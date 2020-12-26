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Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев

Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев

Організатори, які вивели підприємців із протестами в центр Києва, грають у політику і не йдуть на компроміси.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що SaveФОП виступає за скасування касових апаратів взагалі. При цьому Гетманцев наполягає: фіскалізація потрібна не йому або президенту Володимиру Зеленському, вона потрібна Україні. Крім цього він згадав про досвід сусідів, зокрема Польщі.

Теж були мітинги, теж були непогодження, але країна нормально працює, все "вбілу", все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі – Ред.) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек? Може, у них якийсь унікальний бізнес? Може, цього не треба робити?" – констатував Данило Гетманцев.

Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв'язків з будь-якою партією.

Також дивіться: "Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна". ВIДЕО

Нагадаємо, приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.

бізнес (1991) протест (2398) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+51
Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5410
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26.12.2020 12:00
+49
Сказал Гетманцев,сверкнув часами за 26 тыс.баксов,а вы фискализируйтесь.
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26.12.2020 12:03
+44
Офигеть!.. вот жешь **** безсовестная!
И это говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..
Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага..
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26.12.2020 12:03
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Сторінка 3 з 3
Современные государства дерут с налогоплательщиков безбожно. В Украине НДФЛ+военсбор+ЕСВ+ПДВ с каждого товара который вы купите на оставшиеся средства и того 18+1,5+22=58,5-20%ПДВ=46.8% это то что в идеале должно остаться налогоплательщику. Единщики 1-2 групп вместо НДФЛ и военсбора платят фиксированный патент.
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26.12.2020 14:26 Відповісти
Подсмотрел: "Зеленский обещал бороться с олигархами, и Зеленский это делает: душит олигархов в зародыше, пока они ещё ФОПы..."(с)
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26.12.2020 14:26 Відповісти
Та є, офіційні імпортери точно не ФОП, десь так.
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26.12.2020 14:27 Відповісти
Это тебя как слепого надо водить Гетманцев, ФОПЫ никто за ручку не водит.
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26.12.2020 14:28 Відповісти
Гетьманцев представляет интересы крупного ритейла в Украине (торговые сети). Ему проплачено задание - вытеснить малый бизнес, чтобы промтоварами торговали сети супермаркетов! Это пытались сделать при Януковиче, Порошенко от этой идеи отказался, и вот Зеленский согласился уничтожить малый бизнес! Фискализация (кассовые арпараты и первичные документы) полностью уничтодат малый бизнес а вместе с этим и конкуренцию на рынке промтоваров! Результат - меньше налогов для государства, рядовой покуратель будет покурать дерьмо в супермаркетах по дорогой цене без альтернативы выбора!
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26.12.2020 14:31 Відповісти
Сексі потрібна детжіталізація.
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26.12.2020 14:32 Відповісти
Государству куда проще чем ФОПУ, у власти уже есть клиенты и их целая страна, при этом качество услуг какое получится, за нарушения накажет только бунт, но и тогда чинуши могут на паковать чемоданы деньгами с бюджета и убежать за границу. Бюджетососам всегда было просто жить, открывай кошелек и жди когда с казны будет насыпаться и ругай при этом налогоплательщиков что мало отдают, тебе же деньги куда нужнее.
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26.12.2020 14:35 Відповісти
На настоящий момент в Украине платят налоги только ФОПы. А крупный бизнес стране "ничего не должен". И такое Статус-Кво поддерживается благодаря ТВ, которое в руках олигархов.
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26.12.2020 15:10 Відповісти
В настоящий момент в Украине платят налоги 100% населения Украины. Без исключения.
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28.12.2020 05:02 Відповісти
Почитайте его декларация, в которой "Активи в 10+ разів перевищують доходи"
и вы прозреете !
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8


