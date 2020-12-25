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Туреччина зробила суворішими правила в'їзду в країну: потрібна довідка з негативним ПЛР-тестом
Турецька влада зробила обов'язковою для осіб, які прибувають у країну з 28 грудня, наявність довідки про негативний тест на коронавірус COVID-19, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
"Кожен, хто прибуває з-за кордону - з 28 грудня літаком і з 30 грудня наземним транспортом - зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа також заявив, що тих, хто прибувають із Британії, Данії та Південної Африки, відправлять на карантин на додачу до негативного тесту.
Тест на коронавірус має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину.
Топ коментарі
+4 Танюша Яковлева
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+3 peremoga ua
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+2 volley
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Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
прощавай, безвізе?
вони вкладають сюди готівку, замість кредитів мвф(чи інші), які потім треба віддавати...
на ввезені гроші запускається місцева будівельна промисловість(готові, вторинні квартири, виробництво будматеріалів і супутнє).
купують не євробляхи. а розмитнені і оподатковані авто, закарпатські шкоди, запорізькі логани вітчизняні автобуси для нових маршрутів
розпочинають свої бізнеси - торгівля, обслуговування, дрібне фермерство, туризм та інше
і все це за свої кошти і тут...
а без цього вимагатимуть у держави допомоги по безробіттю, субсидій, пільг та інше не забезпечене нічим. а дадене з кредитів мвф, які потім треба віддавати