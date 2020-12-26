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Новини
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"Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

В "Укравтодорі" спростовують інформацію, що кілька доріг, оновлених і побудованих у рамках "Великого будівництва", незабаром стануть платними.

Про це повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня 2020 року на засідання уряду затверджено постанову, яка встановлює максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, які побудовані у рамках концесії. В Україні ще немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів дороги. Тобто жодна з доріг Великого будівництва цього року не може стати платною. Єдина мета постанови – створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні", - пояснили в "Укравтодорі".

Там додали, що будівництво концесійних платних доріг обов’язково передбачає наявність безкоштовної альтернативи.

"У листопаді Укравтодор спільно зі IFC (Світовий Банк) та Міністерством інфраструктури України презентували програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.

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На першому етапі планується передати інвесторам 6 пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. На цих ділянках інвестор не має права стягувати плату за проїзд, натомість він зароблятиме на придорожній інфраструктурі та availability payments (платі за доступність) з Державного дорожнього фонду", - йдеться в повідомленні.

Укравтодор спростував, що дороги Великого будівництва стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси 01
Укравтодор спростував, що дороги Великого будівництва стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси 02

дороги (3065) концесія (241) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+10
"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы - Цензор.НЕТ 9492
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26.12.2020 06:28
+7
Усі електростанції, облгази - це все також будувалось не за гроші приватних інвесторів, але належать Ахметову і Фірташу - це так, для роздумів...
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26.12.2020 04:28
+4
Вы статью читали вообще? Дороги, построенные в Украине, не находятся в концессии. Но такие дороги есть везде. Только у нас их нет. И чего вы ещё сюда церковь приплели.
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26.12.2020 08:44
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есть информация что 1 км большого распила это джип для распильщика и его курицы, ждем засилия джипов на улицах...
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26.12.2020 00:46 Відповісти
укр-авто-зе = лох = рпспил = преступники
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26.12.2020 00:47 Відповісти
"В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы"
Всі гроші платників податків належать бені та його кварталу 95, а не платникам податків, тому дороги були побудовані за кошти "приватних" інвесторів і крапка. Як каже Нєвзоров: "У бидла та лохів повинне бути тільки одне право - кріпосне"
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26.12.2020 00:54 Відповісти
Усі електростанції, облгази - це все також будувалось не за гроші приватних інвесторів, але належать Ахметову і Фірташу - це так, для роздумів...
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26.12.2020 04:28 Відповісти
"Укравтодор" опроверг, что дороги "Большого строительства" станут платными: В Украине нет ни одной построенной за средства частных инвесторов трассы - Цензор.НЕТ 9492
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26.12.2020 06:28 Відповісти
Простими словами,дороги,відремонтовані за рахунок держави,здаються в оренду,після чого орендар буде брати плату за "комфорт" availability payments. Ловко.
Нагадує історію з орендою православних церков чотирьохсотрічної давнини...
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26.12.2020 07:04 Відповісти
Вы статью читали вообще? Дороги, построенные в Украине, не находятся в концессии. Но такие дороги есть везде. Только у нас их нет. И чего вы ещё сюда церковь приплели.
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26.12.2020 08:44 Відповісти
Які дороги єсть вєздє ? платні ? Так,давно назріла необхідність.
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26.12.2020 09:16 Відповісти
Есть разные варианты дорог. Дурака не включайте. Если есть платная дорога, то к такой дороге прилагается обязательно альтернативная дорога. Что в этом дивного такого,что вы аж знаки вопроса понаставили
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26.12.2020 09:20 Відповісти
Та справді нічого дивного: платити за проїзд державною свіжовідремонтованою дорогою.
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26.12.2020 10:05 Відповісти
Вам уже говорят- нет- и даже показывают рукой , куда вам идти- но вы упорно мычите о своём
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26.12.2020 10:10 Відповісти
А Зекі вже показали проект УКАЗу із цінами по всіх напрямках!??? - " все вокруг колхозное, все вокруг мое" - собаки.
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26.12.2020 08:17 Відповісти
 
 