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26.12.2020 15:36 Відповісти
Гетьманцев дебил?
Если хотят побороть минимизаторов - отстаньте от ФОП !
Накажите минимизаторов! Отделение "Новой почты" - ФОП, краны в Эпицентре тоже ФОП. Покупали детские подарки Рошен по безналу - ФОП ...
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26.12.2020 15:51 Відповісти
Отделения Новой почты - это франшиза. Иди может на завод работать альфред соломонович, для еврея ты очень тупой Если тебе не понравились подарки с ФОП - можешь 20% сверху отправить лично Ахметову или Коломойскому, весь НДС идет в итоге им на возмещение
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26.12.2020 17:07 Відповісти
Для еврея да, потому что не еврей.
Не будь очередным Лохом, включи мозги! Это стандартная схема минимизации.
Т.е. у каждого отделения-ФОПа свои машины ...?
Укрпочта не дробит свои отделения на ФОП, и Укрзализниця может каждый вагон сделать ФОП.
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26.12.2020 22:58 Відповісти
ФОПы должны платить за реальный доход, как физлица, на офф. зарплате.
Многие ФОПы так круто живут, что не могут уже цены сложить на перепродаваемую ими продукцию. А платят налог как будто нищие, по 1000 грн в месяц.
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26.12.2020 15:57 Відповісти
ФОП-ы никому ничего не должны, совок!
Не нравятся цены у ФОП-ов - не покупай! Тебя никто не принуждает
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26.12.2020 17:09 Відповісти
Ну тогда и им никто ничего не должен.
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26.12.2020 17:15 Відповісти
А они в отличие от вас, совков, ни у кого ничего и не просят!
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26.12.2020 17:22 Відповісти
Ну да, 300 с лишним тыщь уже ничего не попросили.
Плачут только, чтоб налоги не платить.
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26.12.2020 17:26 Відповісти
Надевай портки, лапоть, уруги на луде разошлись
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27.12.2020 21:26 Відповісти
Проблема в тому, що ФОПи - це ж не тільки продаж... Це і послуги... Ви пропонуєте приватному сантехніку з касовим апаратом ходити по хатах?
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26.12.2020 19:33 Відповісти
для 1й группы рро не нужно.
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26.12.2020 20:25 Відповісти
Услуги сантехника 43.22 КВЄД всегда были 2-й группой. Ты, своим приказом, разрешаешь второй группе быть без кассового аппарата?
--
Сколько умников, которые не вникают в суть, но языком поляпать - будь здоров!
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2285
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27.12.2020 15:01 Відповісти
Давай хоча б почнем з продавців шмаття і продовольства. Мені як покупцю це потрібно, а державі цікаво зняти податок. Що в цьому не так?
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27.12.2020 15:53 Відповісти
А почему не начать с Ахметова и Коломойского?
Не желает ли пан узнать, все ли они налогообложили и не забыли ли налоги уплатить с офшоров? Или с украинского газа, который по конституции принадлежит украинцам, а почему-то им владеют олигархи? Не хотите узнать почему?
Или с депутатов можно начать, а то у них один обед, как заработок 10 ФОПов в месяц?
Пан не желает выдать им кассовые аппараты, чтоб они свои взятки пробивали и платили с них налог?
Странный у пана интерес, я б сказал, что даже сильно избирательный) Не видящий ни олигархов, ни коррупционеров
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27.12.2020 23:49 Відповісти
Еще раз повторяю за неуплату налогов в ес тюрьма -как можно торговать товаром и неплатить социалку здравотку +налог на товар ? - скажите как ? Без стоимости товара нет налога -ребята ето черный бизнес очнитесь -укажите страну в европе где будете торговать товаром и неплатить ?все товры китайского производства продают и здесь и платят все налоги платить -так там сразу тюрьма
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26.12.2020 16:25 Відповісти
Олигархам тоже тюрьма или тюрьма только для бабушек, торгующих на рынке семечками? Как там в ЕС? Подскажи?
--
Депутатам тоже кассовое аппараты "на взятки" выдадут? А то у них один обед, как заработок 10-ти ФОПов за месяц!
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27.12.2020 15:04 Відповісти
Serz, а что там в ЕС за коррупцию в особо крупных (да и не в крупных тоже) масштабах, не подскажешь?
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27.12.2020 17:03 Відповісти
Прекратите называть это стадо ФОПами! Фоп - физическое лицо-предприниматель, Человек который может с нуля создать бизнес и тащить его дальше. Это стадо, которое уже неделю протестует не то что бизнес создать не может, пардон, попу себе подтереть не в состоянии. Какие они нафиг Фопы?
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26.12.2020 16:37 Відповісти
только он забывает уточнить что во первых в Польше нет глобальной фискализации, более того, что частного бизнеса этого нет ни в одной цивилизованной стране, даже США

