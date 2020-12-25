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Новини Коронавірус і карантин
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Туреччина зробила суворішими правила в'їзду в країну: потрібна довідка з негативним ПЛР-тестом

Туреччина зробила суворішими правила в'їзду в країну: потрібна довідка з негативним ПЛР-тестом

Турецька влада зробила обов'язковою для осіб, які прибувають у країну з 28 грудня, наявність довідки про негативний тест на коронавірус COVID-19, заявив у п'ятницю міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кожен, хто прибуває з-за кордону - з 28 грудня літаком і з 30 грудня наземним транспортом - зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа також заявив, що тих, хто прибувають із Британії, Данії та Південної Африки, відправлять на карантин на додачу до негативного тесту.

Тест на коронавірус має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в Туреччину.

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Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Туреччина (3502) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Робиш тест, повертаєшся додому громадським транспортом, заражаєшся. Через тиждень маєш негативний результат тесту, наступного дня з ним у Турції. Дурня.

Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
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25.12.2020 22:45
+3
Шляхи побєга бубачкі та його кварталу звужуюцця!))) А Байден-такі наближаєцця...
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25.12.2020 22:56
+2
В Турции, кроме интересного Стамбула есть еще 3 горнолыжных курорта- Улудаг, Паландокен и Эрджиес, термальные курорты возле Стамбула, знаменитая Каппадокия и многое другое. Расширяем кругозор, интересуемся еще чем то, кроме олл инклюзива))))
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26.12.2020 00:24
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Робиш тест, повертаєшся додому громадським транспортом, заражаєшся. Через тиждень маєш негативний результат тесту, наступного дня з ним у Турції. Дурня.

Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
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25.12.2020 22:45 Відповісти
эрдоган такое же ***** как и кремлёвское...просто обрезанное по другому обряду...вчера оно зеркально восхищалось твёрдости слова кремлёвского дебила...два петушка хвалили друг друга в глухонемых курятниках...
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25.12.2020 22:54 Відповісти
Ну, я например даже не знаю зачем в январе лететь в турцию. Море - холодное, солнца - почти нет, в Стамбуле - дубарь. А больше в турции делать то и нечего
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25.12.2020 22:56 Відповісти
посмотри прогноз погоды в Стамбуле до +16
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25.12.2020 23:10 Відповісти
В Турции, кроме интересного Стамбула есть еще 3 горнолыжных курорта- Улудаг, Паландокен и Эрджиес, термальные курорты возле Стамбула, знаменитая Каппадокия и многое другое. Расширяем кругозор, интересуемся еще чем то, кроме олл инклюзива))))
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26.12.2020 00:24 Відповісти
В Турции хорошая горнолыжка.
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26.12.2020 17:30 Відповісти
Шляхи побєга бубачкі та його кварталу звужуюцця!))) А Байден-такі наближаєцця...
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25.12.2020 22:56 Відповісти
невже, при зе
прощавай, безвізе?
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25.12.2020 22:56 Відповісти
Менше шлятимуться по закордонах привозячи сюди різну заразу.
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25.12.2020 23:41 Відповісти
Так сиди себе, тварь кремлевская, дома, в своем мухасранске, тебе и не зовут, мразь , никуда.
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26.12.2020 00:25 Відповісти
Ти нажив собі ворога, з чим тебе і вітаю.
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26.12.2020 00:29 Відповісти
Плачу от испуга. Только рашисты готовы всех усадить в клетку и никуда не пускать.
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26.12.2020 00:50 Відповісти
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26.12.2020 08:47 Відповісти
За 8 місяців приШляли 8 млрд валют...
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26.12.2020 09:01 Відповісти
Тобто, вони там виробили якийсь товар, якісь послуги і все це залишилось там, а сюди прислали фантики які тут не забезпечені ніяким товаром тому що зароблені не в Україні.
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26.12.2020 09:22 Відповісти
тобто....не понімаєш...прикро

вони вкладають сюди готівку, замість кредитів мвф(чи інші), які потім треба віддавати...
на ввезені гроші запускається місцева будівельна промисловість(готові, вторинні квартири, виробництво будматеріалів і супутнє).
купують не євробляхи. а розмитнені і оподатковані авто, закарпатські шкоди, запорізькі логани вітчизняні автобуси для нових маршрутів
розпочинають свої бізнеси - торгівля, обслуговування, дрібне фермерство, туризм та інше

і все це за свої кошти і тут...

а без цього вимагатимуть у держави допомоги по безробіттю, субсидій, пільг та інше не забезпечене нічим. а дадене з кредитів мвф, які потім треба віддавати
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26.12.2020 10:33 Відповісти
надеюсь, транзитных это не касается?
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26.12.2020 00:45 Відповісти
Что будет с турецким туризмом. Любимым местом отдыха не только совков.
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26.12.2020 03:49 Відповісти
 
 