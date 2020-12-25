Туреччина зробила суворішими правила в'їзду в країну: потрібна довідка з негативним ПЛР-тестом

Турецька влада зробила обов'язковою для осіб, які прибувають у країну з 28 грудня, наявність довідки про негативний тест на коронавірус COVID-19, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кожен, хто прибуває з-за кордону - з 28 грудня літаком і з 30 грудня наземним транспортом - зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа також заявив, що тих, хто прибувають із Британії, Данії та Південної Африки, відправлять на карантин на додачу до негативного тесту.

Тест на коронавірус має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину.

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