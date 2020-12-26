За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 408 випадків, серед захворілих 16 медиків, - Кличко
За минулу добу, 25 грудня, в столиці України виявили 408 хворих на коронавірус.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, 13 жителів Києва померли через коронавірус в Києві за вчора.
Зокрема, як зазначає мер, захворіли: 229 жінок ,віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків, віком від 19 до 88 років,14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.
Захворіли, зокрема, 16 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.
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Була б ще проблема у вірусі. А насправді проблема в тому, що прості люди не можуть отримати таку ж медичну допомогу, як "обрані".
Вони усі однакові.
- ..."which they claim to be validated, as well as being a robust diagnostic methodology" ,
если не брешут!
В будь-якому випадку плр-тести не здатні знаходити віруси. Вони знаходять якісь відрізки ДНК. Але не встановлюють, що є їх джерелом, скільки їх, чи їх джерело є збудником симптомів.
Чому робляться лише тести на ковід? Відомі сотні респіраторних інфекцій, симптоми яких більш-менш ідентичні (але можуть бути індивідуальні відмінності, звичайно). Чому тестять лише на сарс-ков-2? Але не на парагрип, аденовірус, риновірус тощо, кожний з яких так само може бути причиною симптомів, можуть призвести до пневмонії?
"враження мізків"
маячня з дебіловізору
"бовтрачають по 40 - 80 відсотків легенів"
Так буває при будь-якій пневмонії
Вам відомо, що кожного року від пневмонії помирає кілька мільйонів людей, і ковід нічого нового в цьому не приніс?
Ще так буває через неадекватне лікування (зокрема ШВЛ при наявній тромбоемболії).
Чомусь у багатих таких проблем немає (їх лікують нормально).
Але у більшості випадків це недолуге діагностування за допомогою КТ, а в реальності ніяких уражень немає або вони незначні (і з часом загоюються).
Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Об этом говориться в исследовании ученых из Южной Кореи. Их отчет опубликован на портале Science Direct.
Поводом для исследования стал случай в Сеуле, когда несколько семей, проживающих на разных этажах жилого комплекса, одновременно заболели COVID-19.
Сначала положительный тест получила жительница шестого этажа и ее родные, после чего вирус был выявлен у ее соседей на четвертом и пятом этажах. Позже стало известно, что семьи с 10 и 11 этажей также заражены.
При этом все инфицированные заявили, что не контактировали друг с другом, а двое из них даже не пользовались лифтом.
Ученые выяснили, что все квартиры были объединены общей системой вентиляции, а вирус, по их мнению, попадал в помещения через отверстия в ванной комнате??????