"Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

В "Укравтодорі" спростовують інформацію, що кілька доріг, оновлених і побудованих у рамках "Великого будівництва", незабаром стануть платними.

Про це повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня 2020 року на засідання уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні", - пояснили в "Укравтодорі".

Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.

"У листопаді Укравтодор спільно зі IFC (Світовий Банк) та Міністерством інфраструктури України презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

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На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з Державного дорожнього фонду", - йдеться в повідомленні.



