У Молдові заявили, що не зможуть забезпечити умови для транспортування вакцини проти коронавірусу Pfizer: "Недосяжна мрія"
Молдова не може забезпечити транспортування і зберігання вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19, яку розробила американська компанія Pfizer і німецька BioNTech. Це пов'язано з тим, що Молдова не може забезпечити транспортування і зберігання вакцини при температурі -70 ° С.
Про це 24 грудня заявила т.в.о. міністра охорони здоров'я країни Віоріка Думбревяну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Pfizer – це недосяжна мрія для Республіки Молдова. Ми маємо проаналізувати всі логістичні аспекти – процес транспортування, зберігання. У розпал пандемії ми обладнали лабораторії холодильниками. Є вакцини [зокрема, від Pfizer і BioNTech], які потребують особливих умов під час транспортування та зберігання за температури -70 °С, що є неможливим для Республіки Молдова", – пояснила Думбревяну.
Водночас вона запевнила, що громадяни Молдови отримають вакцини проти коронавірусу. Які саме препарати будуть використовувати, глава відомства не уточнила.
За її словами, першу партію вакцини Молдова отримає вже наприкінці січня 2021 року.
Думбревяну додала, що в Молдові 30% населення готові взяти участь у вакцинації проти COVID-19.
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которой самолет мрия и радуцкий уже посчитал, сколько она может всем вакцин перевозить
венгрия может помочь закарпатью
В 4:43 по Украине, это скока в Германии? Рождественская ночь была вчера, сосиски, кислая капуста, грудастые румяные баварки... но это все - в Германии. Твое время - 5:46 на мацквабаде или и того раньше в твоих затундренных ипинях на расии...
расширились, подонки
ПыСы как альтернативу коровьему имени Виорике попробуйте ЛенкаЗеленка для телок и ЗеленыйПоц для бычков...
Ти що нам пропонуєш фуфлом українців колоти ?
Собі краще вколи. Шоби прочувствовать всім попом. Не лише ж з дрючками тобі бавитись.
ВОЗ не дураки, зачем им закупать дорогие вакцины. За деньги этих же стран кстати.
ну единичные поставки конечно не исключены, рефрежераторами например.
В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины от коронавируса Pfizer: "Недостижимая мечта".