Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко
Україна у співпраці з Боснією і Герцеговиною з'ясовує всі деталі інциденту з подарованою української іконою міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
Мова йде про позолочену старовинну ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Разом з боснійсько-герцеговинською стороною з'ясовуємо всі деталі цієї справи, за результатами чого прийматимемо рішення про подальші кроки", - відповів Ніколенко на питання про те, чи буде Київ наполягати на поверненні ікони.
Раніше український посол в Хорватії і за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич заявив, що посольство України в Боснії і Герцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарували російському главі МЗС Сергію Лаврову.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.
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В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...
Ни врачей, ни процедур.
Можно свою дурь на форуме показать.
украинский посол Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине https://censor.net/ru/news/3239175/bosniya_doljna_vernut_ukraine_ikonu_ranee_podarennuyu_lavrovu_posol_kirilichпризывает страну вернуть Киеву древнюю икону, Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Вместе... выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы. Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Послы бывают: чрезвычайный и уполномоченный, пряный. и (у чукчей) посол на ...
Какое мировосприятие может быть в башке у человека, если он икону с оккупационной территории дарит (неважно даже - кому) на международном уровне. Другой идиот (Лавров) принимает краденное в виде подарка.
Эти две "уважаемые персоны" считают Украину временным недоразумением.
А от далі починається саме цікаве: вивезення з рф чи України за кордон. Вже писав, що однозначна контрабанда культурних цінностей згідно кримінального законодавства що України, що рф, так і боснії. Саме для розслідування подібних справ був створений Інтерпол, можна сказати, що що це самий улюблений вид справ інтерполу, навіть самй благородний, з їх погляду - повернути культурну спадщину на батьківщину.
І звичайно, подібна контрабандна майже завжди пов'язана з міжнародною мафією. Оцінити крадене, знайти покупця для краденого, купити крадене у крадія, а ще перемістити його через кілька кордонів - це завдання не для дилетантів.