 Відповісти
терпилы вертухаев кормят
показати весь коментар
25.12.2020 21:59 Відповісти
всем топящим за рузький мир, вы такого хоите а шановни????
показати весь коментар
25.12.2020 20:40 Відповісти
Это уже не интересно, в ******** каждый день такое происходит, я жду когда они начнут мочить друг друга.
показати весь коментар
25.12.2020 20:40 Відповісти
Жена ФСБ-шника стоя возле двери у глазка:
"Кость, а Кость, тут к тебе какая-то Соболь пришла !"
ФСБ-шник, заглядывая в глазок:
"Нет дорогая, это не Соболь, это Песец пришёл ..."
показати весь коментар
25.12.2020 20:47 Відповісти
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

В России задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Соболь за звонок в дверь убийце из ФСБ, - Навальный - Цензор.НЕТ 4823
показати весь коментар
25.12.2020 20:52 Відповісти
ЛаптеМид похудел на млн)()
"...Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Где сейчас находятся похищенные деньги - неизвестно.

В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф - в картонную коробку, в которой он продавался."

https://m.haqqin.az/news/197080
показати весь коментар
25.12.2020 21:19 Відповісти
Назад к Сталину, в 1937 год. Москали именно этого хотели.
показати весь коментар
25.12.2020 21:44 Відповісти
Примерно так, но смысл другой. Отняли у народа даже это- некую справедливость и возмездие если поймали на воровстве. При Сталине ченуши так бы не смогли воровать. Он такое не терпел. А тут воровство-как главный ключ к удобному управлению страной, где можно воровать всем чиновникам, но только для того чтобы ФСБ имело на каждого отдельную "папочку с информацией" (для шантажа- в случае чего). Чтобы по умолчанию всех ченуш сделать лояльными и "лизунами" действующей власти. Другие там не нужны от слова "совсем". И опубликовывать компромат на них, можно только самой власти и то, если только "взбрыкнёт". А Навальному и др. никак нельзя, это уже "посягательство" на своих "с@кинов сынов". А право на них, есть только у путьки- поэтому то Навального и траванули.
показати весь коментар
25.12.2020 21:53 Відповісти
Если она насильно ворвалась в квартиру то это нарушение закона.
показати весь коментар
25.12.2020 21:54 Відповісти
Навальный сейчас истерически гадит на русских сидя на Западе, это совсем не то, когда он разоблачал коррупционеров живя в РФ. Запад явно поставил на нем крест, использует в качестве камикадзе который вбегает к врагу с гранатами в трусах.
показати весь коментар
25.12.2020 22:35 Відповісти
Руссиш швайн, какой орден получил ты за стирку трусов Навального?
показати весь коментар
26.12.2020 07:08 Відповісти
Награда то,что вместо 20 пинков под зад в день,-получит только 19!
показати весь коментар
26.12.2020 07:17 Відповісти
Блин...Прекратил пить спиртное,чтобы не подлили,что нибудь,прекратил кушать разные "угощения",прекратил пить чай (без дозиметра!)... Сейчас,что, -ходить без трусов,"особенно голубых" ? Надо пристальнее смотреть за соседями,чтобы не брызнули что нибудь...
показати весь коментар
26.12.2020 07:15 Відповісти
все правильно. и 15 лет ей строгого режима, врагу народа!
показати весь коментар
26.12.2020 10:56 Відповісти
Да,да,да! За то что в дверь позвонила!
показати весь коментар
26.12.2020 15:38 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
показати весь коментар
26.12.2020 17:37 Відповісти
 
 