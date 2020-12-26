Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев
Організатори, які вивели підприємців із протестами в центр Києва, грають у політику і не йдуть на компроміси.
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що SaveФОП виступає за скасування касових апаратів взагалі. При цьому Гетманцев наполягає: фіскалізація потрібна не йому або президенту Володимиру Зеленському, вона потрібна Україні. Крім цього він згадав про досвід сусідів, зокрема Польщі.
Теж були мітинги, теж були непогодження, але країна нормально працює, все "вбілу", все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі – Ред.) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек? Може, у них якийсь унікальний бізнес? Може, цього не треба робити?" – констатував Данило Гетманцев.
Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв'язків з будь-якою партією.
Нагадаємо, приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.
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Если хотят побороть минимизаторов - отстаньте от ФОП !
Накажите минимизаторов! Отделение "Новой почты" - ФОП, краны в Эпицентре тоже ФОП. Покупали детские подарки Рошен по безналу - ФОП ...
Не будь очередным Лохом, включи мозги! Это стандартная схема минимизации.
Т.е. у каждого отделения-ФОПа свои машины ...?
Укрпочта не дробит свои отделения на ФОП, и Укрзализниця может каждый вагон сделать ФОП.
Многие ФОПы так круто живут, что не могут уже цены сложить на перепродаваемую ими продукцию. А платят налог как будто нищие, по 1000 грн в месяц.
Не нравятся цены у ФОП-ов - не покупай! Тебя никто не принуждает
Плачут только, чтоб налоги не платить.
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Сколько умников, которые не вникают в суть, но языком поляпать - будь здоров!
Не желает ли пан узнать, все ли они налогообложили и не забыли ли налоги уплатить с офшоров? Или с украинского газа, который по конституции принадлежит украинцам, а почему-то им владеют олигархи? Не хотите узнать почему?
Или с депутатов можно начать, а то у них один обед, как заработок 10 ФОПов в месяц?
Пан не желает выдать им кассовые аппараты, чтоб они свои взятки пробивали и платили с них налог?
Странный у пана интерес, я б сказал, что даже сильно избирательный) Не видящий ни олигархов, ни коррупционеров
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Депутатам тоже кассовое аппараты "на взятки" выдадут? А то у них один обед, как заработок 10-ти ФОПов за месяц!
второе это то, что в Польше нет коррумпированной таможни и налоговой
Касовий апарат, що має звязок із податковою, показує виручку в кінці дня. Навіщо питається ще мати книгу і клеїти туди чеки? Навіщо кожен товар повинен мати свій код. коли достатньо код групи товарів - кондитерка, напої безалкогольні, пиво, горілка і так далі. Нне треба клеїти на кожну коробку штрихкод. не потрібні сканери того коду. З десяток кодів можна запамятати. Навіщо великі штрафи за маленьку помилку? Адже в середньому податкова знатиме скільки чого за місяць продано. І той обєм, що переводить в іншу групу платників попробуй ще досягни продати. Якщо касовий апарат не дорогий і обслуговування його дуже не дорого, то страхи продавців за відсутності вбивчих штрафів не обгрунтовані.
Але ж так не буде
А чому кловунам, запроданцям та іншій сволоті з гівно-кварталу,які весь час працювали без будь-яких касових апаратів та показували лише збитки, можна гратися у політику та називати себе політиками, а підприємцям, що платять податки та годують всю цю квартальну шоблу,що зараз при владі, ні?
Все по заветом ***** - ищи след американцев, кричи громко "это все американская разведка спонсирует"
И чтобы оправдаться - вы начинаете по заветам ***** приплетать сюда кого угода, типа "все у нас хорошо, а недовольные ФОПы - это проплачено".
На себя посмотрите, что вы творите, а потом будете на кого-то кивать!
Начните с себя, русскую балалайку для начала снимите и подумайте может вы сами что-то делаете не так??? !
Но больше всего раздражает, что когда тебе делают замечание, что ты себя ведешь как привыкли ********** агитаторы - выдаешь свой бред за истину, вместо извинений, ты начинаешь дерьмом плеваться. А это не хорошо! Чисто по руззки получается
Платить налоги приятно в стране, которая заботится о тебе, а и не покупает депутатам автомобили вместо лекарств для народа!
Нужно начинать с олигархов - воров, взяточников в министерствах и Верховной Раде, им для начала нужно на каждый карман повесить по кассовому аппарату, а потом уже требовать его у бабки, которая свою картошку на рынке продает!
И налоговой, чтобы драть взятки с народа за минимальную ошибку.
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Пожалейте их - у них же дети, которым не хватает на Бентли и кокаин!