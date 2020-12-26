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Новини
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За рік службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків. 45% затримань здійснено з їх залученням, - ДПСУ

За рік службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків. 45% затримань здійснено з їх залученням, - ДПСУ

Прикордонні собаки виконують чимало обов'язків. Вони допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн, а краще ніж собаки виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

Чотирилапі помічники також суттєво зменшують бажання агресивних порушників чинити опір правоохоронцям, є запорукою безпеки під час конвоювання та охорони затриманих осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Упродовж 11 місяців 2020 року прикордонники за допомогою службових собак затримали понад 400 правопорушників, виявили 164 одиниці зброї, 6,6 тис. боєприпасів, понад 40 тисяч пігулок наркотичної дії, понад 100 кг наркотичних засобів та майже 1,3 млн. пачок сигарет. Завдяки чотирилапим помічникам викрили сховки з контрабандним товаром на суму понад 5,6 млн гривень.

Сьогодні у прикордонному відомстві служать понад 1000 собак 16 порід. Частина з них залучена до служби в районі проведення ООС. Інструкторів із собаками готують в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині.

Більшість собак тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів. У середньому 45% затримань на кордоні відбувається з використанням чотирилапих помічників. І, незважаючи на передові технології, а краще ніж собаки виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.

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За рік службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків. 45% затримань здійснено з їх залученням, - ДПСУ 01

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) собаки (100)


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Топ коментарі
+3
Собаки не люди,находят наркоту сотнями кило да вот только сдаются и уничтожаются только десятки килограм.Свежайший преимер в Одессе где собака нашел 54 кило а власть отчиталась о 44-х.Что-то несходится как на мой взгяд.
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26.12.2020 10:04
+2
хороший песик
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26.12.2020 09:27
+1
Залишили Бубачку без коксу. Ой біда,ой біда.
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26.12.2020 09:25
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Залишили Бубачку без коксу. Ой біда,ой біда.
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26.12.2020 09:25 Відповісти
слово "центнер", канєшно, звучить,та не вражає..не то, шо в грамах ...сто тисяч грам

1 0 0 0 0 0 гр
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26.12.2020 10:48 Відповісти
хороший песик
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26.12.2020 09:27 Відповісти
собака наркоман - хорошая собака..
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26.12.2020 09:28 Відповісти
Ага. если делится с кем надо! )))
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26.12.2020 10:04 Відповісти
Вони не наркомани. Це неправда, що собаки які шукають наркотики - наркомани. В цьому немає потреби.

Вони шукають те, на що їх навчили.
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26.12.2020 11:32 Відповісти
Теперь понятно, почему под Охфисом Пострадавшего не встретишь патруля с собаками
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26.12.2020 09:37 Відповісти
Программу обучения служебных собак необходимо дополнить навыком относить на Банковую всю обнаруженную наркоту. В процессе обучения поощрять собаку хриплым гундосым голосом.
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26.12.2020 10:03 Відповісти
вы не любите собак? после гундосого даже психологически стойкие волкодавы под себя делать начнут
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26.12.2020 10:19 Відповісти
Ой, не подумал... Простите. Собак люблю, но наркота на Банковой нужна как воздух. Без нее не работает. Ладно, будем думать, как обеспечить "работу" Банковой и собачью психику сберечь.
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26.12.2020 13:49 Відповісти
Собаки не люди,находят наркоту сотнями кило да вот только сдаются и уничтожаются только десятки килограм.Свежайший преимер в Одессе где собака нашел 54 кило а власть отчиталась о 44-х.Что-то несходится как на мой взгяд.
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26.12.2020 10:04 Відповісти
Усушка, утруска... товар деликатный.
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26.12.2020 10:13 Відповісти
и тут бубочка разразился речами, а мендель_спасительница_гривны постами - 10 кг попали по назначению
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26.12.2020 10:17 Відповісти
Ну, що, "герой", як життя? "Со, не дысись? А как дысвл, как дысал...!"
Будеш знать, як паскудить на чужій кухні...
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26.12.2020 10:46 Відповісти
А покажи мені,вундеркінг,ідеальну кухню.Хто захоче мене зроруміти той зрозуміє і із помилками,а хто хоче напаскудити той нагадить.(Чип) якого ти чомусь не гадив.
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26.12.2020 11:29 Відповісти
Перенаправлять все в паРашу!
А хто збуде 10 кг.і не спалитья, присвоювать звання Героя України, бо добренно попрацювала агентура!
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26.12.2020 10:36 Відповісти
И изъятые наркотики, Зеленский и Ко, будут лично уничтожать на Банковой))
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26.12.2020 10:58 Відповісти
Центнер наркотиків це 100 кг за 11 місяців. Це меньше 10 кг в місяць. Дуже мало.
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26.12.2020 11:30 Відповісти
У мого суседа дуже вумна собака! заберить його на службу бо сэрэ на мой коврик
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26.12.2020 15:27 Відповісти
 
 