второе это то, что в Польше нет коррумпированной таможни и налоговой
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26.12.2020 17:06 Відповісти
Будьте рады что еще можно будет купить мясо и молочные продукты на базаре здесь запрещено законем
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26.12.2020 18:05 Відповісти
Гетьманцев у нас построено общество феодальное и ФОП это кость с барского олигархического стола для низжего тяглового сословия. Привелегии высшей касты обносить бюджет, куда поступают налоги от пейзан в том числе. И пейзане это видят и видят как им одевают намордник за их счет а поводок тоже за их счет дают налоговой, которая как каста повыше их обязательно будет доить.Да ФОП ами пользуеться и более богатое сословие. Но это проблема сословных, феодальных обществ. И таким методо ее не решить. Откуда этот дебил начал определять политику. Сделай как в Польше капитаоизм с чесными судами и полицией, которая загребла взяточников. Взорвет опять страну очередной проффесор.
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26.12.2020 18:18 Відповісти
Дружина була ФОП кілька років тому. Не змогла конкурувати з торговою мережею і платити все більшу арендну плату за приміщення. А ще підвищені штрафи за неоформленого продавця (до речі: в магазині мережі половина теж неоформлених. але власникам-силовикам кого бояттись?).
Касовий апарат, що має звязок із податковою, показує виручку в кінці дня. Навіщо питається ще мати книгу і клеїти туди чеки? Навіщо кожен товар повинен мати свій код. коли достатньо код групи товарів - кондитерка, напої безалкогольні, пиво, горілка і так далі. Нне треба клеїти на кожну коробку штрихкод. не потрібні сканери того коду. З десяток кодів можна запамятати. Навіщо великі штрафи за маленьку помилку? Адже в середньому податкова знатиме скільки чого за місяць продано. І той обєм, що переводить в іншу групу платників попробуй ще досягни продати. Якщо касовий апарат не дорогий і обслуговування його дуже не дорого, то страхи продавців за відсутності вбивчих штрафів не обгрунтовані.
Але ж так не буде
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26.12.2020 23:13 Відповісти
грають у політику...

А чому кловунам, запроданцям та іншій сволоті з гівно-кварталу,які весь час працювали без будь-яких касових апаратів та показували лише збитки, можна гратися у політику та називати себе політиками, а підприємцям, що платять податки та годують всю цю квартальну шоблу,що зараз при владі, ні?
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26.12.2020 23:53 Відповісти
налоги это плата за услуги от государства... напомните мне какие я реальные услуги огу получить от государства....??? ну кроме наездов , проверок и т.д
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27.12.2020 06:01 Відповісти
Интересно отфильтровать кто там действительно имеет непосредственное отношение к ФОПам, а кто нет. И кто организовывает и главное спонсирует акции. Если кто скажет что все там " по велению сердца" и все "представители" пострадавшего малого бизнеса не поверю.
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27.12.2020 10:20 Відповісти
О, русский мир подтянулся.
Все по заветом ***** - ищи след американцев, кричи громко "это все американская разведка спонсирует"
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27.12.2020 11:42 Відповісти
Да нет.. в том то и дело что там больше " руСЬким миром" попахивает. И шаловливыми ручонками ОПЗЖопса. ( оно ж все тайное когда то станет явным), а ваше "переведение стрелок" почему то только укрепляет такое вот мое мнение.. ( если же где то и ошибаюсь то не со зла, просто ищи кому выгодно, кто со всего этого стрижет купоны, ну конечно же самые главные "плакальщики о бедном народе" Рабинович, Королевская, Шуфрич и из побочных Шахов, Дубинский ит.д.)
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27.12.2020 11:57 Відповісти
ЗЕ была обещана поддержка ФОПам и упрощение дурноватых коррупционных требований к малому бизнесу. А вместо этого - что происходит?

