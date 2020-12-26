Прокуратура не вимагатиме запобіжного заходу для сина Гладковського. Розслідування перебуває на завершальному етапі, - Грищук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу синові Олега Гладковського Ігорю. Прокурори не бачать в цьому необхідності.

Про це в програмі "Мокрик По Живому" на hromadske заявив Максим Грищук, виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори", - заявив він.

Глава САП зазначив, що Гладковському інкримінується злочин середньої тяжкості і саме розслідування перебуває на завершальному етапі.

З огляду на це, прокурор не вважає за необхідне застосовувати до Гладковського якийсь запобіжний захід.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому". За даними САП, мова йде про отримання неправомірної вигоди в розмірі 950 тис. грн за забезпечення надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги в сумі 7 млн ​​гривень від державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини 21 грудня: Татарова допитали, нова мутація COVID-19 дісталася до Закарпаття

"Ми розслідуємо справу понад півтора року. Всі слідчі дії проведені, потрібно було певні процесуальні документи отримати, тому так затягнулося", - додав він.