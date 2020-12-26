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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали 5 145 осіб

В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали 5 145 осіб

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу:

госпіталізовано – 2 888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5 145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702;

проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Також читайте: Коронавірус психологічно вбивав міністрів. Степанов - найміцніший з усіх, хто був, але вакцинація стане перевіркою, - Зеленський про звільнення глави МОЗ

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Главное 95ом кварталу дать возможность новогодними корпоративами офшоры пополнить.
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26.12.2020 08:38
+4
Это клоуны рисуют. А госпитализация, как и в будние дни - почти 3 тысячи.
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26.12.2020 08:55
+2
Диагноз запретили ставить. Заболевших меньше а число умерших растет. Называется "делать хорошее выражение лица-при плохой игре"
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26.12.2020 08:42
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только вопрос хотел задать -шо там за добу ?
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26.12.2020 08:29 Відповісти
Главное 95ом кварталу дать возможность новогодними корпоративами офшоры пополнить.
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26.12.2020 08:38 Відповісти
В выходной день всегда такие цифры.
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26.12.2020 08:40 Відповісти
Это клоуны рисуют. А госпитализация, как и в будние дни - почти 3 тысячи.
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26.12.2020 08:55 Відповісти
Не, отдыхает старуха с косой
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26.12.2020 09:45 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умер 121 человек, выявлено 7 709 новых случаев, выздоровели - 5 145 - Цензор.НЕТ 6993
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26.12.2020 08:41 Відповісти
заболело - 1 019 876 человек;

сейчас болеют - 350 257 человек
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26.12.2020 08:41 Відповісти
Диагноз запретили ставить. Заболевших меньше а число умерших растет. Называется "делать хорошее выражение лица-при плохой игре"
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26.12.2020 08:42 Відповісти
ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ 2.0 ? Шел второй год результатов голосования по-приколу?
>>>
Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей

Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".

"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", - сказал он.

"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", - сказала актриса Ирина Сопонару.
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26.12.2020 08:42 Відповісти
(Работу общепитов в новогоднюю ночь разрешили, чтобы снять социальное напряжение)
Это для "социально напряженных", о которых побеспокоился Степанов.
Студия "Квартал 95" даст выступление 30 декабря во Freedom Hall. Стоимость размещения за столиком от 2000 до 4000 грн.
В саму новогоднюю ночь во Freedom Hall тоже запланирована шоу-программа с угощениями.Цена с человека 4000-6000 гривен.
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26.12.2020 09:03 Відповісти
Вот есть все же у ковида и положительные моменты... Теперь такую деликатную проблему, как метеоризм, можно считать экспресс-тестом... гордыню человечества немного поумерил... а вот с жадностью пока совладать никак, скорее разжигает...
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26.12.2020 09:05 Відповісти
Странно, что так мало. Надо тысяч 100.
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26.12.2020 09:11 Відповісти
Количество людей, которые смогут посетить такие мероприятия, или провести ночь в ресторанах будет намного меньше, чем потом окажется зараженных Но власть об этом не сейчас не думает, а потом будет обвинять людей, в последствиях новогодних празднеств.
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26.12.2020 09:37 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали - 5 145 - Цензор.НЕТ 3398
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26.12.2020 09:25 Відповісти
Зачем тот локдаун, количество заболевших стабильно уменьшается
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26.12.2020 09:31 Відповісти
При этом количество госпитализаций удивительно стабильно. До сих пор делаете вид, что не замечаете?
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26.12.2020 13:07 Відповісти
Украина ведет переговоры о закупке китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, конкретной информацией владеет министерство здравоохранения. Сейчас МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.

По словам Кулебы, у Украины есть три варианта получения вакцины против коронавируса. Первый вариант - программа COVAX.

"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба в интервью Украина 24.

Второй вариант - попросить у стран, которые закупили значительно больше вакцин, чем им необходимо, продать или передать ее излишек.

Третий способ - переговоры с компанией-производителем и правительством той страны, где она находится.

"Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - отметил Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что переговоры по вакцинам сейчас ведутся с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.
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26.12.2020 09:36 Відповісти
Кулеба уже так китайцам залез языком в ....у, что просто неприлично.......
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26.12.2020 10:07 Відповісти
Неужели кто-то еще верит в эту 9месячную Ковид-брехню?
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26.12.2020 10:03 Відповісти
‎26.‎12.‎2020

Ни одна из предлагаемых Украине по программе COVAX вакцин, до сих пор, официально не сертифицированны в Украине согласно требованиям законодательства. .

В планируемых на первое полугодие мероприятий по линии министерств иностранных дел Франции и Германии нет упоминаний о проведении каких-либо мероприятий в рамках "нормандской четверки".‎ (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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26.12.2020 10:15 Відповісти
Пора переставать тестировать и все кронвирус, победили,,ГДЕ 70 ТЫС. ТЕСТОВ В МЕСЯЦ?
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26.12.2020 10:46 Відповісти
На Донеччині у Селидівській міській лікарні в рамках проєкту «Велике будівництво» після відновлення відкрилося відділення екстреної медичної допомоги.
Відділення готове приймати пацієнтів, воно забезпечене ******** обладнанням, тут є операційна та реанімація, побудована ******* система вентиляції.

Також для відділення збудували захищений від негоди бокс із підігрівом, розрахований на дві машини швидкої допомоги. Завдяки йому переміщення пацієнтів з машин до приміщення лікарні буде легким і зручним.
Загалом на всі роботи витрачено 21,4 млн грн, із них 19,1 млн грн - із державного бюджету, 1,3 млн грн - з місцевого, і 1 млн грн - з обласного.
Зазначимо, Донецька область вже виконала роботи на 15 об'єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об'єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».https://uprom.info/news/other/meditsina/u-selydovomu-na-donechchyni-vidkryly-viddilennya-ekstrenoyi-medychnoyi-dopomogy-foto/
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26.12.2020 11:12 Відповісти
Лабораторії у вихідні все гірше і гірше працюють.
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26.12.2020 16:25 Відповісти
Ученые придумали эффективный способ лечения коронавируса

Британские ученые тестируют новое лечение антителами, которое может предотвратить развитие коронавируса COVID-19 после заражения. Об этом сообщает Guardian в пятницу, 25 декабря.

На данный момент, лечение было протестировано на 10 пациентах. Ученые надеются, что лекарство будет действовать от шести месяцев до года. Согласно отчету, препарат можно использовать в качестве мгновенного лечения для кого-то, кто потенциально может подвергнуться воздействию вируса.

В сообщении говорится, что лечение может быть применено в медицинских учреждениях. Препарат был разработан в рамках совместного проекта между больницами Университетского колледжа Лондона (UCLH) и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Лечение не позволяет вирусу прикрепляться к клеткам человека.
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26.12.2020 18:59 Відповісти
 
 