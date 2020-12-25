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Новини Агресія Росії проти України
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Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів

Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос пропонує законодавчо закріпити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони без відриву від місця постійного проживання.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Кривонос наполягає на тому, що така можливість має бути закріплена в законопроекті Про територіальну оборону (№ 4504), співавтором якого він є. Відповідний законопроект був поданий в парламент 16 грудня.

"Наразі використання строкової служби в збройних силах це в більшості випадків служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення. На жаль, ситуація така. Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці", — сказав Кривонос.

Замість такої служби Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони без відриву від дому і роботи, проходити підготовку у вихідні дні.

Читайте також: Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

"Протягом перших трьох років людина, яка не має абсолютно ніякої підготовки — проходить навчання [в батальйоні територіальної оборони за місцем проживання у вихідні дні] і отримує в кінці військово-облікову професію, а потім ще два роки він знову ж таки за рахунок своїх вихідних — 45−48 діб на рік — проходить службу, віддає те, що в нього вкладено. Це нормально? Нормально. Тому що ми повинні отримати від такої людини віддачу. Це достатньо мотивує людей", — підкреслив Кривонос.

Крім того, в законопроекті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну військову підготовку і служать в батальйонах територіальної оборони, тримати вдома зброю.

"Наш законопроект пропонує дозволити мати зброю навченому перевіреному і підготованому особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція. Бо ці люди перевірені, підготовані, зброя зберігається в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства", — додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кривонос - Зеленському: 3 місяці ваші помічники блокують створення територіальної оборони

Автор: 

армія (3772) оборона (4793) призов (432) Кривонос Сергій (81) тероборона (386)


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Топ коментарі
+28
В президенты может и нет, но глава Генштаба при нормальном президенте самое оно.
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25.12.2020 23:52
+19
Зеленое стадо никогда не примет подобный закон...потому что ослу страшно...
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25.12.2020 23:44
+16
Хочу его в президенты
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25.12.2020 23:43
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а как у нас делаются "довидки", вы наверное не в курсе, да? ))
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26.12.2020 09:52 Відповісти
Автоматом много не навоюешь - нужна техника и профессиональное обучение. А больше всего нужны деньги и возможности покупать эту технику, для все это реализации этого проекта, а без этого все это розовые мечты.
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26.12.2020 06:13 Відповісти
До "мечтьі" треба ще великого бажання її здійснити, і план дій.
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26.12.2020 09:44 Відповісти
Так в стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі.... основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було обов'язкове святе право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми безпрані раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти які в основному перевертні -полу-сипаратисти, злочинці - колаборанти, озброєні до зубів криваві прокремлівські яничари -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частині Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. Виходить так що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада ЗЕбілів -капітулянтів хоче злочинно люб'язно надати ще і автономію та особливий державний кацапо - бандитський статус.
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26.12.2020 06:15 Відповісти
А ще багачі мають 4-х метрові огорожі з колючим дротом і озброєну охорону, аж до приватної армії з кулеметами.
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26.12.2020 09:49 Відповісти
Цікаво, чому Пеця не організував таку тероборону?
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26.12.2020 06:22 Відповісти
Не встиг.
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26.12.2020 09:50 Відповісти
да шо вы говорите? за 5 лет войны, и не встиг? верю! )
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26.12.2020 09:54 Відповісти
Зате встиг магазинів наліпити на кожному кроці
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26.12.2020 13:46 Відповісти
Підтримую ідею про навчання обороні і про зберігання зброї вдома після цього.
Але КАТЕГОРИЧНО НЕ ПІДТРИМУЮ ПРИВ'ЯЗКУ НАВЧАННЯ ДО ДОМУ. - ЦЯ ПРАКТИКА ВЖЕ БУЛА І ВОНА ПОКАЗАЛА СЕБЕ ВКРАЙ ПОГАНО, ТОМУ ЩО:
1. Коли людина служить тільки біля дому, то вона не знає, що відбувається в інших частинах країни, тому легко обманути її брехливою пропагандою про те, що "западенщики-бендеровцы спят и видят, как ущемить и обобрать русскоязычное население Юго-Востока" і т.п.. Коли ж людина служить в інших частинах країни, вона бачить, що там не вороги, а такі ж самі добрі люди, як і вдома. Це НАЗДВИЧАЙНО ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР. Це найбільш важливий фактор, тому що ці місцеві військовослужбовці і місцева поліція озброєні, тому коли ворог обманює їх, то він одночасно досягає 2 цілей:
1.1. Відсутність збройного опору на даній місцевій території. - Це найголовніше, бо це знищує повністю весь смисл пропозиції заступника секретаря РНБО Кривоноса, описаної в цій статті.
1.2. Ворог отримує "трофейні" збройні сили у вигляді місцевих озброєних людей (службовців), завербованих ним шляхом обману (або підкупу) на службу ворогові.
2. Коли вороги-загарбники нападають, то вони брешуть по всіх каналах місцевому населенню, в т.ч. службовцям міліції (поліції) і збройних сил, що начебто, військовослужбовці і поліцейські з інших частин країни "сейчас эти бандеровцы-националисты приедут сюда и станут вас нас убивать за русский язык". А оскільки місцеве населення не звикло бачити поруч себе службовців із інших частин країни, і не знає, що це не їхні вороги, а це їхні захисники, і вони такі ж самі добрі люди, такі ж свої, як і місцеві, то цим місцевим людям легше повірити у ворожу брехню. Це теж ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР. Таким способом ворог робить місцевих мешканців своїми заручниками, які не тільки відмовляються зрозуміти, що вони заручники, але деякі з них готові максимально сприяти ворогу, фанатично чіпляючись за брехливу віру в те, що захисники держави - це, начебто, їхні вороги, а іноземні загарбники - це, начебто, їхні захисники.