И чтобы оправдаться - вы начинаете по заветам ***** приплетать сюда кого угода, типа "все у нас хорошо, а недовольные ФОПы - это проплачено".
На себя посмотрите, что вы творите, а потом будете на кого-то кивать!
Начните с себя, русскую балалайку для начала снимите и подумайте может вы сами что-то делаете не так??? !
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27.12.2020 12:29 Відповісти
Не вдаваясь в проблемы ФОпов" самых несчастных" в нашей стране ( как оказалось), хочу добавить что кричащим и вешающим ярлык про " русскую балалайку" " подтянувшийся " русЬкий мир" и т.д. Возникает твердая уверенность что так обычно поступают те кто кричит " лови вора" ( по старой традиции.)
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27.12.2020 12:35 Відповісти
Ты же больше всех орешь "Все проплаченные". Сразу вспоминается Вова ***** - у него на Майдане тоже все были проплаченные, за деньги ЦРУ. Так чем ты от ************** отличаешься, а кацапчик?
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27.12.2020 14:03 Відповісти
Я уже заметил кто начинает другим приписывать " кацапчик" и т.п. и есть кацап , да еще путинист под личиной. "патриЕЕта" Вас гн-д сразу видно, не спрячетесь, рога и хвост выдают. Не напрягайся так. а то и пятачок появится. Типа защитники самого обездоленного сегмента народа из прослойки ФОПовладельцев. Вы о них уже и думать то забыли.., вам бы сейчас шухер устроить да Вована Питерского порадовать.
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27.12.2020 15:16 Відповісти
Ты про себя заметь, потому что стиль общения у тебя чисто кацапский - "Вы все врете, и все проплачено, фашизды"
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1953
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27.12.2020 15:22 Відповісти
дело в том что я всегда просто высказываю свое мнение. И не лезу обсуждать чужие ( каждый имеет свое право на свое мнение, даже если мне оно не нравится) А подобные вам ( тебе) нет бы высказать свое мнение.. Не вам нужно все вокруг обоср-ть, чисто рашистская схема одномыслия. Ну и флаг вам в руки ущербные. ( Вот ввяжешься с таким вот после их коммента по отношению к твоему мнению, и потом подумаешь, верно ведь говорили старики " не трогай г--но , оно и вонять не будет". Ну что ж не сдержался.. так что воняй дальше.
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27.12.2020 15:36 Відповісти
Дело в том, что ты лапоть, и ч этим нужноо начинать и заканчивать 🍌
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27.12.2020 21:27 Відповісти
Если бы ты разобрался в проблеме и высказывал мнение по-существу, никто тебе бы слова не сказал. А так ты краем уха слышал, половину сам себе придумал и несешь хрень какую-то, наполовину со своей бредовой фантазией.
Но больше всего раздражает, что когда тебе делают замечание, что ты себя ведешь как привыкли ********** агитаторы - выдаешь свой бред за истину, вместо извинений, ты начинаешь дерьмом плеваться. А это не хорошо! Чисто по руззки получается
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27.12.2020 23:37 Відповісти
Кажуть ОПЗЖ підживлює і направляє, тобто, расея.
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27.12.2020 15:54 Відповісти
кажуть, шо кур доють, прийшли доїти - а смикати не має за що
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27.12.2020 23:29 Відповісти
ЛЮДИ повстали проти сваволі це в інших провінціях паРафії німі скоти.
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27.12.2020 14:19 Відповісти
Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6033
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27.12.2020 15:34 Відповісти
Платити податки неприємно. Але без цього не існує ні одна держава. Не хочеш платити податки в Україні і годувати свою армію,- будеш годувати армію сусідньої країни.
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27.12.2020 16:05 Відповісти
Ты не путай грешное с праведным.
Платить налоги приятно в стране, которая заботится о тебе, а и не покупает депутатам автомобили вместо лекарств для народа!
Нужно начинать с олигархов - воров, взяточников в министерствах и Верховной Раде, им для начала нужно на каждый карман повесить по кассовому аппарату, а потом уже требовать его у бабки, которая свою картошку на рынке продает!
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27.12.2020 23:59 Відповісти
С вас - реальная борьба с коррупцией, с нас - реальные налоги. Пока вы ******* чужие деньги - засуньте свою фискализацию в свои лживые алчные мошеннические задницы.
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27.12.2020 17:00 Відповісти
"Фискализация нужна Украине, но организаторы SaveФОП играют в политику, - Гетманцев" - если Зеленский играет в политика, то почему другим нельзя?
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27.12.2020 20:20 Відповісти
Фискализация нужна олигархам, чтобы иметь для себя монопольное право не платить налоги.
И налоговой, чтобы драть взятки с народа за минимальную ошибку.
--
Пожалейте их - у них же дети, которым не хватает на Бентли и кокаин!
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28.12.2020 00:05 Відповісти
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