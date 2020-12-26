Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 79,8 млн, жертв вірусу - 1,75 млн, - університет Гопкінса

Кільість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії досягла станом на 8:30 суботи 79 млн 815 тис. 527 випадків.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 750 тис. 580, одужали понад 55 млн.

До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 18 млн 756 тис. 360 інфікованих на COVID-19, зафіксовано 330 тис. 246 смертей, вилікувалися майже 11 млн.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де їх кількість зросла за минулу добу до 10 млн 169 тис. 118, кількість померлих - до 147 тис. 343, одужали понад 9,7 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 448 тис. 560 хворих, з них померли 190 тис. 488, вилікувалися понад 6,5 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, у 220 країнах і регіонах світу коронавірусом заразилися понад 80,2 млн. Коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 225,5. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 19 осіб, Індії - 106, Бразилії - 893.

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