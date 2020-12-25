Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

Ідея президента масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, яку він озвучив в інтерв‘ю ЗМІ, — нереалістична, бо більшість українців не готові до такого і не навчені воювати. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання здатності протидіяти ворогові.

Про це розповів в інтерв‘ю НВ генерал-майор Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що оточення президента України Володимира Зеленського переконує голову держави, що мобілізувати жінок та чоловіків у разі нового нападу Росії можливо. Однак якщо це й можна зробити в теорії, то на практиці цього не станеться.

"Це [оточення президента] розповідають президенту, що вони це спроможні зробити [масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії]. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, — ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків — а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні", — сказав Кривонос.

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм "не підтримується на рівні держави" і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

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"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість [мобілізованих] йшла [воювати], але ще більша кількість — тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла [від мобілізації]. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше", — констатував заступник секретаря РНБО.

Також Кривонос наголосив, що, навіть повністю мобілізувавши людей, їх треба навчити, що і як на полі бою:

"По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу".

Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Фокус заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму "буде велика війна" і загальна мобілізація — чоловіків та жінок.