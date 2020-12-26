Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Усі держави Європейського Союзу отримали вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини проти Covid-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація в усьому Євросоюзі розпочнеться завтра", – написала вона в твіттері.

У соцмережі також опубліковано відеозвернення фон дер Ляєн, в якому вона додала, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно.

"Вакцинація дасть змогу нам поступово повернутися до нормального життя", – заявила фон дер Ляєн.

Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе, вживаючи заходів безпеки.

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