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Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус "в.о.": Не можу підписати накази - це ненормально

Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що зараз не має права підписувати накази свого відомства, за його словами, потрібно розширити управлінські повноваження в.о. міністра.

Про це він сказав у четвер в ефірі "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не можу підписати наказ міністерства. Це ситуація, яка вимагає дозволу, це ненормально. Особливо враховуючи, що в міністерстві енергетики і до цього не було постійного міністра. Без мене була така ж проблема.

Життя влаштоване так, що в міністерстві є виконуючий обов'язки на період відсутності міністра. І зробити так, що виконуючий обов'язки не може підписувати накази міністерства, - це ненормально", - підкреслив Вітренко.

Читайте також: Клімкін про призначення Вітренка в.о. міністра в обхід ВР: Ляпас принципам парламентської демократії, в ЄС і НАТО довго згадуватимуть нам цей приклад

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков виступив проти призначення Вітренка в.о. міністра без голосування у Верховній Раді

Автор: 

Кабмін (14104) Вітренко Юрій (632) Мінекоенерго (97)


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Топ коментарі
+6
Об этом было известно заранее, нафига ты, такой красивый, тогда туда шел? Пустил бы вперед себя какого-нибудь плюшевого заиньку, которому бы это никак не мешало. У нас вон, полкабмина во врио и ничего, это не мешает им тянуть всё, до чего руки дотянутся.
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25.12.2020 23:05
+4
Пхе !!! Тут цілий прем'єр чекає на прийом до Єрмака в кабінеті його заступниці,доки та святкує днюху.(а дебіл Тімошка додумався це оприлюднити )
Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус "в.о.": Не можу підписати накази - це ненормально - Цензор.НЕТ 7594
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25.12.2020 23:19
+3
Уже не терпится издать приказ о повышении тарифов?
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25.12.2020 23:20
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Олигархи всё подмяли под себя.
Дякую, дуже дякую!
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25.12.2020 23:03 Відповісти
Об этом было известно заранее, нафига ты, такой красивый, тогда туда шел? Пустил бы вперед себя какого-нибудь плюшевого заиньку, которому бы это никак не мешало. У нас вон, полкабмина во врио и ничего, это не мешает им тянуть всё, до чего руки дотянутся.
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25.12.2020 23:05 Відповісти
на вероисповедание маман пожалуйся,нищеброд...
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25.12.2020 23:07 Відповісти
Мама не веліт . ))
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25.12.2020 23:16 Відповісти
Пхе !!! Тут цілий прем'єр чекає на прийом до Єрмака в кабінеті його заступниці,доки та святкує днюху.(а дебіл Тімошка додумався це оприлюднити )
Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус "в.о.": Не можу підписати накази - це ненормально - Цензор.НЕТ 7594
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25.12.2020 23:19 Відповісти
ви назвали три дівулі, а там сидить дві, а третя дівуля- це вроді би мужик в картатому піджаку
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26.12.2020 10:08 Відповісти
потом, как об уманском, скажут, что были все полномочия...
позже, как уманского, еще и алкоголиком обозвут...
и поставят рулить эксперта геруса
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25.12.2020 23:19 Відповісти
Уже не терпится издать приказ о повышении тарифов?
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25.12.2020 23:20 Відповісти
У Бубочки вон все полномочия - монобольшинство и министры свои в доску и что ? Так что не треба скиглити, Витренко, не в этом дело. Все зависит от таланта и упорства.
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25.12.2020 23:27 Відповісти
Чем толще становится, тем больше морда мамашку напоминает.
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25.12.2020 23:28 Відповісти
Наверное в душе тоже коммунист как шмаркля.
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26.12.2020 08:23 Відповісти
100 лямов премии себе не может выписать?
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25.12.2020 23:28 Відповісти