Ми будуємо феодально розділені землі чи об'єднану унітарну міцну державу?

Тому, пропонуючи БУДЬ-ЯКІ РІШЕННЯ, треба думати про ЇХНІ НАСЛІДКИ, особливо про те, чи зашкодить здійснення такого рішення ЄДНОСТІ ДЕРЖАВИ, буде воно роз'єднувати громадян країни між собою, чи воно буде ДОПОМАГАТИ ОБ'ЄДНУВАТИ КРАЇНУ = ОБ'ЄДНУВАТИ МІЖ СОБОЮ ЛЮДЕЙ З УСІХ ЧАСТИН КРАЇНИ.
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26.12.2020 06:34 Відповісти
Я добавлю от себя.
Есть такое понятие, как боевое слаживание подразделения, и для него надо примерно (для малообученных) минимум два месяца).
Ну и идея генерала про то, что отработав пять дней, по 12 часов в день, военнообязанный пойдет бегать в выходные по полигону. да он от истощения ноги протянет.
Нужно развернуть на полигонах, учебные центры для призывников-срочников, но призывать не на год, а на три месяца и с выплатой денежного довольствия, как у рядового состава в армии.
Кроме того, раз в три года на месяц в строй, на повышение квалификации. Это будет пехота, способная хотя бы на партизанское движение.
Ведь чего, по сути, боится Путин - территорию он захватить силы может и накопит, а вот для её удержания ему нужна по самому минимуму десяти миллионная оккупационная армия из кацапов на территории захваченной Украины. А если обучим много партизан, то и 20 миллионов будет мало - пупок развяжется или вынужден будет ПОЛНОСТЬЮ истребить всё население украинцев.
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26.12.2020 23:03 Відповісти
Замсекретаря СНБО Кривонос предлагает разрешить проходить срочную службу в батальонах теробороны и держать дома оружие: Сейчас срочники в ВСУ - это служба рабов

Тогда эти рабы превратятся в ландскнехтов и начнут грабить и стрелять простых граждан и при первом случае пускать автоматы и пулеметы в ход. Такое в истории 15-17го веков уже было, когда ландскнехты сколотили бандитские шайки и начали грабить всех подряд, превратившись в мародеров.
И ЭТО ЗАМСЕКРЕТАРЯ СНБО, который предлагает начать в Украине кровавую вакханалию. а там и гражданскую войну?
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26.12.2020 07:03 Відповісти
ничего плохого в гражданской войне нет, например Америке это помогло решить проблемы в 1860-х и двинуться дальше. может еще повторим сейчас и снова двинемся дальше по пути к преследованию счастья
что вы все так генерите? пуля имеет такую же силу как и логический аргумент
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26.12.2020 07:47 Відповісти
что вы все так генерите? пуля имеет такую же силу как и логический аргумент

--===
Значительно большую. Пистолет и доброе слово значительно более действенный аргумент чем просто доброе слово
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26.12.2020 07:57 Відповісти
не могу не согласиться с шановним паном Мазепой
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26.12.2020 07:58 Відповісти
Да шо вы говорите. В Швейцарии, Израиле...
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26.12.2020 13:13 Відповісти
Потому что эти люди проверенные, подготовленные, оружие хранится в сейфах под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства", Источник: https://censor.net/ru/n3239149

