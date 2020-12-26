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Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба

Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба

Латвія залишається важливим партнером України на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив на потребі диференціації країн ініціативи відповідно до їхніх реальних євроінтеграційних амбіцій: "Україна виступає за запровадження розширених діалогів у форматі ЄС + 3 асоційовані партнери: Україна, Грузія, Молдова".

Міністри висловили очікування, що 6-й саміт Східного партнерства у березні 2021 року дасть якісно новий поштовх цій ініціативі.

Глава МЗС України також підкреслив важливість подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.

Міністри обговорили підготовку до запуску Кримської платформи, спрямованої на консолідацію міжнародних зусиль з деокупації Криму. Едгарс Рінкевичс привітав українську ініціативу та відзначив її важливість. Латвійський міністр підтвердив незмінну підтримку Латвією територіальної цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів, міцну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Співрозмовники також обговорили протидію пандемії COVID-19 та перспективи вакцинації населення.

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Міністри відзначили активну динаміку торгівлі та економічного співробітництва між Україною та Латвією попри обмеження, спричинені пандемією COVID-19.

Латвія (1351) НАТО (6461) членство в НАТО (1724) Євросоюз (13446) Рінкевичс Едгарс (177) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
тебя нет...
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26.12.2020 07:33
+1
Латвийцы,литовцы и эстонцы прекрасные люди,-я всегда был в восторге от них!
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26.12.2020 07:06
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то шоб вы не думали,шо все упоротые вкрай из окружения бубы...
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26.12.2020 00:33 Відповісти
нет не все или не всегда, этому приходит раз за разом глупости, кстати регулярно как смена фаз луны.
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26.12.2020 00:59 Відповісти
Латвийцы,литовцы и эстонцы прекрасные люди,-я всегда был в восторге от них!
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26.12.2020 07:06 Відповісти
Люди як люди, є супер, а є повне гівно.
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26.12.2020 10:14 Відповісти
Да,говно есть везде,но где-то на кончике иголки в той бочки,а где-то половина бочки.
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26.12.2020 15:07 Відповісти
тебя нет...
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26.12.2020 07:33 Відповісти
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26.12.2020 07:56 Відповісти
Вислаті б звідти ще кацапню на свою історичну батьківщину до Козлостану, в рідні Мухосрански, щоб там на місці дрочили на путена і расєю а не в клятоi Гейропi і взагалі було б чудово
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26.12.2020 07:51 Відповісти
Зелень вже каже шо нам треба нейтрально ні якого НАТО, вчора по Прямому заявила зелень носата в програмі з Ганапольським, так шо все вони брешуть
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26.12.2020 09:24 Відповісти
Парламент Грузии принял резолюцию по интеграции в ЕС и НАТО , а Кулеба и дальше по указанию рашистскому форматирует то,что прописано давным давно(расширенных диалогов) "Украина выступает за введение расширенных диалогов в формате ЕС + 3 ассоциированных партнера: Украина, Грузия, Молдова", - сказал он.
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26.12.2020 10:45 Відповісти
Сергій Васильківський. Україна на шляху в ЄС та НАТО.
Латвія залишається важливим партнером України на шляху в ЄС і НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 617
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26.12.2020 14:02 Відповісти
Загалом не поганий пейзаж. Тебе ж і твою родину, вірогідно, приваблюють 40-градусні морози у тайзі з працею на благоустрій орків Мордору.
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26.12.2020 16:51 Відповісти
На скільки я зрозумів з твоїх скрєпних установок, для новонавернених петріотів перманентного спротиву, Європа для українців є якоюсь далекою метою у кінці чумацького шляху, який вони без поводирів не здолають...
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26.12.2020 17:58 Відповісти
 
 