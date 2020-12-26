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Новини
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Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук

Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу синові Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не бачать в цьому необхідності.

Про це в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори", - заявив він.

Глава САП зазначив, що Гладковському інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування перебуває на завершальному етапі.

З огляду на це, прокурор не вважає за необхідне застосовувати до Гладковського якийсь запобіжний захід.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому". За даними САП, мова йде про отримання неправомірної вигоди в розмірі 950 тис. грн за забезпечення надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги в сумі 7 млн ​​гривень від державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".

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"Ми розслідуємо справу понад півтора року. Всі слідчі дії проведені, потрібно було певні процесуальні документи отримати, тому так затягнулося", - додав він.

Гладковський Олег (304) Грищук Максим (45) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+13
Танька моторола,по сравнение с вашим большим строительством это вообще не что.Бигусы не отчего не отбились,а просто ,ждут кто им опять проплатит за очередную брехню.
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26.12.2020 09:32
+13
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 9921
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26.12.2020 09:56
+11
Логика зелемрази как всегда убойна. Иди-заставь их посадить свинарчука. Пожалуйся кловану с д'ерьмаком на "их прокуроршу". Какие проблемы?
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26.12.2020 09:18
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СВОЛОЧИ
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26.12.2020 09:01 Відповісти
"..не иницировать избрание меры пресечения сыну Олега Гладковского Игорю. Прокуроры не видят в этом необходимости."

ну, они же не зебилы - чтобы обвинять БЕЗ причин и вины)
Зебилы - запомните: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
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26.12.2020 14:18 Відповісти
Да кто бы сомневался, все спустят на тормозах.
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26.12.2020 09:02 Відповісти
1,5 года следствие! И потом ещё и рождение мыши в конце. Только на этом эпизоде стырено миллион гривен. Понятно что - пожурить и простить. Кстати, нигде не видела, чтобы писали, чем закончилась атака джуниора на Бигус. На сколько знаю, Бигусы прекрасно отбились от выдуманных заяв обиженного вора.
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26.12.2020 09:09 Відповісти
Танька моторола,по сравнение с вашим большим строительством это вообще не что.Бигусы не отчего не отбились,а просто ,ждут кто им опять проплатит за очередную брехню.
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26.12.2020 09:32 Відповісти
Я не понимаю вашего рвения защищать всевозможных ворюг. Кого вы поставили в угол и молитесь на? Ведь это ж реальные подлые ворюги, которые ещё и имеют наглость атаковать журналистов , расследования которых часто заменяют расследования коррумпированных профессионалов
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26.12.2020 09:37 Відповісти
Для начала ,хотя бы вникли в тему ,кто ворюга? Если по вашему то на Г+Г то же журналисты работают?
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26.12.2020 09:40 Відповісти
Ворюга главковский . Это он только по одному эпизоду слямзил миллион гривен, а вы здесь за него копья ломаете.
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26.12.2020 09:44 Відповісти
Это вам голобородько из 95 анала рассказал?
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26.12.2020 09:45 Відповісти
слямзил у кого?
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26.12.2020 09:47 Відповісти
Татьяна, не ведись на хамский бесполезный односторонний монолог.
Ты им ничего не докажешь, как об стенку горохом.
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26.12.2020 09:47 Відповісти
Вы фамилию перепутали ,наверное хотели написать дермаковский? Нет?
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26.12.2020 09:48 Відповісти
А кто, почти в тоже самое время, слямзил 41 миллион долларов?
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26.12.2020 10:12 Відповісти
дурО, запомни: НЕТ вины - нет обвинений и избрание меры пресечения.
Это только тупые зебилы могут орать "посОдить" - даже не понимая своего идиотизма, "наложенного" из зомбоящика).
впрочем, даже тупой урист вовка-шмаркля выглядит умнее чем его бОраны-зебилы))
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26.12.2020 14:20 Відповісти
Так и тебя видно в темах только касательно "папиредников". А как по темам нынешних - старательно молчишь)))
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26.12.2020 09:42 Відповісти
Детали: 9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое решение - отказать Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме.
Полный текст решения с мотивационной частью пока еще недоступен, он должен быть опубликован в течение 10 дней.
Вместе с тем, адвокаты журналистов из зала суда сообщат, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского.
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26.12.2020 09:39 Відповісти
тан юха. у тебя хватит мозгов прочитать и понять почему именно бигус выиграл аппеляцию?