===
В соответствии с действующим законодательством, хотя ЗАКОНА О ОБ ОРУЖИИ в Ураине всё еще нет, сигнализация на сейфах ОБЯЗАТЕЛЬНА если в сейфе не одна единица огнестрельного оружия.
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26.12.2020 07:53 Відповісти
По поводу оружия я категорически против. Не дошли мы ещё до того, чтобы по пьяне не показать ружбайку друзьям или не пальнуть из окна в соседа, который вчера не давал спать включив музню.
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26.12.2020 08:01 Відповісти
Категорически за - народ наконец-то начнет привыкать к ответственности.
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26.12.2020 21:59 Відповісти
какой народ, о чем речь? какая ответственность ?! Оглянитесь, посмотрите на быдло, шастаящее по улицам, дауны выбрали себе короля-имбецила, куда им оружие ?!
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16.01.2021 16:02 Відповісти
Опыт Молдовы показал, что введение разрешения на покупку нарезного оружия привело к резкому падению убийств.
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26.12.2020 23:04 Відповісти
а можно эту статистику в цифрах и источник, или пи**бол не диагноз?
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15.01.2021 16:02 Відповісти
Какое ОРУЖИЕ дома? Совсем не понимает в какой стране живет? Полиции - нету,судов - нету...Население не в состоянии купить сейф и провести сигнализацию...Контроля за оружием не будет....Как выход разместить оружие в ВОЕНКОМАТАХ под усиленной охраной в оружейках - и выдавать на случай войны или проведения учений - этот вариант еще воплотим в жизнь - но и то с трудом...Какие-то неадекватные люди до власти пришли - как с Марса свалились...Не видят и мало что понимают...А срочники - должны служить в АРМИИ.....Это не детский сад.Да РАБЫ..боритесь с этим....
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26.12.2020 08:39 Відповісти
Здравствуй совок . Х.йло тоже с вами согласно на 100% . Ему твой вариант заходит очень . Оно эти военкоматы захватит за первые же несколько часов боевых действий , и все
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26.12.2020 11:34 Відповісти
Захватит военкоматы?)...Знаете сколько в Укране военкоматов?...Знаете о том что каждый военкомат имеет план эвакуации -расписано место куда он эвакуируется на чем и по какой причине...в каждосм военкомате оборудована оружейная комната...Там командует целый подполковник и штат около 40 члове - по войне увеличивается - взвод охраны есть...Вот я это все знаю - и понимаю о чем пишу тут...А КРИВОНОС - лицо с поговорки - КАК ОДЕНУ ПОРТУПЕЮ _ ВСЕ ТУПЕЮ И ТУПЕЮ....НЕАДЕКВАТ - несущий ПУРГУ....даю гарантию в ближайшие 10 лет никакого оружия населению никто не даст....ТЕРОБОРОНА - это мертворожденная тема на данном этапе токо трата времени и ресурсов...
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26.12.2020 12:10 Відповісти
Если вы так считаете то мне очень жаль . Ну как захватывали РОВД , Административные установи в Донецке , Славянске в Крыму вы видели ? Что там расписано с 1947 года х.йло и его лубянские подельники знают не хуже тех кому это придется исполнять , в каждом городе есть спящие агенты среди тех самых 40 охранников и даже тех подполковников и сочувствующие среди местной 5 колонны , их полно в каждом городе и селе ,они или сами все захватят или наведут туда засланцев заброшенных из за поребрика , а если и этот вариант у них не пройдет в исключительных случаях просто разбомбят с воздуха и это произойдет в течение первых же 2-6 часов ПОВСЕМЕСТНО .И если допустить что вы правы , то страна сейчас в страшной опасности , хуже той что была в 2014 году , тогда у х.йла просто небыло ни сил ни инфраструктуры для полномасштабного вторжения , сейчас уже все готово к войне , а повод им и не нужен был особо никогда , они у гитлера переняли как тот на Польшу напал , могут что то подобное здесь замутить
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26.12.2020 14:18 Відповісти
Дважды в одну реку не зайти.....Я считаю что если в военкоматах будет оружие - это как минимум 40 вооруженных ВОЕННЫХ...Вот с чего нужно начинать...А уже потом лет через 10 можно будет и о раздаче оружия населению подумать...А то мы не можем вооружить кадровых воееных - захватывай любой военкомат и сжигай картотеку...на этом о мобилизации можно забыть...Кстати в 2014 Путин мог с легкостю захватить всю Украину - сейчас совсем другой разговор и Украина сильна и мир поменялся....Так что первый шаг - оружие в военкоматах - налаживание контроля за ним- подбор кадров...Ну а потом можно сформировать в каждой области по ОДНОЙ бригаде ТЕРОБОРОНЫ...И оружие раздавать не всем ,а только бойцам этих бригад...Больше создавать нет смысла все равно это максимум что можно будет отмобилизовать...
