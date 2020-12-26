В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали 5 145 осіб

За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу:

госпіталізовано – 2 888 осіб;

летальних випадків – 121;

одужало – 5 145 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702;

проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

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Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.