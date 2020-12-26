УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4745 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 269 8

Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС

Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС

Протягом минулої доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

За даними штабу, всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник секретаря РНБО Кривонос про ідею Зеленського мобілізувати жінок і чоловіків: "Ми ж не воюємо м'ясом"

бойовик (3414) обстріл (28672) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля !
Піди в окоп і урезонь терористів !
Хвать спать !
показати весь коментар
26.12.2020 08:02 Відповісти
Відчепиться від Бубочки, вона вже зазирнула в очі *****. Вам цього замало???
показати весь коментар
26.12.2020 08:28 Відповісти
Не просто зазирнуло, воно в тих очах втопилося.
показати весь коментар
26.12.2020 09:26 Відповісти
Кацапские террористы уже в США шалят. Машину взорвали в Нешвилле. Трампец будет военное положение вводить?
показати весь коментар
26.12.2020 08:11 Відповісти
ЦАХАЛ нанес ответный удар по сектору Газы
показати весь коментар
26.12.2020 08:29 Відповісти
Надо просить Мендель, а шо делать. Глаза Путина не помогают. Пусть своими двумя титьк...твитами остановит обстрелы.
показати весь коментар
26.12.2020 08:30 Відповісти
Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 3693
показати весь коментар
26.12.2020 08:49 Відповісти
Це не москальські дєди марози,
Це наші Санта Клауси!
Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 7526
показати весь коментар
26.12.2020 08:52 Відповісти
 
 