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Новини Коронавірус і карантин
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У Молдові заявили, що не зможуть забезпечити умови для транспортування вакцини проти коронавірусу Pfizer: "Недосяжна мрія"

У Молдові заявили, що не зможуть забезпечити умови для транспортування вакцини проти коронавірусу Pfizer:

Молдова не може забезпечити транспортування і зберігання вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19, яку розробила американська компанія Pfizer і німецька BioNTech. Це пов'язано з тим, що Молдова не може забезпечити транспортування і зберігання вакцини при температурі -70 ° С.

Про це 24 грудня заявила т.в.о. міністра охорони здоров'я країни Віоріка Думбревяну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Pfizer – це недосяжна мрія для Республіки Молдова. Ми маємо проаналізувати всі логістичні аспекти – процес транспортування, зберігання. У розпал пандемії ми обладнали лабораторії холодильниками. Є вакцини [зокрема, від Pfizer і BioNTech], які потребують особливих умов під час транспортування та зберігання за температури -70 °С, що є неможливим для Республіки Молдова", – пояснила Думбревяну.

Водночас вона запевнила, що громадяни Молдови отримають вакцини проти коронавірусу. Які саме препарати будуть використовувати, глава відомства не уточнила.

За її словами, першу партію вакцини Молдова отримає вже наприкінці січня 2021 року.

Думбревяну додала, що в Молдові 30% населення готові взяти участь у вакцинації проти COVID-19.

