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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Усі держави Європейського Союзу отримали вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини проти Covid-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація в усьому Євросоюзі розпочнеться завтра", – написала вона в твіттері.

У соцмережі також опубліковано відеозвернення фон дер Ляєн, в якому вона додала, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно.

"Вакцинація дасть змогу нам поступово повернутися до нормального життя", – заявила фон дер Ляєн.

Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе, вживаючи заходів безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Латвію та Естонію прибули перші партії вакцини проти коронавірусу

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Топ коментарі
+9
Переваги членства в Європейському Союзі.

А що вибрав зелохторат?
Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7949
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26.12.2020 12:42
+9
потому что такие как ты дебилы тормозят ее развитие постоянно требуя счастья здесь и сейчас и нихера не делая для того чтобы страна стала европейской. вам ***** конченым надо ЖРАТЬ и СРАТЬ поэтому вы думаете жопой и холодильником
Польша чтобы вступить в ЕС потратила 8 лет на реформы после которых Бальцеровича хотели повесить. но тупых поляков гораздо меньше чем вас ублюдков. поэтому после 4 лет при смене власти поляки проголосовали за движение вперед а не за разворот назад как вы уроды
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26.12.2020 13:13
+8
Якщо президентом був Порошенко, вакцина була би вже і в Україні...
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26.12.2020 12:48
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Переваги членства в Європейському Союзі.

А що вибрав зелохторат?
Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7949
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26.12.2020 12:42 Відповісти
Що обрав ,борсання в зеленому лайні !!)))
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26.12.2020 12:44 Відповісти
Саме завдяки твоїй святій свині, а токож Бені, Ахметці, Фірташу, Мертвечуку, Україна не є членом Євросоюзу і в найбільших часах ним не стане. Тому самому Євросоюзу не треба кримвнально-олігархічний феодалізм, котрий існує в Україні.
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26.12.2020 12:47 Відповісти
Зеленый клоун всё порешает)))
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26.12.2020 12:54 Відповісти
Ти, клоун, йди "порішай" з Лукашенко, а не сунеш носа до "чьо там у хохлов?".
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26.12.2020 12:57 Відповісти
Перестань с зеркалом разговаривать))
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26.12.2020 14:36 Відповісти
Що, свиноферма, правда - штука неприємна, що заспамили?
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26.12.2020 12:58 Відповісти
У всіх країнах ЄС завтра почнеться вакцинація

Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові

В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається.

Це про контрасти

Захотіли 2 роки тому жити як лайно - живіть як лайно, лікуйтесь концертами клоунів тепер

Mason Lemberg
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26.12.2020 13:02 Відповісти
Так чому Україна не член Євросоюзу?
Не щавдяки тому, що Україна - є кланово-олігархічною країною, ні?
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26.12.2020 13:10 Відповісти
потому что такие как ты дебилы тормозят ее развитие постоянно требуя счастья здесь и сейчас и нихера не делая для того чтобы страна стала европейской. вам ***** конченым надо ЖРАТЬ и СРАТЬ поэтому вы думаете жопой и холодильником
Польша чтобы вступить в ЕС потратила 8 лет на реформы после которых Бальцеровича хотели повесить. но тупых поляков гораздо меньше чем вас ублюдков. поэтому после 4 лет при смене власти поляки проголосовали за движение вперед а не за разворот назад как вы уроды
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26.12.2020 13:13 Відповісти
Урода ти в дзеркалі бачиш. А твоя свята свиня править Україною вже більш, як 20 років. І де та сама Польща і де Україна?
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26.12.2020 13:17 Відповісти
я не знаю про какую свою свинью. ты тут чешешь ублюдок. может тобой и управляют 20 лет. но это вы суки в 2010 выбрали яныка. а в 2019 клоуна.
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26.12.2020 13:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/46103 - упоротый зебил. Такие самые опасные. Именно из-за них получаем скоморохов на посаде Гетьмана во время войны.

