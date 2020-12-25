Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос пропонує законодавчо закріпити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони без відриву від місця постійного проживання.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Кривонос наполягає на тому, що така можливість має бути закріплена в законопроекті Про територіальну оборону (№ 4504), співавтором якого він є. Відповідний законопроект був поданий в парламент 16 грудня.

"Наразі використання строкової служби в збройних силах це в більшості випадків служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення. На жаль, ситуація така. Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці", — сказав Кривонос.

Замість такої служби Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони без відриву від дому і роботи, проходити підготовку у вихідні дні.

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"Протягом перших трьох років людина, яка не має абсолютно ніякої підготовки — проходить навчання [в батальйоні територіальної оборони за місцем проживання у вихідні дні] і отримує в кінці військово-облікову професію, а потім ще два роки він знову ж таки за рахунок своїх вихідних — 45−48 діб на рік — проходить службу, віддає те, що в нього вкладено. Це нормально? Нормально. Тому що ми повинні отримати від такої людини віддачу. Це достатньо мотивує людей", — підкреслив Кривонос.

Крім того, в законопроекті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну військову підготовку і служать в батальйонах територіальної оборони, тримати вдома зброю.

"Наш законопроект пропонує дозволити мати зброю навченому перевіреному і підготованому особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція. Бо ці люди перевірені, підготовані, зброя зберігається в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства", — додав він.

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