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26.12.2020 14:30 Відповісти
Кацап 10 лет ждать не будет . х.йло столько может не протянуть , а инперия ему нужна уже сейчас , чтобы передать власть кому то из своих крысят . В 2014 не мог , он не был готов .У него просто не было 250 тыс минимум возле наших границ для наступления , то есть наступать он мог , а захватить страну НЕТ! А зачем ему наступление без контроля ? Украина действительно стала сильнее НО не настолько пока чтобы противостоять рахе ПОКА! нужно строить ракеты и восстанавливать ЯО и промышленность страны .И безусловно дать возможность законопослушным гражданам вооружаться чтобы защищать себя , свое имущество и свою страну от посягательств а без этого мы еще 10 лет будем ныть и терять время и территории.
Мир не поменялся , он обнажил свою сущность .И мы увидели как строятся потоки с агрессорами в обход нашей территории пока наших военных и патриотов убивают на фронте , как наоборот строятся на территории страны агрессора фабрики и заводы наших партнеров чтобы обойти ихние же санкции и опустить еще глубже нашу промышленность и экономику . По одной бригаде ? Больше создавать нет смысла ? На рашке население 130 млн , а у нас чуть более 30 млн ? Вам это о чем то говорит ?
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26.12.2020 15:31 Відповісти
У нас сейчас 40 бригад....Некоторые части расформировываем....Сокращаем личный состав...Война с Россией уже всем понятно - отстрочена на далекое будущие ,а думаю и даже уверен что НАВСЕГДА....Мы как Польша 1920 х годов....Крым вернут в не совсем далеком будущем...А по одной бригаде ето + 24 бригады....Это даже много...В существующих бригадах - техники не хватает...стрелкового оружия - даже на 24 бригады не соберем - патронного завода нету....ТЕРОБОРОНА -эт МИФ - ее нету и не будет....Если за ближайшие 5-10 лет укомплектуем техгикой войска что имеем - и то хорошо будет...Вот реалии....Не будет войны с Россией- она РАЗВАЛИВАЕТСЯ....
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26.12.2020 16:40 Відповісти
Я про развал раши читаю с 2014 года , что вот вот и все .....ножки буша , очереди за хлебушком и вотка по талонам ....НО снова и снова слышу (по крайней мере до пандемии) что кто то из знакомых поехал на заработки в рашку , а должно же быть все наоборот они же разваливаются , у них почти уже голод , это они под санкциями, а не мы .Значит это кацапы должны ехать к нам на заработки, а не наоборот.Как же такое может быть вообще ? Войны с кацапами не будет только в одном случае-если они нас поглотят без войны в свою орду и такой вариант развития событий тоже существует
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26.12.2020 22:47 Відповісти
Ну вот смотрите - Польша - дала отпор ,финляндия - дала отпор -МЫ ДАЛИ ОТПОР -все нас больше не захватят.....Если МЫ САМИ НЕ СДАДИМСЯ...вот этот сценарий возможен...мы сами грыземся друг с другом...ищем кто правильный украинец ,а кто нет....На всех каналах Порошенка- одна ГРЯЗЬ.на всех каналах Медведчука -тоже самое....вот токо украинци научились понимать манипуляцию....смотрят на реальные дела...На цензор заходят ПОРЖАТЬ...ПОПРИКАЛЫВАТЬСЯ....Это ка ЖЕЛТАЯ ПРЕССА.....коментарии тут в основном оставляют ПРОПЛАЧЕННЫЕ....людишки)))....Это ресурс - больше не способен поднять восстание или МАЙДАН...все знают что он узко направленный...Работает на Порошенко...
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27.12.2020 09:28 Відповісти
всі "можновладці" обісруться від думок про зброю у людей
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26.12.2020 08:44 Відповісти
Не только можновладцы .Походу у нас полно совка который считает народ быдлом , включая и самих себя и свои семьи
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26.12.2020 11:35 Відповісти
Кривонос - тупо приспособленец и карьерист. Увы
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26.12.2020 09:09 Відповісти
Можно привести пример многих стран Европы в которых это практикуется.

