Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу синові Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не бачать в цьому необхідності.
Про це в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори", - заявив він.
Глава САП зазначив, що Гладковському інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування перебуває на завершальному етапі.
З огляду на це, прокурор не вважає за необхідне застосовувати до Гладковського якийсь запобіжний захід.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому". За даними САП, мова йде про отримання неправомірної вигоди в розмірі 950 тис. грн за забезпечення надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги в сумі 7 млн гривень від державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".
"Ми розслідуємо справу понад півтора року. Всі слідчі дії проведені, потрібно було певні процесуальні документи отримати, тому так затягнулося", - додав він.
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ну, они же не зебилы - чтобы обвинять БЕЗ причин и вины)
Зебилы - запомните: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
Ты им ничего не докажешь, как об стенку горохом.
Это только тупые зебилы могут орать "посОдить" - даже не понимая своего идиотизма, "наложенного" из зомбоящика).
впрочем, даже тупой урист вовка-шмаркля выглядит умнее чем его бОраны-зебилы))
Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.
Вместе с тем, адвокаты журналистов из зала суда сообщат, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского.
Наша сторона сумела доказать в апелляционном суде, что требования истца о признании недостоверной ВСЕЙ информации, распространенной в сюжете, не могут быть удовлетворены, ведь различные высказывания в сюжете: содержат правдивую информацию, не касаются истца, являются оценочными суждениями. А согласно действующему законодательству такая информация не может быть опровергнутой", - заявляют защитники.
Или в вашем королевстве кривых зеркал, где свинарчуки патриоты , все наоборот?
я ниже написал так чтобы даже тебе было понятно по идее
бигус жидко обосрался вываливая в виде фактов свои измышлизмы и "оценочные суждения"
своей аппеляцией он просто подвердил что в его "расследовании" нет фактов а только его предположения. адвокаты гладковского просто поставили бигусу классическую вилку - или ты сам признаешь что просто выдумал все факты нарушений и преступлений или ты по решению суда публично опровергаешь то что накорябал только с одной целью - обосрать пороха. бигус выбрал первое. и теперь его "видосики" просто ни о чем... художественный свист
..Усьо .*парешалі * !
Одне державне підприємство позичало в іншого, а посередник при цьому вимагав 950тисяч гривень, $30тисяч на ті гроші... вартість авто фолькскласу. Невідомо, чи злочин був доведений до кінця