Наша сторона сумела доказать в апелляционном суде, что требования истца о признании недостоверной ВСЕЙ информации, распространенной в сюжете, не могут быть удовлетворены, ведь различные высказывания в сюжете: содержат правдивую информацию, не касаются истца, являются оценочными суждениями. А согласно действующему законодательству такая информация не может быть опровергнутой", - заявляют защитники.
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26.12.2020 09:46 Відповісти
То есть вы подтверждаете, что Бигусы выиграли аппеляцию ?
Или в вашем королевстве кривых зеркал, где свинарчуки патриоты , все наоборот?
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26.12.2020 09:49 Відповісти
таня, ты таки тупая...

я ниже написал так чтобы даже тебе было понятно по идее
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26.12.2020 09:50 Відповісти
вона не тупа; вона - брехлива подолякова шучка. Короче: подоляковий бот на з/п
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26.12.2020 10:21 Відповісти
Це бот. Ви йому ні чого не поясниш. Все воно прекрасно розуміє, і що йому кажуть і що взагалі відбувається. Але воно на роботі, і повинно писати те що кажуть господарі. Вступати в дискусію з ними, нема сенсу.
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26.12.2020 13:31 Відповісти
если ты не врубилась поясню по простому

бигус жидко обосрался вываливая в виде фактов свои измышлизмы и "оценочные суждения"
своей аппеляцией он просто подвердил что в его "расследовании" нет фактов а только его предположения. адвокаты гладковского просто поставили бигусу классическую вилку - или ты сам признаешь что просто выдумал все факты нарушений и преступлений или ты по решению суда публично опровергаешь то что накорябал только с одной целью - обосрать пороха. бигус выбрал первое. и теперь его "видосики" просто ни о чем... художественный свист
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26.12.2020 09:50 Відповісти
Эти ... оппоненты, начинают и заканчивают хамством при полном отсутствии аргументов.
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26.12.2020 09:49 Відповісти
ух ты. как точно про себя-то...
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26.12.2020 10:42 Відповісти
а что ты можешь доказать, какие у тебя аргументы? в твоей башке зависло фуфло из телевизора, март-апрель 2019, когда #иды валили Пороха, на ВСЕХ каналах! "контрабанда запчастей к военной технике, а цена поднималась в семь раз"))) открой архив на электронной площадке, тендеры львовского или харьковского заводов, по запчастям для ремонта БТР. предложений НОЛЬ!!! как получить запчасть которой нет? кто может регулировать цену контрабанды? вы конченное ЗЕбилоидное быдло. сами ни#уя никогда не делаете, и только кукарекаете на других.
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26.12.2020 14:14 Відповісти
Логика зелемрази как всегда убойна. Иди-заставь их посадить свинарчука. Пожалуйся кловану с д'ерьмаком на "их прокуроршу". Какие проблемы?
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26.12.2020 09:18 Відповісти
Брехло ти, Ендрю! 😁Ви, зебілота, не маєте ні мужності, ні совісті визнати, що вас нає.. Зм, надурили телевізор і Шарій. 73 відсотки розумових чмпутантів голосували за собі подібного, повіривши у телевізійного Голобородьку. Але через відсутність самокритики вони придумали версію, щ то Порошенко заходив з ними у кабінки для голосування і змушував ставити галочку навпроти прізвища Зєлєнскій. Якщо убогий відмовлявся, то Порошенко галочку ставив сам. 😁 Зебіли є зебілам тому, що самі не здатні ні на яке рішення. Саме тому у під'їздаз їм гадив Обама і звичайно Порошенко, безлад на власних кухнях їм теж Порошенко влаштовує. А ще Порошенко змушує їх купляти не якісний алкоголь, пал ти контрабандні цигарки і купляти цукерки "Роше". 😁 Так, убогий?
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26.12.2020 09:54 Відповісти
Реально,ты какое-то умалишенное. Видно,что кацап.
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26.12.2020 10:02 Відповісти
порохоскот ти коли вивчиш українську мову? кацапня погана
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26.12.2020 12:04 Відповісти
Ты ещё что за падаль? Пшел под шконку,мусор.
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26.12.2020 15:02 Відповісти
падаль та дярва котра тебе народила!
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27.12.2020 12:03 Відповісти
Ти що,син повії і бомжа-засмутився?😆
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27.12.2020 12:44 Відповісти
сінелобий так ти і є син повії вокзальной.Может я твій тато? Хоча ні я твоєї матусі у рот надавав.
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27.12.2020 17:42 Відповісти