Но для этого должен измениться менталитет населения страны. Я,прослуживший 30лет в Армии,из которых 17 лет в ВСУ смутно представляю эту практику в Украине.
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26.12.2020 09:49 Відповісти
Менталитет не изменится. Украинцы, по менталитету - анархисты. Так было всегда и так будет в дальнейшем. Посему, то, что работает, к примеру в Швейцарии, не будет работать у нас. Нужно искать что-то своё.
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26.12.2020 09:57 Відповісти
Совок и путенская азиопа это твое можешь не искать, стараться. А пример Швейцарии успешно перенят в странах Балтии и вполне успешно можно повторить у нас . Кривонос адекватный человек
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26.12.2020 11:29 Відповісти
Один твой злобный коммент, уже говорит о том, что ты не умеешь выслушивать мнения своих же сограждан, которые отличаются от твоих собственных, а это в свою очередь, ещё раз подтверждает то, что мы - не страны Балтии и уж тем более не Швейцария.
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26.12.2020 11:39 Відповісти
В чем его злобность я не знаю . Совок это не оскорбление а констатация факта . Я живу в реальной жизни среди совка и его мнение , мягко говоря , отличается от вашего и того что я читаю тут на форуме .Если смириться с этим сейчас , то нужно смириться с тем что мы никогда не станем частью Европы а со временем обратно будем втянуты в рассейское болото
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26.12.2020 11:54 Відповісти
Бяка Бука по моему перегибаешь палку украинцы не анархисты если ориентируешься на Махно так люди в то время искали выход из той империи.И можно назвать не один пример или страну где украинцы ведут активную жизнь и экономика в тех странах не застаивается .
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26.12.2020 15:54 Відповісти
Под словом анархия я подразумеваю не беспредел и хаос, а устрой. А активная жизнь украинцев в других странах и экономика, тут, вообще никаким боком. Разговор об оружии и модели обороны страны. Так вот, то, что предлагает Кривонос, в нашем нынешнем состоянии государства и общества - популизм и утопия. В обозримом будущем, надеюсь, это будет возможно (конечно, если придём к тому, что нам вообще нужна такая модель обороны), но нынче - однозначно нет. Вот, собственно, то, что я имел ввиду.
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26.12.2020 17:20 Відповісти
А беспилотники представляли 10 лет назад? А алкоголь не распивать в общественных местах 15 лет назад казалось вобще фантастикой. Украинцы-приспособятся. Был бы закон.
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26.12.2020 13:16 Відповісти
Кривонос -- розумна людина. Якщо президент лякає народ війною, де будуть мобілізовані "І чоловіки, і жінки..." ( може й діти), а ворог вже окупував частину території -- то вихід один, озброюватися мирному населенню. Коли кожен свідомий українець матиме зброю, то й суддя ще подумає -- чи продатися, чи судити по закону.
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26.12.2020 10:01 Відповісти
А хтось забороняє озброюватися??? Асортименту зброї, яку у нас можна придбати може позаздрити будь-яка європейська країна. Було б бажання придбати...
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26.12.2020 19:09 Відповісти
Ха! Представляете ,как по Киеву или по Умани гуляет группа срочников с автоматами на перевес?

