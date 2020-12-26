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Вакцини проти COVID-19 доставлено в усі країни ЄС, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Усі держави Європейського Союзу отримали вакцини проти коронавірусу COVID-19.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми перевертаємо сторінку важкого року. Вакцини проти Covid-19 доставлені в усі країни ЄС. Вакцинація в усьому Євросоюзі розпочнеться завтра", – написала вона в твіттері.
У соцмережі також опубліковано відеозвернення фон дер Ляєн, в якому вона додала, що в усіх країнах ЄС вакцини стали доступні одночасно.
"Вакцинація дасть змогу нам поступово повернутися до нормального життя", – заявила фон дер Ляєн.
Водночас вона закликала європейців продовжувати проявляти обережність і захищати себе, вживаючи заходів безпеки.
Топ коментарі
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А що вибрав зелохторат?
Напередодні всюди доставили вакцину, яку охороняють спецпідрозділи поліції чи військові
В Україні спецпідрозділи поліції охороняють концерт 95 кварталу від підприємців. А вакцину країні, яка обрала президентом клоуна, постачати взагалі ніхто не збирається.
Це про контрасти
Захотіли 2 роки тому жити як лайно - живіть як лайно, лікуйтесь концертами клоунів тепер
Mason Lemberg
Не щавдяки тому, що Україна - є кланово-олігархічною країною, ні?
Польша чтобы вступить в ЕС потратила 8 лет на реформы после которых Бальцеровича хотели повесить. но тупых поляков гораздо меньше чем вас ублюдков. поэтому после 4 лет при смене власти поляки проголосовали за движение вперед а не за разворот назад как вы уроды
Хуже зажопинцев. С этими сразу всё понятно.
При всех плюсах и минуса Порошенко, он был ЕДИНСТВЕННЫМ президентом, который что-то сделал для страны. Но это лирика.
Ответь четко и обоснованно:
1)кто по твоему мнению мог справиться с ситуацией 2014года лучше.?
2) Кто по твоему должен был возглавить страну в 2019 году? И почему?
3) Кого ты видишь на посту президента на следующих выборах?
Фраза "кто угодно лишь бы не старые" - не проходит, так как молодые политики на 99% - это ставленики старых.
при порохе олигархи сидели под шконкой а при твоем выборе распушили перья и грабят страну как не в себя. управляя страной и обирая ее через свою куклу
попробуй еще раз. ты упускаешь маленькую но очень важную деталь
двнила иди в дупу
ты так спешил зарегистрироваться что даже вымышленное имя неверно написал...
я не топлю за порошенко, я топлю за обьективность... то что порох стоял у истоков ПР , ни о чем не говорит... революция тоже была задумкой во благо народа ... и сам порошенко потом топил против рыгов и в истории масса примеров когда все задумывалось как лучше , во благо народа а потом извращалось ...например нацизм...
Аж на 3 місяці. А далі знову 2 укольчики. Наркомани в захваті.
А Сонце встає є лише завдяки співу найвеличнішого зеленого папуги, якого ви обрали, та найкруташого його глашатая мєндєльки, яка лише написом на паркані зупиняє потяг...
На зачищенную от белых людей территорию вселятся африканцы.