Хуже зажопинцев. С этими сразу всё понятно.
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26.12.2020 13:23 Відповісти
Упороті зебіли - це ти і ідіот "Стрілок". Заме завдяки вам і керують Україною всілякі порошенки, мертвечуки, тимошенки, коломойські. І саме тому Євросоюз цурається України.
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26.12.2020 13:26 Відповісти
Это очень умно валить в одну кучу всех политиков. Если ты не знал, то в Украине парламенско-президентская республика. Это значит, что основная власть у парламента (привет Зеленский+ монобольшинство "слуг"), а не у президента. У президента очень четко очерченый круг обязанностей (опять привет Зеленскому который во всех бочках затычка).
При всех плюсах и минуса Порошенко, он был ЕДИНСТВЕННЫМ президентом, который что-то сделал для страны. Но это лирика.
Ответь четко и обоснованно:
1)кто по твоему мнению мог справиться с ситуацией 2014года лучше.?
2) Кто по твоему должен был возглавить страну в 2019 году? И почему?
3) Кого ты видишь на посту президента на следующих выборах?
Фраза "кто угодно лишь бы не старые" - не проходит, так как молодые политики на 99% - это ставленики старых.
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26.12.2020 14:13 Відповісти
а что касается кланов то почитай о кланах в США, о семьях в Англии или Франции.
при порохе олигархи сидели под шконкой а при твоем выборе распушили перья и грабят страну как не в себя. управляя страной и обирая ее через свою куклу
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26.12.2020 13:15 Відповісти
Примерь определение под Пороха)))
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26.12.2020 14:57 Відповісти
Олигарх-это бизнесмен, сосредоточивший в своих руках значительную часть богатства страны и имеющий как прямое (через партии, парламент, правительство )так и косвенное влияние на действующую власть)))
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26.12.2020 14:59 Відповісти
ты очень сильно ошибаешься в определении
попробуй еще раз. ты упускаешь маленькую но очень важную деталь
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26.12.2020 15:03 Відповісти
Порошенко - олицетворение олигарха.
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26.12.2020 15:08 Відповісти
угу. а еще он у крал у тебя мозг
двнила иди в дупу
ты так спешил зарегистрироваться что даже вымышленное имя неверно написал...
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26.12.2020 15:12 Відповісти
Имя как-то мало интересует, акк на хакзоне взял. Но я о другом. Богатый человек не может быть щедрым, добрым... Там все ради денег. И еще, вспомнилась статья кинолога, он описывая бультерьера, поведал, что если он ластится, ложится на живот, лижет горло, то это не признание в любви, просто он горло контролирует.))) Ну так
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26.12.2020 15:27 Відповісти
"хакзона".. у нас в гостях лаптеногий кулхацкер... как нонче брюква уродила?
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26.12.2020 20:14 Відповісти
то есть ты отрицаешь тот факт , что имея бизнес , он мог заработать??? или как??? то есть тот факт , что его хотят посадить но не могут докопаться ... тоже не имеет значения??? да ты просто троль ...
я не топлю за порошенко, я топлю за обьективность... то что порох стоял у истоков ПР , ни о чем не говорит... революция тоже была задумкой во благо народа ... и сам порошенко потом топил против рыгов и в истории масса примеров когда все задумывалось как лучше , во благо народа а потом извращалось ...например нацизм...
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26.12.2020 13:15 Відповісти
выборца зеленого говна видно по словарному запасу
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26.12.2020 13:21 Відповісти
Шо, шо?
Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 2472
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26.12.2020 13:09 Відповісти
А українцям ,як завжди ,чергова порція локшини від зеленої пліняви ,про те як буде класно завтра !!)))
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26.12.2020 12:43 Відповісти
"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни"

Аж на 3 місяці. А далі знову 2 укольчики. Наркомани в захваті.
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26.12.2020 12:45 Відповісти
Якщо президентом був Порошенко, вакцина була би вже і в Україні...
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26.12.2020 12:48 Відповісти
Ага, при ***** и солнце ярче светилоВакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7363
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26.12.2020 14:48 Відповісти
Точнее в поселке Козин, Киевская обл., Украина.
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26.12.2020 15:22 Відповісти
Можливо першим він дійсно сам вакцинувався би, щоби скоротився список довпойопів, які проти вакцинування, хоч скоріш це була би його жінка, чи хтось з дітей, бо він вже перехворів і має антитела.
А Сонце встає є лише завдяки співу найвеличнішого зеленого папуги, якого ви обрали, та найкруташого його глашатая мєндєльки, яка лише написом на паркані зупиняє потяг...
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26.12.2020 17:09 Відповісти
Da vsem zavezli s ES za 5 dnej nado ix ispolzyvat .Za 3 dnia novuju partiju zavezut
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26.12.2020 12:53 Відповісти
Тимошенко еще 10 лет назад говорила - давайте вступать в ЕС. Нет, блин, Янукович им с Порошенко был нужен!
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26.12.2020 13:05 Відповісти
Це коли Вона з Овочем "ширку" створювали ??)))
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26.12.2020 13:11 Відповісти
шо ты несешь?
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26.12.2020 13:16 Відповісти
Можно пруф и (если он будет) что она сделала для вступления в ЕС (кроме огромной кучи кредитов, которые успешно проели).
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26.12.2020 14:16 Відповісти
Сам ищи.
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26.12.2020 15:24 Відповісти
Тебе плохо?
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Ты и проел.
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26.12.2020 15:53 Відповісти
А в итоге ее сотворил Щур.
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26.12.2020 13:13 Відповісти
https://religions.unian.ua/religinossociety/854203-bill-geyts-rasskazal-o-vaktsine-dlya-sokrascheniya-naseleniya.html На недавней конференции в Калифорнии Гейтс приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом своей благотворительности - снижением численности населения, или другими словами - евгеники. Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!". Наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на четвертой с половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: "Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов ".
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26.12.2020 13:25 Відповісти
это всё комуняки
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26.12.2020 13:53 Відповісти
Вернули, как кость, эту новость... Грызетесь, единая нация. Все хороши, особенно Тимошенко...
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26.12.2020 13:55 Відповісти
Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 5846
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26.12.2020 14:02 Відповісти
какой демократичный
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26.12.2020 14:06 Відповісти
Украинский литак перевозил эту вакцину? Теперь ОП сможет привиться😀😀😀
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26.12.2020 14:03 Відповісти
А украинцев вакцинируют потертым об пианино членом Бубчки.
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26.12.2020 14:28 Відповісти
Всё по плану.
На зачищенную от белых людей территорию вселятся африканцы.
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26.12.2020 14:33 Відповісти
зе! порешали советской (мрией) или как?)
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26.12.2020 14:43 Відповісти
 
 