А в Израиле это запросто. Я просто офигел, когда в аэропорту Эйлата в зале на посадку самолета в Тель Авив увидел военнослужащего с автоматом. А в Тель Авиве и Иерусалиме не раз наблюдал группу бойцов на экскурсии с оружием. Моё любимое фото с Израиля- это я,полковник ВСУ, в окружении молодых ребят ЦАХАЛ в СтаромГороде на месте Тайной Вечери. Почему так у них, потому они с 1948 года живут в состоянии войны, а мы только с 2014 года? Не только это. Основное- дух патриотизма там зашкаливает(!!!).
На фото: В ожидании рейсового автобуса.Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів - Цензор.НЕТ 3270
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26.12.2020 10:09 Відповісти
А в Израиле ...... ЦАХАЛ / Украинцам ближе УНР и УПА. Ментально.
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26.12.2020 14:21 Відповісти
Обычная сцена в Израиле. За пределами своей воинской части военнослужащий обязательно должен быть при оружии.Заступник секретаря РНБО Кривонос пропонує дозволити проходити строкову службу в батальйонах тероборони і тримати вдома зброю: Зараз строковики в ЗСУ - це служба рабів - Цензор.НЕТ 3916
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26.12.2020 10:13 Відповісти
Кодлан Коломойского , верноподданного путинской проститутки по вызову Нетаньяхи, украинцам оружие не раздаст. / Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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26.12.2020 15:06 Відповісти
открою тебе секрет: она у них уже давно есть! и была. давно!
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26.12.2020 10:47 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/1247230168654408/permalink/3835968783113854/?__cft__[0]=AZWtumIZDa2WE47RzCmaNxEgyVpbuPEhL1Uw-iaQkdMfR0M_80Khdta7h4xSMrV0FCzC1o9xrBUf8wq4NOtPdfwJi-_jWvFVEc92ZzM1ZXJk7HpuiXnZsJeid_YfNbJF7ic&__tn__=%2CO%2CP-R https://www.facebook.com/groups/1247230168654408/permalink/3835968783113854/?__cft__[0]=AZWtumIZDa2WE47RzCmaNxEgyVpbuPEhL1Uw-iaQkdMfR0M_80Khdta7h4xSMrV0FCzC1o9xrBUf8wq4NOtPdfwJi-_jWvFVEc92ZzM1ZXJk7HpuiXnZsJeid_YfNbJF7ic&__tn__=%2CO%2CP-R Роз'ясненя стосовно норм законопроекту 4504 які стосуються зберігання бійцями військ тероборони штатної індивідуальної стрілецької зброї за місцем проживання.
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26.12.2020 10:42 Відповісти
много не понятного у него в тексте, и наверное, в законе... храниться дома в сейфе и под сигнализацией! он много знает простых семей, которые смогут оплачивать сигнализацию дома? мы не Швейцария, увы! там как раз армия построена по такому принципу - отслужил, и дома хранится форма и оружие в сейфе! но нам до этого очень далеко... у нас в 2014 г. твари у власти, потрох и ко, не раздали желающим добробатам, которые шли остановить русских фашистов, даже АКМ! а их у нас на складах на тот момент было новых порядка 4 000 000 шт! так что все упирается в правительство... но не с нашей голой попой строить такие грандиозные планы((
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26.12.2020 10:46 Відповісти
КАК ЖЕ В УКРАИНЕ РЕЗКО МЕНЯЮТСЯ МНЕНИЯ У ,,патриотов" В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА СИДЕНИЯ ДАЖЕ НЕ САМОГО ,,ПАТРИОТА", А ОТ МЕСТА СИДЕДЕНИЯ ХОЗЯИНА ОПЛАЧИВАЮЩЕГО ,,ПАТРИОТИЗМ".
ЕЩЁ В 2014-2016 ГОДАХ ЭТИ ,,ПАТРИОТЫ" И КРИВОНОС В ЧАСТНОСТИ ОСУЖДАЛИ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В ВСУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. ПРЕКРАСНО ПОМНЯ К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕЛО В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ, КОГДА МЕСТНЫЕ СРОЧНИКИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ЗАЩИЩАТЬ ДАЖЕ СВОИ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ. А ИХ РОДИТЕЛИ ПРИЕЗЖАЛИ ПОД ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, УСТРАИВАЛИ ТАМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ МИТИНГИ И ЗАБИРАЛИ СВОИХ ,,БЕДНЫХ" И ,,НЕСЧАСТНЫХ" ЧАД.
АЛЁ, ПАНЕ КРИВОНОС, А ЧТО ТАК КААРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ В УКРАИНЕ С 2014 ГОДА ЧТО ВЫ УЖЕ СТАЛИ УВЕРЕНЫ ЧТО СРОЧНИКИ НАПРИМЕР ЗАКАРПАТЬЯ, НАПРИМЕР ОДЕСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, НАПРИМЕР ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СЛУЧАЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОВТОРЕНИЯ ТЕХ СОБЫТИЙ ТАКЖЕ ,,НЕ ВОЗЬМУТ ШИНЕЛЬ, И НЕ ПОЙДУТ ДОМОЙ"??????
ВЕДЬ ПО ВАШИМ УТВЕРЖДЕНИЯМ СТРАНОЙ РУКОВОДИТ ,,ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ", ,,СТАВЛЕНИК И МАРИОНЕТКА" путина. И ТОГДА ОН ЛОВКО И УМЕЛО МАНИПУЛИРУЕТ ВАМИ, И ВАШИМИ ЖЕ РУКАМИ ПОДВОДИТ СИТУАЦИЮ К АНАЛОГУ 2014 ГОДА.
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26.12.2020 10:47 Відповісти