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вакцина (4419) карантин (18172) Молдова (2075) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Эта овца Виорика,самый инкомпетентный министр из некомпетентного,соССиалистического кабинета министров,премьер-министра кику. По образованию она юрист,причем сомнительного образования. ВО ВРЕМЯ ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ эти идиоты у власти поставили такого специалиста в кресло министра здравоохранения! Раньше она работала по линии соцобеспечения юристом,между прочим работала с Е. Чебану,мамой нынешнего социалистического примара Кишинева И. Чебану,которая раньше была директором Управления соцобеспечения Примэрии. Кстати,нынешним директором Управления Соцобеспечения Примэрии г. Кишинев -является нанашка И.Чебану. Это назначение Виорики (кстати,имя Виорика в Молдове очень часто дают коровам!),было сделано для того чтобы воровать большие деньги предназначенные для борьбы с пандемией! Сейчас же она вместе со всем руководством Правительства и Министерства здравоохранения (будут исполнять свои обязанности только до Нового Года) ушла ,оставив министерство обезглавленным.Разве это не преступление? По сути вопроса. У нас были,и я думаю еще есть криогенные центры для производства жидкого азота,есть хорошие инженеры,электронщики,которые могли бы в авральном режиме подготовить все для приема Вакцины. Но об этом надо было заранее ДУМАТЬ! А они об этом не думали,а готовились испытать Спутник V на нашем народе...Этих преступников надо судить.
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26.12.2020 06:53
+6
Дежавю - это когда гражданин *********, под немецким флагом, пишет коменты на украинском сайте
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26.12.2020 07:22
+4
Спутник с битым стеклом клизмой вводиться! Раздвигай пошире жопу...)
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26.12.2020 01:06
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Если Степанов такое скажет, представляю, что здесь начнется...
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26.12.2020 00:59 Відповісти
Спутник с битым стеклом клизмой вводиться! Раздвигай пошире жопу...)
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26.12.2020 01:06 Відповісти
Кто тебе такое сказал? Там чип "скрепа". Хотя, ты и так чипанутый на всю голову.
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26.12.2020 01:07 Відповісти
Майя Санду вчера стала новым президентом Молдовы,вполне возможно что меценаты или благотворительные организации могут оказать помощь в этом деле....
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26.12.2020 01:01 Відповісти
молдова стремится упасть на хвост еэсовской румынии или украине у,
которой самолет мрия и радуцкий уже посчитал, сколько она может всем вакцин перевозить
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26.12.2020 10:52 Відповісти
и первым своим указом расширила полномочия русского языка, дав ему чуть ли не 2е официальное в стране
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26.12.2020 11:14 Відповісти
Мне кажется, ближайшим соседям Молдовы- Румынии и Украине надо решить, как оказать помощь в доставке, хранении и логистике. Все равно рядом, в Одесскую, Винницкую области будут доставляться партии вакцины.
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26.12.2020 01:02 Відповісти
Ну, а уж Путин пусть сам думает, как доставить "Новичок" в Приднестровье...
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26.12.2020 01:03 Відповісти
Украине кто бы помог... Хотя, Украине помогут поляки. Молдове - румыны.
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26.12.2020 01:09 Відповісти
в отличии от молдовы, украина очень большая. чтобы поляки смогли помагать...даже вместе с румынами, словаками и всеми прибалтами вместе взятыми..
венгрия может помочь закарпатью
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26.12.2020 10:55 Відповісти
Уже ведуться переговоры о поставках излишек вакцины из Польши в Украину. И это называется помощь.
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26.12.2020 11:26 Відповісти
не верю
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26.12.2020 11:40 Відповісти
Украинцам с Польским и Венгерскими паспортами они помогут, не сомневайтесь.
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27.12.2020 01:03 Відповісти
авжеж, адже для тих та інших віра, мова, не порожні балачки
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27.12.2020 06:31 Відповісти
От РАБссии кроме дерьма ждать нечего,как говорит Андрей Илларионов на носу на РАБссии полная ЖО... Денег нет,но вы держитесь...
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26.12.2020 01:05 Відповісти
и тут бедная РАБссия подпортила в доставке вакцин Молдове. Забавно
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26.12.2020 01:12 Відповісти
На РАБссии есть только Быдломицин Путлера типа Новичок для стада баранов Поллоний -210 и Рицин в резерве
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26.12.2020 01:15 Відповісти
Забавно! Душевный ты человек - по любой теме рабсию вспоминаешь - сильно она в твоей башке засела, прям покоя не дает, дежавю .
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26.12.2020 04:43 Відповісти
Дежавю - это когда гражданин *********, под немецким флагом, пишет коменты на украинском сайте
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26.12.2020 07:22 Відповісти
Не, ну он прав. Эта недострана, не имеющая ни истории, ни языка, ни этноса пыжится всюду быть на виду. Видишь, кое в чем преуспела...
В 4:43 по Украине, это скока в Германии? Рождественская ночь была вчера, сосиски, кислая капуста, грудастые румяные баварки... но это все - в Германии. Твое время - 5:46 на мацквабаде или и того раньше в твоих затундренных ипинях на расии...
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26.12.2020 07:50 Відповісти
Та засунь свою рабсию себе в задницу - носишься с ней как с гавном на палочке...
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26.12.2020 10:10 Відповісти
как не вспоминать, исконные же земли украинцев захватила, невзирая на мирный договор...
расширились, подонки
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27.12.2020 06:35 Відповісти
непонятно хто теперь завалит молдову морозильниками...
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26.12.2020 01:18 Відповісти
В 1996 году вышла книга Фрэнка Герберта "Белая чума",пророческий роман о короне с вирусом ....
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26.12.2020 01:22 Відповісти
Pfizer стоит $20 а Модерна где-то $35 обе будут реально доступны только для первой десятки западных стран и ими закроют потребности групп риска сейчас - в Штатах 100 миллионов человек. Но к весне-лету появится английская АстраЗенека за $5 и Джонсон за $10 вот их остальным и будут колоть
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26.12.2020 02:37 Відповісти
Это одна доза. А колют два раза.
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26.12.2020 04:04 Відповісти
Это на выходе. А сколько она будет стоить после попадания в розничные сети каждой страны один бог знает - логистика для них дело не простое и реализовывать при хранении -20 не более 5 дней. Не каждая поликлиника оборудована холодильником -70, да и если такие холодильники еще вопрос - это почти температура жидкого азота, т.е. надо хранить в специальных термокамерах.
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26.12.2020 04:50 Відповісти
Температура жидкого азота -195.75 градусов по Цельсию! Не путайте -77.4 по Кельвину!
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26.12.2020 06:58 Відповісти
Это понятно, я к тому что для среднестатистического украинца это неподъемная цена и государство не сможет обеспечить Пфайзер или Модерну до лета. Надо ждать более доступных а это будет 2022
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26.12.2020 07:13 Відповісти
Готовятся к одной вакцине. Вероника советник Дондона.

