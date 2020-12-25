Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів
Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос пропонує законодавчо закріпити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони без відриву від місця постійного проживання.
Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
Кривонос наполягає на тому, що така можливість має бути закріплена в законопроекті Про територіальну оборону (№ 4504), співавтором якого він є. Відповідний законопроект був поданий в парламент 16 грудня.
"Наразі використання строкової служби в збройних силах це в більшості випадків служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення. На жаль, ситуація така. Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці", — сказав Кривонос.
Замість такої служби Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони без відриву від дому і роботи, проходити підготовку у вихідні дні.
"Протягом перших трьох років людина, яка не має абсолютно ніякої підготовки — проходить навчання [в батальйоні територіальної оборони за місцем проживання у вихідні дні] і отримує в кінці військово-облікову професію, а потім ще два роки він знову ж таки за рахунок своїх вихідних — 45−48 діб на рік — проходить службу, віддає те, що в нього вкладено. Це нормально? Нормально. Тому що ми повинні отримати від такої людини віддачу. Це достатньо мотивує людей", — підкреслив Кривонос.
Крім того, в законопроекті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну військову підготовку і служать в батальйонах територіальної оборони, тримати вдома зброю.
"Наш законопроект пропонує дозволити мати зброю навченому перевіреному і підготованому особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція. Бо ці люди перевірені, підготовані, зброя зберігається в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства", — додав він.
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Але КАТЕГОРИЧНО НЕ ПІДТРИМУЮ ПРИВ'ЯЗКУ НАВЧАННЯ ДО ДОМУ. - ЦЯ ПРАКТИКА ВЖЕ БУЛА І ВОНА ПОКАЗАЛА СЕБЕ ВКРАЙ ПОГАНО, ТОМУ ЩО:
1. Коли людина служить тільки біля дому, то вона не знає, що відбувається в інших частинах країни, тому легко обманути її брехливою пропагандою про те, що "западенщики-бендеровцы спят и видят, как ущемить и обобрать русскоязычное население Юго-Востока" і т.п.. Коли ж людина служить в інших частинах країни, вона бачить, що там не вороги, а такі ж самі добрі люди, як і вдома. Це НАЗДВИЧАЙНО ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР. Це найбільш важливий фактор, тому що ці місцеві військовослужбовці і місцева поліція озброєні, тому коли ворог обманює їх, то він одночасно досягає 2 цілей:
1.1. Відсутність збройного опору на даній місцевій території. - Це найголовніше, бо це знищує повністю весь смисл пропозиції заступника секретаря РНБО Кривоноса, описаної в цій статті.
1.2. Ворог отримує "трофейні" збройні сили у вигляді місцевих озброєних людей (службовців), завербованих ним шляхом обману (або підкупу) на службу ворогові.
2. Коли вороги-загарбники нападають, то вони брешуть по всіх каналах місцевому населенню, в т.ч. службовцям міліції (поліції) і збройних сил, що начебто, військовослужбовці і поліцейські з інших частин країни "сейчас эти бандеровцы-националисты приедут сюда и станут
васнас убивать за русский язык". А оскільки місцеве населення не звикло бачити поруч себе службовців із інших частин країни, і не знає, що це не їхні вороги, а це їхні захисники, і вони такі ж самі добрі люди, такі ж свої, як і місцеві, то цим місцевим людям легше повірити у ворожу брехню. Це теж ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР. Таким способом ворог робить місцевих мешканців своїми заручниками, які не тільки відмовляються зрозуміти, що вони заручники, але деякі з них готові максимально сприяти ворогу, фанатично чіпляючись за брехливу віру в те, що захисники держави - це, начебто, їхні вороги, а іноземні загарбники - це, начебто, їхні захисники.
Ми будуємо феодально розділені землі чи об'єднану унітарну міцну державу?
Тому, пропонуючи БУДЬ-ЯКІ РІШЕННЯ, треба думати про ЇХНІ НАСЛІДКИ, особливо про те, чи зашкодить здійснення такого рішення ЄДНОСТІ ДЕРЖАВИ, буде воно роз'єднувати громадян країни між собою, чи воно буде ДОПОМАГАТИ ОБ'ЄДНУВАТИ КРАЇНУ = ОБ'ЄДНУВАТИ МІЖ СОБОЮ ЛЮДЕЙ З УСІХ ЧАСТИН КРАЇНИ.
Есть такое понятие, как боевое слаживание подразделения, и для него надо примерно (для малообученных) минимум два месяца).
Ну и идея генерала про то, что отработав пять дней, по 12 часов в день, военнообязанный пойдет бегать в выходные по полигону. да он от истощения ноги протянет.
Нужно развернуть на полигонах, учебные центры для призывников-срочников, но призывать не на год, а на три месяца и с выплатой денежного довольствия, как у рядового состава в армии.
Кроме того, раз в три года на месяц в строй, на повышение квалификации. Это будет пехота, способная хотя бы на партизанское движение.
Ведь чего, по сути, боится Путин - территорию он захватить силы может и накопит, а вот для её удержания ему нужна по самому минимуму десяти миллионная оккупационная армия из кацапов на территории захваченной Украины. А если обучим много партизан, то и 20 миллионов будет мало - пупок развяжется или вынужден будет ПОЛНОСТЬЮ истребить всё население украинцев.
Тогда эти рабы превратятся в ландскнехтов и начнут грабить и стрелять простых граждан и при первом случае пускать автоматы и пулеметы в ход. Такое в истории 15-17го веков уже было, когда ландскнехты сколотили бандитские шайки и начали грабить всех подряд, превратившись в мародеров.
