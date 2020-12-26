В Україні офіційно поки не фіксували новий "британський" штам коронавірусу, - Степанов
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам коронавірусу, який поширюється у Великій Британії і ще декількох країнах, дійсно заразніший, але немає інформації, яка б підтверджувала, що він викликає сильніші ускладнення або важчий перебіг хвороби.
В Україні поки не зафіксували офіційно нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється у Великій Британії. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Ми постійно у контакті з нашими міжнародними експертами, колегами з інших країн щодо боротьби з COVID-19. Узагалі кількість мутацій, яка відбулась із коронавірусом, – це 12 тис. Вони різного характеру", – сказав міністр.
Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам вірусу дійсно заразніший, але немає інформації, яка підтверджувала б, що він спричиняє серйозніші ускладнення або важчий перебіг хвороби.
"Ми зараз посилили контроль над секвенуванням для того, щоб ми одразу могли виділити, що це саме цей штам. Наші тест-системи (ПЛР-тестування) дозволяють не пропустити цей вид, навіть якщо це цей штам. В Україні поки офіційно не зафіксовано випадків. У світі, крім Великої Британії, випадки зареєстровані в Австралії, Данії, Нідерландах", – заявив глава МОЗ.
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это этот чувак на досуге строительством дорог занимается?
Как можно зафиксировать мутации вируса, если их можно отличить только генетическими исследованиями, которые у нас НЕ ДЕЛАЮТ?
У нас даже примитивные быстрые тесты до сих пор проблематично сделать.
Ну Степанов порадував!..
Только он "забыл" сказать, что проверить на генетическом уровне мутации вируса у нас не на чем и некому((