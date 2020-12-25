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Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків:

Ідея президента масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, яку він озвучив в інтерв‘ю ЗМІ, — нереалістична, бо більшість українців не готові до такого і не навчені воювати. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання здатності протидіяти ворогові.

Про це розповів в інтерв‘ю НВ генерал-майор Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що оточення президента України Володимира Зеленського переконує голову держави, що мобілізувати жінок та чоловіків у разі нового нападу Росії можливо. Однак якщо це й можна зробити в теорії, то на практиці цього не станеться.

"Це [оточення президента] розповідають президенту, що вони це спроможні зробити [масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії]. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, — ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків — а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні", — сказав Кривонос.

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм "не підтримується на рівні держави" і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

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"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість [мобілізованих] йшла [воювати], але ще більша кількість — тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла [від мобілізації]. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше", — констатував заступник секретаря РНБО.

Також Кривонос наголосив, що, навіть повністю мобілізувавши людей, їх треба навчити, що і як на полі бою:

"По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу".

Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Фокус заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму "буде велика війна" і загальна мобілізація — чоловіків та жінок.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) патріотизм (107) росія (65360) РНБО (2285) мобілізація (3074) Кривонос Сергій (81)


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Топ коментарі
+74
Идея Зеленского не в том, чтобы мобилизовать всех мужчин и женщин, а том, чтобы напугать войной и заранее оправдать свою будущию капитуляцию путину.
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25.12.2020 22:24
+46
Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин: "Мы же не воюем мясом" - Цензор.НЕТ 2456
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25.12.2020 22:25
+36
Все правильно Кривонос сказал. В Израиле например, сражаются и женщины и мужчины Но есть маленький нюанс, там и женщины и мужчины проходят все через трех годичную службу в армии. Они полностью подготовлены в военном плане. Шапкозакидательство во время боевых действий, не сработает. А Зеленский демагог, популист і невіглас.
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25.12.2020 22:31
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Пане Кривонос треба піднімати справи проти мертвечуків- ВОВКА УЖЕ ФСЬО! Не боріться з розтлівшим гівном !
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26.12.2020 17:50 Відповісти
Воно ВЖЕ тільки тхне , бо плаває по болоту й опирається ЩЕ ПОКИ ЩО на підтримку й страх ЗЕболота.
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26.12.2020 17:52 Відповісти
Мобилизировать надо 74%, поднять бюллетени, и в окопы!!!
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26.12.2020 18:10 Відповісти
мобілізувати всіх? а танкісту зеленському супер танк вже побудували?
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26.12.2020 18:16 Відповісти
АГА - броньована ванна на двох з Єрмаком накрита такою ж броньованою башктою со звездой, аналогічній кремлівській.
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26.12.2020 18:19 Відповісти
всегда он у него был ... броньована ванна на двох з Єрмаком накрита такою ж броньованою бронелобой башктою со звездой, аналогічній кремлівській


Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом" - Цензор.НЕТ 2911
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29.12.2020 22:27 Відповісти
Замісник секретаря РНБО може ініціювати розслідування справи про зраду тими ж мертвечуківцями. Чому Портнов може заважати каналам працювати а Кривоніс ні? Чому Кривоніс може дискутувати з Лохдауном у ролі презика , а не може ініцтювати розслідування зради опозицією?
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26.12.2020 18:17 Відповісти
Весь квартал, як один, стане на захист дверей, куди буде ломитись бубочка, з мобілізацією...
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26.12.2020 18:36 Відповісти
А пусть те 73% проголосовавших мобилизуют.
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26.12.2020 19:17 Відповісти
" еще большее количество - убегало от мобилизации" - ну клоун в курсе...
Он 4 раза это применял на себе...
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26.12.2020 19:24 Відповісти
"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. Источник: https://censor.net/ru/n3239146

Для совкодрочера зеленського жуков це кращий поководєц

Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом" - Цензор.НЕТ 1723
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26.12.2020 20:07 Відповісти
Кадровая красная армия была уничтожена Гитлером за 3 месяца,но Сралин и Жюков не застрелились...
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26.12.2020 21:16 Відповісти
Всі коменти не читав - нема часу,але одне запитання -в запалі суперечок ,не критикуючі ,а обсераючі діючого Президента ,яким би він не був, чи не кидаєте ви ,сподіваюсь шановні співгромадяни, плями на імідж Украіни та не сієте сильний разбрат ?
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26.12.2020 22:51 Відповісти
12 тисяч навчених македонських воїнів , які вів навчений полководець - увійшли у багатоміліонну Персицьку Імперію - і та пала скільки років то було назад - навіть і не порахую ...
Ней так буде і зараз !
А москалі ней гонять міліони мяса на знищення
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26.12.2020 23:08 Відповісти
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