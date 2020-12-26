В Україні за добу від COVID-19 померла 121 людина, виявлено 7 709 нових випадків, одужали 5 145 осіб
За минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Степанова, за минулу добу:
госпіталізовано – 2 888 осіб;
летальних випадків – 121;
одужало – 5 145 осіб;
здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 019 876 осіб;
одужало – 651 917 осіб;
летальних випадків – 17 702;
проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 106 486 випадків;
Вінницька область – 21 858 випадків;
Волинська область – 32 300 випадків;
Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
Донецька область – 34 586 випадків;
Житомирська область – 38 219 випадків;
Закарпатська область – 27 754 випадки;
Запорізька область – 51 250 випадків;
Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
Київська область – 56 942 випадки;
Кіровоградська область – 8 205 випадків;
Луганська область – 9 906 випадків;
Львівська область – 59 551 випадок;
Миколаївська область – 29 117 випадків;
Одеська область – 68 447 випадків;
Полтавська область – 34 341 випадок;
Рівненська область – 40 195 випадків;
Сумська область – 39 848 випадків;
Тернопільська область – 33 328 випадків;
Харківська область – 67 655 випадків;
Херсонська область – 16 917 випадків;
Хмельницька область – 38 333 випадки;
Черкаська область – 37 321 випадок;
Чернівецька область – 39 293 випадки;
Чернігівська область – 28 943 випадки.
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Юмористы студии "Квартал-95" в программе Чисто NEWS высмеяли протест предпринимателей
Так, ведущий программы Степан Казанин назвал протест ФОПов "концертом".
"22 декабря во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца "Украина" протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце, и вне его стен", - сказал он.
"Не совсем понятна неудовлетворенность протестующих. Пикеты ФОПов уже идут несколько дней, поэтому некоторые ФОПы уже заработали больше, чем им пообещал Зеленский", - сказала актриса Ирина Сопонару.
Это для "социально напряженных", о которых побеспокоился Степанов.
Студия "Квартал 95" даст выступление 30 декабря во Freedom Hall. Стоимость размещения за столиком от 2000 до 4000 грн.
В саму новогоднюю ночь во Freedom Hall тоже запланирована шоу-программа с угощениями.Цена с человека 4000-6000 гривен.
По его словам, конкретной информацией владеет министерство здравоохранения. Сейчас МИД помогает этому ведомству установить контакты с представителями компании-изготовителя.
По словам Кулебы, у Украины есть три варианта получения вакцины против коронавируса. Первый вариант - программа COVAX.
"Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба в интервью Украина 24.
Второй вариант - попросить у стран, которые закупили значительно больше вакцин, чем им необходимо, продать или передать ее излишек.
Третий способ - переговоры с компанией-производителем и правительством той страны, где она находится.
"Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - отметил Кулеба.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что переговоры по вакцинам сейчас ведутся с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.
Ни одна из предлагаемых Украине по программе COVAX вакцин, до сих пор, официально не сертифицированны в Украине согласно требованиям законодательства. .
В планируемых на первое полугодие мероприятий по линии министерств иностранных дел Франции и Германии нет упоминаний о проведении каких-либо мероприятий в рамках "нормандской четверки". (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Відділення готове приймати пацієнтів, воно забезпечене ******** обладнанням, тут є операційна та реанімація, побудована ******* система вентиляції.
Також для відділення збудували захищений від негоди бокс із підігрівом, розрахований на дві машини швидкої допомоги. Завдяки йому переміщення пацієнтів з машин до приміщення лікарні буде легким і зручним.
Загалом на всі роботи витрачено 21,4 млн грн, із них 19,1 млн грн - із державного бюджету, 1,3 млн грн - з місцевого, і 1 млн грн - з обласного.
Зазначимо, Донецька область вже виконала роботи на 15 об'єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об'єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».https://uprom.info/news/other/meditsina/u-selydovomu-na-donechchyni-vidkryly-viddilennya-ekstrenoyi-medychnoyi-dopomogy-foto/
Британские ученые тестируют новое лечение антителами, которое может предотвратить развитие коронавируса COVID-19 после заражения. Об этом сообщает Guardian в пятницу, 25 декабря.
На данный момент, лечение было протестировано на 10 пациентах. Ученые надеются, что лекарство будет действовать от шести месяцев до года. Согласно отчету, препарат можно использовать в качестве мгновенного лечения для кого-то, кто потенциально может подвергнуться воздействию вируса.
В сообщении говорится, что лечение может быть применено в медицинских учреждениях. Препарат был разработан в рамках совместного проекта между больницами Университетского колледжа Лондона (UCLH) и фармацевтической компанией AstraZeneca.
Лечение не позволяет вирусу прикрепляться к клеткам человека.