И ЭТО ЗАМСЕКРЕТАРЯ СНБО, который предлагает начать в Украине кровавую вакханалию. а там и гражданскую войну?
что вы все так генерите? пуля имеет такую же силу как и логический аргумент
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Значительно большую. Пистолет и доброе слово значительно более действенный аргумент чем просто доброе слово
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В соответствии с действующим законодательством, хотя ЗАКОНА О ОБ ОРУЖИИ в Ураине всё еще нет, сигнализация на сейфах ОБЯЗАТЕЛЬНА если в сейфе не одна единица огнестрельного оружия.
Мир не поменялся , он обнажил свою сущность .И мы увидели как строятся потоки с агрессорами в обход нашей территории пока наших военных и патриотов убивают на фронте , как наоборот строятся на территории страны агрессора фабрики и заводы наших партнеров чтобы обойти ихние же санкции и опустить еще глубже нашу промышленность и экономику . По одной бригаде ? Больше создавать нет смысла ? На рашке население 130 млн , а у нас чуть более 30 млн ? Вам это о чем то говорит ?
Но для этого должен измениться менталитет населения страны. Я,прослуживший 30лет в Армии,из которых 17 лет в ВСУ смутно представляю эту практику в Украине.
А в Израиле это запросто. Я просто офигел, когда в аэропорту Эйлата в зале на посадку самолета в Тель Авив увидел военнослужащего с автоматом. А в Тель Авиве и Иерусалиме не раз наблюдал группу бойцов на экскурсии с оружием. Моё любимое фото с Израиля- это я,полковник ВСУ, в окружении молодых ребят ЦАХАЛ в СтаромГороде на месте Тайной Вечери. Почему так у них, потому они с 1948 года живут в состоянии войны, а мы только с 2014 года? Не только это. Основное- дух патриотизма там зашкаливает(!!!).
На фото: В ожидании рейсового автобуса.
ЕЩЁ В 2014-2016 ГОДАХ ЭТИ ,,ПАТРИОТЫ" И КРИВОНОС В ЧАСТНОСТИ ОСУЖДАЛИ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В ВСУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. ПРЕКРАСНО ПОМНЯ К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ, КОГДА МЕСТНЫЕ СРОЧНИКИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЗАЩИЩАТЬ ДАЖЕ СВОИ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ. А ИХ РОДИТЕЛИ ПРИЕЗЖАЛИ ПОД ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, УСТРАИВАЛИ ТАМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИТИНГИ И ЗАБИРАЛИ СВОИХ ,,БЕДНЫХ" И ,,НЕСЧАСТНЫХ" ЧАД.
АЛЁ, ПАНЕ КРИВОНОС, А ЧТО ТАК КААРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ В УКРАИНЕ С 2014 ГОДА ЧТО ВЫ УЖЕ СТАЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО СРОЧНИКИ НАПРИМЕР ЗАКАРПАТЬЯ, НАПРИМЕР ОДЕСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, НАПРИМЕР ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СЛУЧАЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОВТОРЕНИЯ ТЕХ СОБЫТИЙ ТАКЖЕ ,,НЕ ВОЗЬМУТ ШИНЕЛЬ, И НЕ ПОЙДУТ ДОМОЙ"??????
ВЕДЬ ПО ВАШИМ УТВЕРЖДЕНИЯМ СТРАНОЙ РУКОВОДИТ ,,ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ", ,,СТАВЛЕНИК И МАРИОНЕТКА" путина. И ТОГДА ОН ЛОВКО И УМЕЛО МАНИПУЛИРУЕТ ВАМИ, И ВАШИМИ ЖЕ РУКАМИ ПОДВОДИТ СИТУАЦИЮ К АНАЛОГУ 2014 ГОДА.
Ось його СЬОГОДНЯШНЯ ЦИТАТА !! "В Україні на рівні держави не підтримають ідеї патріотизму , шо важливо під час військового конфлікту."
Ти на кого працюєш - гєнєрал ?!
Война в городе - большая проблема для оккупанта. Если каждый оконный проем - потенциальная снайперская точка, если из подвалов получают птичек из РПГ - "прогулки с котиком и без шевронов" не выйдет".
Во-первых, наши войска, как первой, так и второй линий обороны, зарыты в окопы, блиндажи и укрепленные огневые точки. Так что, они, в случае "кремлевского блицкрига", как раз пострадают гораздо меньше мирного населения.
Во-вторых, войска давно к этому готовы и если артиллерия противника не сможет оперативно двинуться вперед, то наступающие войска кремлевцев, при наступлении, как ра и попадают в зону обстрела нашей, отведенной от линии фронта артиллерии. Собственно произойдет тоже самое, что произойдет если украинская армия пойдет сейчас в наступление. Есть такое понятие - паритет.
В-третьих, наши войска, отведенные с передовой, находятся не в ППД, а на полигонах и тут они снова таки трудно поддаются атаке противника. Сделать это можно лишь в случае, если Начальник Генштаба предатель, но Муженко уже не НГШ.
В-четвертых, какая никакая разведка у нас имеется, да и союзники обладают развед мощью, многократно превосходящей РФ. Внезапно начать. как вы сказали "блицкриг", ну совсем не выйдет. Совсем. А то, что имеется напротив наших окопов, пойдя в атаку, на укрепленные позиции, так перед позициями лежать и догорать и останется.
А вот про боевые действия в городах, особенно областных центрах, вы написали абсолютно верно. Но и Путин в города танками не полезет, до него Паша-мерседес, он же генерал Грачев, послал танковую дивизию взять город Грозный, так обратно ни один танк не вернулся.