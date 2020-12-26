Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко

Україна у співпраці з Боснією і Герцеговиною з'ясовує всі деталі інциденту з подарованою української іконою міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Мова йде про позолочену старовинну ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Разом з боснійсько-герцеговинською стороною з'ясовуємо всі деталі цієї справи, за результатами чого прийматимемо рішення про подальші кроки", - відповів Ніколенко на питання про те, чи буде Київ наполягати на поверненні ікони.

Раніше український посол в Хорватії і за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич заявив, що посольство України в Боснії і Герцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарували російському главі МЗС Сергію Лаврову.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

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