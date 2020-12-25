Вітренко поскаржився на відсутність повноважень через статус "в.о.": Не можу підписати накази - це ненормально
Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що зараз не має права підписувати накази свого відомства, за його словами, потрібно розширити управлінські повноваження в.о. міністра.
Про це він сказав у четвер в ефірі "Радіо НВ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не можу підписати наказ міністерства. Це ситуація, яка вимагає дозволу, це ненормально. Особливо враховуючи, що в міністерстві енергетики і до цього не було постійного міністра. Без мене була така ж проблема.
Життя влаштоване так, що в міністерстві є виконуючий обов'язки на період відсутності міністра. І зробити так, що виконуючий обов'язки не може підписувати накази міністерства, - це ненормально", - підкреслив Вітренко.
На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.
Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.
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Дякую, дуже дякую!
позже, как уманского, еще и алкоголиком обозвут...
и поставят рулить эксперта геруса
Атомные реакторы не маневрены, они не могут, в пиковые периоды, резко снижать или повышать производство э\э, поэтому без ТЕСов не обойтись. Так что э\э по 55 коп не будет!
Или точнее будет, если ты круглосуточно будешь держать постоянную нагрузку.
А то что грабят, так то отдельная тема, и этому способствует не только ЗЕбил! Свинью в виде СЕС и ВЕС, перед президентскими выборами, заложили Грося и Петя, причем на десять лет вперёд! Их тоже не мешало бы за фаберже пощупать!!
так і цей урожденний Дубінський, дав на предвиборну кампанію грошей, а тепер преться, щоб відбити гроші, а вдруг Пре піде, пропали гроші. А плаче, що не дають підписувати наказ, бо хоче привести своє шапіто (пресу, літаври,стресовиків тощо) а там свої, дістались від попередників.