Ти сам собі тільки можеш в рот надавати, зроблений в каналізаційному колекторі.)
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27.12.2020 23:45 Відповісти
дурна ти Наташа .... Для чого самому якщо є ти і твоя матуся?)))
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28.12.2020 13:16 Відповісти
Ти ще не вгомонився,син повії? На пляшку,мерзота.
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28.12.2020 13:39 Відповісти
син повіі старої витягни пляшку з очка твоєї матусі і встав її собі.
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28.12.2020 15:10 Відповісти
Набрид ти мені,покидьок. Йди нах в каналізацію до своїх батьків-дебілів.
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28.12.2020 15:50 Відповісти
донька повіі ********.Я твоій мамці в рот насцяв а папці твоєму пляшку в жопу засунув
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28.12.2020 17:24 Відповісти
Да нет просто предъявить нечего.Все очередная брехня от зеблевотины!
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26.12.2020 09:43 Відповісти
*Пепіки * задоволені !
..Усьо .*парешалі * !
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26.12.2020 09:27 Відповісти
"речь идет о получении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП Житомирский бронетанковый завод". - і це весь злочин "свинарчуків". І те - ще не доведений. Тільки інкримінований.
Одне державне підприємство позичало в іншого, а посередник при цьому вимагав 950тисяч гривень, $30тисяч на ті гроші... вартість авто фолькскласу. Невідомо, чи злочин був доведений до кінця
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26.12.2020 09:31 Відповісти
Вот что доллар животворящий делает!
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26.12.2020 09:37 Відповісти
И озабоченность послов.
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26.12.2020 09:49 Відповісти
Чому не стоять свинарчуки? (С) 😂😂😂
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26.12.2020 09:42 Відповісти
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 161
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26.12.2020 09:56 Відповісти
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 9921
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26.12.2020 09:56 Відповісти
автомат акм стоит 500 долларов,но кто то хочет купить израильскую снайперскую винтовку винтовку sardius за тысчу долларов,а это уже коррупция,потому что не в россии куплена.Ггг
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26.12.2020 10:11 Відповісти
виктор медведжчук обвинил зеленского в геноциде украинского народа,потому что покупает у россии вакцину.
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26.12.2020 10:14 Відповісти
расследование находится на стадии завершения- везде уплочено и договорено
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26.12.2020 10:26 Відповісти
Якщо глянуть з точки зору практики розслідування кримінальних справ, то відмова слідства в застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного говорить про одне - справа безперспективна, і слідство робить все можливе, щоб зменшить негативні наслідки від її закриття... А арешт чи якесь інше обмеження свободи підозрюваному потягне за собою позов про відшкодування спричиненої шкоди, з його боку...
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26.12.2020 10:52 Відповісти
То, что зебилы такие зебилы главный зебил подтверждает каждый день
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26.12.2020 11:17 Відповісти
Тут пора уже новых коррупционеров садить а они ещё по старым следствие ведут ...
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26.12.2020 11:24 Відповісти
Ни тебе залога,ни взятие под стражу ,какой контраст с Тартаровым!Однако придётся утереться соплями.
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26.12.2020 11:58 Відповісти
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 6721
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26.12.2020 12:06 Відповісти
Не будьте такими суворими до дітей нашої попередньої"патріотичної влади".Батьки яких ведуть "підривний бізнес" в РФ.Ну і що,що фірмочка"рошен"платила в бюджет Росіі міліарди доларів - а син засновника"ПР"Міша Порошенко на вечірці в лондонському клубі танцював пів коксом в футболці RUSSIA?Що вам буде легче якщо ви посадите сина Свинарчука за грати за вкрадений міліон гривень - а може йому на героін не хватало?
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26.12.2020 12:10 Відповісти
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 6761
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26.12.2020 12:23 Відповісти
Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук - Цензор.НЕТ 127
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27.12.2020 00:35 Відповісти
 
 