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Новини
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Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко

Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко

Україна у співпраці з Боснією і Герцеговиною з'ясовує всі деталі інциденту з подарованою української іконою міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Мова йде про позолочену старовинну ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Разом з боснійсько-герцеговинською стороною з'ясовуємо всі деталі цієї справи, за результатами чого прийматимемо рішення про подальші кроки", - відповів Ніколенко на питання про те, чи буде Київ наполягати на поверненні ікони.

Раніше український посол в Хорватії і за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич заявив, що посольство України в Боснії і Герцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарували російському главі МЗС Сергію Лаврову.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації"

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1592) МЗС (4139) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
Ну еще бы - версию о том, что икона была украдена из ОККУПИРОВАННОГо Луганска - вам рассматривать не нравится? Больше нарвится валить на украинцев, хотя сложить 1+1 (икона из Луганска + Луганск оккупирован наемниками РФ) - казалось бы - куда проще?
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26.12.2020 11:20
+4
Нет конечно. В Лугандонии идеальное общество - без алегархов, с низкой комуналкой, комендантским часом и руским языком.
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26.12.2020 12:45
+3
чего там выяснять. продали наши барыги.
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26.12.2020 11:04
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чего там выяснять. продали наши барыги.
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26.12.2020 11:04 Відповісти
Ну еще бы - версию о том, что икона была украдена из ОККУПИРОВАННОГо Луганска - вам рассматривать не нравится? Больше нарвится валить на украинцев, хотя сложить 1+1 (икона из Луганска + Луганск оккупирован наемниками РФ) - казалось бы - куда проще?
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26.12.2020 11:20 Відповісти
Незалежно від того ,яким чином ікона опинилась в Босніі ,вона має бути повернута в Україну !!)))
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26.12.2020 11:26 Відповісти
Це бесперечно.
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26.12.2020 11:53 Відповісти
А в Луганске что барыг нет?
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26.12.2020 11:56 Відповісти
Нет конечно. В Лугандонии идеальное общество - без алегархов, с низкой комуналкой, комендантским часом и руским языком.
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26.12.2020 12:45 Відповісти
Учитывая то, что икона оказалась в Боснии и Герцеговине - наиболее вероятной является версия о том, что она была украдена наемниками из числа боснийских сербов, воевавших на стороне российских оккупантов на Донбассе.
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26.12.2020 14:11 Відповісти
https://twitter.com/akvevitt Морячок https://twitter.com/akvevitt @akvevitt https://twitter.com/akvevitt/status/1342094516082405382 24 дек.

В деле о подарке Лаврову краденой из Луганска иконы новый (но не сказать что неожиданный) оборот - в контрабандных темах замешаны сотрудники ОБСЕ.
Ничего удивительного, это самое малое в чем замешано это шакальё...

Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2402
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26.12.2020 12:07 Відповісти
Я так понимаю, это кацапская версия?
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Шо, благодать нонче в психушке?
Ни врачей, ни процедур.
Можно свою дурь на форуме показать.
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26.12.2020 11:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/411043 - ты прав лугандонец, твое руское свинобыдло и загнало за банку гнилого гороха
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26.12.2020 11:47 Відповісти
та не... точно, горох??? Та не гони... они дешевле...
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26.12.2020 11:50 Відповісти
Ваши барыги продали. Наши дипломаты вернут. Ваши барыги get down and blowjob...
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26.12.2020 11:48 Відповісти
всі ікони звідси порозкрадали... і матку боску ченстоховську, і владімірскую божью матерь
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26.12.2020 11:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480316 - ну не за твои свинокацапсинные говно-Щи
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26.12.2020 11:49 Відповісти
чмо краснопузе буряк не любить бо до кацапської рєпи звикло
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26.12.2020 12:50 Відповісти
Красный борщ без буряка - это не борщ вообще, а суууп.
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26.12.2020 14:13 Відповісти
лавров ещё тот касапский лошадёнок.. и иконы от него надо держать подальше..
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26.12.2020 11:20 Відповісти
Нам чужого не надо,но и наше не трожь.
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26.12.2020 11:20 Відповісти
краще московських попів до кацапів вивезти
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26.12.2020 11:22 Відповісти
Цілком вірно,ікону в Україну ,а гундяєвських попів к небеням !!)))
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26.12.2020 11:27 Відповісти
Здається з Боснії були бойовики на Домбасі, якщо не помиляюсь. Вони і поцупили.
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26.12.2020 11:27 Відповісти
получился не приятный ситуэйшин и прямым доказательством мародёрства сербских ублюдков в Луганске с последующим сбытом краденого на территории Сербии.
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26.12.2020 11:28 Відповісти
Старшие товарищи поправили зарвавшегося посла.

украинский посол Василий Кирилич заявил, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине https://censor.net/ru/news/3239175/bosniya_doljna_vernut_ukraine_ikonu_ranee_podarennuyu_lavrovu_posol_kirilichпризывает страну вернуть Киеву древнюю икону, Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Вместе... выясняем все детали этого дела, по результатам чего будем принимать решение о том, будет ли Киев настаивать на возвращении иконы. Источник: https://censor.net/ru/n3239181
Послы бывают: чрезвычайный и уполномоченный, пряный. и (у чукчей) посол на ...
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26.12.2020 11:31 Відповісти
Серб Милорад Додик - отбитый на всю голову имперец!
Какое мировосприятие может быть в башке у человека, если он икону с оккупационной территории дарит (неважно даже - кому) на международном уровне. Другой идиот (Лавров) принимает краденное в виде подарка.
Эти две "уважаемые персоны" считают Украину временным недоразумением.
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26.12.2020 12:02 Відповісти
Уже доказанный факт, что некоторые делки из миссии ОБСЕ занимаются мародерством и контрабандой. В сети есть даже есть фамилии тех, кто вывез икону из луганска в *********, а потом перепродали на балканы.
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26.12.2020 12:07 Відповісти
Крмимінал у вивезенні ікони з Луганська, якщо вона там була, можливо, і є але довести його дуже важко. Ті, хто вивозили, дійсно можуть сказати, що знайшли, ім подпрували, купили на базарі чи у якогось колекціонера і не здогадувались про їі цінність, думали, підробка, а перевірити нема як.
А от далі починається саме цікаве: вивезення з рф чи України за кордон. Вже писав, що однозначна контрабанда культурних цінностей згідно кримінального законодавства що України, що рф, так і боснії. Саме для розслідування подібних справ був створений Інтерпол, можна сказати, що що це самий улюблений вид справ інтерполу, навіть самй благородний, з їх погляду - повернути культурну спадщину на батьківщину.
І звичайно, подібна контрабандна майже завжди пов'язана з міжнародною мафією. Оцінити крадене, знайти покупця для краденого, купити крадене у крадія, а ще перемістити його через кілька кордонів - це завдання не для дилетантів.
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26.12.2020 13:01 Відповісти
Лавров-гос чиновник высшего ранга,он ОБЯЗАН был убедится в чисой истории иконы. Но кацапско-воровская кровь берет верх.
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26.12.2020 14:02 Відповісти
У кацапов все ворованное
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26.12.2020 15:44 Відповісти
Какие же идиоты эти кацапы и их братья сербы. Подарили бы потихому и все, нет решили "рисануться". Теперь позор и гиморой, да и еще и икону прийдеться отдать, которую православны братушки "героично" подрезали в лугандонии.
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26.12.2020 15:47 Відповісти
ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ С БОСНИЕЙ И РОССИЕЙ !!! МАССОВО СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! ТАМ САМИ ВСЕ ПОЙМУТ !)
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27.12.2020 08:41 Відповісти
 
 