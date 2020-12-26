Терористи обстрілювали з великокаліберних мінометів і гранатометів позиції ЗСУ і приватний сектор поблизу Водяного. За добу 4 порушення режиму тиші, - ООС

Протягом минулої доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

За даними штабу, всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.



На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.



Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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