Фіскалізація потрібна Україні, але організатори SaveФОП грають у політику, - Гетманцев

Організатори, які вивели підприємців із протестами в центр Києва, грають у політику і не йдуть на компроміси.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що SaveФОП виступає за скасування касових апаратів взагалі. При цьому Гетманцев наполягає: фіскалізація потрібна не йому або президенту Володимиру Зеленському, вона потрібна Україні. Крім цього він згадав про досвід сусідів, зокрема Польщі.

Теж були мітинги, теж були непогодження, але країна нормально працює, все "вбілу", все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі – Ред.) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек? Може, у них якийсь унікальний бізнес? Може, цього не треба робити?" – констатував Данило Гетманцев.

Самі ж організатори акцій наполягають на відсутності зв'язків з будь-якою партією.

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Нагадаємо, приватні підприємці з різних міст України 22 грудня вийшли на безстрокову акцію SaveФОП. Учасники мітингу зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони протестували також під ОП і Палацом "Україна". Учасники акції вимагали дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.