За добу від COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 408 випадків, серед захворілих 16 медиків, - Кличко

За минулу добу, 25 грудня, в столиці України виявили 408 хворих на коронавірус.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, 13 жителів Києва померли через коронавірус в Києві за вчора.

Зокрема, як зазначає мер, захворіли: 229 жінок ,віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків, віком від 19 до 88 років,14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.



Захворіли, зокрема, 16 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.

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