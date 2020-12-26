Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба

Латвія залишається важливим партнером України на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив на потребі диференціації країн ініціативи відповідно до їхніх реальних євроінтеграційних амбіцій: "Україна виступає за запровадження розширених діалогів у форматі ЄС + 3 асоційовані партнери: Україна, Грузія, Молдова".

Міністри висловили очікування, що 6-й саміт Східного партнерства у березні 2021 року дасть якісно новий поштовх цій ініціативі.

Глава МЗС України також підкреслив важливість подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.

Міністри обговорили підготовку до запуску Кримської платформи, спрямованої на консолідацію міжнародних зусиль з деокупації Криму. Едгарс Рінкевичс привітав українську ініціативу та відзначив її важливість. Латвійський міністр підтвердив незмінну підтримку Латвією територіальної цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів, міцну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Співрозмовники також обговорили протидію пандемії COVID-19 та перспективи вакцинації населення.

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Міністри відзначили активну динаміку торгівлі та економічного співробітництва між Україною та Латвією попри обмеження, спричинені пандемією COVID-19.