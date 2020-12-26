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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 408 випадків, серед захворілих 16 медиків, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 408 випадків, серед захворілих 16 медиків, - Кличко

За минулу добу, 25 грудня, в столиці України виявили 408 хворих на коронавірус.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, 13 жителів Києва померли через коронавірус в Києві за вчора.

Зокрема, як зазначає мер, захворіли: 229 жінок ,віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків, віком від 19 до 88 років,14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу виявлено у Франції

карантин (18172) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Шо, к корыту не прдпускают? Абыдна, да,
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26.12.2020 11:49
+1
А если это твоя родная "живность" , то как?
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26.12.2020 11:31
+1
Главное дать отработать 95му кварталу новогодние корпоративы на оманские офшоры
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26.12.2020 11:35
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вИталька, надеюсь хоть ты на локдаун не поведёшься..
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26.12.2020 11:21 Відповісти
Природа саморегулирует количество живности, в процессе естественного отбора отбраковывая неудачные виды. И корона - один из этих иснтрументов. Выживут страны богатые либо с высоким уровнем правосознания (попробуйте сегодня в Испании или Италии выйти на улицу без уважительной причины - сразу штраф. Не говоря уже о последствиях, если вы окажетесь на улице не то что без маски, а даже в маске, но с незакрытым носом). Мы, увы, не в их числе.
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26.12.2020 11:28 Відповісти
А если это твоя родная "живность" , то как?
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26.12.2020 11:31 Відповісти
Смертні люди помирають. Оце так.

Була б ще проблема у вірусі. А насправді проблема в тому, що прості люди не можуть отримати таку ж медичну допомогу, як "обрані".
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26.12.2020 12:02 Відповісти
- уверена, что больше от КОВИДа, потому что не каждому трупу делают тест на КОВИД. Особенно на перефириях...
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26.12.2020 11:29 Відповісти
А що тест? Тест - фальшиве фуфло.
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26.12.2020 12:01 Відповісти
Да ну! И шо Вы говорите? Фальшивое фуфло это масло и вино в магазинах а тесты заграничные.
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26.12.2020 14:32 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

Вони усі однакові.
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26.12.2020 16:01 Відповісти
In the publication entitled "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" (Eurosurveillance 25(8) 2020) the authors present a diagnostic workflow and RT-qPCR protocol for detection and diagnostics of 2019-nCoV (now known as SARS-CoV-2), which they claim to be validated, as well as being a robust diagnostic methodology for use in public-health laboratory settings.

- ..."which they claim to be validated, as well as being a robust diagnostic methodology" ,

если не брешут!
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26.12.2020 17:52 Відповісти
Сам Дростен кілька років тому критикував плр-тести. Але все продається і купляється.

В будь-якому випадку плр-тести не здатні знаходити віруси. Вони знаходять якісь відрізки ДНК. Але не встановлюють, що є їх джерелом, скільки їх, чи їх джерело є збудником симптомів.

Чому робляться лише тести на ковід? Відомі сотні респіраторних інфекцій, симптоми яких більш-менш ідентичні (але можуть бути індивідуальні відмінності, звичайно). Чому тестять лише на сарс-ков-2? Але не на парагрип, аденовірус, риновірус тощо, кожний з яких так само може бути причиною симптомів, можуть призвести до пневмонії?
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26.12.2020 17:58 Відповісти
Мауть тому, що парагрип, аденовірус, риновірус не несе собою такий відсоток смертності й враження мізків та легенів. Одужавші ві КОВІда стають інвалідами бовтрачають по 40 - 80 відсотків легенів...
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26.12.2020 18:13 Відповісти
У ковіда летальність 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років). Те ж нічого страшного.

"враження мізків"

маячня з дебіловізору

"бовтрачають по 40 - 80 відсотків легенів"
Так буває при будь-якій пневмонії
Вам відомо, що кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей, і ковід нічого нового в цьому не приніс?

Ще так буває через неадекватне лікування (зокрема ШВЛ при наявній тромбоемболії).
Чомусь у багатих таких проблем немає (їх лікують нормально).
Але у більшості випадків це недолуге діагностування за допомогою КТ, а в реальності ніяких уражень немає або вони незначні (і з часом загоюються).
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26.12.2020 18:48 Відповісти
Главное дать отработать 95му кварталу новогодние корпоративы на оманские офшоры
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26.12.2020 11:35 Відповісти
Теледиктор Пидалик с попыткой сделать умное лицо и речью "ученого попугая" сообщает медицинскую статистику по городу.. Зачитал и "день прошел". ( ну разве еще деньги где раздеребанить). Да уж.. Был Леня - космос, стал Пидалик- дуралом.. Столица.. столица.. ( а над Харьковом смеемся,.)
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26.12.2020 11:36 Відповісти
Шо, к корыту не прдпускают? Абыдна, да,
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26.12.2020 11:49 Відповісти
Абсолютный полнейший бред....!!!!
Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Об этом говориться в исследовании ученых из Южной Кореи. Их отчет опубликован на портале Science Direct.
Поводом для исследования стал случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19.
Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус был выявлен у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.

При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом.
Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции, а вирус, по их мнению, попадал в помещения через отверстия в ванной комнате??????
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26.12.2020 13:00 Відповісти
А еще через канализацию - поэтому необходимо срочно запретить всем пользоваться туалетами в многоквартирных домах
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26.12.2020 15:02 Відповісти
Господи! Помоги Украинцам победить корону и Россию !
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26.12.2020 13:37 Відповісти
Господи! Помоги Украинцам победить корону и Россию !
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26.12.2020 13:39 Відповісти
Весь левый берег, а особенно Троещина, в лидерах
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26.12.2020 15:03 Відповісти
А мосты когда перекроют?
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26.12.2020 17:59 Відповісти
 
 