А я паралельно з ЦН граю в доміно з компом в виграю.
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25.12.2020 23:32 Відповісти
Власть Зеленского аккуратно зондирует реакцию общества на повышение цены электроэнергии для населения. Реальну картину они скрывают и активно рассказывают что этого требуют "зарубежные партнеры". То что они хотят провернуть - это отмена 100 квт льготных по цене для населения. Это дополнительно, по из планам, даст поступлений около 38 млрд. гривен в год. Вся суть состоит в простом. Себестоимость электроэнергии государственных АЭС составляет 68 коп. за 1 квт ( при загрузке мощностей на 50%). Себестоимость электроэнергии тепловых(угольных) электростанций - 162 коп. за 1 кв. При загрузке 75 % мощностей АЭС они способны полностью обеспечить Украину дешевой электро-энергией.Себестоимость за киловатт при этом будет в пределах 55 коп. Роль компенсаторов и стабилизирующих структур могут игра ГЭС. Тепловые станции могут быть полностью выведены из энергетического оборота вместе с Ахметовым и Коломойским. Именно сейчас приходит время для этого. ТЭС - главные загрязнители окружающей среды и источник экологической опасности. именно так решила свои энергетические проблемы Германия.
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25.12.2020 23:44 Відповісти
Выведут ТЭЦ и подсунут "зеленую энергию" того же ахметки но уже с 400коп за киловат.
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26.12.2020 00:20 Відповісти
Не неси пургу!
Атомные реакторы не маневрены, они не могут, в пиковые периоды, резко снижать или повышать производство э\э, поэтому без ТЕСов не обойтись. Так что э\э по 55 коп не будет!
Или точнее будет, если ты круглосуточно будешь держать постоянную нагрузку.
А то что грабят, так то отдельная тема, и этому способствует не только ЗЕбил! Свинью в виде СЕС и ВЕС, перед президентскими выборами, заложили Грося и Петя, причем на десять лет вперёд! Их тоже не мешало бы за фаберже пощупать!!
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26.12.2020 09:20 Відповісти
а чому 162, а тому що Ротердам плюс. Забирають свою долю з вугілля (недоплата шахтарям, паровозам і т.д. ) плюс 40 мрлд і 29 просто так, за електрику в рідній металургії платять у 8 разів дешевше, а народу продають по "взрослому" і як казав один прохіндей Розенблат в житомирі на громадських слуханнях - да пішли ви з вашими вимогами, ви тут ніхто, це все я купив (брехав).
так і цей урожденний Дубінський, дав на предвиборну кампанію грошей, а тепер преться, щоб відбити гроші, а вдруг Пре піде, пропали гроші. А плаче, що не дають підписувати наказ, бо хоче привести своє шапіто (пресу, літаври,стресовиків тощо) а там свої, дістались від попередників.
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26.12.2020 10:20 Відповісти
А глазки-то бегают и ухмылочка в предвкушении.
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25.12.2020 23:51 Відповісти
Не могу выписать себе премию 100 000 000 грн.
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26.12.2020 00:16 Відповісти
Странный этот витренко, он что думал клоуны его поставили в министерство, что-то решать. Щас! Шапито будет продолжать грабить население через новые космические тарифы которые нужны ахметову, а витренко будет крайним.
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26.12.2020 07:38 Відповісти
Ему нужен такой статус , чтобы он мог воровать двумя руками, а не одной.
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26.12.2020 08:21 Відповісти
Не нормально это то как тебя назначили. В обход решения ВР
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26.12.2020 09:20 Відповісти
он там не к добру
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26.12.2020 10:08 Відповісти
зараз його родич Сашко, мама якого любить швидкість, буде гордо ходити по кабміну сам без Забужанського, буде показувати шмигалю предмет для для тонізування запахів- будеш вякати он вже перший віцепремєр є,зі всіма проблемами до Сашка, він зараз в нас головний енергетик разом з Ігором Валерійовичем. Порулив Рінат Леонідович - хватить Тепер черга Ігоря Валерійовича.
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26.12.2020 10:25 Відповісти
не хвилюйся ти так профффесіонал ти наш, зарплату будеш отримувати в повному обсязі
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26.12.2020 18:08 Відповісти
 
 