В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта" - Цензор.НЕТ 3266
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26.12.2020 03:52 Відповісти
Навіть в Молдові задумуються про логістику при вакцинуванні РНК-вакциною. А брехливий злодюга Стєпанов нам про якісь мегаплани розповідає.
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26.12.2020 06:03 Відповісти
Эта овца Виорика,самый инкомпетентный министр из некомпетентного,соССиалистического кабинета министров,премьер-министра кику. По образованию она юрист,причем сомнительного образования. ВО ВРЕМЯ ВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ эти идиоты у власти поставили такого специалиста в кресло министра здравоохранения! Раньше она работала по линии соцобеспечения юристом,между прочим работала с Е. Чебану,мамой нынешнего социалистического примара Кишинева И. Чебану,которая раньше была директором Управления соцобеспечения Примэрии. Кстати,нынешним директором Управления Соцобеспечения Примэрии г. Кишинев -является нанашка И.Чебану. Это назначение Виорики (кстати,имя Виорика в Молдове очень часто дают коровам!),было сделано для того чтобы воровать большие деньги предназначенные для борьбы с пандемией! Сейчас же она вместе со всем руководством Правительства и Министерства здравоохранения (будут исполнять свои обязанности только до Нового Года) ушла ,оставив министерство обезглавленным.Разве это не преступление? По сути вопроса. У нас были,и я думаю еще есть криогенные центры для производства жидкого азота,есть хорошие инженеры,электронщики,которые могли бы в авральном режиме подготовить все для приема Вакцины. Но об этом надо было заранее ДУМАТЬ! А они об этом не думали,а готовились испытать Спутник V на нашем народе...Этих преступников надо судить.
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26.12.2020 06:53 Відповісти
Крэдэ мэ, аморэ, крэдэ мэ, как-то образуется. Вы выбрали, вроде, прогрессивного президента. Она производит оч.положительное впечатление...
ПыСы как альтернативу коровьему имени Виорике попробуйте ЛенкаЗеленка для телок и ЗеленыйПоц для бычков...
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26.12.2020 07:57 Відповісти
Чем больше народа превьют кацапским фуфломоем, тем меньше в Украине будет сторонников у петушария, зеленского и бойка с мертведчуком. Так сказать - это естественный отбор, когда выживает тот у которого есть мозги.
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26.12.2020 07:26 Відповісти
Это относится не только к Украине!
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26.12.2020 07:54 Відповісти
сміцкий, пошевели своїми тараканами і дай відповідь- чому ВСІ найкращі виробники створили вакцину, яка вимагає температурного режиму зберігання, а москальська - НІ.
Ти що нам пропонуєш фуфлом українців колоти ?
Собі краще вколи. Шоби прочувствовать всім попом. Не лише ж з дрючками тобі бавитись.
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26.12.2020 08:07 Відповісти
Тэбэ фуфлом колоты нэлзя, + 28 и не меньше. Есть такие и больше, но редкость.
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26.12.2020 08:19 Відповісти
Цыгане и то понимают, что такое минус 70.
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26.12.2020 08:15 Відповісти
Ты что,цыган?
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26.12.2020 15:32 Відповісти
Да "мрия" все привезет...сам разумков сказал...😃
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26.12.2020 09:10 Відповісти
она от ковакс вакцину развезет, которая и стоит дешево и проблем с температурой не имеет.
ВОЗ не дураки, зачем им закупать дорогие вакцины. За деньги этих же стран кстати.
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26.12.2020 11:18 Відповісти
Эти хоть признались ( тоже нужно иметь определенную "политическую волю") А в Украине будут вкалывать уже испорченную вакцину ( потому что хранить при температуре минус 75-90 градусов нет возможности, за редким исключением нескольких серьезных клиник) но никто об этом не признается. И это проблема не меньшая чем сам ковид.
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26.12.2020 10:04 Відповісти
Украина получит вакцину от Ковакс, врятли кто то в стране свяжется с Pfizer.
ну единичные поставки конечно не исключены, рефрежераторами например.
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26.12.2020 11:20 Відповісти
Згоден на 100%.
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26.12.2020 12:41 Відповісти
нелох, ирмак, степанов, шмыгля, могут обеспечить - 70
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26.12.2020 18:36 Відповісти
Молдавани хитрі
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26.12.2020 21:41 Відповісти
БРЕХУНЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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27.12.2020 08:46 Відповісти
26.12.20 00:51
В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта".
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14.01.2021 06:00 Відповісти
 
 