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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні офіційно поки не фіксували новий "британський" штам коронавірусу, - Степанов

В Україні офіційно поки не фіксували новий

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам коронавірусу, який поширюється у Великій Британії і ще декількох країнах, дійсно заразніший, але немає інформації, яка б підтверджувала, що він викликає сильніші ускладнення або важчий перебіг хвороби.

В Україні поки не зафіксували офіційно нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється у Великій Британії. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми постійно у контакті з нашими міжнародними експертами, колегами з інших країн щодо боротьби з COVID-19. Узагалі кількість мутацій, яка відбулась із коронавірусом, – це 12 тис. Вони різного характеру", – сказав міністр.

Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам вірусу дійсно заразніший, але немає інформації, яка підтверджувала б, що він спричиняє серйозніші ускладнення або важчий перебіг хвороби.

"Ми зараз посилили контроль над секвенуванням для того, щоб ми одразу могли виділити, що це саме цей штам. Наші тест-системи (ПЛР-тестування) дозволяють не пропустити цей вид, навіть якщо це цей штам. В Україні поки офіційно не зафіксовано випадків. У світі, крім Великої Британії, випадки зареєстровані в Австралії, Данії, Нідерландах", – заявив глава МОЗ.

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карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8987
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26.12.2020 06:37
+3
У нас и старый штамм не у всех больных фиксируется.
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26.12.2020 10:18
+2
Успокоительное для тыпилов.
Как можно зафиксировать мутации вируса, если их можно отличить только генетическими исследованиями, которые у нас НЕ ДЕЛАЮТ?
У нас даже примитивные быстрые тесты до сих пор проблематично сделать.
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26.12.2020 08:27
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беспокоиться не о чем...
это этот чувак на досуге строительством дорог занимается?
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26.12.2020 01:43 Відповісти
Порошки: не верим!
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26.12.2020 02:05 Відповісти
В Украине официально пока не фиксировали новый "британский" штамм коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8987
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26.12.2020 06:37 Відповісти
Собственно так снимаются все сюжеты о "СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ".
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26.12.2020 10:01 Відповісти
ключевое слово - официально.
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26.12.2020 07:56 Відповісти
ты суслика видишь?...
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26.12.2020 08:15 Відповісти
МАУ остановите привезет
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26.12.2020 08:25 Відповісти
Успокоительное для тыпилов.
Как можно зафиксировать мутации вируса, если их можно отличить только генетическими исследованиями, которые у нас НЕ ДЕЛАЮТ?
У нас даже примитивные быстрые тесты до сих пор проблематично сделать.
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26.12.2020 08:27 Відповісти
Ваши цены на тесты распугали всех желающих тестироваться
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26.12.2020 09:08 Відповісти
Извините, а можно вопрос? А с какой целью тестироваться на Ковид? Что дает плюс или минус теста для лечения?
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26.12.2020 10:02 Відповісти
Цель простая - начать лечение раньше, до того как вирус развился в организме и запустил не обратимые процессы проявив симптомы через две недели. (нюх, отдышка, температура...)
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26.12.2020 11:16 Відповісти
У нас и старый штамм не у всех больных фиксируется.
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26.12.2020 10:18 Відповісти
А що, таки є чим виявляти???
Ну Степанов порадував!..
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26.12.2020 10:37 Відповісти
В Украине пока не фиксировали официально новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Великобритании Источник: https://censor.net/ru/n3239158

Только он "забыл" сказать, что проверить на генетическом уровне мутации вируса у нас не на чем и некому((
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26.12.2020 11:19 Відповісти
А неофициально?
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26.12.2020 12:40 Відповісти
Ща кредиторы из мвф позвонят и скажут срочно найти новый штамм, а так же всех закрыть.
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26.12.2020 19:37 Відповісти
 
 