Нужно оценивать кто твой противник и как будут вестись боевые действия. Например, если на Ужгород попрут мадьяры, то тероборона с оружием дома может что и даст, если пойдет против них Хотя вопрос на чью сторону станет тероборона из Мукачево или Берегово с мадьярскими паспортами на руках. То же и с Румынией. Если поляки попрут на Львов заявив что это Восточная Польша, то может и будет сопротивление. Хотя там и так у каждого в огороде со времен войны закопан пулемет. Другое дело кацапская регулярная армия с танками, градами и авиацией. Не уверен что армия с домашними пистолетами, автоматами и даже пулеметами окажется эффективной против СУ 57 или танка Т-14 Армата. Тут нужны не пукалки из сейфа, а Джевелины, как минимум. Потому идея Кривоноса бред полный
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26.12.2020 11:35 Відповісти
Иракскую Элль Фаллуджу несколько лет обороняли простые федаины ( та же тероборона Ирака до 2003 года) с автоматами и пулеметами . Из тяжелого вооружения у них были еще минометы и гранатометы , мины , гранаты и все . Воевали они против САМОЙ ! сильной армии Мира , армии США . Не нужно приписывать кацапам возможности которые имеют США , и не стоит сравнивать украинцев с пастухами из Ирака . Сколько у них этих су 57 ? Единицы .В основном то же что и было в совке миг-29 , су -27 , ту-22 , су-25 . А сраматы вообще единицы для парадов . Их основной танк т-90 , модернизация хорошо известного т-72 . Да и ВСУ выглядят намного лучше чем иракская армия в 2003 году имея на вооружении и танки , и грады и нелетальную помощь из США . А пукалка из сейфа то на случай партизанской войны и идея Кривоноса правильная , более того она даже запоздалая
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26.12.2020 11:49 Відповісти
Это мне напоминает 1939-1940 гг. Тогда на всех углах и на всех радиоточках твердили. "Воевать будем на вражеской территории". Результат известен. Недооценка противника ниже уровня шизофрении. Более того идиотизма
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26.12.2020 12:45 Відповісти
Агрессор всегда начинает войну на вражеской территории. Оборона неуместна, она мешает наступлению. Всех сторонников обороны - на подвалы НКВД.
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27.12.2020 09:22 Відповісти
Посмотри с чем воевали украинцы под Никишино и Редкодубом. На позиции "Валера" расхерачили даже несколько танков из ручного вооружения. Это доказательство того что мы остановим врага. Рашка это колосс на глиняных ногах.
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26.12.2020 13:23 Відповісти
👍
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26.12.2020 12:21 Відповісти
В Крыму уже служили "по месту жительства"...и чем закончилось?
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26.12.2020 12:25 Відповісти
Здесь на Донбассе раздайте вате оружие и они с ним все поголовно в "ополчение" пойдут...
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26.12.2020 12:26 Відповісти
Все эти высеры на Цензоре инициируются и финансируются торговцами оружия, которые хотели бы открыть в Украине свободный рынок огнестрельного боевого оружия. То что в ход вместо кулаков и травматики пойдут пистолеты и автоматы и много людей погибнет им плевать. Главное барыши. Пример, тебя подрезали на дороге - вытащил из бардачка пистолет или автомат и пустил в нахала очередь. Застал жену с любовником и порешил на месте обоих. Старшекласснику учитель поставил неуд, тот стащил у папы автомат и порешил и учителя и половину школы Примеров из жизни масса.
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26.12.2020 12:55 Відповісти
А вон тебе еще примеров подкину .В Княжичах две группировки мусоров не поделили хату одного богатого барыги . В результате постреляли друг друга , даже без раненых обошлось .Другой мусор остановил распоясавшегося на дороге мажора и для убедительности выстрелом в голову пристрелил его 17 летнего пассажира .И еще могу продолжать .Поэтому я не хочу видеть в Украине вооруженную полицию .Это НЕ правильно .Раз граждане безоружны то пусть и полиция при исполнении , и все остальные силовики кроме армейцев на войне ходят без оружия , ато еще перестреляют друг друга у себя в ровд они же тоже украинцы , то есть все пороки нашего общества это и их пороки , значит оружия у них быть не должно. Я хочу их видеть как фараонов в Англии только с дубинками и Законом а не с оружием до зубов .
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26.12.2020 15:03 Відповісти
А все высеры против возможности граждан владеть огнестрелом на законных основаниях финансируются теми кто имеет хороший гешефт на незаконном обороте и присвоил себе исключительные права на владение оружием и осуществление дорогостоящих услуг по охране имущества и жизней беззащитных и бесправных граждан Украины .Фактически оставив им права баранов в стаде
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26.12.2020 15:10 Відповісти
А то что Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос явно не на своем месте Зеленскому предлагаю обратить внимание.Источник: https://censor.net/ru/n3239149
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26.12.2020 13:00 Відповісти
Как это отменить срочную службу взамен непонятно какой территориальной?В Крыму нечто подобное уже проходили..В некоторых европейских странах "срочная" присутствует ,а в тех, что отутствует вновь поговаривают о ее возвращении..Так эффективнее в реалии на всю оставшуюся жизнь обучить призывное население военному делу,тем паче, имея под боком такого агрессивного соседа как рассеюшка..
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26.12.2020 14:33 Відповісти
3 года без выходных??? А потом ще 2 частично без выходных?? Он вообще представляет себе морально-психологическое и физическое состояние такого воинства??
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26.12.2020 16:39 Відповісти
РАБАМИ ??? .. а це ***** ЩО ?? Патріотичне виховання від ГЕНЕРАЛА ! ВОНИ ВСІ ЙБНЛСЬ ! - це вже 100%.
Ось його СЬОГОДНЯШНЯ ЦИТАТА !! "В Україні на рівні держави не підтримають ідеї патріотизму , шо важливо під час військового конфлікту."
Ти на кого працюєш - гєнєрал ?!
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26.12.2020 19:56 Відповісти
Ми так багато говорили за швейцарську систему підготовки тероборони і нічого не робиться. Нічого не робиться і в патріотичному вихованні молоді та учнів.
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26.12.2020 22:18 Відповісти
Швейцарцам есть что защищать - самый высокий в мире уровень жизни. Тем более что у них нет потенциального врага. Центр Европы и сотни миллиардов бабла со всего мира в сейфах самых надежных швейцарских банках. Им и защищать себя не надо, весь мир глотку любому порвет, защищая свое бабло в этих банках. Потому зачем им тратить бабло на оборону, если даже минимальной угрозы нет. Т
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27.12.2020 05:48 Відповісти
Естественно! Не сомневаюсь, что "мужчины и женщины" будут ценой жизни защищать миллиарды олигархов и свои нищенские зарплаты и пенсии ниже прожиточного уровня. Непрерывно растущие тарифы - вон сколько их с 1го января вырастет, газ, тепло, электричество. 95й квартал!
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27.12.2020 05:40 Відповісти
В случае кремлевского блицкрига под первый удар попадут текущие места расположения подразделений. Удар может быть ракетным и авиа. В первые часы могут быть большие потери. Именно тероборона сможет дать передышку до формирования и доукомплектования новых подразделений, на время сдержит агрессию.
Война в городе - большая проблема для оккупанта. Если каждый оконный проем - потенциальная снайперская точка, если из подвалов получают птичек из РПГ - "прогулки с котиком и без шевронов" не выйдет".
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27.12.2020 09:06 Відповісти
Извините, но в корне с вами не согласен.
Во-первых, наши войска, как первой, так и второй линий обороны, зарыты в окопы, блиндажи и укрепленные огневые точки. Так что, они, в случае "кремлевского блицкрига", как раз пострадают гораздо меньше мирного населения.

Во-вторых, войска давно к этому готовы и если артиллерия противника не сможет оперативно двинуться вперед, то наступающие войска кремлевцев, при наступлении, как ра и попадают в зону обстрела нашей, отведенной от линии фронта артиллерии. Собственно произойдет тоже самое, что произойдет если украинская армия пойдет сейчас в наступление. Есть такое понятие - паритет.

В-третьих, наши войска, отведенные с передовой, находятся не в ППД, а на полигонах и тут они снова таки трудно поддаются атаке противника. Сделать это можно лишь в случае, если Начальник Генштаба предатель, но Муженко уже не НГШ.

В-четвертых, какая никакая разведка у нас имеется, да и союзники обладают развед мощью, многократно превосходящей РФ. Внезапно начать. как вы сказали "блицкриг", ну совсем не выйдет. Совсем. А то, что имеется напротив наших окопов, пойдя в атаку, на укрепленные позиции, так перед позициями лежать и догорать и останется.

А вот про боевые действия в городах, особенно областных центрах, вы написали абсолютно верно. Но и Путин в города танками не полезет, до него Паша-мерседес, он же генерал Грачев, послал танковую дивизию взять город Грозный, так обратно ни один танк не вернулся.
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27.12.2020 17:25 Відповісти
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